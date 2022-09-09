Ekonomičan rad automatske autopraonice

Za vlastite potrebe tvrtke

Ako će se portalna autopraonica koristiti za potrebe tvrtke, veličina i tehnički dizajn ovise o prodajnim brojkama za nova i rabljena vozila. Za auto radionice, ovi faktori ovise o broju vozila kupaca koja prolaze kroz radionicu.

Savjet: Pri izračunu isplativosti, važno je uzeti u obzir postojeće objekte trećih strana u okolnom području.