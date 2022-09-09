Ekonomičan rad automatske autopraonice

Održavanje vozila čistim prioritet je za mnoge vlasnike. Stoga redovito odlaze na mjesta za pranje. Automatske autopraonice mogu biti profitabilna djelatnost za radionice, servise i prodavaonice. Također, ekološki prihvatljivi sustavi mogu povećati isplativost.

Auto u autopraonici

Profitabilan način za početak poslovanja sa sustavima za pranje

Portalne autopraonice isplativo su rješenje za radionice, autosalone i servisne postaje. Veličina i oprema moraju biti prilagođeni ciljnoj skupini i broju vozila. Ako je praonica ugovorni posao, nužna je temeljita analiza lokacije.

Prva odluka je treba li se sustav pranja koristiti za vlastite potrebe tvrtke ili kao posao po ugovoru?

Prilikom kupnje automatske autopraonice ključno je razmotriti isplativost. Potrebno je utvrditi hoće li se koristiti za vlastite potrebe ili kao ugovorni posao.

Pranje auto u autopraonici

Za vlastite potrebe tvrtke

Ako će se portalna autopraonica koristiti za potrebe tvrtke, veličina i tehnički dizajn ovise o prodajnim brojkama za nova i rabljena vozila. Za auto radionice, ovi faktori ovise o broju vozila kupaca koja prolaze kroz radionicu.

Savjet: Pri izračunu isplativosti, važno je uzeti u obzir postojeće objekte trećih strana u okolnom području.

Benzinska postaja

Čišćenje po ugovoru

Za ugovorno čišćenje, isplativost i odabrani sustav pranja ovise o očekivanom broju pranja vozila. Da bi se to utvrdilo, potrebno je provesti temeljitu analizu lokacije.

Temeljita analiza lokacije za profitabilan posao čišćenja

Ako se sustav pranja koristi kao ugovorni posao, potrebno je provesti analizu za njegovu isplativost. Uz odabir pravog mjesta, treba razmotriti strukturne uvjete, financiranje i procjenu opreme.

Autopraonice

1. Frekvencija vozila, infrastruktura i konkurencija

Za procjenu broja vozila, treba analizirati promet, infrastrukturu u krugu od 10 km i konkurenciju. Visoko posjećena mjesta su uz glavne prometnice, trgovačke centre i gradska središta. Također, važno je uzeti u obzir broj stanovnika, socijalnu strukturu i broj registriranih vozila. Ove podatke pružaju matični uredi i tijela za motorni promet.

Prosječan broj pranja vozila nije maksimalan broj pranja za portal. To je srednja vrijednost koja ne uzima u obzir vršna vremena ili operativne faktore.

Napomena:

Općinski zakoni o podzemnim vodama i zaštiti okoliša utječu na upotrebu sustava za pranje. Mnoge općine zabranjuju pranje automobila na ulici kako bi se zaštitile podzemne vode od kontaminacije sredstvima za pranje. Ako općine strogo provode ove zakone, moguće je da će više vozila koristiti portal.

2. Građevinsko-tehnički uvjeti – građevinske dozvole, zaštita od buke, sanacija voda i dr.

Strukturni i tehnički uvjeti tada se moraju ispitati na licu mjesta.

Za automatske autopraonice treba osigurati veliku halu. Mora imati dobru vodu i električni priključak.

Prije ugradnje sustava praonice u postojeću halu, važno je provjeriti je li hala dovoljno velika. Također, treba provjeriti odgovara li veličina hale svim sigurnosnim propisima, uključujući smjernice za sustave pranja vozila ZH1/543.

Ako se planira graditi nova praonica, troškovi ovise o vlasništvu zemljišta. Također, važno je provjeriti je li moguće dobiti komercijalnu građevinsku dozvolu.

Neovisno o tome postoji li hala, ako je sustav pranja blizu stambene zone, potrebno je razmotriti propise o zaštiti od buke. Ako je potrebno, treba zatražiti stručno mišljenje.

Gdje već nije prisutan, potrebno je planirati kupnju separatora odgovarajuće veličine ili sustava za reciklažu vode. Takav sustav donosi mnoge prednosti koje ubrzavaju amortizaciju. Osim smanjenja tekućih troškova, može se učinkovito plasirati na tržište zajedno sa sustavima za pranje i sušenje koji štede energiju. Za mnoge vozače, glavni razlog za redovito pranje vozila je utjecaj na okoliš.

Kupce privlače automatske autopraonice koje rade cijele godine. One moraju nuditi posebne programe pranja. Takvi programi, poput pranja pjenom, tretmana vrućim voskom i pranja podvozja, potiču češću upotrebu, osobito zimi i u proljeću.

Prilazni prostor u portalnu autopraonicu važan je za njezinu popularnost i profitabilnost. Laka dostupnost za SUV vozila i kombije tijekom špice pozitivno utječe na zadovoljstvo kupaca i učestalost posjeta.

Također, prostor oko portala nudi dodatne usluge. Tu su samoposlužne praonice, usisivači na kovanice i čišćenje otirača. To povećava zadovoljstvo i lojalnost kupaca.

3. Izračun troškova održavanja

Troškove održavanja treba uzeti u obzir pri planiranju sustava pranja, s obzirom na amortizaciju. Izračun cijene programa pranja mora biti isplativ u odnosu na troškove održavanja tehnologije, kemikalija i plaće osoblja. Također treba uključiti troškove pretpranja, kao što je korištenje visokotlačnog čistača sa sredstvima za čišćenje.

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4. Financiranje

Na kraju, treba uzeti u obzir vrstu financiranja. Osim kredita, postoji i opcija leasinga za pokretne dijelove sustava pranja. Leasing je dobra alternativa kupnji, osobito uz redovne nadogradnje portala. Zahtijeva manje posuđenog kapitala.

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5. Pouzdana tehnologija i tvornički servis

Prilikom kupnje portalnih autopraonica, operateri bi se trebali usredotočiti na pouzdanost tehnologije. Najbolji sustav pranja neće zaraditi novac ako se pokvari i stoji nekoliko dana.

Idealno je da sve električne komponente udovoljavaju važećim sigurnosnim standardima. Zatvoreni energetski lanci, vodootporni upravljački uređaji i sigurnosni sustavi za zaštitu od kratkog spoja ili hitna isključenja postali su standard kvalitete. Također, jasne upute proizvođača, detaljan priručnik i dobro organizirane tehničke komponente mogu značajno smanjiti troškove održavanja.

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