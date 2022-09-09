Automobilska industrija

Automobili su važan dio svakodnevnog života, a kupci očekuju više od čiste karoserije. Bilo da posjećuju radionicu, servis ili salon, traže urednu okolinu. Dubinsko pranje automobila osigurava temeljito uklanjanje prljavštine iz svih dijelova vozila. Također, detaljno čišćenje automobila doprinosi očuvanju unutrašnjosti i vanjskog sjaja. Stručna usluga za čišćenje automobila omogućuje dugotrajan osjećaj svježine. Čistoća vozila i urednost prostora ključni su za zadovoljstvo kupaca.

Čišćenje automobila visokotlačnim Kärcher čistačem

Područja primjene u industriji

Čišćenje u radionicama
Čišćenje u auto salonima
Čišćenje benzinske postaje
Sustavi za pranje i praonice

Prikladni proizvodi za područja primjene

Kärcher strojevi za metenje i usisavanje

Strojevi za metenje/metenje i usisavanje

Kärcher strojevi za ribanje/ribanje i usisavanje

Strojevi za ribanje/ribanje i usisavanje

Kärcher professional usisavači

Usisavači

Kärcher Professional uređaji za prskanje i ekstrakciju

Uređaji za prskanje i ekstrakciju

Kärcher Professional parni čistači / parni usisavači

Parni čistači/parni usisavači

Kärcher Professional visokotlačni čistači

Visokotlačni čistači

Kärcher professional ručno upravljani strojevi za ribanje i usisavanje

Ručno upravljani strojevi za ribanje i usisavanje

Kärcher Professional usisavači za mokro i suho usisavanje

Usisavači za mokro i suho usisavanje

Kärcher oprema za ručno čišćenje

Oprema za ručno čišćenje

Kärcher Professional step-on strojevi za ribanje i usisavanje

Step-on strojevi za ribanje i usisavanje

Kärcher Profesionalni strojevi s jednim diskom

Strojevi s jednim diskom

Kärcher Praonice

Praonice

Kärcher profesionalni usisavači za suho usisavanje

Usisavači za suho usisavanje

Kärcher dispenzeri za vodu

Dozatori vode

Outdoor Power Equipment

Vanjska power equipment

Kärcher profesionalni visokotlačni čistači vrućom vodom

Visokotlačni čistači vrućom vodom

Kärcher sustavi za recikliranje vode

Recikliranje vode

Kärcher profesionalni usisavači za prozore i površine

Usisavači za prozore i površine

Kärcher orifesionalno čišćenje suhim ledom

Čišćenje suhim ledom

Kärcher čistač dijelova

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Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

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Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

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