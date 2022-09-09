Čišćenje radionica

Čišćenje radionica zahtijeva raznolike zadatke čišćenja, od podova do vozila. Za besprijekornu čistoću, strojevi i metode čišćenja trebaju odgovarati specifičnim potrebama. Čista radionica ne samo da očuva vrijednost prostora, već povećava zadovoljstvo kolega i kupaca te podiže produktivnost tvrtke. U nastavku saznajte koji su to savjeti za čišćenje radionica za bolju urednost.

Muškarac čisti pod u praonici Kärcher strojem

Važnost čistoće i reda

Imati čistu i urednu radionicu vrlo je važno iz nekoliko razloga. Prvo, čistoća ostavlja pozitivan dojam na kupce. Uvjerava ih da je njihovo vozilo u sigurnim, profesionalnim rukama i da će se njime pažljivo rukovati. Drugi razlog je učinkovitost radnog procesa. Ako se svaki korak mora prekinuti da se pronađe alat, a prljavština ometa rad, i najjednostavniji zadaci će trajati predugo. Takve smetnje smanjuju produktivnost i usporavaju rad. To smanjuje učinkovitost i kvalitetu usluge.

Metoda "5S" iz lean menadžmenta nudi učinkovit način organiziranja radnih mjesta i smanjenja kaosa. Ova japanska metoda obuhvaća pet koraka koji poboljšavaju strukturu i red u tvrtkama, a sastoji se od:

  • Sortiranje (seiri): Temeljito sortiranje stavki, zadržavajući samo potrebne predmete. To smanjuje vrijeme traženja alata i drugih predmeta.
  • Dovođenje u red (seiton): Svakom predmetu dodjeljuju se fiksna mjesta, a najčešće korišteni predmeti su lako dostupni. Cilj je minimizirati udaljenost između predmeta i radnih zona.
  • Sjaj (seiso): Čišćenje radnog mjesta i redovito održavanje alata. Ovdje se definira ciklus održavanja i odgovornosti, čime se smanjuje rizik od nezgoda i stvara ugodno radno okruženje.
  • Standardizacija (seiketsu): Uključuje označavanje stavki i postavljanje naljepnica sa serijskim brojevima. Tablice u radionicama olakšavaju razumijevanje sistema organizacije radnog prostora.
  • Održavanje/samodisciplina (shitsuke): Pravila se trebaju postati navike. Zaposlenici trebaju razumjeti prednosti promjena i održavati novi sustav.

 

Metoda "5S" omogućava postizanje boljeg reda, smanjenje nesreća i veću produktivnost u svakom radnom okruženju.

Čistoća i sigurnost idu ruku pod ruku

Čišćenje radionica nije samo nužno za sigurnost, već i za sprječavanje nezgoda. Čisti podovi, poput onih bez lokvi ulja, smanjuju rizik od klizanja i padova. Uklanjanje prljavštine pomoću strojeva za čišćenje ili usisavača također smanjuje rizik od ozljeda, poput posjekotina oštrim predmetima. Redovito čišćenje dvorišta sprječava unošenje nečistoće u radionicu, čime se sprječava taloženje prljavštine. Pametno korištenje strojeva za čišćenje u radnim procesima štedi vrijeme. Na primjer, korištenje mokrih i suhih usisavača tijekom brušenja sprječava širenje prašine u okolinu, jer se odmah usisava na izvoru.

Izrada rasporeda čišćenja

Sastavljanje sofisticiranog plana za redovito čišćenje radionica može se činiti kao dodatni posao. Međutim, dugoročno će dosljedno čišćenje donijeti uštede. Održavani pribor, poput alata, podnih obloga i namještaja, dulje će zadržati svoju vrijednost. To znači da će se rjeđe mijenjati, što smanjuje troškove u budućnosti.

Intenzivno duboko čišćenje

Dublje čišćenje treba provoditi u redovitim intervalima. Na primjer, podovi trebaju biti temeljito mokro očišćeni, prozori oprani, stari alat uklonjen, a prostori koji se rijetko koriste očišćeni. Filtere treba redovito očistiti ili zamijeniti, mrlje ukloniti, a poseban otpad pravilno zbrinuti.

Dubinsko čišćenje treba planirati u fiksnim, redovitim intervalima. Ako je moguće, idealno je to obaviti kada je tvrtka manje zaposlena i kada su prostori koji se čiste uglavnom prazni.

Čišćenje podova u radionicama: Strogi zahtjevi za podne obloge

Zahtjevi za podne obloge razlikuju se među radionicama, prostorima za kupce i uredima. Osim što moraju biti robusne i čvrste, podne obloge moraju biti otporne na lužine i kiseline. Teški alati mogu padati na pod, a to ne bi smjelo uzrokovati vidljiva oštećenja. Ulja, masti i vlaga čine površine skliskima, pa je zaštita od klizanja ključna za prevenciju nezgoda. Površinska prašina može smanjiti vuču tvrdih podova. Oko 30 posto nesreća na radu uzrokovano je spoticanjem, poskliznućem ili padom radnika.

Redovito održavanje i dubinsko čišćenje čuvaju vrijednost podnih obloga. Pijesak, prašina i druge čestice mogu oštetiti površinu, stvarajući hrapavost koja omogućuje bolje prianjanje prljavštine i ubrzava trošenje poda.

Kako bi se osigurala čistoća, očuvala vrijednost i osigurala protuklizna zaštita, podne obloge moraju se redovito čistiti strojevima. Odabrana metoda čišćenja ovisi o vrsti podne obloge.

Kärcher savjeti za čišćenje finih keramičkih pločica
Kärcher savjeti za čišćenje cementnog estriha
Kärcher savjeti za čišćenje keramičkih pločica

Zadaci čišćenja u radionicama

Kärcher savjeti za čišćenje radionica suhim ledom
Kärcher savjeti za postavljanje praonice
Kärcher savjeti za pripremu i čišćenje interijera vozila
Kärcher savjeti za čišćenje dijelova u auto radionici
Kärcher savjeti za čišćenje parkinga
Kärcher savjeti za čišćenje skladišta
Kärcher savjeti za čišćenje toaleta
Kärcher savjeti za čišćenje ureda

Prikladni proizvodi za područje primjene

Tvrdokorna prljavština i masna ulja mogu se nakupiti bilo gdje i ponekad ih je teško ukloniti. Sve stvorene kontaminante treba temeljito očistiti kako bi se poboljšalo zdravlje i sigurnost na radu u radionicama.

Čisto i uredno skladište ne pomaže samo u poboljšanju zdravlja i sigurnosti na radu, nego i u povećanju učinkovitosti i zaštiti pohranjenih dijelova.

Učinkovito čišćenje vozila uklanja i male ostatke prljavštine i tvrdokornu prljavštinu. To će zahtijevati odgovarajuće sredstvo i odgovarajuće strojeve za čišćenje. Svako vozilo ima individualne zahtjeve za čišćenje. Prilikom čišćenja, njege i održavanja vozila potrebno je voditi računa o razlikama u obliku i materijalu, kao i o zaprljanosti.

Vaša recepcija ostavlja prvi trajni dojam na klijente. Kako biste odmah ostavili dobar dojam trebali biste održavati ovaj prostor posebno čistim. Radionice imaju koristi od čistoće ne samo u vidljivim područjima; higijensko okruženje u uredskim prostorima također osigurava ugodnu radnu atmosferu.

Za stvaranje općeg dojma čistoće ključno je imati vanjski prostor bez prljavštine. Različite vrste prljavštine mogu se brzo akumulirati u tim područjima zbog njihove opsežne uporabe i kontinuiranog utjecaja atmosferilija. Sa snažnim strojevima za čišćenje, ta se područja održavaju tijekom cijele godine.

Praonice moraju dati savršene rezultate kada je u pitanju čišćenje vozila. Kupci zahtijevaju visokokvalitetno čišćenje koje zadovoljava njihove standarde. Za to je potrebna snažna i profesionalna oprema za čišćenje.

Površine u zahodima mogu se brzo zaprljati i stoga ih je potrebno temeljito očistiti. To znači da su spriječene opasnosti od klizanja, uklonjena tvrdokorna onečišćenja i osigurani higijenski uvjeti. Posebni strojevi za čišćenje ispunjavaju ove zahtjeve.

Povratak na pregled
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH