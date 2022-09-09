Čišćenje radionica
Čišćenje radionica zahtijeva raznolike zadatke čišćenja, od podova do vozila. Za besprijekornu čistoću, strojevi i metode čišćenja trebaju odgovarati specifičnim potrebama. Čista radionica ne samo da očuva vrijednost prostora, već povećava zadovoljstvo kolega i kupaca te podiže produktivnost tvrtke. U nastavku saznajte koji su to savjeti za čišćenje radionica za bolju urednost.
Važnost čistoće i reda
Imati čistu i urednu radionicu vrlo je važno iz nekoliko razloga. Prvo, čistoća ostavlja pozitivan dojam na kupce. Uvjerava ih da je njihovo vozilo u sigurnim, profesionalnim rukama i da će se njime pažljivo rukovati. Drugi razlog je učinkovitost radnog procesa. Ako se svaki korak mora prekinuti da se pronađe alat, a prljavština ometa rad, i najjednostavniji zadaci će trajati predugo. Takve smetnje smanjuju produktivnost i usporavaju rad. To smanjuje učinkovitost i kvalitetu usluge.
Čistoća i sigurnost idu ruku pod ruku
Čišćenje radionica nije samo nužno za sigurnost, već i za sprječavanje nezgoda. Čisti podovi, poput onih bez lokvi ulja, smanjuju rizik od klizanja i padova. Uklanjanje prljavštine pomoću strojeva za čišćenje ili usisavača također smanjuje rizik od ozljeda, poput posjekotina oštrim predmetima. Redovito čišćenje dvorišta sprječava unošenje nečistoće u radionicu, čime se sprječava taloženje prljavštine. Pametno korištenje strojeva za čišćenje u radnim procesima štedi vrijeme. Na primjer, korištenje mokrih i suhih usisavača tijekom brušenja sprječava širenje prašine u okolinu, jer se odmah usisava na izvoru.
Izrada rasporeda čišćenja
Sastavljanje sofisticiranog plana za redovito čišćenje radionica može se činiti kao dodatni posao. Međutim, dugoročno će dosljedno čišćenje donijeti uštede. Održavani pribor, poput alata, podnih obloga i namještaja, dulje će zadržati svoju vrijednost. To znači da će se rjeđe mijenjati, što smanjuje troškove u budućnosti.
Intenzivno duboko čišćenje
Dublje čišćenje treba provoditi u redovitim intervalima. Na primjer, podovi trebaju biti temeljito mokro očišćeni, prozori oprani, stari alat uklonjen, a prostori koji se rijetko koriste očišćeni. Filtere treba redovito očistiti ili zamijeniti, mrlje ukloniti, a poseban otpad pravilno zbrinuti.
Dubinsko čišćenje treba planirati u fiksnim, redovitim intervalima. Ako je moguće, idealno je to obaviti kada je tvrtka manje zaposlena i kada su prostori koji se čiste uglavnom prazni.
Čišćenje podova u radionicama: Strogi zahtjevi za podne obloge
Zahtjevi za podne obloge razlikuju se među radionicama, prostorima za kupce i uredima. Osim što moraju biti robusne i čvrste, podne obloge moraju biti otporne na lužine i kiseline. Teški alati mogu padati na pod, a to ne bi smjelo uzrokovati vidljiva oštećenja. Ulja, masti i vlaga čine površine skliskima, pa je zaštita od klizanja ključna za prevenciju nezgoda. Površinska prašina može smanjiti vuču tvrdih podova. Oko 30 posto nesreća na radu uzrokovano je spoticanjem, poskliznućem ili padom radnika.
Redovito održavanje i dubinsko čišćenje čuvaju vrijednost podnih obloga. Pijesak, prašina i druge čestice mogu oštetiti površinu, stvarajući hrapavost koja omogućuje bolje prianjanje prljavštine i ubrzava trošenje poda.
Kako bi se osigurala čistoća, očuvala vrijednost i osigurala protuklizna zaštita, podne obloge moraju se redovito čistiti strojevima. Odabrana metoda čišćenja ovisi o vrsti podne obloge.