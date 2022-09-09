Čišćenje podova u radionicama: Strogi zahtjevi za podne obloge

Zahtjevi za podne obloge razlikuju se među radionicama, prostorima za kupce i uredima. Osim što moraju biti robusne i čvrste, podne obloge moraju biti otporne na lužine i kiseline. Teški alati mogu padati na pod, a to ne bi smjelo uzrokovati vidljiva oštećenja. Ulja, masti i vlaga čine površine skliskima, pa je zaštita od klizanja ključna za prevenciju nezgoda. Površinska prašina može smanjiti vuču tvrdih podova. Oko 30 posto nesreća na radu uzrokovano je spoticanjem, poskliznućem ili padom radnika.

Redovito održavanje i dubinsko čišćenje čuvaju vrijednost podnih obloga. Pijesak, prašina i druge čestice mogu oštetiti površinu, stvarajući hrapavost koja omogućuje bolje prianjanje prljavštine i ubrzava trošenje poda.

Kako bi se osigurala čistoća, očuvala vrijednost i osigurala protuklizna zaštita, podne obloge moraju se redovito čistiti strojevima. Odabrana metoda čišćenja ovisi o vrsti podne obloge.