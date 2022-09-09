Čišćenje skladišta

Bitno je da vaše skladište izgleda uredno. To se odnosi na male prostore, ali i na velika skladišta. Zdravlje i sigurnost na radu uvijek su prioritet. Podovi moraju biti čisti i sigurni za hodanje čime smanjujete rizik od nezgoda. Učinkovito čišćenje skladišta moguće je sa strojevima za ribanje i metenje.

Skladište

Različite tehnike čišćenja za različite vrste prljavštine

Prilikom transporta materijala, svaki pokret skladišnih radnika podiže prašinu. Sustavno usisavanje pomaže održati čistoću i sigurnost. Također štiti skladišni materijal i sprečava nakupljanje prašine. U skladištima se često nalaze komadići papira, folije ili iverja. Ove ostatke lako možete ukloniti metlom, strojem za metenje ili usisavačem. Odabir stroja ovisi o veličini prostora.

Metenje u skladištu: sigurno uklanjanje prašine

Kod čišćenja skladišta, pometač s opcijom usisavanja učinkovitiji je od običnog pometača. Tijekom metenja, valjkasta četka uzburkava prašinu, a usisna turbina je usisava. Prašina se odvaja putem filtarskog sustava, smanjujući njezinu količinu. Redovito čišćenje filtara produžava njihov radni vijek. To se može obaviti pritiskom na gumb ili automatski, ovisno o modelu.

Na podovima skladišta često se nalaze ostatci folije, trake ili iverja s paleta. Tu grubu prljavštinu treba ručno ukloniti kako bi se spriječilo začepljenje strojeva. Ovi materijali mogu zaglaviti u valjkastoj četki. Grubu prljavštinu uklonite metlom ili skupljačem otpada.

Metenje skladišta
Navlaka od lanene tkanine presvučena PVC-om za čišćenje bez prašine

Savjet: Rad bez prašine

Za rad u okruženju bez prašine koristi se navlaka od lanene tkanine presvučene PVC-om. Zategnuta je na prednjoj površini stroja za metenje pomoću kopče na kuku. Ovaj pribor smanjuje raspršivanje prašine i omogućuje održavanje skladišta čistim.

Točkasto čišćenje u skladištu

Za manje i povremene zadatke čišćenja, mokri i suhi usisavač idealno je rješenje. Svestran je i brzo spreman za upotrebu, posebno u malim skladištima. Prikladan je za usisavanje prašine, vode i prolivenih tekućina. Za čišćenje skladišta i manjih polica mogu se koristiti i krpe i kante.

Žena čisti police u skladištu usisavačem

Čišćenje podova u skladištu strojevima za ribanje i sušenje

Prvo što treba uzeti u obzir je vrsta poda. U malim radioničkim skladištima često se koriste keramičke pločice, koje su čvrste i imaju nisku sposobnost upijanja vlage. Korporativna skladišta i logistički centri obično imaju industrijske podove. To su estrihi ili sintetičke obloge, poput umjetne smole.

Budući da podovi skladišta mogu značajno varirati, postoji nekoliko tehnologija čišćenja koje možete odabrati. Dva glavna kriterija za izbor tehnologije su stanje poda i vrsta prljavštine. Strojevi za ribanje s valjkom idealni su za čišćenje skladišta s velikim količinama grube prljavštine. Preostala gruba prljavština može se ukloniti u jednom koraku zahvaljujući funkciji prethodnog čišćenja.

Ilustracija procesa predmetenja
Keramičke pločice

Čišćenje finih keramičkih pločica

Fine keramičke pločice popularne su i atraktivne podne obloge. Poznate su po robusnosti, otpornosti na klizanje i niskom upijanju vlage. Ove pločice su moderni, sigurni dizajnerski materijali koji su nezamjenjivi u podnim oblogama.

Saznajte više
Cementni estrih

Čišćenje cementnog estriha

Cementni estrih najčešće je korištena podna obloga koja zahtijeva posebnu pažnju u čišćenju i njezi. Osim što mora izdržati visoka naprezanja, treba udovoljavati i standardima zaštite na radu. Za dubinsko čišćenje i održavanje ključno je odabrati pravu opremu.

Saznajte više

Odabir mehaničkog postupka (valjak ili disk) i alata za čišćenje (jastučić ili četka) ovisi o podnoj oblogi i vrsti prljavštine. Opće pravilo je koristiti alkalno sredstvo za čišćenje, ako to ne ošteti pod. Ako koristite kiselo sredstvo, cementne spojeve prethodno namočite u vodi kako biste ih zaštitili.

Kada koristite strojeve za ribanje i usisavanje u skladištima, važno je da ostavljaju pod suhim. Ovo je ključno jer se po očišćenim područjima često odmah ponovno hoda ili voze viličari. Osiguravanje suhog poda ključno je za zdravlje i sigurnost na radu.

Stroj za ribanje i usisavanje za čišćenje skladišta

Kombinirani strojevi za vrlo velika skladišta: metenje, ribanje i usisavanje u jednom stroju

Preporučujemo korištenje kombiniranih strojeva za čišćenje skladišta većih od 10.000 četvornih metara. Ovi strojevi, koji imaju usisivač prašine i filtrirnu površinu do 10 četvornih metara, omogućuju simultano metenje, ribanje i usisavanje. Time se štedi vrijeme i povećava produktivnost, osobito pri čišćenju velikih površina. Također, modeli s bočnim četkama učinkovito uklanjaju nečistoću sa zidova.

Dvije vrste kombiniranih strojeva:

Stroj za ribanje i sušenje s unaprijed sastavljenom jedinicom za metenje

1. Strojevi s unaprijed sastavljenom jedinicom za metenje

Ove strojevi izdvaja unaprijed sastavljena jedinica za metenje, koja prvo čisti pod na suho. Nakon toga, valjkasta četka nizvodno počinje mokro ribati površinu.

Ovi modeli rade s odvojenom valjkastom četkom i daju izvrsne rezultate čišćenja. Međutim, imaju veliku duljinu zbog modula za prethodno čišćenje. Imaju i veliki krug okretanja između prolaza polica.

Stroj za ribanje i sušenje s integriranom funkcijom metenja

2. Strojevi s velikom rotirajućom glavom

Strojevi s funkcijom metenja koriste velike četke s valjkom za učinkovito pometanje prljavštine. Ove četke mogu biti 2,5 puta veće od standardnih. Sakupljena prljavština se odlaže u veliki spremnik za visoko pražnjenje. Strojevi mogu automatski nastaviti s metenjem u načinu ribanja ili čistiti na suho pomoću sustava filtera.

Prednost ovoga je što svu prašinu u skladištu zadržava voda. Međutim, spremnik za otpad je teže čistiti jer sadrži mokru prljavštinu. S druge strane, stroj je također puno kompaktniji i lakši za manevriranje te ne zahtijeva dodatnu četku s valjkom.

Rješavanje tvrdokornog problema u skladištima: Uklanjanje tragova guma

U većim skladištima, viličari i podna vozila često ostavljaju tragove guma na podu, uz prašinu. Za učinkovito uklanjanje tih tragova, koristite sredstvo za čišćenje posebno razvijeno za tu namjenu. Nanijeti ga nerazrijeđeno na prljava mjesta. Ostavite da djeluje nekoliko minuta, potom koristite stroj za ribanje za uklanjanje prljave vode. Na kraju, isperite čistom vodom.


Napomena: Ova metoda nije pogodna za premazane podove na bazi polimera ili voska, jer može ukloniti premaz.

 
Uklanjanje tragova guma u skladištu

Koji je stroj za čišćenje pravi za mene?

Ako kupujete stroj za čišćenje, cilj je osigurati udoban, učinkovit i isplativ proces čišćenja. Bilo da je to stroj za metenje s opcijom usisavanja, stroj za ribanje ili kombinirani stroj. Prilikom odabira stroja, morate uzeti u obzir specifične zahtjeve za čišćenje skladišta, kao i kriterije stroja za čišćenje.

Sljedeća tablica daje pregled čimbenika i kriterija koje treba uzeti u obzir pri kupnji.

Veličina

Kriteriji skladišnog prostora

  • Izračunajte veličinu skladišnog prostora
  • U pravilu se između 30% i 50% mora oduzeti od teorijske površine stroja = praktična površina
  • Odstupanja mogu nastati, na primjer, zbog nekretanja u ravnoj liniji ili prekida

Kriteriji strojeva

  • Teoretski učinak površine = prijeđeni metri × radna širina pri vožnji ravno naprijed po satu

Stroj za metenje (s usisavanjem):

  • Za male skladišne prostore: Ručni modeli i modeli na guranje (do približno 5000 m2)
  • Za velika skladišta: strojevi za vožnju (od 5000 m2)
  • Vrlo uska područja: Suhi usisavači

Stroj za ribanje i sušenje:

  • Za male skladišne prostore: Kompaktni ili "walk-behind" modeli
  • Za velika skladišta: strojevi za ribanje i sušenje koji se voze

Vrsta podne obloge

Kriteriji skladišnog prostora

  • Vrsta prljavštine i podne obloge u skladištu određuju izbor valjkaste četke/glave četke
  • Protuklizna, robusna

Kriteriji strojeva

Stroj za metenje (s usisavanjem):

Birajte između različitih valjakastih četki

  • Standardna (razne površine)
  • Tvrda (hrapave površine)
  • Mekana (glatki podovi)

Stroj za ribanje i usisavanje:

Birajte između tehnologije valjaka i inženjeringa diskova

  • Valjci: Za grube podove s teksturom, s potrebnom funkcijom prethodnog metenja
  • Diskovi: Za glatke podove

Pogon

Kriteriji skladišnog prostora

  • Skladišni materijal i stanje zgrade
  • Modeli s baterijskim napajanjem obično se preferiraju u skladištima zbog zaštite od požara

Kriteriji strojeva

  • Baterija
  • Tekući plin
  • Motor s unutarnjim izgaranjem

Motori s unutarnjim izgaranjem prikladni su samo za dobro prozračene prostore

Manevarska sposobnost

Kriteriji skladišnog prostora

  • Provjerite postoje li uska područja, slijepe ulice itd. i jesu li u područjima slobodni predmeti i namještaj

Kriteriji strojeva

  • Obratite pozornost na krug okretanja stroja

Troškovi

Kriteriji skladišnog prostora

  • Troškovi osoblja u usporedbi s vremenom ušteđenim strojnim čišćenjem

Kriteriji strojeva

  • Troškovi nabave
  • Troškovi održavanja

Konfiguracija

Kriteriji skladišnog prostora

  • Individualna konfiguracija prema zahtjevima radnog okruženja

Kriteriji strojeva

  • Dostupni su brojni pribori i dodaci
  • Primjeri za strojeve za ribanje: bočne četke, posebne gume, zaštitni krov, brzi punjač
  • Primjeri za strojeve za metenje (s usisavanjem): zaštitni krov, radno svjetlo, gume otporne na bušenje

Odgovarajući proizvodi za vaše područje primjene

KM 85/50 R Bp Pack

Strojevi za metenje i usisavanje koji se mogu voziti

Mokro - suhi usisavači

Mokro - suhi usisavači

Oprema za ručno čišćenje

Oprema za ručno čišćenje

Kompaktni/ručno upravljani strojevi za ribanje i usisavanje BR 45/22 C Bp Pack

Kompaktni/ručno upravljani strojevi za ribanje i usisavanje

Kombinirani strojevi

Kombinirani strojevi

FloorPro RM 69 za čišćenje industrijskih podova

FloorPro RM 69 za čišćenje industrijskih podova

FloorPro sredstvo za uklanjanje tragova od guma i abrazije RM 776

FloorPro sredstvo za uklanjanje tragova od guma i abrazije RM 776

Ručno upravljani strojevi za metenje/ metenje i usisavanje KM 75/40 W G von Kärcher

Ručno upravljani strojevi za metenje/ metenje i usisavanje

Samohodni strojevi za ribanje i usisavanje

Samohodni strojevi za ribanje i usisavanje

