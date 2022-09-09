Čišćenje skladišta

Metenje u skladištu: sigurno uklanjanje prašine

Kod čišćenja skladišta, pometač s opcijom usisavanja učinkovitiji je od običnog pometača. Tijekom metenja, valjkasta četka uzburkava prašinu, a usisna turbina je usisava. Prašina se odvaja putem filtarskog sustava, smanjujući njezinu količinu. Redovito čišćenje filtara produžava njihov radni vijek. To se može obaviti pritiskom na gumb ili automatski, ovisno o modelu.

Na podovima skladišta često se nalaze ostatci folije, trake ili iverja s paleta. Tu grubu prljavštinu treba ručno ukloniti kako bi se spriječilo začepljenje strojeva. Ovi materijali mogu zaglaviti u valjkastoj četki. Grubu prljavštinu uklonite metlom ili skupljačem otpada.