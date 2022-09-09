Čišćenje skladišta
Bitno je da vaše skladište izgleda uredno. To se odnosi na male prostore, ali i na velika skladišta. Zdravlje i sigurnost na radu uvijek su prioritet. Podovi moraju biti čisti i sigurni za hodanje čime smanjujete rizik od nezgoda. Učinkovito čišćenje skladišta moguće je sa strojevima za ribanje i metenje.
Različite tehnike čišćenja za različite vrste prljavštine
Prilikom transporta materijala, svaki pokret skladišnih radnika podiže prašinu. Sustavno usisavanje pomaže održati čistoću i sigurnost. Također štiti skladišni materijal i sprečava nakupljanje prašine. U skladištima se često nalaze komadići papira, folije ili iverja. Ove ostatke lako možete ukloniti metlom, strojem za metenje ili usisavačem. Odabir stroja ovisi o veličini prostora.
Metenje u skladištu: sigurno uklanjanje prašine
Kod čišćenja skladišta, pometač s opcijom usisavanja učinkovitiji je od običnog pometača. Tijekom metenja, valjkasta četka uzburkava prašinu, a usisna turbina je usisava. Prašina se odvaja putem filtarskog sustava, smanjujući njezinu količinu. Redovito čišćenje filtara produžava njihov radni vijek. To se može obaviti pritiskom na gumb ili automatski, ovisno o modelu.
Na podovima skladišta često se nalaze ostatci folije, trake ili iverja s paleta. Tu grubu prljavštinu treba ručno ukloniti kako bi se spriječilo začepljenje strojeva. Ovi materijali mogu zaglaviti u valjkastoj četki. Grubu prljavštinu uklonite metlom ili skupljačem otpada.
Savjet: Rad bez prašine
Za rad u okruženju bez prašine koristi se navlaka od lanene tkanine presvučene PVC-om. Zategnuta je na prednjoj površini stroja za metenje pomoću kopče na kuku. Ovaj pribor smanjuje raspršivanje prašine i omogućuje održavanje skladišta čistim.
Točkasto čišćenje u skladištu
Za manje i povremene zadatke čišćenja, mokri i suhi usisavač idealno je rješenje. Svestran je i brzo spreman za upotrebu, posebno u malim skladištima. Prikladan je za usisavanje prašine, vode i prolivenih tekućina. Za čišćenje skladišta i manjih polica mogu se koristiti i krpe i kante.
Čišćenje podova u skladištu strojevima za ribanje i sušenje
Prvo što treba uzeti u obzir je vrsta poda. U malim radioničkim skladištima često se koriste keramičke pločice, koje su čvrste i imaju nisku sposobnost upijanja vlage. Korporativna skladišta i logistički centri obično imaju industrijske podove. To su estrihi ili sintetičke obloge, poput umjetne smole.
Budući da podovi skladišta mogu značajno varirati, postoji nekoliko tehnologija čišćenja koje možete odabrati. Dva glavna kriterija za izbor tehnologije su stanje poda i vrsta prljavštine. Strojevi za ribanje s valjkom idealni su za čišćenje skladišta s velikim količinama grube prljavštine. Preostala gruba prljavština može se ukloniti u jednom koraku zahvaljujući funkciji prethodnog čišćenja.
Odabir mehaničkog postupka (valjak ili disk) i alata za čišćenje (jastučić ili četka) ovisi o podnoj oblogi i vrsti prljavštine. Opće pravilo je koristiti alkalno sredstvo za čišćenje, ako to ne ošteti pod. Ako koristite kiselo sredstvo, cementne spojeve prethodno namočite u vodi kako biste ih zaštitili.
Kada koristite strojeve za ribanje i usisavanje u skladištima, važno je da ostavljaju pod suhim. Ovo je ključno jer se po očišćenim područjima često odmah ponovno hoda ili voze viličari. Osiguravanje suhog poda ključno je za zdravlje i sigurnost na radu.
Kombinirani strojevi za vrlo velika skladišta: metenje, ribanje i usisavanje u jednom stroju
Preporučujemo korištenje kombiniranih strojeva za čišćenje skladišta većih od 10.000 četvornih metara. Ovi strojevi, koji imaju usisivač prašine i filtrirnu površinu do 10 četvornih metara, omogućuju simultano metenje, ribanje i usisavanje. Time se štedi vrijeme i povećava produktivnost, osobito pri čišćenju velikih površina. Također, modeli s bočnim četkama učinkovito uklanjaju nečistoću sa zidova.
Dvije vrste kombiniranih strojeva:
1. Strojevi s unaprijed sastavljenom jedinicom za metenje
Ove strojevi izdvaja unaprijed sastavljena jedinica za metenje, koja prvo čisti pod na suho. Nakon toga, valjkasta četka nizvodno počinje mokro ribati površinu.
Ovi modeli rade s odvojenom valjkastom četkom i daju izvrsne rezultate čišćenja. Međutim, imaju veliku duljinu zbog modula za prethodno čišćenje. Imaju i veliki krug okretanja između prolaza polica.
2. Strojevi s velikom rotirajućom glavom
Strojevi s funkcijom metenja koriste velike četke s valjkom za učinkovito pometanje prljavštine. Ove četke mogu biti 2,5 puta veće od standardnih. Sakupljena prljavština se odlaže u veliki spremnik za visoko pražnjenje. Strojevi mogu automatski nastaviti s metenjem u načinu ribanja ili čistiti na suho pomoću sustava filtera.
Prednost ovoga je što svu prašinu u skladištu zadržava voda. Međutim, spremnik za otpad je teže čistiti jer sadrži mokru prljavštinu. S druge strane, stroj je također puno kompaktniji i lakši za manevriranje te ne zahtijeva dodatnu četku s valjkom.
Rješavanje tvrdokornog problema u skladištima: Uklanjanje tragova guma
U većim skladištima, viličari i podna vozila često ostavljaju tragove guma na podu, uz prašinu. Za učinkovito uklanjanje tih tragova, koristite sredstvo za čišćenje posebno razvijeno za tu namjenu. Nanijeti ga nerazrijeđeno na prljava mjesta. Ostavite da djeluje nekoliko minuta, potom koristite stroj za ribanje za uklanjanje prljave vode. Na kraju, isperite čistom vodom.
Napomena: Ova metoda nije pogodna za premazane podove na bazi polimera ili voska, jer može ukloniti premaz.
Koji je stroj za čišćenje pravi za mene?
Ako kupujete stroj za čišćenje, cilj je osigurati udoban, učinkovit i isplativ proces čišćenja. Bilo da je to stroj za metenje s opcijom usisavanja, stroj za ribanje ili kombinirani stroj. Prilikom odabira stroja, morate uzeti u obzir specifične zahtjeve za čišćenje skladišta, kao i kriterije stroja za čišćenje.
Sljedeća tablica daje pregled čimbenika i kriterija koje treba uzeti u obzir pri kupnji.
Veličina
Kriteriji skladišnog prostora
- Izračunajte veličinu skladišnog prostora
- U pravilu se između 30% i 50% mora oduzeti od teorijske površine stroja = praktična površina
- Odstupanja mogu nastati, na primjer, zbog nekretanja u ravnoj liniji ili prekida
Kriteriji strojeva
- Teoretski učinak površine = prijeđeni metri × radna širina pri vožnji ravno naprijed po satu
Stroj za metenje (s usisavanjem):
- Za male skladišne prostore: Ručni modeli i modeli na guranje (do približno 5000 m2)
- Za velika skladišta: strojevi za vožnju (od 5000 m2)
- Vrlo uska područja: Suhi usisavači
Stroj za ribanje i sušenje:
- Za male skladišne prostore: Kompaktni ili "walk-behind" modeli
- Za velika skladišta: strojevi za ribanje i sušenje koji se voze
Vrsta podne obloge
Kriteriji skladišnog prostora
- Vrsta prljavštine i podne obloge u skladištu određuju izbor valjkaste četke/glave četke
- Protuklizna, robusna
Kriteriji strojeva
Stroj za metenje (s usisavanjem):
Birajte između različitih valjakastih četki
- Standardna (razne površine)
- Tvrda (hrapave površine)
- Mekana (glatki podovi)
Stroj za ribanje i usisavanje:
Birajte između tehnologije valjaka i inženjeringa diskova
- Valjci: Za grube podove s teksturom, s potrebnom funkcijom prethodnog metenja
- Diskovi: Za glatke podove
Pogon
Kriteriji skladišnog prostora
- Skladišni materijal i stanje zgrade
- Modeli s baterijskim napajanjem obično se preferiraju u skladištima zbog zaštite od požara
Kriteriji strojeva
- Baterija
- Tekući plin
- Motor s unutarnjim izgaranjem
Motori s unutarnjim izgaranjem prikladni su samo za dobro prozračene prostore
Manevarska sposobnost
Kriteriji skladišnog prostora
- Provjerite postoje li uska područja, slijepe ulice itd. i jesu li u područjima slobodni predmeti i namještaj
Kriteriji strojeva
- Obratite pozornost na krug okretanja stroja
Troškovi
Kriteriji skladišnog prostora
- Troškovi osoblja u usporedbi s vremenom ušteđenim strojnim čišćenjem
Kriteriji strojeva
- Troškovi nabave
- Troškovi održavanja
Konfiguracija
Kriteriji skladišnog prostora
- Individualna konfiguracija prema zahtjevima radnog okruženja
Kriteriji strojeva
- Dostupni su brojni pribori i dodaci
- Primjeri za strojeve za ribanje: bočne četke, posebne gume, zaštitni krov, brzi punjač
- Primjeri za strojeve za metenje (s usisavanjem): zaštitni krov, radno svjetlo, gume otporne na bušenje