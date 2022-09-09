Čišćenje dijelova u auto radionicama

Prilikom odabira visokotlačnog čistača, važno je razmotriti ergonomiju alata i pribora kako bi se spriječile tjelesne ozljede. Pravilno dizajnirani visokotlačni pištolji smanjuju potrebu za naprezanjem ruku, čime se sprečava umor i pogreške. Pištolji s povratnom silom i automatski koluti za crijeva smanjuju fizički napor i rizik od spoticanja. Namotaji za crijeva, s brzootpuštajućim spojnicama, ubrzavaju zamjenu opreme.

"Stalak za pranje" osigurava stabilnost dijelova, a nudi mogućnost podešavanja visine. "Stropni nosači" olakšavaju upravljanje crijevom, smanjujući potrebu za njegovim pomicanjem i povećavajući sigurnost.