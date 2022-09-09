Čišćenje dijelova u auto radionicama
Čišćenje dijelova zaprljanih uljem, mašću ili cestovnom prašinom ključno je za auto radionice. To poboljšava sigurnost na radu i kvalitetu popravka motora, mjenjača i šasije. Postoje tri opcije za profesionalno čišćenje: visokotlačni čistači, čistači suhim ledom i sustavi za pranje dijelova. Tako uvijek postoji odgovarajuće rješenje za čišćenje dijelova u auto radionicama.
Čišćenje dijelova u auto radionicama visokotlačnim čistačem
Visokotlačni čistači idealni su za čišćenje dijelova u auto radionicama kao što su glave cilindra, mjenjači, osovine i kotači. Dobra su opcija ako je mjesto za pranje već postavljeno i ima odgovarajuće dozvole. Obučeni zaposlenici obično rade u praonicama za pranje dijelova, smanjujući rizik od nezgoda. Visokotlačni čistači s toplom vodom brže otapaju masnu prljavštinu, u usporedbi s uređajima na hladnu vodu. To također smanjuje potrebu za kemikalijama za pranje i smanjuje troškove održavanja.
Stacionarni visokotlačni čistači
Tehnologija pranja treba biti jednostavna i jasna, kako bi se isključile mogućnosti pogrešaka u radu. Stacionarni visokotlačni čistač prikladan je za čišćenje dijelova u auto radionicama, osobito u prostorima gdje je potreban veći prostor. Tehnologija može biti pohranjena u sobi koja nije dostupna svima, čime se povećava sigurnost. Korištenjem upravljačkog terminala, različiti programi za pranje mogu se lako aktivirati, smanjujući rizik od nezgoda. Više cijevi za prskanje omogućuju većem broju zaposlenika da istovremeno čiste, što smanjuje zagušenja u radionici. Preporučuju se za praonice koje rade nekoliko sati dnevno zbog bržeg postavljanja.
Mobilni visokotlačni čistači
Manje radionice mogu koristiti mobilne visokotlačne čistače s toplom vodom za čišćenje dijelova u auto radionicama. Prednost im je što zauzimaju malo prostora, jer nije potrebna posebna tehnološka soba. Međutim, mobilni strojevi zahtijevaju duže vrijeme postavljanja. Također, postoji rizik od nesreća uzrokovanih strujnim vodovima i vodom te visokotlačnim crijevima koja leže okolo.
Nafta, plin ili električna energija?
Prilikom odabira tehnologije čišćenja, treba razmotriti hoće li visokotlačni čistač koristiti plamenik na plin, ulje ili električni bojler. Odgovor ovisi o infrastrukturi radionice, poput dostupnosti struje, plina ili ulja, i učinkovitosti. Ako se koristi plin ili ulje za zagrijavanje vode, stacionarni strojevi moraju imati priključak na dimnjak.
Širok izbor dodatne opreme
Odabir pribora ovisi o vrsti čišćenja i željenom rezultatu. Pjenomati, rotirajuće četke, kratke cijevi i prskalice s različitim kutovima prskanja izvrsni su za čišćenje dijelova u auto radionicama. Idealno je da tlak i temperatura vode budu regulirani izravno na koplju ili čistaču, što olakšava uklanjanje ulja i masti.
Gdje je potrebno: Kemikalije za pranje
Za tvrdokornu prljavštinu koriste se posebna sredstva za pranje. Jaka alkalna sredstva učinkovita su za uljne i masne nečistoće, dok kisela sredstva uklanjaju mineralnu prljavštinu poput vapna i žbuke. Kemikalije za pranje ne bi trebale ni na koji način utjecati na funkciju lake tekućine ili koalescencijskog separatora.
Ergonomija za čišćenje dijelova
Prilikom odabira visokotlačnog čistača, važno je razmotriti ergonomiju alata i pribora kako bi se spriječile tjelesne ozljede. Pravilno dizajnirani visokotlačni pištolji smanjuju potrebu za naprezanjem ruku, čime se sprečava umor i pogreške. Pištolji s povratnom silom i automatski koluti za crijeva smanjuju fizički napor i rizik od spoticanja. Namotaji za crijeva, s brzootpuštajućim spojnicama, ubrzavaju zamjenu opreme.
"Stalak za pranje" osigurava stabilnost dijelova, a nudi mogućnost podešavanja visine. "Stropni nosači" olakšavaju upravljanje crijevom, smanjujući potrebu za njegovim pomicanjem i povećavajući sigurnost.
Čišćenje dijelova u auto radionicama suhim ledom
Čišćenje autodijelova suhim ledom učinkovita je metoda za uklanjanje tvrdokorne prljavštine s različitih materijala. Sve je popularnija u automobilskim radionicama, osobito za osjetljive komponente. Ova metoda čisti bez ostavljanja ostataka poput otpadne vode ili kemikalija. Idealna je za čišćenje presvlaka, motora i restauraciju klasičnih automobila.
Kako radi?
Čišćenje suhim ledom nježno je, ali učinkovito, u usporedbi s konvencionalnim pjeskarenjem. Pelete suhog leda, veličine 1-4 mm, čuvaju se u uređaju za miješanje. Uz pomoć komprimiranog zraka, peleti se ubrzavaju do 150 m/s, a brzina se može prilagoditi tlakom i mlaznicama. Prilikom udarca o površinu, ekstremno hladni suhi led (-79 °C) čini prljavštinu krhkom. Prljavština ili premazi se odvajaju, a CO2 sublimira i širi se, što dodatno uklanja nečistoće. Ovaj proces ostavlja samo suhu prljavštinu, koja se lako uklanja i zbrinjava.
Različite mogućnosti za čišćenje suhim ledom
Čišćenje suhim ledom ne zahtijeva zaštitu komponenti poput motora ili električnih dijelova, čime se štedi vrijeme i novac. Ova metoda ne oštećuje površine, čime se eliminira potreba za skupom naknadnom obradom. Također sprječava toplinsko izobličenje jer površina ne prelazi 20 °C.
Čišćenje suhim ledom idealno je za zadatke koji su ranije bili nemogući ili dugotrajni, poput uklanjanja žvakaće gume ili masnih mrlja. Pruža besprijekorno čišćenje unutrašnjosti motora, armaturne ploče, tepiha i ploča vozila.
Stroga organizacija
Iako je čišćenje automobilskih dijelova suhim ledom jednostavno, važno je koristiti svježe pelete. Ako nisu svježi, učinak čišćenja opada jer peleti sublimiraju u plin. Čak i uz pravilno skladištenje, peleti se mogu čuvati samo nekoliko dana. Zbog toga se peleti proizvedeni u peletizatorima trebaju koristiti odmah nakon isporuke. Radni proces u auto radionici mora biti usklađen s ovim zahtjevom kako bi se izbjeglo kašnjenje ili gubitak kvalitete čišćenja dijelova.
Nova rješenja
Postoji uređaj za čišćenje dijelova u auto radionicama suhim ledom koji proizvodi suhi led u točno potrebnoj količini. Za logistiku su potrebna samo dva elementa: tekući CO2, koji se može pohraniti u bocu na stroju, i dovod komprimiranog zraka uz snažan kompresor. Ovaj stroj je idealan za upotrebu u automobilskim radionicama svih veličina.
Osposobljavanje
Korištenje suhog leda je jednostavno, ali nosi zdravstvene rizike koje treba izbjeći. Korisnici moraju nositi zaštitno odijelo i kaciga sa vizirom kako bi se zaštitili od letećih čestica prljavštine. Također, zaštita sluha je ključna jer visoko komprimirani protok zraka i sublimacija CO2 stvaraju visoku razinu buke. Zbog toga, čišćenje suhim ledom ne smije se obavljati na otvorenom, jer može uzrokovati značajno zagađenje bukom u okolnim zgradama. Idealno je provoditi ovu metodu u zvučno izoliranim i ventiliranim halama.
Zaštita okoliša
Dodatni trošak čišćenja suhim ledom može biti isplativ za radionice koje plaćaju visoke naknade za otpadne vode. Pošto se gotovo ne stvara otpadna voda, troškovi održavanja separatora ulja i koalescencijskih separatora značajno se smanjuju. Osim toga, čišćenje suhim ledom manji je udar na okoliš u usporedbi s drugim metodama. CO2 korišten za čišćenje potječe iz industrijskog otpada, što eliminira potrebu za dodatnom proizvodnjom.
Čišćenje suhim ledom
Čišćenje suhim ledom brzo uklanja tvrdokornu prljavštinu s raznih materijala. Ova metoda je učinkovita za osjetljive površine, poput presvlaka, motora i klasičnih vozila. Posebno je korisna u automobilskim radionicama i servisima. Velika prednost je što ne stvara otpadnu vodu ni kemijske ostatke.
Sustavi za pranje dijelova i sredstva za čišćenje
Visokotlačni čistači, čišćenje suhim ledom i specijalizirani sustavi za pranje dijelova korisni su u auto radionicama. Ručni čistači dijelova razlikuju se od automatskih sustava za pranje. Svaki od njih ima specifične prednosti u čišćenju motora, mjenjača i pogona.
Ručno pranje dijelova
Ručni strojevi koriste zatvoreni sustav s tekućinom za čišćenje koja kruži unutar uređaja. Električna pumpa usmjerava tekućinu kroz četku za pranje spojenu na crijevo, omogućujući učinkovito čišćenje prljavih dijelova. Nakon što je dio očišćen četkom, tekućina otječe u filtar i vraća se u sustav. Očišćeni dio može se ostaviti u posudi nekoliko minuta da se osuši i odmah je spreman za ugradnju.
Prednost ovog sustava je minimalan gubitak sredstva za čišćenje, uz manje isparavanje. Povremeno dolijevanje dovoljno je za nadoknadu izgubljene tekućine. Sustav omogućuje fleksibilno pranje prema potrebi, uključujući male dijelove pomoću posebnih košara i malih kutnih četki. Neki strojevi imaju i "slavinu za vodu", koja omogućuje prilagodljivo pranje sitnih dijelova bez korištenja četke
Biološka sredstva za čišćenje dijelova
Sredstvo za čišćenje u strojevima za pranje dijelova treba redovito mijenjati, što je skupo i zahtjevno. Moderni sustavi za pranje dijelova rješavaju ovaj problem biološkim pročišćavanjem sredstva za čišćenje. Tijekom noći, sredstvo prolazi kroz filtar s bakterijama koje razgrađuju ulja i masti. Nakon 12 sati, sredstvo se regenerira, a proces ubrzava automatski sustav grijanja, što poboljšava učinkovitost čišćenja.
Ručni strojevi s biološkim ciklusom čišćenja idealni su za manje radionice koje povremeno čiste dijelove. Zbog kotačića, lako ih je premještati gdje god je potrebno. Uz to, održavanje je jednostavno i ekonomično, što ih čini praktičnim rješenjem za manja radna okruženja.
Automatsko pranje dijelova
Velike automobilske radionice s mnogo popravaka zahtijevaju brzo i učinkovito čišćenje dijelova. Automatski sustavi za pranje dijelova nude visoku produktivnost. Dijelovi se smještaju u košaru za pranje, a proces počinje hermetičkim zatvaranjem poklopca. Poput perilice posuđa, dijelovi se peru rotirajućim visokotlačnim mlaznicama i posebnim sredstvima za čišćenje. U nekim sustavima košara se okreće dok mlaznice ostaju fiksne.
Automatski strojevi omogućuju podešavanje temperature, tlaka i duljine pranja. Kod tvrdokorne prljavštine koriste se kemikalije i temperature do 80 °C. Univerzalna i specijalizirana sredstva dostupna su za različite nečistoće. Jednostavna regulacija i doziranje unutar sustava sprječava pogreške i prekomjernu potrošnju.
Prednosti automatskog pranja dijelova:
Veliki sustavi za pranje dijelova mogu očistiti preko 100 kilograma dijelova u jednom ciklusu. Niski rub punjenja dodatno olakšava rad zaposlenicima. Automatsko pranje dijelova je vrlo učinkovito i isplativo. To je važno za tvrtke koje svakodnevno čiste stotine kilograma dijelova.
Prilikom amortizacije potrebno je uzeti u obzir troškove održavanja sustava, poput zamjene filtera i čišćenja spremnika. Redovito zbrinjavanje sredstava za čišćenje također igra važnu ulogu.
Za produženje vijeka trajanja sredstva za čišćenje, neki sustavi opremljeni su skimerom. Skimer odvaja ulja iz sredstva za čišćenje i prebacuje ih u posebnu posudu. Time se značajno smanjuje količina otpada za zbrinjavanje.
Čišćenje dijelova ultrazvukom
Ultrazvučno čišćenje je ekološki prihvatljiva metoda pranja dijelova, idealna za precizno i temeljito čišćenje. Tijekom postupka dijelovi se uranjaju u blago zagrijanu tekućinu i izlažu ultrazvučnim valovima visoke frekvencije. To uzrokuje stvaranje kavitacijskih mjehurića. Oni implodiraju i uklanjaju prljavštinu bez agresivnih kemikalija ili mehaničkih alata.
Metoda je učinkovita i za tvrdokorne naslage na poroznim površinama. Ipak, za dodatnu snagu čišćenja često se koriste posebna sredstva za ispiranje i sustavi za grijanje. To značajno skraćuje vrijeme pranja, što je korisno za radionice s intenzivnim rasporedom.
Velike ultrazvučne kupke mogu očistiti dijelove poput motora ili kotača zahvaljujući kapacitetu od nekoliko stotina litara. Hidraulički sustavi omogućuju jednostavno spuštanje i podizanje košara s dijelovima. Voda za pranje obično traje oko 400 ciklusa, nakon čega dijelovi trebaju ispiranje u čistoj vodi kako bi se uklonili ostaci.
Manji ultrazvučni uređaji kapaciteta 10 litara korisni su za čišćenje sitnih automobilskih dijelova. Oni se često koriste i za čišćenje ručnog alata prekrivenog uljem, čime se povećava sigurnost na radu i produžuje vijek trajanja alata.