Suhi led za čišćenje motora, karoserije i osjetljivih dijelova
Čišćenje suhim ledom učinkovit je način uklanjanja tvrdokornih naslaga prljavštine s različitih površina. Ova metoda je posebno korisna u auto radionicama. Tamo se koristi za čišćenje presvlaka, motora i za restauraciju klasičnih automobila. Glavna prednost je što ne ostavlja ostatke poput otpadne vode, kemikalija ili drugih nečistoća.
Prostor motora, karoserija ili unutrašnjost: Suhi led za čišćenje osjetljivih površina
Zašto koristiti suhi led u radionicama?
Čišćenje prljavih dijelova automobila, alata i strojeva može biti zahtjevno i često stvara dodatni nered. Tradicionalne metode, poput pjeskarenja, ostavljaju ostatke poput pijeska ili staklenog granulata. To zahtijeva dodatno čišćenje nakon obrade.
Suhim ledom, međutim, ovaj problem se izbjegava. Čišćenje suhim ledom ima brojne prednosti, posebno za auto radionice. Može se koristiti bez vode, što je ključno kod osjetljive elektronike i karoserija vrijednih starinskih automobila. Time se sprječava oštećenje elektronike i korozija, dok se mehanički alati i dijelovi učinkovito čiste bez kemijskih ostataka.
Osim toga, čišćenje suhim ledom omogućuje rješavanje zadataka koji su ranije bili vrlo zahtjevni. Metoda učinkovito uklanja tvrdokorne naslage, masne mrlje i ostatke žvakaće gume. Pritom, besprijekorno čisti unutrašnjost motora i ploče s instrumentima.
Čišćenje suhim ledom čini sve površine čistima
Čišćenje suhim ledom idealno je za uklanjanje raznih nečistoća. Primjer su lakovi, boje, ulja, masti, katran, bitumen, tinta, smola, ljepila, vosak, silikon, guma i žvaka. Također, omogućuje precizno skidanje starih slojeva laka s lakiranih površina. Ova metoda nalazi široku primjenu, uključujući čišćenje vozila i drugih površina.
Čišćenje suhim ledom u prostoru motora i na karoseriji:
Metalni dijelovi
Motor, šasija, felge, brtvene površine, navoji, alati, podizne platforme
Gumeni dijelovi
Crijeva, ručke, brtve, ispušni nosači
Elektroničke komponente
Čišćenje unutrašnjosti vozila suhim ledom:
Sjedala, otirači, krovne obloge, nasloni za ruke, ventilacijski otvori, ploče s instrumentima, pedale
Kako funkcionira čišćenje suhim ledom?
Čišćenje suhim ledom koristi granule smrznutog CO2 kao sredstvo za prskanje. Pri udaru o površinu, granule odmah prelaze iz čvrstog u plinovito stanje (sublimacija), što eliminira ostatke nakon čišćenja. Ova tehnologija je praktična i ekološki prihvatljiva, s raznolikim mogućnostima primjene.
Proizvodnja peleta suhog leda
Kuglice suhog leda moraju biti svježe jer sublimiraju u plin, što smanjuje učinkovitost čišćenja. Čak i uz pravilno skladištenje u rashladnim kutijama, njihov rok trajanja je samo nekoliko dana. Tradicionalno, peleti suhog leda proizvodili su se u velikim hidrauličkim prešama (peletizatorima) i isporučivali na zahtjev, što je skupo i nepraktično, osobito za manje količine. Zbog toga se čišćenje suhim ledom rijetko koristi unatoč visokoj učinkovitosti.
Danas postoji uređaj za čišćenje suhim ledom namijenjen radioničkim primjenama, koji proizvodi potrebnu količinu tijekom samog čišćenja. Za rad su potrebni samo tekući CO2, koji se lako skladišti u bocama, i komprimirani zrak ili kompaktni kompresor.
Čišćenje suhim ledom - Koji je postupak?
1. Udar kuglica suhog leda: Suhi led (kruti CO2) na -79 °C udara o površinu brzinom od 150 m/s. Kinetička energija kuglica, čija je Mohsova tvrdoća slična gipsu, uzrokuje razbijanje prljavštine.
2. Termalni učinak: Temperaturna razlika prilikom udara uzrokuje naglo hlađenje prljavštine, čineći je krhkom i lomljivom, što olakšava njezino uklanjanje.
3. Sublimacija: Kuglice suhog leda prodiru u pukotine i prelaskom iz čvrstog u plinovito stanje povećavaju volumen 400 puta. Ovaj proces odvaja i uklanja prljavštinu na mikroskopskoj razini.
Prednosti čišćenja suhim ledom
Budući da uređaji za pjeskarenje suhim ledom rade bez kemikalija, nema potrebe za odlaganjem otpadne vode. Također, nema ostataka sredstva za prskanje. Moguće je očistiti posebno osjetljive površine uz minimalan napor.
- Bez ostataka: Nema kemikalija, otpadnih voda ni sredstava za raspršivanje. Raspršena prljavština može se ukloniti zrakom ili usisavačem.
- Jednostavna priprema: Nije potrebno rastavljati dijelove prije čišćenja jer peleti dosežu i teško dostupna mjesta.
- Ušteda vremena: Proces je brz i učinkovit.
- Ekološki prihvatljivo: Bez upotrebe kemikalija, čime se smanjuje negativan utjecaj na okoliš.
- Sigurno za površine: Ne uzrokuje oštećenja na tretiranim materijalima.
Ispravna radna zaštita pri radu sa suhim ledom
Rad sa suhim ledom zahtijeva pažljivu primjenu zaštitne opreme zbog sigurnosnih rizika. Zvučni tlak mlaznice varira između 75 dB(A) i 125 dB(A), pa je obavezno korištenje zaštite za sluh. Dodirivanje suhog leda može ozlijediti kožu zbog vrlo niske temperature. Stoga su potrebni: kombinezon, zaštitne naočale ili kaciga s vizirima i rukavice.
Granična vrijednost koncentracije CO2 (TLV) iznosi 0,5% volumena, što je sigurno u većini otvorenih prostora. Međutim, u zatvorenim prostorima treba ventilacijski sustav s detektorom CO2 ili maska za disanje. To je potrebno za sigurnost radnika.