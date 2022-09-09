Suhi led za čišćenje motora, karoserije i osjetljivih dijelova

Zašto koristiti suhi led u radionicama?

Čišćenje prljavih dijelova automobila, alata i strojeva može biti zahtjevno i često stvara dodatni nered. Tradicionalne metode, poput pjeskarenja, ostavljaju ostatke poput pijeska ili staklenog granulata. To zahtijeva dodatno čišćenje nakon obrade.



Suhim ledom, međutim, ovaj problem se izbjegava. Čišćenje suhim ledom ima brojne prednosti, posebno za auto radionice. Može se koristiti bez vode, što je ključno kod osjetljive elektronike i karoserija vrijednih starinskih automobila. Time se sprječava oštećenje elektronike i korozija, dok se mehanički alati i dijelovi učinkovito čiste bez kemijskih ostataka.



Osim toga, čišćenje suhim ledom omogućuje rješavanje zadataka koji su ranije bili vrlo zahtjevni. Metoda učinkovito uklanja tvrdokorne naslage, masne mrlje i ostatke žvakaće gume. Pritom, besprijekorno čisti unutrašnjost motora i ploče s instrumentima.