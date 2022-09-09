Suhi led za čišćenje motora, karoserije i osjetljivih dijelova

Čišćenje suhim ledom učinkovit je način uklanjanja tvrdokornih naslaga prljavštine s različitih površina. Ova metoda je posebno korisna u auto radionicama. Tamo se koristi za čišćenje presvlaka, motora i za restauraciju klasičnih automobila. Glavna prednost je što ne ostavlja ostatke poput otpadne vode, kemikalija ili drugih nečistoća.

Radnik čisti automobil u radionici

Prostor motora, karoserija ili unutrašnjost: Suhi led za čišćenje osjetljivih površina

Zašto koristiti suhi led u radionicama?

Čišćenje prljavih dijelova automobila, alata i strojeva može biti zahtjevno i često stvara dodatni nered. Tradicionalne metode, poput pjeskarenja, ostavljaju ostatke poput pijeska ili staklenog granulata. To zahtijeva dodatno čišćenje nakon obrade.


Suhim ledom, međutim, ovaj problem se izbjegava. Čišćenje suhim ledom ima brojne prednosti, posebno za auto radionice. Može se koristiti bez vode, što je ključno kod osjetljive elektronike i karoserija vrijednih starinskih automobila. Time se sprječava oštećenje elektronike i korozija, dok se mehanički alati i dijelovi učinkovito čiste bez kemijskih ostataka.


Osim toga, čišćenje suhim ledom omogućuje rješavanje zadataka koji su ranije bili vrlo zahtjevni. Metoda učinkovito uklanja tvrdokorne naslage, masne mrlje i ostatke žvakaće gume. Pritom, besprijekorno čisti unutrašnjost motora i ploče s instrumentima.

Čišćenje vozila suhim ledom

Čišćenje suhim ledom čini sve površine čistima

Čišćenje suhim ledom idealno je za uklanjanje raznih nečistoća. Primjer su lakovi, boje, ulja, masti, katran, bitumen, tinta, smola, ljepila, vosak, silikon, guma i žvaka. Također, omogućuje precizno skidanje starih slojeva laka s lakiranih površina. Ova metoda nalazi široku primjenu, uključujući čišćenje vozila i drugih površina.

Čišćenje suhim ledom u prostoru motora i na karoseriji:

Čišćenje metalnih dijelova Kärcher mlazom za suhi led

Metalni dijelovi

Motor, šasija, felge, brtvene površine, navoji, alati, podizne platforme

Čišćenje gumenih dijelova Kärcher mlazom za suhi led

Gumeni dijelovi

Crijeva, ručke, brtve, ispušni nosači

Čišćenje elektroničkih komponenti Kärcher mlazom za suhi led

Elektroničke komponente

Čišćenje unutrašnjosti vozila suhim ledom:

Čišćenje unutrašnjosti vozila suhim ledom pomoću Kärcher mlaznice za suhi led
Čišćenje autosjedalica suhim ledom

Sjedala, otirači, krovne obloge, nasloni za ruke, ventilacijski otvori, ploče s instrumentima, pedale

Kako funkcionira čišćenje suhim ledom?

Čišćenje suhim ledom koristi granule smrznutog CO2 kao sredstvo za prskanje. Pri udaru o površinu, granule odmah prelaze iz čvrstog u plinovito stanje (sublimacija), što eliminira ostatke nakon čišćenja. Ova tehnologija je praktična i ekološki prihvatljiva, s raznolikim mogućnostima primjene.

Postupak pjeskarenja suhim ledom

Proizvodnja peleta suhog leda

Kuglice suhog leda moraju biti svježe jer sublimiraju u plin, što smanjuje učinkovitost čišćenja. Čak i uz pravilno skladištenje u rashladnim kutijama, njihov rok trajanja je samo nekoliko dana. Tradicionalno, peleti suhog leda proizvodili su se u velikim hidrauličkim prešama (peletizatorima) i isporučivali na zahtjev, što je skupo i nepraktično, osobito za manje količine. Zbog toga se čišćenje suhim ledom rijetko koristi unatoč visokoj učinkovitosti.


Danas postoji uređaj za čišćenje suhim ledom namijenjen radioničkim primjenama, koji proizvodi potrebnu količinu tijekom samog čišćenja. Za rad su potrebni samo tekući CO2, koji se lako skladišti u bocama, i komprimirani zrak ili kompaktni kompresor.

prikaz postupka izrade suhog leda

Čišćenje suhim ledom - Koji je postupak?

1. Udar kuglica suhog leda: Suhi led (kruti CO2) na -79 °C udara o površinu brzinom od 150 m/s. Kinetička energija kuglica, čija je Mohsova tvrdoća slična gipsu, uzrokuje razbijanje prljavštine.

2. Termalni učinak: Temperaturna razlika prilikom udara uzrokuje naglo hlađenje prljavštine, čineći je krhkom i lomljivom, što olakšava njezino uklanjanje.

3. Sublimacija: Kuglice suhog leda prodiru u pukotine i prelaskom iz čvrstog u plinovito stanje povećavaju volumen 400 puta. Ovaj proces odvaja i uklanja prljavštinu na mikroskopskoj razini.

Prednosti čišćenja suhim ledom

Budući da uređaji za pjeskarenje suhim ledom rade bez kemikalija, nema potrebe za odlaganjem otpadne vode. Također, nema ostataka sredstva za prskanje. Moguće je očistiti posebno osjetljive površine uz minimalan napor.

  • Bez ostataka: Nema kemikalija, otpadnih voda ni sredstava za raspršivanje. Raspršena prljavština može se ukloniti zrakom ili usisavačem.
  • Jednostavna priprema: Nije potrebno rastavljati dijelove prije čišćenja jer peleti dosežu i teško dostupna mjesta.
  • Ušteda vremena: Proces je brz i učinkovit.
  • Ekološki prihvatljivo: Bez upotrebe kemikalija, čime se smanjuje negativan utjecaj na okoliš.
  • Sigurno za površine: Ne uzrokuje oštećenja na tretiranim materijalima.

Ispravna radna zaštita pri radu sa suhim ledom

Rad sa suhim ledom zahtijeva pažljivu primjenu zaštitne opreme zbog sigurnosnih rizika. Zvučni tlak mlaznice varira između 75 dB(A) i 125 dB(A), pa je obavezno korištenje zaštite za sluh. Dodirivanje suhog leda može ozlijediti kožu zbog vrlo niske temperature. Stoga su potrebni: kombinezon, zaštitne naočale ili kaciga s vizirima i rukavice.

Granična vrijednost koncentracije CO2 (TLV) iznosi 0,5% volumena, što je sigurno u većini otvorenih prostora. Međutim, u zatvorenim prostorima treba ventilacijski sustav s detektorom CO2 ili maska za disanje. To je potrebno za sigurnost radnika.

Čovjek u radnoj zaštiti kod čišćenja suhim ledom

Često postavljana pitanja:

Iskustvo je pokazalo da je čišćenje puno lakše i brže ako se koriste svježe proizvedene kuglice suhog leda. Stoga je kod čišćenja suhim ledom od vitalne važnosti da uvijek koristite suhi led koji je što svježiji. Suhi led koji je star nekoliko dana gubi svoju gustoću i stoga ima slabiji učinak čišćenja. Posljedično, potrebno je više suhog leda za čišćenje određenog područja, a suhi led također kontinuirano sublimira. To znači, na primjer, da će nakon jednog dana, nakon početka sa 100 kg kuglica suhog leda, ostati otprilike 92 kg.

  • Bez opasnih tvari
    Tijekom čišćenja suhim ledom ne koriste se otrovne kemikalije ili otapala koja su štetna za okoliš. To znači da se ne stvaraju otrovne ili opasne pare i da nema zdravstvenog rizika za osoblje zbog uporabe opasnih tvari koje su opasne za zdravlje.

     

  • Jednostavno odlaganje
    Čišćenje suhim ledom ne ostavlja za sobom nikakvo sredstvo za raspršivanje. Otpuštena prljavština pada na pod i može se pomesti. Jedina tvar koja se mora zbrinuti je stvorena prljavština. Nasuprot tome, ako se koriste kemikalije i otapala, ostat će otrovni otpad koji se mora zbrinuti u mukotrpnom procesu.

     

  • Nema sekundarnog otpada
    Pijeskom ili sodom, ili korištenjem vodenih tokova, može se stvoriti opasan otpad. Materijal za pjeskarenje postaje otpad ako je korišten za uklanjanje opasnih kontaminanata. Stvara se velika količina sekundarnog otpada. Pod određenim okolnostima, mora se zbrinuti kao dio dugotrajnog i skupog procesa.

  • Proizvodnja ugljičnog dioksida
    CO2 nastaje kao nusproizvod drugih industrijskih metoda prerade. Na primjer, ugljični dioksid nastaje prilikom čišćenja CO2 tijekom sinteze amonijaka i metanola. Veliki dio upotrijebljenog CO2 potječe iz sirovog plina. U njemu se nalazi ugljični dioksid koji se proizvodi kao otpadni plin u metodama kemijske obrade nafte i prirodnog plina. Osim toga, ugljični dioksid nastaje pri izgaranju u elektranama ili fermentaciji. Stoga, u industrijaliziranim zemljama, CO2 se više ne proizvodi posebno. Također, fosilna goriva se više ne izgaraju samo da bi se proizveo CO.

Za čišćenje suhim ledom potrebna je sljedeća zaštitna oprema:


Zaštita sluha: Zaštita sluha mora se nositi jer je razina buke koja nastaje tijekom pjeskarenja suhim ledom znatno iznad 85 dB (A).


Rukavice: Preporuča se da operateri nose rukavice kako bi zaštitili ruke od ozeblina uzrokovanih kuglicama suhog leda.


Zaštitne naočale: Preporučuje se da korisnici nose zaštitne naočale kako bi zaštitili oči od malih letećih dijelova. Također se preporučuje da nosite kompletan sustav, koji se sastoji od kacige, vizira i zaštite za sluh.


Respiratorna maska: Ovisno o nakupljanju prašine ili CO2, bit će potrebno nositi laganu ili tešku respiratornu masku.


Detektor ugljičnog dioksida: Osoblje koje pjeskari suhim ledom mora nositi osobni CO2 detektor. On otkriva koncentraciju CO2 u zraku. Ovaj detektor će se oglasiti alarmom kada se dosegne kritična koncentracija.

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