Postavljanje prostora za pranje

Konstrukcijski zahtjevi za praonice

Nakon dobivanja dozvola, moraju se poštovati posebni zahtjevi vezani uz dizajn praonice. Na primjer, mora se osigurati odvajanje vode za pranje i kišnice. Kišnica ili slivna voda iz susjednih područja ne smiju dotjecati u praonicu, pogotovo ako nije natkrivena. U suprotnom, postoji opasnost od preopterećenja sustava za odvajanje otpadnih voda. Stoga, dizajn temeljne ploče prostora za pranje mora omogućiti dovoljan nagib prema odvodu. Voda od pranja ne smije dospjeti u zemlju ili vodene površine izvan bazena za pranje. Također, mora postojati mogućnost vožnje vozila preko samog odvoda praonice.

Za izradu nepropusne temeljne ploče, koja je otporna na mehanička naprezanja, dopušten je vodonepropusni beton (npr. B 25/WU) ili asfalt, kao u cestogradnji. Važno je redovito pregledavati postojeća mjesta za pranje zbog pukotina ili drugih oštećenja. Ako je ploča za uzemljenje oštećena, mora se odmah popraviti u skladu s profesionalnim standardima.