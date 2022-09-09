Postavljanje prostora za pranje
Postavljanje prostora za pranje ključno je u radionicama za vozila. Taj prostor se koristi za njegu vozila, pranje dijelova i čišćenje vozila kupaca. Prostor za pranje mora biti ekološki prihvatljiv, siguran i učinkovit. To se postiže detaljnim planiranjem, od izgradnje do tehničke opreme.
Zahtjevi i oprema: Brzo i pouzdano u vlastitoj praonici
Praonice u autoradionicama, nakon što su postavljene, koriste se gotovo svaki dan od strane svih djelatnika. Dobri rezultati pranja također izravno utječu na kvalitetu rada u radionici. Na ovaj način autopraonica daje bitan doprinos zadovoljstvu kupaca. To pomaže u osiguravanju lojalnosti kupaca i privlačenju novih kupaca.
Postavljanje prostora za pranje i zahtjevi rada praonica
Za planiranje prostora za pranje vozila valja se pobrinuti o vodoprivrednim i građevinskim dozvolama. Glavni uvjet za rad autopraonice je "dozvola za ispuštanje" otpadnih voda nastalih tijekom čišćenja. Za tu dozvolu potrebno je podnijeti zahtjev kod vodovoda. Osim toga, potrebno je ishoditi pravomoćnu građevinsku i uporabnu dozvolu. U slučaju obnove postojećih sustava pranja vozila ili praonica, potrebno je samo obavijestiti nadležno tijelo.
Konstrukcijski zahtjevi za praonice
Nakon dobivanja dozvola, moraju se poštovati posebni zahtjevi vezani uz dizajn praonice. Na primjer, mora se osigurati odvajanje vode za pranje i kišnice. Kišnica ili slivna voda iz susjednih područja ne smiju dotjecati u praonicu, pogotovo ako nije natkrivena. U suprotnom, postoji opasnost od preopterećenja sustava za odvajanje otpadnih voda. Stoga, dizajn temeljne ploče prostora za pranje mora omogućiti dovoljan nagib prema odvodu. Voda od pranja ne smije dospjeti u zemlju ili vodene površine izvan bazena za pranje. Također, mora postojati mogućnost vožnje vozila preko samog odvoda praonice.
Za izradu nepropusne temeljne ploče, koja je otporna na mehanička naprezanja, dopušten je vodonepropusni beton (npr. B 25/WU) ili asfalt, kao u cestogradnji. Važno je redovito pregledavati postojeća mjesta za pranje zbog pukotina ili drugih oštećenja. Ako je ploča za uzemljenje oštećena, mora se odmah popraviti u skladu s profesionalnim standardima.
Postavljanje prostora za pranje i pročišćavanje otpadnih voda
Svaka praonica zahtijeva hvatač mulja, u kojem se talože suspendirane tvari nošene vodom za pranje. Predodvajač mulja za grubo odvajanje suspendiranih tvari obično se postavlja uzvodno od odvajača mulja. Time se smanjuje potreban trud za čišćenje i odlaganje, a dodatni trošak brzo se isplati. Također, treba ugraditi separator lakih tekućina za ulja i goriva. Moraju imati revizijsko ili kontrolno okno za redoviti pregled otpadnih voda. Praonica također zahtijeva koalescencijski separator za obradu emulgiranih tekućina.
Zaštita od buke za praonice u radionicama
Konačno, potrebno je provjeriti lokalno zagađenje bukom uzrokovano radom praonice. Svako uznemiravanje lokalnog stanovništva može se minimizirati instalacijama za zaštitu od buke. Kada su svi ovi uvjeti ispunjeni, može se razmišljati o tehnologiji čišćenja.
Odabir tehnologije čišćenja za praonice: stacionarno ili mobilno?
Obično se koriste visokotlačni čistači s hladnom i toplom vodom. Dostupni su stacionarni i mobilni strojevi.
Stacionarni visokotlačni čistači
Ako cijelo osoblje treba koristiti prostor za pranje, tehnologija mora biti jednostavna i sigurna. Stacionarni visokotlačni čistač bolji je izbor od mobilnog, posebno kad je potreban veći prostor. Stroj se može postaviti u tehničku sobu koja nije dostupna svim zaposlenicima. Tu odgovorna osoba postavlja vrstu programa, tlak mlaza, kemikalije i vrijeme pranja. Programi se zatim aktiviraju putem upravljačkog terminala u prostoru za pranje. Ovakav pristup minimizira rizik od nesreća i oštećenja vozila, čak i ako manje iskusni radnici koriste opremu. Stacionarni čistači su također bolji za praonice koje svakodnevno čiste veliki broj vozila.
Mobilni visokotlačni čistači
Ako se praonica koristi povremeno, mobilni visokotlačni čistač je dovoljno dobar za manje radionice. Može koristiti hladnu ili toplu vodu za pranje dijelova ili vozila. Ovisno o potrebama, čistači mogu biti na struju, benzin ili dizel. Njihova prednost je što ne zahtijevaju posebnu tehničku sobu i zauzimaju malo prostora. Međutim, njihova upotreba uključuje duže vrijeme postavljanja. Također, postoji opasnost od nesreća zbog kablova, crijeva i visokotlačnih crijeva koji se mogu ometati.
Hladno, vruće, para
Ako se praonica koristi povremeno, mobilni visokotlačni čistač je dovoljno dobar za manje radionice. Može koristiti hladnu ili toplu vodu za pranje dijelova ili vozila. Ovisno o potrebama, čistači mogu biti na struju, benzin ili dizel. Njihova prednost je što ne zahtijevaju posebnu tehničku sobu i zauzimaju malo prostora. Međutim, njihova upotreba uključuje duže vrijeme postavljanja. Također, postoji opasnost od nesreća zbog kablova, crijeva i visokotlačnih crijeva koji se mogu ometati.
Sredstva za čišćenje
U idealnom slučaju, tlak i temperatura vode mogu se prilagoditi prema vrsti prljavštine. Uljana i masna prljavština uklanjaju se povećanjem temperature vode. Za tvrdokornu prljavštinu koriste se sredstva za čišćenje, koja mogu biti univerzalna ili specijalizirana. Upotreba i regulacija ovih sredstava trebaju biti jednostavne kako bi se spriječile netočne ili prevelike doze. Kako bi se osigurao ispravan rad lakih tekućina i separatora koalescencije, proizvođači opreme nude obuku ili upute za pravilnu upotrebu. Važno je iskoristiti ove ponude.
Ergonomija
Bez obzira koristi li se stacionarni ili mobilni visokotlačni čistač, važno je obratiti pozornost na ergonomiju alata i pribora. Prekomjerno, kontinuirano naprezanje može uzrokovati tjelesne ozljede. Pravilnim dizajnom to se može spriječiti. Time se također izbjegavaju simptomi umora, koji povećavaju vjerojatnost pogrešaka i ozljeda.
Pribor
Odabir pribora ovisi o planiranoj uporabi i željenom rezultatu pranja. Pjenomati, rotirajuće četke i zglobne cijevi idealni su za pranje vozila. Nastavci za raspršivanje s različitim kutovima prskanja bolji su za čišćenje dijelova.