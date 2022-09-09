Priprema za dubinsko čišćenje auta
Bez obzira radi li se o pripremi vozila za prodaju, održavanju automobila u izložbenim salonima ili vozilima za najam, redovito kemijsko čišćenje auta i održavanje ključno je za produljenje vijeka trajanja i očuvanje njihove vrijednosti. Primjena odgovarajućih alata i metoda rada omogućuje brze i učinkovite rezultate, uz dugoročne koristi za vozni park.
Čišćenje u svrhu održavanja vozila
Tretiranje unutarnjih površina:
Prilikom dubinskog čišćenja auta, važno je koristiti odgovarajuće alate i tehnike kako bi se zaštitile površine i osigurao kvalitetan rezultat. Krpe za prašinu učinkovite su za uklanjanje prašine. Na osjetljivim materijalima, poput pleksiglasa, treba primijeniti lagani pritisak. To će spriječiti ogrebotine. Mikrovlakna rukavice predstavljaju izvrsnu alternativu za nježno čišćenje. Kod tvrdokorne prljavštine, preporučuje se primjena sredstva za čišćenje na krpu od mikrovlakana, čime se olakšava uklanjanje nečistoća bez oštećenja površina.
Savjet za čišćenje ventilacijskih otvora:
Za bolje čišćenje ventilacijskih otvora, preporučuje se korištenje odvijača uz pomoć krpe od mikrovlakana. To će dati najbolje rezultate. Tako ćete lakše dosegnuti teško dostupne dijelove
Održavanje tekstilnih površina:
Za kemijsko čišćenje auta i tekstilnih površina, usisivači s turbo mlaznicama prikladni su za uklanjanje manje i tvrdokorne prljavštine. Mlaznica za pukotine može se koristiti za proreze između sjedala. Ako se na presvlaci sjedala s vremenom stvorio lagani ravnomjerni sloj, izgled se može osvježiti vlažnom krpom od mikrofibre.
Za tvrdokorne mrlje preporučuje se korištenje univerzalnog sredstva za uklanjanje mrlja. Prije primjene, testirajte sredstvo na skrivenom dijelu materijala da provjerite kompatibilnost. Ako je test uspješan, sredstvo nanesite krpom od mikrovlakana i utapkajte blagim kružnim pokretima. Izbjegavajte snažno trljanje kako biste spriječili širenje mrlje.
Savjet za usisavanje površina:
- Bežični usisavači s produžnim crijevom predstavljaju praktično i učinkovito rješenje za brzo uklanjanje prljavštine iz unutrašnjosti vozila.
- Kod čišćenja kožnih ili sintetičkih sjedala, važno je koristiti usisnu četku. Time se sprečava oštećenje osjetljivih površina i tragovi ili ogrebotine.
Čišćenje staklenih površina:
Za učinkovito čišćenje staklenih površina, preporučuje se korištenje sredstava s visokim udjelom alkohola i minimalnim sadržajem tenzida. Prašina koju ventilacijski sustavi nanose na staklo brzo se nakuplja, čineći površine ponovno prljavima.
Krpe od mikrovlakana presavijene na 16 dijelova omogućuju efikasno čišćenje, bez ponovnog prijenosa prljavštine. Svaka se krpa presavija tri puta, čime se dobije 16 svježih površina za brisanje. Krpe se natapaju u pripremljenu otopinu sredstva za čišćenje, čime su spremne za upotrebu. Svaka površina se briše čistom stranom, a kada su sve strane iskorištene, krpa se zamjenjuje novom.
Savjet: Koristite parni čistač za auto
Ulaganje u parni čistač za auto pruža vam izvrsnu opciju za čišćenje prozora bez kemikalija kada je u pitanju priprema vozila. Korištenjem ručne mlaznice s navlakom od mikrovlakana ili pamuka možete ukloniti prljavštinu i istovremeno polirati staklo. Ova metoda sprječava pojavu tragova i produljuje vrijeme do ponovnog prljanja prozora.
Kemijsko čišćenje auta: kada je voda neophodna?
Kemijsko čišćenje auta i presvlaka vozila preporučuje se odgoditi do optimalnog trenutka zbog dugog vremena sušenja. Ako su presvlake nepravilno osušene, postoji rizik od razvoja mikroba i plijesni.
Za učinkovito uklanjanje nakupljene prljavštine, poput mrlja od pića ili ostataka hrane, idealno rješenje je uređaj za ekstrakciju raspršivanjem. Ovaj uređaj raspršuje mješavinu vode i sredstva za čišćenje te istovremeno usisava presvlake. Kod starijih ili dugo nečišćenih presvlaka, proces usisavanja može zahtijevati više ponavljanja kako bi se prljavština postupno uklonila.
Prilikom odabira sredstva za čišćenje važno je osigurati da ne sadrži površinski aktivne tvari, da pruža visoku učinkovitost i ne ostavlja ostatke. U procesu ekstrakcije raspršivanjem često se koriste sredstva bez mirisa. Po potrebi, nakon čišćenja, može se primijeniti osvježivač tekstila za ugodan miris.
Za neutralizaciju neugodnih mirisa, poput dima, preporučuje se tretman ozonom nakon čišćenja, uz obavezno temeljito prozračivanje prostora. Kod dubinskog čišćenja plastičnih površina, poput armaturnih ploča i ručica mjenjača, idealno je koristiti sredstvo za čišćenje kokpita uz pomoć krpe od mikrovlakana za optimalne rezultate.
Savjet za kemijsko čišćenje auta
- Preporučuje se kemijsko čišćenje vozila obavljati tijekom suhog zraka, idealno zimi, jer se time skraćuje vrijeme sušenja. U ljetnim mjesecima preporučuje se korištenje klima uređaja za odvlaživanje zraka kako bi se proces sušenja ubrzao.
- Da biste odgodili dubinsko čišćenje auta, redovito brišite površine mikrovlaknastom krpom i sredstvom za čišćenje bez tenzida. Ova metoda učinkovito čisti sve površine, uključujući krovnu oblogu.
- Za kožne dijelove interijera, poput sjedala i upravljača, mrlje je potrebno odmah ukloniti vlažnom krpom. Kožu je važno redovito tretirati odgovarajućim sredstvom za njegu kako bi se očuvala njezina kvaliteta i dugotrajnost.
Ključne točke za čišćenje vanjskog dijela
Visokotlačni čistači idealni su za vanjsko čišćenje vozila. Za postizanje optimalnih rezultata, nakon prvog pranja čistom vodom, preporučuje se nanošenje pjene za čišćenje putem pjenomata. Prednost treba dati proizvodima koji su ekonomični, imaju visoku pH vrijednost u koncentratu, a istovremeno ne oštećuju boju vozila. Za tvrdokornu prljavštinu preporučuje se dodatno namakanje.
Za čišćenje naplataka preporučuju se kisela ili lužnata sredstva, uz pažljivo ispiranje nakon odgovarajućeg vremena kontakta. U prostorima s betonskim podom poželjno je koristiti alkalna sredstva, jer kiseline mogu oštetiti beton. Posebnu pažnju treba obratiti na oštećene aluminijske površine ili osjetljive naplatke. Na njima kiseline i lužine mogu izazvati štetu, pa se za takve površine preporučuju specijalizirana sredstva.
Ako imate visoku propusnost vozila, ulaganje u portalnu autopraonicu može biti isplativo. Ona brzo i učinkovito čisti vozila u salonima automobila ili stanicama za najam.
Savjet za vanjsko čišćenje
- Čišćenje se ne smije provoditi na direktnom sunčevom svjetlu jer to uzrokuje brzo isušivanje sredstva i smanjuje njegovu učinkovitost.
- Uređaji s toplom vodom pružaju bolju učinkovitost čišćenja jer viša temperatura pomaže u lakšem uklanjanju masnoća i ulja te ubrzava sušenje.
- Ostatke ljepila i naljepnica najbolje je ukloniti univerzalnim sredstvom s blagim otapalom. Prije upotrebe, testirajte proizvod na neprimjetnom dijelu površine. Tako ćete provjeriti reakciju boje.
Kada je čišćenje suhim ledom razumno rješenje?
Pjeskarenje suhim ledom predstavlja nježan i učinkovit način čišćenja. Idealan je za velike vozne parkove i ekskluzivna vozila s osjetljivim površinama. Ulaganje u ovu tehnologiju donosi dugoročnu isplativost kroz precizno i sigurno održavanje vozila.
Ova metoda posebno je pogodna za vanjsko čišćenje, poput uklanjanja naljepnica, ostataka ljepila te čišćenja šavova i gumenih brtvila. Učinkovito uklanja tragove prljavštine ispod retrovizora i vrata te pruža nježno čišćenje naplataka. Što je ključno za očuvanje izgleda ekskluzivnih i klasičnih automobila.
Za kemijsko čišćenje auta preporučuje se i čišćenje suhim ledom. Okovi, ručke, presvlake sjedala, poklopci kutija, ventilacijski otvori, tepisi ili krovne obloge mogu se čistiti nježno, učinkovito i bez vlage. Koristite malu količinu sredstva za prskanje pod niskim tlakom i skrambler za pretvaranje kuglica suhog leda od 3 mm u prah kada je to potrebno.
Pjeskarenje suhim ledom predstavlja učinkovit i precizan postupak vezan uz dubinsko čišćenje auta, koji uspješno uklanja tvrdokorne naslage prljavštine s različitih površina. Ova tehnologija je osobito korisna u automobilskim servisima, gdje omogućuje sigurno čišćenje osjetljivih dijelova poput presvlaka, motora i komponenata klasičnih automobila. Ključna prednost je što ne ostavlja nikakve ostatke, poput otpadne vode ili kemikalija, što ga čini ekološki prihvatljivim i efikasnim rješenjem za detaljno čišćenje.