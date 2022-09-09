Priprema za dubinsko čišćenje auta

Kemijsko čišćenje auta i presvlaka vozila preporučuje se odgoditi do optimalnog trenutka zbog dugog vremena sušenja. Ako su presvlake nepravilno osušene, postoji rizik od razvoja mikroba i plijesni.

Za učinkovito uklanjanje nakupljene prljavštine, poput mrlja od pića ili ostataka hrane, idealno rješenje je uređaj za ekstrakciju raspršivanjem. Ovaj uređaj raspršuje mješavinu vode i sredstva za čišćenje te istovremeno usisava presvlake. Kod starijih ili dugo nečišćenih presvlaka, proces usisavanja može zahtijevati više ponavljanja kako bi se prljavština postupno uklonila.