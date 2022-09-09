Ulazak u posao sa samoposlužnim sustavima pranja

Lokacija

Za otvaranje autopraonice optimalna lokacija je u dobro posjećenim industrijskim područjima. Posebno u blizini trgovina s građevinskim materijalom ili supermarketa. To osigurava visoku frekvenciju posjetitelja.

Pri odabiru lokacije, ključno je razmotriti službeni broj registracija vozila u okolici, umjesto broja stanovnika. Obično, područje utjecaja ovih sustava obuhvaća raspon od pet do deset kilometara od lokacije. Važno je analizirati konkurenciju i uzeti u obzir već postojeće sustave pranja vozila u blizini, kako bi se osiguralo uspješno poslovanje.