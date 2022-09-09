Ulazak u posao sa samoposlužnim sustavima pranja

Bilo da se radi o sustavu s jednim prostorom ili parku autopraonica, otvaranje autopraonice zahtijeva dobro planiranje. Od odabira pravog mjesta i izračuna troškova do veličine i opreme objekta. Donosimo pregled čimbenika koje operateri trebaju uzeti u obzir kako bi pronašli isplativo rješenje.

Kärcher sustavi za pranje na samoposlužnom principu

Svatko tko planira otvaranje autopraonice trebao bi unaprijed pregledati mjesto, troškove i profitabilnost. Iskusni operateri sustava dostupni su za savjetovanje investitora u fazi planiranja.

Lokacija

Za otvaranje autopraonice optimalna lokacija je u dobro posjećenim industrijskim područjima. Posebno u blizini trgovina s građevinskim materijalom ili supermarketa. To osigurava visoku frekvenciju posjetitelja. 

Pri odabiru lokacije, ključno je razmotriti službeni broj registracija vozila u okolici, umjesto broja stanovnika. Obično, područje utjecaja ovih sustava obuhvaća raspon od pet do deset kilometara od lokacije. Važno je analizirati konkurenciju i uzeti u obzir već postojeće sustave pranja vozila u blizini, kako bi se osiguralo uspješno poslovanje.

Odabir lokacije za sustave pranja na samoposlužnom principu

Planiranje prostora

Nakon što je lokacija pronađena, važno je optimalno isplanirati kako će se raspoloživa površina iskoristiti za otvaranje autopraonice. Na primjer, mora se odrediti optimalan broj mjesta za pranje. Za svaki prostor za pranje potrebno je oko 30 četvornih metara. 

Osim toga, potreban je prostor za postrojenje – dodatnih 30 četvornih metara. Za objekt s tri praonice i komore za usisavanje, površina od 1500 četvornih metara trebala bi se stoga smatrati minimalnim prostorom. Ulazni i izlazni prostor također treba uzeti u obzir. Preporučuje se korištenje prolaza, tako da automobili mogu ulaziti u autopraonice s jedne strane, a izlaziti s druge strane.

Planiranje prostora za samoposlužnu pranje stanicu
Kompaktni sustavi za pranje na samoposlužni principu gdje je prostor ograničen

Kompaktni samoposlužni sustavi pranja

Za mjesta s ograničenim prostorom prikladni su kompaktni i podesivi sustavi pranja s jednim ili dva mjesta. Omogućuju ugradnju kompletne samoposlužne praonice na minimalnom prostoru. Za benzinske postaje takvi objekti predstavljaju profitabilan sekundarni posao.

Investicijski i operativni troškovi za otvaranje autopraonice

Više parametara utječe na iznos financiranja potrebnog za otvaranje autopraonice. Ključni čimbenici uključuju lokaciju, moguće građevinske mjere te veličinu objekta. U analizi potencijala, proizvođač i kupac detaljno razmatraju te aspekte, prilagođene situaciji.

Troškovi se dijele na fiksne i varijabilne. Fiksni troškovi su troškovi za zemljište i osoblje. Varijabilni troškovi uključuju potrošnju vode, struje, materijala, grijanja, plina i odlaganje otpada.

Održivost i samoposlužni sustavi pranja

Pri kupnji samoposlužne praonice, ključno je obratiti pažnju na održivost objekta i učinkovitost resursa. Jedna od strategija za smanjenje troškova je fotonaponski sustav. On omogućava operateru da proizvodi potrebnu energiju. Dodatno, biološki sustav za obradu vode može značajno smanjiti troškove i potrošnju vode. Omogućava recikliranje otpadne vode ili korištenje kišnice u sustavu samoposlužne praonice.

Održivi sustav pranja na samoposlužnom principu

Profitabilne samoposlužne praonice: Izbor opreme i programa

Broj samoposlužnih praonica ovisi o lokaciji, raspoloživom prostoru te ciljevima operatera. Kako bi se zadovoljili različiti zahtjevi, mnogi proizvođači nude širok asortiman modularnih rješenja za samoposlužne prostore. Važno je odabrati opremu koja odgovara specifičnim potrebama. To uključuje sve, od visokotlačnih stanica za čišćenje do cjelovitih rješenja za autopraonice. Dodatnu profitabilnost može donijeti ugradnja samoposlužnih usisivača i čistača prostirača, koji obogaćuju ponudu usluga.

Oprema i programi za sustav pranja na samoposlužnom principu
Odabir programa za sustav pranja na samooplužnom principu

Odabir programa

Broj očekivanih pranja ovisi o različitim čimbenicima, a jedan od ključnih je odabir programa dostupnih kupcima autopraonice. U samoposlužnim sustavima pranja obično se nudi niz programa. Oni uključuju obavezne opcije, poput prethodnog prskanja za uklanjanje nečistoća ili insekata, čišćenja pod visokim pritiskom te četkanja. 

Dodatno, programi za ispiranje osmoznom vodom omogućuju sušenje bez mrlja. Raspored programa na upravljačkom terminalu, uz prijedloge za redoslijed ekskluzivnih i premium pranja, olakšava korisnicima odabir i korištenje usluga autopraonice.

Vrijeme i cijene za sustav pranja na samoposlužnom principu

Vrijeme i cijene

Osim odabira programa, važno je jasno definirati vrijeme i troškove pojedinačnih pranja kako bi bili isplativi za operatera. Za visokotlačno čišćenje i pranje četkom, ciklus neka traje 120 sekundi. Za programe, kao što je čišćenje naplataka, 60 sekundi je dovoljno.

Sustavi plaćanja za sustave pranja na samoposlužnom principu

Sustavi plaćanja za sustave pranja na samoposlužnom principu

U samouslužnim praonicama vozila dostupne su različite opcije plaćanja. To uključuje kovanice, kartice za pranje vozila, mobilne aplikacije i kartično plaćanje. Međutim, trend bezgotovinskog plaćanja postaje sve očigledniji. Mnogi sustavi omogućuju povezivanje s vanjskim rješenjima, uključujući RFID korisničke kartice i EC/kreditne kartice. Također, sustavi koji trenutno ne nude bezgotovinska rješenja mogu se naknadno modernizirati.

Prednosti bezgotovinskog plaćanja

Za operatere, digitalni sustavi mogu prikupiti detaljne podatke o ponašanju korisnika. To omogućava bolju analizu iskorištenosti kapaciteta i isplativosti pojedinih lokacija. Osim toga, bezgotovinski sustavi smanjuju rizik od krađe.

Za kupce, koristi su evidentne. Plaćanje je brže i praktičnije, bez potrebe za sitnim novcem ili mijenjanjem novčanica.

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