Čišćenje praonica
Tko god prodaje čistoću, trebao bi biti primjer. To se također odnosi na vlasnike i operatere sustava za pranje vozila. Redovito čišćenje i održavanje praonice, sustava za pranje vozila i četki za pranje čuva vrijednost, poboljšava izgled i rezultate čišćenja te može biti odlučujući faktor za autokuće, radionice i servise kada je u pitanju lojalnost kupaca. S odgovarajućim peračima i priborom ništa drugo ne može stati na put čistoći.
Vjernost kupaca zahvaljujući dobro održavanom izgledu
Sustavi za pranje vozila ili praonice u radionicama s vremenom postaju ružne ako se ne čiste redovito. U ovom slučaju odgovorna je prljavština koja dospije u vozila. Ako se sustavom za pranje upravlja po ugovoru i stoga je dostupan kupcima, on igra ključnu ulogu u percepciji javnosti o tvrtki. Hoće li se kupci vratiti u autopraonicu uvelike ovisi o njezinom stanju.
Čak i ako zapuštena praonica u početku nema izravnih učinaka na rezultat pranja vozila, može se pretpostaviti da izgled utječe na povjerenje u performanse sustava – a time i na prodaju. Redovito čišćenje praonice stoga je imperativ. To je zato što doprinosi ne samo boljem vizualnom dojmu, već i sprječava povećanje troškova održavanja.
Savjet:
Intervali čišćenja praonice temelje se na količinama pranja. Sezonske špice također utječu na učestalost čišćenja hale. Međutim, čišćenje se općenito preporučuje svaka četiri do osam tjedana.
Pozitivan učinak tople vode i visokog tlaka pri čišćenju praonica
Prljavština na podovima, zidovima, vratima, pločama i prozorima: Profesionalni strojevi mogu učinkovito pomoći u nastojanjima da se hala za čišćenje dobro održava. Visokotlačni čistači igraju važnu ulogu u održavanju portalnih autopraonica i praonica. U usporedbi s metodama bez pritiska, karakterizira ih manja potrošnja vode i veća snaga čišćenja. Grijani visokotlačni čistači koji stvaraju toplu vodu i još brže i učinkovitije rješavaju tvrdokornu prljavštinu nude još više prednosti. Visokotlačni čistači vrućom vodom posebno su učinkoviti kada se radi o uklanjanju ulja, masti ili čestica čađe.
Prednosti visokotlačnih čistača toplom vodom
Čišćenje vrućom vodom: Visokotlačni čistači čiste još bolje pri konstantnom pritisku. Uz poboljšane rezultate i kraće vrijeme čišćenja i sušenja, upotreba visokotlačnih čistača s vrućom vodom također ima mjerljiv učinak na smanjenje klica. Kada se koristi parni stupanj, čak se i osjetljive površine mogu nježno očistiti temperaturama do 155 °C. Nadalje, strojevi omogućuju smanjenje radnog tlaka, potrebnog vremena i količine sredstva za čišćenje koje se koristi. To znači da čišćenje toplom vodom nudi brojne prednosti i različite mogućnosti za optimizaciju procesa čišćenja.
Čišćenje podova i zidova u praonicama čistačem površina
Za čišćenje podova i zidova preporučuje se čistač površina. Spojen je na mlaznicu visokotlačnog čistača. Sastoji se od kućišta od nehrđajućeg čelika ili plastike koje se lako pomiče pomoću kotačića. Uređaji za čišćenje površina opremljeni su npr. rotirajućom prskalicom postavljenom na keramiku, gdje se nalaze dvije mlaznice s ravnim mlazom.
Zidovi
Za rad na zidovima, visokotlačni pištolj se također može spojiti na pribor, kao što je čistač površina, bez cijevi za prskanje. Čišćenje zidova i podova može se izvesti do 10 puta brže i ravnomjernije na ovaj način nego sa slobodno vođenom mlaznom cijevi.
Pod
Kako bi se prljava voda kontrolirano odvodila, postoje površinski čistači koji rade po Venturijevom principu. Koristi se mlaznica koja stvara vakuum u stražnjem dijelu poklopca. Prljava voda se odmah ponovno upija preko mlaznice za ekstrakciju. Pomoću dugog crijeva korisnik ga može usmjeriti u odvod ili spremnik. Očišćena područja brzo su ponovno dostupna. Prljava voda se više ne mora ispirati, što ne samo da štedi vrijeme, već i smanjuje potrošnju vode i energije.
Sredstva za čišćenje praonica: Učinkovita kada se pravilno koriste
U popločanim praonicama za čišćenje i održavanje prikladno je kiselo sredstvo za čišćenje koje brzo i učinkovito uklanja masnoću, ostatke voska, tragove hrđe i kamenac. Za borbu protiv ove prljavštine proizvođači nude posebna sredstva za čišćenje praonica i pločica, koja su prikladna i za dubinsko čišćenje i za održavanje. Pukotine i spojevi koji sadrže cement moraju se prethodno namočiti vodom kada se koriste kisela sredstva za čišćenje. U praonicama s betonskim podovima ili zidovima treba koristiti alkalna sredstva za čišćenje jer su manje agresivna za materijal. Ovdje vrijedi sljedeći moto: Bolje čistiti redovito nego koristiti kisela sredstva za čišćenje.
Pri korištenju visokotlačnih čistača temperaturu i doziranje za nanošenje prilagođavamo prljavim površinama, a zatim navlažimo pod i zidove. Nakon kratkog kontaktnog vremena, ovisno o stupnju onečišćenja, površine se isperu čistom vodom pod visokim pritiskom. Treba paziti da se koncentrat za čišćenje ne osuši jer u suprotnom mogu nastati mrlje. Stoga se preporuča čišćenje praonice korak po korak.
Prilikom odabira sredstva za čišćenje, vlasnici/rukovatelji trebaju osigurati da ono odgovara svim površinama i materijalima koji se ugrađuju u sustav pranja vozila. S obzirom na okoliš potrebno je koristiti sredstva za čišćenje praonica koja su biorazgradiva, bez NTA i lako se odvajaju, tj. ulje i voda se mogu brzo odvojiti u separatoru ulja.
Redovito čišćenje četki za pranje u portalnim autopraonicama
Pažnju ne treba posvetiti samo samoj hali; portalna autopraonica također je ključna. Fokus je ovdje na četkama za pranje. Ako je sustav odgovarajuće podešen i ako je pravilno dozirana količina sredstva za čišćenje, tvari se u velikoj mjeri čiste same.
Ovisno o vrsti onečišćenja ili kod vode koja sadrži kamenac, također treba koristiti sredstvo za čišćenje koje je u skladu sa zakonskim zahtjevima. Preporučuje se sljedeća metoda:
1. Poprskajte četku za pranje sredstvom za čišćenje
2. Nakon kratkog kontakta isperite vodom
Većina proizvođača također preporučuje da sustav i četke održavaju i čiste stručnjaci jednom ili dva puta godišnje.
Održavanje četki za pranje ima smisla ne samo radi očuvanja vrijednosti, već i s obzirom na kupce i njihova očekivanja od izgleda sustava za pranje. Kada treba zamijeniti četku za pranje, vidljivo je njeno stanje i opadajuća snaga čišćenja. Servis općenito obavlja odjel za korisničku podršku proizvođača sustava. Zamjena traje nekoliko sati i često se kombinira s nadolazećim radovima na održavanju.
Jamstvo funkcionalnosti praonice
Kritične točke: Svjetlosne barijere, senzori i tračnice
Prljavštinu treba redovito uklanjati kako bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje tehničke opreme. Svjetlosne barijere jedan su takav primjer. Oni detektiraju postoji li prepreka, npr. osoba, u sustavu i osiguravaju da se stroj zaustavi. Nadalje, oni također otkrivaju duljinu vozila koje se pere te njegove konture i izbočine. Svjetlosne barijere su stoga važan instrument za sigurnost ljudi i vozila.
Redovito čišćenje senzora više je od samog izgleda. Sprječava rizik od nezgoda. Ako se sustav ne čisti redovito, ulje, blato ili druge nečistoće mogu se taložiti na mehaničkim komponentama i oštetiti njihovu funkciju.
Jedno kritično područje su, na primjer, tračnice, koje se mogu začepiti nakupljenim blatom i tako utjecati na radni proces.
Pazite na detalje
Osim čišćenja hale za pranje, operateri također trebaju imati na umu druga važna područja. Zamjena izblijedjelih folija u ulaznom dijelu, ponovno bojanje područja s kojih se boja ljuštila ili istrošila, novi miris u kombinaciji s kemikalijama za pranje, kao i čiste staklene površine i pometen ulazni prostor utječu na vozače. Jer gdje god je čisto, kupac ima povjerenje u dobar rezultat pranja.