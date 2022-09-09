Sredstva za čišćenje praonica: Učinkovita kada se pravilno koriste

U popločanim praonicama za čišćenje i održavanje prikladno je kiselo sredstvo za čišćenje koje brzo i učinkovito uklanja masnoću, ostatke voska, tragove hrđe i kamenac. Za borbu protiv ove prljavštine proizvođači nude posebna sredstva za čišćenje praonica i pločica, koja su prikladna i za dubinsko čišćenje i za održavanje. Pukotine i spojevi koji sadrže cement moraju se prethodno namočiti vodom kada se koriste kisela sredstva za čišćenje. U praonicama s betonskim podovima ili zidovima treba koristiti alkalna sredstva za čišćenje jer su manje agresivna za materijal. Ovdje vrijedi sljedeći moto: Bolje čistiti redovito nego koristiti kisela sredstva za čišćenje.



Pri korištenju visokotlačnih čistača temperaturu i doziranje za nanošenje prilagođavamo prljavim površinama, a zatim navlažimo pod i zidove. Nakon kratkog kontaktnog vremena, ovisno o stupnju onečišćenja, površine se isperu čistom vodom pod visokim pritiskom. Treba paziti da se koncentrat za čišćenje ne osuši jer u suprotnom mogu nastati mrlje. Stoga se preporuča čišćenje praonice korak po korak.



Prilikom odabira sredstva za čišćenje, vlasnici/rukovatelji trebaju osigurati da ono odgovara svim površinama i materijalima koji se ugrađuju u sustav pranja vozila. S obzirom na okoliš potrebno je koristiti sredstva za čišćenje praonica koja su biorazgradiva, bez NTA i lako se odvajaju, tj. ulje i voda se mogu brzo odvojiti u separatoru ulja.