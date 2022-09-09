Regeneracija vode u sustavima za pranje

Regeneracija vode postala je danas standardna praksa u sustavima za pranje vozila. Visoki ekološki, ekonomski, strukturni i zakonski zahtjevi postavljeni su pred postrojenja za reciklažu – za siguran rad, vrijednu investiciju i održivo rješenje. Zato što se do 98 posto svježe vode može uštedjeti pomoću sustava za pročišćavanje vode. Ovo ne samo da operaterima sustava za pranje, tunelskim sustavima za pranje vozila i autopraonicama nudi čisto rješenje za povrat vode, već i značajno smanjuje operativne troškove.

Bijeli automobil u praonici

Sustavi za regeneraciju vode: Dobri za operatere i okoliš

Redoviti posjeti praonicama obvezni su za mnoge vlasnike vozila. Osim sigurnosnih razloga i očuvanja vrijednosti, važan je i izgled vozila. Mnogima je nebitno odakle dolazi voda i što se s njom događa poslije pranja. No, za vlasnike portalnih i samoposlužnih praonica to pitanje može značajno utjecati na isplativost poslovanja.

Sustavi za pranje vozila troše od 150 do 350 litara vode po pranju, ovisno o programu i opremi. Samoposlužne praonice troše prosječno 80 litara vode po pranju. Takva potrošnja nije samo skupa već i štetna za okoliš, posebno ako se koristi isključivo svježa voda. Regeneracija vode u sustavima za pranje omogućuje povrat i cirkulaciju vode u zatvorenom krugu. Otpadna voda se većinom može ponovno koristiti, uz minimalnu potrošnju svježe vode. Učinkoviti sustavi smanjuju potrošnju svježe vode do 98 posto po pranju. Ulaganje u takve sustave donosi koristi za vlasnika i okoliš.

Bijeli automobil u praonici slikano sa stražnje strane

Različite vrste sustava za pročišćavanje vode

Postoji više sustava recikliranja vode za praonice i portalne praonice automobila. Među njima su biološki sustavi za obradu, pješčani filtri i ciklonski separatori. Regeneracija vode u sustavima za pranje obično uključuje podzemni bazenski sustav i nadzemne komponente.

  • U prvoj fazi, otpadna voda iz praonice odvodi se u taložnik (muljovod) odgovarajuće veličine, gdje se odvajaju suspendirane čestice.
  • Nakon toga, ovisno o sustavu, slijedi jedan ili dva biološka stupnja ili pumpa za ventiliranu jamu. Tako se voda prenosi u nadzemne komponente za daljnju obradu.

Sustav biološke obrade vode

Biološki sustavi omogućuju učinkovitu i ekološku obradu vode za pranje vozila, koristeći mikroorganizme za prirodne procese obrade. Za razliku od fizikalnih metoda, ovi sustavi pročišćavaju i otpadne vode iz praonica motora ili samouslužnih praonica. Mikroorganizmi razgrađuju otpadne tvari, pretvarajući vodu u čistu obnovljenu vodu. Tako se može uštedjeti do 98 posto svježe vode.

Biološka obrada vode za pranje vozila

Otpadna voda iz pranja vozila prvo se vodi u jamu za taloženje, gdje se talože krute čestice i grube nečistoće. Zatim, ovisno o potrebi, slijedi jedan ili dva stupnja biološke obrade. Mikroorganizmi uklanjaju otopljene organske tvari, kao što su ulja, masti i površinski aktivne tvari. Uz učinkovitu ventilaciju, mikroorganizmi postižu visoku razgradnju, ostavljajući pročišćenu vodu bez mirisa.

Nakon toga, voda prelazi u nadzemnu fazu postsedimentacije. Tamo se filtriraju ostaci, poput viška mineralnog mulja. Obrađena voda se prikuplja u spremniku i može se ponovo koristiti za buduća pranja.

  • Ekološki prihvatljivo
  • Očišćena voda je kristalno čista i bez mirisa.
  • Kvalitetnija od fizički pročišćene otpadne vode
  • Bez kemikalija
  • Stopa recikliranja do 98%
  • Ušteda sredstava za flokulaciju dovodi do nižih operativnih troškova i troškova zbrinjavanja otpada.

Sustavi pješčanih filtara za pročišćavanje otpadnih voda bez ulja

Sustavi recikliranja s pješčanim filtrima koriste se za obradu otpadnih voda bez ulja. Te su vode nastale u strojnim programima pranja vozila. Ovi sustavi podnose samo male i privremene količine ulja.

Sustavi pješčanih filtera za obradu vode

Nakon početnog tretmana u taložnoj jami, gdje se odvajaju krute tvari, otpadna voda prelazi u ventiliranu jamu s pumpom. Pumpa zatim prenosi vodu do pješčanog filtra, gdje se uklanjaju čestice prljavštine. Očišćena voda vraća se u sustav za ponovnu uporabu. Radi sprječavanja neugodnih mirisa, voda se u jami ventilira i cirkulira. Za pouzdan rad preporučuje se godišnja zamjena filtarskog materijala.

  • Učinkovito i ekonomično recikliranje otpadne vode bez ulja – bez dodavanja kemikalija za flokulaciju
  • Ušteda svježe vode do 85%
  • Sustavi pješčanih filtera mogu odvojiti čestice do max. 20 μm i, ovisno o veličini, tretirati 3000 do 16.000 litara reciklirane vode na sat
  • Niski energetski zahtjevi
  • Ušteda prostora: Može se skladištiti u zatvorenim pogonskim prostorijama

Pročišćavanje vode ciklonskim separatorima

Ciklonski separatori koriste centrifugalnu silu za odvajanje čestica prljavštine od vode. Ovaj fizički sustav učinkovito čisti vodu za ponovnu uporabu.

Nakon predtretmana u taložnoj jami, otpadna voda se dovodi u jamu pumpe. Odatle voda ulazi u ciklonski separator, gdje prolazi kroz hidrociklon u obliku lijevka. Rotacija vode stvara centrifugalnu silu koja gura čestice prljavštine prema stijenkama, gdje padaju i ispuštaju se u taložnu jamu. U središtu se stvara turbulentni vrtlog koji gura pročišćenu vodu prema gore, gdje se skuplja u spremniku i vraća u sustav za sljedeća pranja.

  • Potrošnja svježe vode smanjena je do 85% u usporedbi sa sustavima pranja koji rade bez sustava recikliranja.
  • Niski troškovi
  • Minimalno održavanje
  • Nije potreban filtracijski materijal, što znači manje troškove održavanja
  • Ušteda prostora: Zbog svog kompaktnog dizajna, sustavi ovog tipa mogu se instalirati i u malim pogonskim prostorijama.

Odabir pravog rješenja

Usporedba metoda pokazuje da biološka obrada vode ima mnoge prednosti. Voda za pranje je kristalno čista, bez mirisa, te ima bolju kvalitetu otpadne vode nego kod fizikalnih metoda.

Biološki sustavi zahtijevaju veći napor jer mikroorganizme treba opskrbiti kisikom. Međutim, to je kompenzirano boljom kvalitetom otpadne vode i širim mogućnostima primjene.

Fizički sustavi imaju nižu kvalitetu pročišćene vode jer ostaci sredstva za čišćenje nisu uklonjeni. Također, samo otpadna voda iz sustava za pranje vozila može se pročišćavati.

Sustavi za pranje gospodarskih vozila

Sustavi za regeneraciju vode također su dostupni u istoj mjeri za sustave za pranje kamiona. Od sustava za pranje automobila razlikuju se samo po potrošnji vode i veličini jame.

Pranje kamiona
Komercijalno pranje kamiona

Čišćenje gospodarskih vozila

Posjedovanje čistih gospodarskih vozila ključno je za pozitivan izgled voznog parka. Za uštedu vremena i troškova, pranje mora biti brzo i kvalitetno. Veličina i dizajn vozila zahtijevaju specijaliziranu tehnologiju pranja. Kemikalije za pranje također moraju biti odgovarajuće za isplativo čišćenje kamiona, autobusa i drugih vozila.

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Pravni uvjeti za vlasnike/operatere

Prije kupnje i ugradnje sustava za pročišćavanje vode, potrebno je provjeriti zakonske uvjete. To uključuje građevinske dozvole i dozvole za rad sustava za pranje vozila i otpadne vode. U nekim zemljama, poput Njemačke i Austrije, sustavi povrata vode zakonski su uvjet za izgradnju sustava za pranje vozila.

Vodovodna dozvola za cijeli sustav

U Njemačkoj postoje dvije mogućnosti za ispuštanje otpadnih voda. Prva opcija je vodna dozvola za cijeli sustav. Vlasnik/operator sustava mora podnijeti zahtjev s potrebnim dokumentima nadležnim vodnim tijelima. Nakon pregleda i pozitivne ocjene, vodoprivredne vlasti izdaju dozvolu za rad sustava.

Instalacija projektirano odobrenog sustava za regeneraciju vode

Druga opcija za ispuštanje otpadnih voda je instalacija sustava za regeneraciju vode, s odobrenjem. U tom slučaju, vlasnik/operator obavještava vodno tijelo da sustav upravlja u skladu s odobrenjem, bez dodatnih inspekcija. Sustavi koje nudi Kärcher za ovu primjenu imaju odgovarajuće tipsko odobrenje.

Postojeći sustavi pranja vozila

Vlasnik i vodne vlasti odlučuju je li naknadna ugradnja sustava za recikliranje prikladna za postojeće sustave pranja vozila.

Prikaz praonice za automobile

Regeneracija vode u sustavima za pranje i savjet za kupnju

Prilikom odluke o kupnji, osim usklađenosti s propisima, treba uzeti u obzir kvalitetu i pouzdanost sustava za melioraciju. Neispravan sustav za pročišćavanje vode zaustavlja cijeli sustav. Komponente moraju biti čvrste i lake za održavanje. Prikaz statusa treba obavještavati vlasnika/rukovatelja o stanju održavanja i mogućim greškama. Servis proizvođača sustava je također ključan. Mreža korisničke podrške i tehničara, koji dolaze u roku od 24 sata, te brza opskrba rezervnim dijelovima smanjuju zastoje i vrijeme održavanja. Ugovori o održavanju, dežurna linija i redovite informacije upotpunjuju ponudu usluga.

Često postavljana pitanja

Sustavi su vrlo jednostavni za održavanje. Općenito je dovoljan vizualni pregled, plus polugodišnji servis, koji se može pokriti ugovorom o održavanju.

Konverzija postrojenja za slatku vodu u regeneraciju vode:

Ova vrsta rekonstrukcije prikladna je tamo gdje su na snazi zakonski zahtjevi i/ili su troškovi za svježu vodu/otpadne vode visoki. U svakom slučaju treba provjeriti, na temelju brojki iz prethodnih pranja, je li rekonstrukcija prikladna iz ekološke i ekonomske perspektive: Za vrlo niske brojke pranja, obnavljanje vode često je ekonomski manje prikladno zbog povećane potrošnje energije za pumpe i ventilaciju.

Naknadna ugradnja kod zamjene starog sustava za recikliranje:

Ovo je prikladno kada treba poboljšati kvalitetu vode za pranje i/ili smanjiti potrošnju energije.

Konverzija postrojenja za slatku vodu u regeneraciju vode:

Sustav za pranje mora biti odgovarajuće opremljen. Sustav jame također mora biti odgovarajuće veličine. Ukoliko je potrebno, moraju se postaviti nove jame.

Zamjena starog sustava recikliranja novim sustavom:

U tom slučaju, posebnu pozornost treba obratiti na to da je sustav jame odgovarajuće dimenzioniran za "novi" sustav recikliranja i da je u prostoriji postrojenja dostupno dovoljno prostora. Gdje je potrebno, u ovom slučaju također je potrebna naknadna ugradnja ili modifikacija sustava jame.

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