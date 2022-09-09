Regeneracija vode u sustavima za pranje
Regeneracija vode postala je danas standardna praksa u sustavima za pranje vozila. Visoki ekološki, ekonomski, strukturni i zakonski zahtjevi postavljeni su pred postrojenja za reciklažu – za siguran rad, vrijednu investiciju i održivo rješenje. Zato što se do 98 posto svježe vode može uštedjeti pomoću sustava za pročišćavanje vode. Ovo ne samo da operaterima sustava za pranje, tunelskim sustavima za pranje vozila i autopraonicama nudi čisto rješenje za povrat vode, već i značajno smanjuje operativne troškove.
Sustavi za regeneraciju vode: Dobri za operatere i okoliš
Redoviti posjeti praonicama obvezni su za mnoge vlasnike vozila. Osim sigurnosnih razloga i očuvanja vrijednosti, važan je i izgled vozila. Mnogima je nebitno odakle dolazi voda i što se s njom događa poslije pranja. No, za vlasnike portalnih i samoposlužnih praonica to pitanje može značajno utjecati na isplativost poslovanja.
Sustavi za pranje vozila troše od 150 do 350 litara vode po pranju, ovisno o programu i opremi. Samoposlužne praonice troše prosječno 80 litara vode po pranju. Takva potrošnja nije samo skupa već i štetna za okoliš, posebno ako se koristi isključivo svježa voda. Regeneracija vode u sustavima za pranje omogućuje povrat i cirkulaciju vode u zatvorenom krugu. Otpadna voda se većinom može ponovno koristiti, uz minimalnu potrošnju svježe vode. Učinkoviti sustavi smanjuju potrošnju svježe vode do 98 posto po pranju. Ulaganje u takve sustave donosi koristi za vlasnika i okoliš.
Različite vrste sustava za pročišćavanje vode
Postoji više sustava recikliranja vode za praonice i portalne praonice automobila. Među njima su biološki sustavi za obradu, pješčani filtri i ciklonski separatori. Regeneracija vode u sustavima za pranje obično uključuje podzemni bazenski sustav i nadzemne komponente.
- U prvoj fazi, otpadna voda iz praonice odvodi se u taložnik (muljovod) odgovarajuće veličine, gdje se odvajaju suspendirane čestice.
- Nakon toga, ovisno o sustavu, slijedi jedan ili dva biološka stupnja ili pumpa za ventiliranu jamu. Tako se voda prenosi u nadzemne komponente za daljnju obradu.
Sustav biološke obrade vode
Biološki sustavi omogućuju učinkovitu i ekološku obradu vode za pranje vozila, koristeći mikroorganizme za prirodne procese obrade. Za razliku od fizikalnih metoda, ovi sustavi pročišćavaju i otpadne vode iz praonica motora ili samouslužnih praonica. Mikroorganizmi razgrađuju otpadne tvari, pretvarajući vodu u čistu obnovljenu vodu. Tako se može uštedjeti do 98 posto svježe vode.
Sustavi pješčanih filtara za pročišćavanje otpadnih voda bez ulja
Sustavi recikliranja s pješčanim filtrima koriste se za obradu otpadnih voda bez ulja. Te su vode nastale u strojnim programima pranja vozila. Ovi sustavi podnose samo male i privremene količine ulja.
Pročišćavanje vode ciklonskim separatorima
Ciklonski separatori koriste centrifugalnu silu za odvajanje čestica prljavštine od vode. Ovaj fizički sustav učinkovito čisti vodu za ponovnu uporabu.
Odabir pravog rješenja
Usporedba metoda pokazuje da biološka obrada vode ima mnoge prednosti. Voda za pranje je kristalno čista, bez mirisa, te ima bolju kvalitetu otpadne vode nego kod fizikalnih metoda.
Biološki sustavi zahtijevaju veći napor jer mikroorganizme treba opskrbiti kisikom. Međutim, to je kompenzirano boljom kvalitetom otpadne vode i širim mogućnostima primjene.
Fizički sustavi imaju nižu kvalitetu pročišćene vode jer ostaci sredstva za čišćenje nisu uklonjeni. Također, samo otpadna voda iz sustava za pranje vozila može se pročišćavati.
Sustavi za pranje gospodarskih vozila
Sustavi za regeneraciju vode također su dostupni u istoj mjeri za sustave za pranje kamiona. Od sustava za pranje automobila razlikuju se samo po potrošnji vode i veličini jame.
Čišćenje gospodarskih vozila
Posjedovanje čistih gospodarskih vozila ključno je za pozitivan izgled voznog parka. Za uštedu vremena i troškova, pranje mora biti brzo i kvalitetno. Veličina i dizajn vozila zahtijevaju specijaliziranu tehnologiju pranja. Kemikalije za pranje također moraju biti odgovarajuće za isplativo čišćenje kamiona, autobusa i drugih vozila.
Pravni uvjeti za vlasnike/operatere
Prije kupnje i ugradnje sustava za pročišćavanje vode, potrebno je provjeriti zakonske uvjete. To uključuje građevinske dozvole i dozvole za rad sustava za pranje vozila i otpadne vode. U nekim zemljama, poput Njemačke i Austrije, sustavi povrata vode zakonski su uvjet za izgradnju sustava za pranje vozila.
Vodovodna dozvola za cijeli sustav
U Njemačkoj postoje dvije mogućnosti za ispuštanje otpadnih voda. Prva opcija je vodna dozvola za cijeli sustav. Vlasnik/operator sustava mora podnijeti zahtjev s potrebnim dokumentima nadležnim vodnim tijelima. Nakon pregleda i pozitivne ocjene, vodoprivredne vlasti izdaju dozvolu za rad sustava.
Instalacija projektirano odobrenog sustava za regeneraciju vode
Druga opcija za ispuštanje otpadnih voda je instalacija sustava za regeneraciju vode, s odobrenjem. U tom slučaju, vlasnik/operator obavještava vodno tijelo da sustav upravlja u skladu s odobrenjem, bez dodatnih inspekcija. Sustavi koje nudi Kärcher za ovu primjenu imaju odgovarajuće tipsko odobrenje.
Postojeći sustavi pranja vozila
Vlasnik i vodne vlasti odlučuju je li naknadna ugradnja sustava za recikliranje prikladna za postojeće sustave pranja vozila.
Regeneracija vode u sustavima za pranje i savjet za kupnju
Prilikom odluke o kupnji, osim usklađenosti s propisima, treba uzeti u obzir kvalitetu i pouzdanost sustava za melioraciju. Neispravan sustav za pročišćavanje vode zaustavlja cijeli sustav. Komponente moraju biti čvrste i lake za održavanje. Prikaz statusa treba obavještavati vlasnika/rukovatelja o stanju održavanja i mogućim greškama. Servis proizvođača sustava je također ključan. Mreža korisničke podrške i tehničara, koji dolaze u roku od 24 sata, te brza opskrba rezervnim dijelovima smanjuju zastoje i vrijeme održavanja. Ugovori o održavanju, dežurna linija i redovite informacije upotpunjuju ponudu usluga.