Sustavi za regeneraciju vode: Dobri za operatere i okoliš

Redoviti posjeti praonicama obvezni su za mnoge vlasnike vozila. Osim sigurnosnih razloga i očuvanja vrijednosti, važan je i izgled vozila. Mnogima je nebitno odakle dolazi voda i što se s njom događa poslije pranja. No, za vlasnike portalnih i samoposlužnih praonica to pitanje može značajno utjecati na isplativost poslovanja.

Sustavi za pranje vozila troše od 150 do 350 litara vode po pranju, ovisno o programu i opremi. Samoposlužne praonice troše prosječno 80 litara vode po pranju. Takva potrošnja nije samo skupa već i štetna za okoliš, posebno ako se koristi isključivo svježa voda. Regeneracija vode u sustavima za pranje omogućuje povrat i cirkulaciju vode u zatvorenom krugu. Otpadna voda se većinom može ponovno koristiti, uz minimalnu potrošnju svježe vode. Učinkoviti sustavi smanjuju potrošnju svježe vode do 98 posto po pranju. Ulaganje u takve sustave donosi koristi za vlasnika i okoliš.