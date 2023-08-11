Ključni preliminarni radovi kod restauracijskog čišćenja

Čišćenje spomenika zahtijeva suradnju vlasnika, vlasti, restauratora i povjesničara umjetnosti. Zbog jedinstvene važnosti spomenika, čišćenje je često ključan dio restauracije

Analiza stanja

Čišćenje fasade obuhvaća cijeli vanjski omotač zgrade i vanjske sadržaje poput fontana ili skulptura. Temeljitim pregledom utvrđuju se starost, vrsta i stanje materijala te stupanj oštećenja i vrsta prljavštine. Ovdje možemo razlikovati mineralna i organska onečišćenja spomenika. Mineralna su cvjetanje, sinteriranje ili korozija (poput verdigrisa i smeđih pigmenata na metalima). Organska onečišćenja uključuju čađu, ptičji izmet te biogeni rast poput algi, mahovina, lišajeva i gljivica.

Utvrđivanje ciljeva čišćenja

Stručnjaci za čišćenje trebaju sudjelovati u preliminarnim procjenama, gdje se razgovara o ciljevima za čišćenje spomenika. Pristupi u restauraciji mogu se razlikovati, primjerice restauracija može značiti vraćanje izvornom stanju. S druge strane, neki smatraju da su znakovi starenja ponekad važan dio povijesti i ne trebaju se „ispravljati”. Pristupi također variraju između zemalja.

Očuvanje izvorne kamene građe izazovno je kada je podloga nestabilna ili su se prljave čestice čvrsto povezale s materijalom. U takvim slučajevima temeljita procjena ključna je za odabir odgovarajuće metode čišćenja. Pažljivim analizama i testiranjem može se ukloniti tvrdokorna prljavština, očuvajući izvornu strukturu kamena.

Određivanje probnih dijelova površine

Nakon početnih procjena i definiranja ciljeva čišćenja spomenika, određuju se probni dijelovi površine za testiranje tehnika. Ovo omogućuje procjenu može li se cilj postići restauracijskim čišćenjem i može li se originalna površina obnoviti bez oštećenja izvornog materijala.