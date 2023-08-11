Čišćenje građevinske opreme

Što je važno pri čišćenju teških građevinskih strojeva?

Za visokotlačne čistače koji se koriste na gradilištima postoje posebni zahtjevi. Oprema za čišćenje mora biti trajna i otporna na jednostavan prijevoz. Važno je osigurati da se može lako premještati, bilo na paletama ili kukama dizalica.

Visokotlačni čistači trebaju imati tlak od najmanje 200 bara. Također, moraju imati protok vode od najmanje 1000 litara po minuti. To osigurava učinkovito uklanjanje velike količine prljavštine s opreme. Odabir modela ovisi o specifičnim uvjetima gradilišta. Dostupni su električni, dizelski i benzinski modeli.

Voda se može dobavljati putem gradilišnog priključka, cisterne ili prikolice HDS. Različite mlaznice mogu se spojiti na čistač, a svaka ima svoje funkcije. Široke ravne mlaznice izvrsne su za uklanjanje krupnijih nečistoća. Uske mlaznice idealne su za otapanje okorjele prljavštine na manjim površinama.

Složene rotirajuće mlaznice kombiniraju obje funkcije. One rotiraju precizne mlaznice, čime se postiže snažan pritisak na većim površinama. Zbog toga su idealne za čišćenje oplata.