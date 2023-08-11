Čišćenje građevinske opreme
Teški uvjeti i neuredna okolina česta su pojava u graditeljstvu. Stalna izloženost prljavštini, blatu i boji može uzrokovati ozbiljna oštećenja. Naslage osušenog betona dodatno troše skupu opremu. Da bismo osigurali dugovječnost strojeva, potrebno je učinkovito čišćenje građevinske opreme. Redoviti popravci su također važni za očuvanje funkcionalnosti. Čišćenje građevinske opreme igra središnju ulogu u održavanju strojeva. Ključno je razumjeti ulogu vruće i hladne vode pod pritiskom. Tehnologije ultravisokog pritiska, suhog leda i čišćenja kabina izrazito su važne. Korištenjem ovih postupaka možete održati vrijednost opreme. Na taj način doprinosite uspjehu svog poslovanja.
Čišćenje građevinske opreme tijekom radova na gradilištu
Bilo da se radi o dizalici, kamionu ili rovokopaču, građevinski strojevi rade u teškim uvjetima. Uvijek moraju biti 100% funkcionalni i učinkoviti. Kako bismo osigurali nesmetan rad, strojeve trebamo čistiti između poslova na gradilištu.
Također, strojeve treba očistiti prije nego krenu s gradilišta na cestu. Na taj način sprječavamo opasnosti u prometu. Čišćenje hladnom vodom pod visokim pritiskom može biti vrlo korisno. Ova metoda čisti komponente poput lanaca, utovarnih lopata ili kotača. Uz to, ne zahtijeva deterdžent i omogućuje brzu pripremu za nastavak rada.
Savjet: Upotreba prikolica HD
Prikolica HD može učinkovito ukloniti tvrdokorna zaprljanja sa skela, betonskih blokova ili oplate. Ova metoda omogućuje brzo čišćenje izravno na gradilištu.
Što je važno pri čišćenju teških građevinskih strojeva?
Za visokotlačne čistače koji se koriste na gradilištima postoje posebni zahtjevi. Oprema za čišćenje mora biti trajna i otporna na jednostavan prijevoz. Važno je osigurati da se može lako premještati, bilo na paletama ili kukama dizalica.
Visokotlačni čistači trebaju imati tlak od najmanje 200 bara. Također, moraju imati protok vode od najmanje 1000 litara po minuti. To osigurava učinkovito uklanjanje velike količine prljavštine s opreme. Odabir modela ovisi o specifičnim uvjetima gradilišta. Dostupni su električni, dizelski i benzinski modeli.
Voda se može dobavljati putem gradilišnog priključka, cisterne ili prikolice HDS. Različite mlaznice mogu se spojiti na čistač, a svaka ima svoje funkcije. Široke ravne mlaznice izvrsne su za uklanjanje krupnijih nečistoća. Uske mlaznice idealne su za otapanje okorjele prljavštine na manjim površinama.
Složene rotirajuće mlaznice kombiniraju obje funkcije. One rotiraju precizne mlaznice, čime se postiže snažan pritisak na većim površinama. Zbog toga su idealne za čišćenje oplata.
Savjet za čišćenje miješalice za beton:
Kako biste osigurali nesmetan rad svoje miješalice za beton, neophodno ju je redovito čistiti. Nakon rada, u praznu miješalicu ulijte vodu i dodajte šljunak. Pustite miješalicu da radi nekoliko minuta. Ovaj postupak ponovite prema potrebi. Ako ostanu tragovi betona, lako ih možete ukloniti otapalom za beton. Nakon toga, isperite miješalicu visokotlačnim čistačem.
Osnovne metode čišćenja građevinske opreme tijekom rada
Kada je gradnja završena, građevinski strojevi se vraćaju u spremište ili vozni park. Tamo je potrebno obaviti osnovno čišćenje radi održavanja i popravaka. Oštećenja ili kvarovi ponekad se primijete tek nakon uklanjanja prljavštine. Ako se strojevi ne čiste redovito, šteta se može povećati. To može rezultirati višim troškovima popravka te je zbog toga važno održavanje građevinske opreme.
Temperatura, pritisak i kemija: čišćenje građevinske opreme u praonicama
Najbolji odabir za učinkovito čišćenje je postavljanje nepokretnih stanica s visokotlačnim čistačima vruće vode. Vruća voda omogućuje brzo i učinkovito uklanjanje tvrdokornih masnoća i ulja. Za još bolje rezultate, preporučuje se korištenje sredstava za čišćenje. Važno je odabrati sredstvo koje neće oštetiti separator. Takva sredstva nose oznaku ASF i podržavaju funkciju separatora ulja, čime omogućuju pouzdano pročišćavanje vode.
Savjet za pranje guma:
Ulaganje u sustav za pranje guma pametna je odluka za građevinske tvrtke i one koje iznajmljuju opremu. Ovaj sustav omogućuje učinkovito čišćenje guma, osovina, donjeg dijela karoserije, kao i prednje i bočne strane vozila. Čišćenje ovim sustavom puno je brže od ručnog pranja. Čak se i teški strojevi od 50 tona, poput postrojenja za separaciju i drobljenje, mogu oprati na ovaj način ako je sustav pravilno projektiran.
Oprez kod ispuštanja otpadnih voda
Čišćenje teških građevinskih strojeva stvara velike količine prljave vode. Ova voda može sadržavati otopljena ulja iz hidrauličnih komponenti opreme. Stoga je važno upoznati se s lokalnim propisima o otpadnoj vodi i zahtjevima za pročišćavanje. Ispunjavanje tih zahtjeva osigurava pravilno upravljanje otpadnom vodom. Preporučuje se opremiti praonice separatorima za ulje i sustavima za pročišćavanje vode prema potrebi.
Čišćenje suhim ledom za osjetljivu opremu
Oprema za graditeljstvo obično je čvrsta i otporna, što olakšava čišćenje visokotlačnim čistačima. Za lokalizirano ili detaljno čišćenje pri zamjeni dijelova potrebna je tehnologija koja učinkovito čisti bez tragova. Za obnovu površina od osjetljivih materijala često se koristi čišćenje suhim ledom. Ova metoda nudi značajnu prednost jer izostavlja vodu iz postupka. Tako je čišćenje suhim ledom sigurno u blizini osjetljivih sustava i električnih instalacija.
Čišćenje suhim ledom: Kako funkcionira čišćenje građevinske opreme
Ova metoda koristi zrna CO2 koja pri udaru s površinom isparavaju u plinoviti CO2. Na taj način svi tragovi sredstva za čišćenje nestaju, a postupak je nježan prema opremi.
Čišćenje suhim ledom najbolja je metoda za površine i prostore gdje se ne može koristiti voda. Za različite primjene dostupni su razni oblici i veličine mlaznica. Zrnca se mogu dodatno usitniti pomoću nastavka Scrambler za još nježnije čišćenje. Jedinice za čišćenje suhim ledom dolaze u različitim veličinama. Mogu imati ugrađeni dovod stlačenog zraka, kompresor koji zrna CO2 uzima izvana ili onaj koji ih sam stvara.
Čišćenje u održavanju i zamjeni radnih dijelova
U sklopu pripreme za popravke, temeljito čišćenje radnog prostora ključno je. Čišćenje suhim ledom iznimno je učinkovito za lokalizirano čišćenje. Osobito se koristi za servisiranje motornog prostora, čišćenje ventila za povrat ispušnih plinova i uklanjanje tragova ulja. Također je učinkovito za masti ili vosak s komponenti osovine i nosivih elemenata. Ova tehnika je korisna za čišćenje strojeva visokih performansi. Omogućuje precizno čišćenje vrlo malih komponenti te elektroničke ili hidrauličke opreme bez ikakvog oštećenja.
Savjet 1: Čišćenje brtvenih površina
Prilikom zamjene komponenti ključno je temeljito očistiti brtvene površine. Čišćenje suhim ledom osigurava glatke površine bez ogrebotina. Ova metoda ne zahtijeva otapala niti ribanje, što smanjuje rizik od tragova i oštećenja.
Savjet 2: Upotreba suhog leda u unutrašnjosti vozila
Suhi led je izvrstan za čišćenje unutrašnjosti vozila. Uz slabiji pritisak i nastavak Scrambler lako se čiste šarke, gumbi, presvlake i ventilacijski otvori. Ova metoda ne unosi vlagu u kabinu, što je čini idealnom za čišćenje..
Čišćenje kabina građevinskih strojeva
Temeljito čišćenje kabina građevinskih strojeva ključno je. To sprječava štetu na osjetljivim električnim, elektroničkim i hidrauličkim komponentama. Nakupljena prljavština, prašina i vlaga mogu uzrokovati ozbiljne probleme. U čistoj kabini zrak koji radnici udišu bit će manje kontaminiran, smanjujući rizik od respiratornih bolesti.
Čišćenje prozora također je ključno. Prljavi prozori smanjuju vidljivost, što može utjecati na učinkovitost rada stroja i povećati rizik od nesreća. Redovito čišćenje kabine i prozora nužno je za osiguravanje sigurnosti i optimalnog rada građevinskih strojeva.
Najveći pritisak za najteža zaprljanja: Kärcher visokotlačni čistači za graditeljstvo
Čišćenje oplata jedinstven je izazov. Treba ukloniti osušen beton s različitih materijala, poput metalnih okvira, drva i plastike. Za osjetljive površine koriste se čistači s niskim pritiskom, dok su za metalne okvire potrebni ultravisokotlačni čistači s pritiskom od 500 do 1200 bara. Prilikom ovog procesa važno je da radnici nose odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (OZO ili PPE).
Poluautomatska rješenja postaju sve popularnija jer smanjuju fizički napor radnika. Jedno od tih rješenja uključuje raspršivače s ultravisokim pritiskom montirane na robote, koji sustavno čiste oplate. Međutim, ovi roboti još uvijek ne mogu razlikovati čiste i prljave površine, što ovaj postupak čini složenim, posebno u većim postrojenjima sa skupom opremom.