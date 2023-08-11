Čišćenje gradilišta

U graditeljstvu je prisutan čitav niz izvora prljavštine, od opasnih finih prašina do krupnije i tvrdokorne prljavštine. Gradilište je radno mjesto na kojem su čistoća i sigurnost na radu iznimno čvrsto povezani, znatno više nego na mnogim drugim radnim mjestima. Faktori rizika mogu se spriječiti uz prave proizvode za čišćenje. Za čišćenje gradilišta najbolje je odabrati opremu za čišćenje koja je trajna, sigurna i učinkovita te koja se prilagođava svakom zadatku.

Osoba odjevena u reflektirajući prsluk i sa zaštitnom kacigom na glavi čisti građevinski stroj visokotlačnim čistačem

Primjeri primjene u industriji

Čišćenje fasade
Čišćenje spomenika arhitekture

Čišćenje gradilišta i sigurnost

Sigurnost i čistoća ključne su na gradilištu. Čista oprema i strojevi učinkovitiji su i lakše se održavaju. Čista radna okolina smanjuje rizik od ozljeda i obustava rada. Za svaki tip prljavštine, poput betona ili prašine, potreban je učinkovit i siguran proizvod za čišćenje.

Čistim strojevima do veće učinkovitosti

Građevinski strojevi zahtijevaju dugoročno ulaganje, stoga je važno pravilno ih održavati. Profesionalna oprema za čišćenje osigurava njihovu spremnost za rad, povećavajući ekonomsku učinkovitost. Redovito čišćenje tijekom radova i osnovno čišćenje nakon svake upotrebe produžuju životni vijek strojeva. Također, olakšavaju održavanje i potrebne popravke.

Osoba odjevena u reflektirajući prsluk i sa zaštitnom kacigom na glavi čisti građevinski stroj Kärcherovim visokotlačnim čistačem

Čišćenjem do sigurnosti na radu u graditeljstvu

Čišćenje gradilišta ovisi o specifičnim uvjetima i zadacima. Svako radno mjesto nosi različite opasnosti, poput poskliznuća, pada ili izlaganja prašini i kemikalijama. Zaštitna kaciga nije dovoljna! Za sigurnost na gradilištu potrebni su snažni i pouzdani strojevi za čišćenje.

Od popravaka betona do zaštite spomenika

Za određene zadatke u čišćenju potrebna su snažna rješenja, dok za druge trebaju nježniji postupci. Visokotlačni i ultravisokotlačni čistači koriste se za čišćenje oplata, popravke betona i uklanjanje bitumena, hrđe ili boje. Za čišćenje spomenika arhitekture potrebno je koristiti blaže metode.

Postupci čišćenje gradilišta

Osoba odjevena u zaštitnu odjeću čisti crveni građevinski stroj Kärcherovim ultravisokotlačnim čistačem
Osoba u radnom odijelu čisti zid sigurnosnim usisavačem
Osoba u bijelom zaštitnom odijelu čisti podove u renoviranom stanu Kärcherovim usisavačem
Osoba čisti nedovršeni pod Kärcherovim usisavačem za suho i mokro usisavanje
Osoba čisti podove skele Kärcherovim visokotlačnim čistačem
Osoba odjevena u zaštitnu odjeću i sa zaštitnom kacigom na glavi čisti oplate Kärcherovim ultravisokotlačnim čistačem
Osoba odjevena u reflektirajući prsluk čisti građevinski spremnik Kärcherovim ultravisokotlačnim čistačem
Osoba odjevena u zaštitnu odjeću čisti betonski građevinski otpad Kärcherovim ultravisokotlačnim čistačem
Osoba odjevena u zaštitnu odjeću čisti oplate Kärcherovim ultravisokotlačnim čistačem
Osoba čisti lopatu rovokopača upotrebljavajući Kärcherovu prikolicu HDS
Skladište
Osoba čisti podove u uredu
Osoba čisti podove u svlačionici

Čišćenje gradilišta: popis za provjeru s prikladnim proizvodima za vaše radno mjesto

Drvne strugotine, prašina i kontaminanti nusproizvodi su aktivnosti poput brušenja, bušenja i glodanja. Nakupljeni otpad može postati opasan na radnom mjestu. Kako bi se izbjegli prekidi u radu, potrebno je brzo ukloniti prašinu i otpatke. Snažni usisivači učinkovito uklanjaju prašinu direktno na gradilištu s minimalnim naporom.

Odgovarajući proizvodi:

Uklanjanje betona zahtijeva snažnu opremu zbog njegove čvrstoće i trajnosti. Ovaj građevinski materijal je otporan, ali isto tako zahtijeva posebne alate za učinkovito uklanjanje.

Odgovarajući proizvodi:

Na podovima se često nakupljaju razne vrste prljavštine. Ako otpadci ostanu predugo, bit će ih teže ukloniti. Redovito čišćenje podova ključno je za sigurnost na radu. Pravovremeno čišćenje uz moćna rješenja olakšava ove postupke.

Odgovarajući proizvodi:

Temeljito i redovito čišćenje građevinskih strojeva na gradilištima ima i kratkoročne i dugoročne koristi. Kratkoročno gledano, čista oprema i čisti strojevi u svakom su trenutku spremni za upotrebu. Dugoročno gledano, čišćenjem osiguravamo dugoročnu vrijednost naših ulaganja u opremu i strojeve.

Odgovarajući proizvodi:

Kroz neprekidnu upotrebu na opremi poput oplata i miješalica za beton nakuplja se puno prljavštine. Ta prljavština može ometati rad opreme. Uz pravu opremu za čišćenje, alati će brzo biti spremni za upotrebu.

Odgovarajući proizvodi:

Skele moraju izdržati velika opterećenja i različite vremenske uvjete, što uzrokuje nakupljanje prljavštine. Prljava skela povećava rizik na radu. Redovitim čišćenjem, poput korištenja visokotlačnih čistača, poboljšavamo sigurnost na gradilištu.

Odgovarajući proizvodi:

Prljavština s gradilišta uglavnom dospijeva i u urede i u društvene prostorije. Uz profesionalnu opremu za čišćenje možemo svim radnicima osigurati čistu i ugodnu radnu okolinu. To neće doprinijeti samo higijeni već i boljoj radnoj atmosferi.

Odgovarajući proizvodi:

Redovitim čišćenjem spremišta i skladišta promiče se sigurnost na radu. Uz to, svi pohranjeni predmeti i materijali štite se od prljavštine i prašine. Uz temeljito čišćenje i odgovarajuću opremu, naši će strojevi dulje biti čisti.

Odgovarajući proizvodi:

Čišćenje u građevinskoj industriji

Završni radovi u graditeljstvu uključuju raznolike postupke, a s njima i različitu prljavštinu. Za čišćenje nakon tih radova potrebno je koristiti različite pristupe i rješenja. Bilo da se radi u radionici ili na gradilištu, redovitim čišćenjem alata i opreme poboljšavamo sigurnost radnika i smanjujemo rizik od nesreća. Čisti alati i oprema također povećavaju produktivnost i kvalitetu rada. Korištenje odgovarajuće opreme za čišćenje produljuje životni vijek strojeva i opreme, čuvajući njihovu vrijednost.

Osoba čisti radnu površinu stroja Kärcherovim usisavačem

Čišćenje u završnim radovima u graditeljstvu: sigurnost na radu u radionici i na gradilištu

Ako se ne provode odgovarajuće mjere sigurnosti na radu, drvne strugotine i prašina mogu postati opasne za zdravlje. Čak i prašina koja nije opasna može prouzročiti trajnu štetu ako je koncentracija visoka. Za usklađivanje s propisima i smanjenje izloženosti radnika štetnim tvarima, nužno je poduzeti različite mjere. Jedna od njih je nošenje odgovarajuće osobne zaštitne opreme, u skladu s tipom posla. Cilj je održavanje radne okoline čistom i bez prašine, čime se smanjuje zagađenje zraka. Prikladni proizvodi za čišćenje, poput strojeva za metenje i usisavača, učinkovito uklanjaju prljavštinu na gradilištu.

Čišćenje gradilišta: čistim strojevima i alatima do veće učinkovitosti

Na strojevima i alatima, poput brušenja ili bušilica, lako se nakuplja prljavština tijekom rada. Te nečistoće mogu ometati učinkovitost rada strojeva i opreme. Redovito čišćenje ključno je za osiguravanje optimalnog rada svih uređaja u graditeljstvu.

Postupci čišćenja u završnim radovima u graditeljstvu

Osoba u bijelom zaštitnom odijelu čisti podove u renoviranom stanu Kärcherovim usisavačem
Osoba u radnom odijelu čisti zid sigurnosnim usisavačem
Osoba čisti nedovršeni pod Kärcherovim usisavačem za suho i mokro usisavanje
Osoba čisti podove skele Kärcherovim visokotlačnim čistačem
Osoba čisti podove u radionici Kärcherovim usisavačem
Osoba usisava strugotine sa stroja
Osoba odjevena u reflektirajući prsluk čisti građevinski spremnik Kärcherovim ultravisokotlačnim čistačem
Čišćenje fasade
Osoba odjevena u zaštitno odijelo uklanja grafit s unutarnjeg zida kuće
Osoba čisti lopatu rovokopača upotrebljavajući Kärcherovu prikolicu HDS
Skladište
Osoba čisti podove u uredu
Osoba čisti podove u svlačionici
Osoba čisti solarne ploče na krovu
Čišćenje recepcijskih prostora

Čišćenje gradilišta: popis za provjeru s prikladnim proizvodima za vaše radno mjesto

Drvne strugotine, prašina i drugi kontaminanti nusproizvodi su brušenja, bušenja i glodanja. Ako se nakupe, postaju opasnost na radnom mjestu. Kako bi se izbjegao prekid rada, ove otpatke treba brzo ukloniti. Snažni sustavi za usisavanje pomažu u uklanjanju prašine direktno na gradilištu bez napora.

Odgovarajući proizvodi:

Fasada koja je posivjela zbog prašine, gljivica i algi više ne izgleda dobro. Fasade su izložene različitim vremenskim uvjetima. Prilikom uklanjanja naslaga važno je paziti da se ne ošteti žbuka. Najbolji odabir za ovakve postupke su visokotlačni čistači s podesivim mlaznicama za kontrolu pritiska vode. Ako propisi zabranjuju upotrebu vode, može se koristiti jedinica za čišćenje suhim ledom.

Odgovarajući proizvodi:

Skele podnose puno opterećenja. Na njima se obavlja velik broj radova, redovito se prljaju, a još su i izložene različitim vremenskim uvjetima. Prljava i neuredna skela predstavlja povećani rizik na radu. Redovitim čišćenjem dijelova skele visokotlačnim čistačima značajno doprinosimo sigurnosti na radu.

Odgovarajući proizvodi:

Na gradilištu se stvaraju različite vrste prljavštine. Čišćenjem nakon završetka radova uklanja se prašina, ostatci žbuke, mrlje od boja i slično. Ako se pri tome upotrebljava prava oprema, radni prostor vrlo brzo može biti spreman za nastavak radova.

Odgovarajući proizvodi:

Tijekom soboslikarskih radova i radova sa štukaturama na podovima se nakuplja mnogo prljavštine. Ako ta prljavština ostane na podu dulje, radnici će je u prolazu ugaziti, što je čini teže ukloniti. Pravovremeno i redovito čišćenje podova uz učinkovita rješenja značajno olakšava ove postupke.

Odgovarajući proizvodi:

Na gradilištima nastaju različite opasne tvari koje, ako se udahnu, mogu izazvati ozbiljne posljedice. Stoga je osiguravanje čistoće na gradilištu od ključne važnosti, posebno kada se radi s opasnim tvarima. Sve opasne tvari potrebno je odmah i u potpunosti ekstrahirati.

Odgovarajući proizvodi:

Građevinski strojevi i alati predstavljaju značajna ulaganja i moraju biti uvijek spremni za rad. Da bi se očuvala njihova vrijednost, potrebno ih je pravilno održavati. Na njima se brzo nakuplja prljavština, što ne samo da loše izgleda, već može utjecati na njihove radne performanse.

Odgovarajući proizvodi:

Ako želite profesionalno predstaviti svoje usluge, izložbeni prostor mora biti besprijekorno čist. Samo u čistom i urednom prostoru možete učinkovito prikazati svoje proizvode i njihove prednosti. S pravim proizvodima za čišćenje, vaš izložbeni salon bit će savršeno čist.

Odgovarajući proizvodi:

Vanjske i unutarnje površine podova svakodnevno podnose različita opterećenja, poput tereta i koraka. Redovitim čišćenjem tih površina povećavamo sigurnost na radu i produktivnost.

Odgovarajući proizvodi:

Prikladni proizvodi za vašu primjenu

Kärcherovi visokotlačni čistači s hladnom vodom

Visokotlačni čistači s hladnom vodom

Visokotlačni čistači s vrućom vodom

Visokotlačni čistači s vrućom vodom

Kärcherovi ultravisokotlačni čistači

Ultravisokotlačni čistači

Kärcherovi strojevi za metenje i strojevi za metenje i usisavanje

Strojevi za metenje i strojevi za metenje i usisavanje

Kärcherovi usisavači za suho i mokro usisavanje

Usisavači za suho i mokro usisavanje

Kärcherovi strojevi za čišćenje suhim ledom

Strojevi za čišćenje suhim ledom

Oprema za ručno čišćenje

Oprema za ručno čišćenje

Povratak na pregled
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH