Čišćenje gradilišta

Čišćenje u završnim radovima u graditeljstvu: sigurnost na radu u radionici i na gradilištu

Ako se ne provode odgovarajuće mjere sigurnosti na radu, drvne strugotine i prašina mogu postati opasne za zdravlje. Čak i prašina koja nije opasna može prouzročiti trajnu štetu ako je koncentracija visoka. Za usklađivanje s propisima i smanjenje izloženosti radnika štetnim tvarima, nužno je poduzeti različite mjere. Jedna od njih je nošenje odgovarajuće osobne zaštitne opreme, u skladu s tipom posla. Cilj je održavanje radne okoline čistom i bez prašine, čime se smanjuje zagađenje zraka. Prikladni proizvodi za čišćenje, poput strojeva za metenje i usisavača, učinkovito uklanjaju prljavštinu na gradilištu.