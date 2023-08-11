Zašto je važno pravilno uklanjanje građevinske prašine?

Prašina s građevinskih radova može se klasificirati prema materijalu. Svaki tip nosi svoje zdravstvene rizike.

Drvna prašina



Tijekom obrade tvrdog i mekog drva, kao i šperploče, stvaraju se strugotine i fina drvna prašina. Ova prašina može značajno opteretiti dišne putove, uzrokovati probleme s plućima i sluznicom nosa, te je potencijalno kancerogena. Osim toga, mješavina drvne prašine sa zrakom može postati zapaljiva i eksplozivna.

Prašina silicijeva dioksida



Ova prašina nastaje pri radu s materijalima poput žbuke, betona ili keramičkih pločica. Fine čestice silicijeva dioksida mogu duboko ući u dišne putove. One mogu trajno oštetiti pluća i izazvati pulmonarnu fibrozu.

Azbestna prašina



Azbest, koji se i dalje može naći u mnogim starijim građevinama, zahtijeva poseban oprez prilikom rukovanja. Vlakna azbesta su klasificirana kao kancerogena, jer mogu izazvati azbestozu i povećati rizik od razvoja plućnih tumora.

Štetna prašina od građevinskih radova



Prašina koja sadrži olovo, mangan ili kadmij, može nadražiti dišne putove i kožu te sadržavati opasne tvari. Ovi toksični nusproizvodi mogu biti kancerogeni ili štetni za unutarnje organe, uključujući jetru, slezenu i bubrege. Ova prašina često se stvara prilikom zavarivanja.

Eksplozivna prašina



Prašina od zapaljivih materijala, poput ugljene ili drvne prašine, može postati eksplozivna kada dođe u kontakt s zrakom. Čak i mala iskra, poput one koja se može stvoriti statičkim elektricitetom, dovoljna je da izazove požar.

Zbog svih navedenih rizika, treba temeljito očistiti prašinu nakon građevinskih radova. Također, treba primijeniti odgovarajuće zaštitne mjere. To je važno za sigurnost svih prisutnih.