Zašto je važno pravilno uklanjanje građevinske prašine?
Uklanjanje građevinske prašine ključno je za očuvanje sigurnosti i zdravlja zaposlenika. Povećana količina prašine može smanjiti vidljivost i negativno utjecati na radne performanse opreme. Osim što je opasna, građevinska prašina može izazvati zdravstvene probleme. Ona iritira dišni sustav, uzrokuje kronične bolesti pluća i povećava rizik od srčanih oboljenja. Stoga, profesionalno uklanjanje građevinske prašine doprinosi stvaranju sigurnijeg radnog okruženja.
Vrste građevinske prašine
Kako bismo na pravilan i siguran način uklonili prašinu nakon građevinskih radova, ključno je prvo utvrditi vrstu prašine s kojom se suočavamo. Čak i prašina koja nije označena kao opasna može imati štetne učinke na zdravlje, osobito kada je njezina koncentracija u zraku visoka. Također, rad s zapaljivim materijalima može dovesti do stvaranja eksplozivne prašine, što dodatno naglašava važnost pravilnog pristupa čišćenju.
Prašinu možemo klasificirati prema različitim kriterijima, uključujući veličinu čestica, vrstu materijala i oblik.
- Krupna prašina uključuje čestice promjera od najmanje 10 μm.
- Udisna prašina obuhvaća sitnije čestice promjera između 10 μm i 0,1 μm, koje mogu dospjeti u nos, grlo i dušnik.
- Respirabilna prašina (prašina A) sadrži čestice promjera manjeg od 0,1 μm. One mogu prodrijeti dublje u dišne puteve i alveole, uzrokujući zdravstvene rizike.
Pravilno razvrstavanje prašine ključno je za učinkovito i sigurno čišćenje nakon građevinskih radova
Prašina s građevinskih radova može se klasificirati prema materijalu. Svaki tip nosi svoje zdravstvene rizike.
Drvna prašina
Tijekom obrade tvrdog i mekog drva, kao i šperploče, stvaraju se strugotine i fina drvna prašina. Ova prašina može značajno opteretiti dišne putove, uzrokovati probleme s plućima i sluznicom nosa, te je potencijalno kancerogena. Osim toga, mješavina drvne prašine sa zrakom može postati zapaljiva i eksplozivna.
Prašina silicijeva dioksida
Ova prašina nastaje pri radu s materijalima poput žbuke, betona ili keramičkih pločica. Fine čestice silicijeva dioksida mogu duboko ući u dišne putove. One mogu trajno oštetiti pluća i izazvati pulmonarnu fibrozu.
Azbestna prašina
Azbest, koji se i dalje može naći u mnogim starijim građevinama, zahtijeva poseban oprez prilikom rukovanja. Vlakna azbesta su klasificirana kao kancerogena, jer mogu izazvati azbestozu i povećati rizik od razvoja plućnih tumora.
Štetna prašina od građevinskih radova
Prašina koja sadrži olovo, mangan ili kadmij, može nadražiti dišne putove i kožu te sadržavati opasne tvari. Ovi toksični nusproizvodi mogu biti kancerogeni ili štetni za unutarnje organe, uključujući jetru, slezenu i bubrege. Ova prašina često se stvara prilikom zavarivanja.
Eksplozivna prašina
Prašina od zapaljivih materijala, poput ugljene ili drvne prašine, može postati eksplozivna kada dođe u kontakt s zrakom. Čak i mala iskra, poput one koja se može stvoriti statičkim elektricitetom, dovoljna je da izazove požar.
Zbog svih navedenih rizika, treba temeljito očistiti prašinu nakon građevinskih radova. Također, treba primijeniti odgovarajuće zaštitne mjere. To je važno za sigurnost svih prisutnih.
Razred prašine od građevinskih radova: L, M i H
Prašina koja nastaje tijekom građevinskih radova razvrstava se u tri razreda: L (niski), M (srednji) i H (visoki). Razredi ovise o razini opasnosti koju prašina predstavlja za zdravlje. Ove oznake pomažu u određivanju potrebne opreme za čišćenje kako bi se osiguralo učinkovito i sigurno uklanjanje građevinske prašine.
Što je viša razina opasnosti, to je niža dopuštena koncentracija te prašine u zatvorenim prostorima. Da bi postigli zakonski definirane MAC (MKD) vrijednosti, usisavači moraju imati odgovarajuće filtre i brzinu protoka zraka. MAC je izražen u mg/m³. Uređaji s razredom L čiste niskorizičnu prašinu, poput one od vapna i gipsa. Ne zahtijevaju posebne smjernice za zbrinjavanje.
Nasuprot tome, usisavači razreda M i H koriste se za ekstrakciju srednje i visoko opasne prašine. Poput prašine od bjelogoričnog drveta, betona, azbesta ili olova. Ovi uređaji moraju ispunjavati strože sigurnosne zahtjeve. Moraju pratiti protok zraka i upozoriti operatera na smanjenje usisne snage. Također, moraju se koristiti filtri koji sprječavaju prašinu pri uklanjanju, skladištenju i zbrinjavanju. Uređaji moraju biti dobro zatvoreni radi učinkovitosti.
Razred prašine
L
Najveća dopuštena vrijednost izlaganja
≤ 1,0%
Prikladno za
- Prašina s vrijednošću MAC > 1 mg/m³
Primjeri primjene
- Prašina od vapna
- Prašina od gipsa
Razred prašine
M
Najveća dopuštena vrijednost izlaganja
< 0,1%
Prikladno za
- Prašina s vrijednošću MAC > 1 mg/m³
- Drvna prašina s najviše 1200 W/50 l
Primjeri primjene
- Drvna prašina (bukva, hrast)
- Prašina od boje
- Keramička prašina
- Prašina od plastike
Razred prašine
H
Najveća dopuštena vrijednost izlaganja
< 0,005%
Prikladno za
- Prašina s vrijednošću MAC > 0,1 mg/m³
- Kancerogena prašina (propisi Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) iz 2002.)
- Patogena prašina
Primjeri primjene
- Kancerogena prašina (olovo, ugljen, kobalt, nikal, katran, bakar, kadmij, itd.)
- Plijesan, bakterije
- Klice
- Formaldehid
Razred prašine
Dodatni zahtjevi za azbest
Najveća dopuštena vrijednost izlaganja
< 0,005%
Prikladno za
- Prašina koja sadrži azbest
Primjeri primjene
- Azbestna prašina iz električnih grijalica ili vatrozaštitnih zidova
Razred prašine
Eksplozivna prašina (ATEX za zonu 22)
Najveća dopuštena vrijednost izlaganja
Kao za razrede L, M i H uz dodatne zahtjeve
Prikladno za
- Prašina iz razreda eksplozivnih prašina u zoni 22
Primjeri primjene
- Papirna prašina
- Žitna prašina
Povećane opasnosti od izlaganja prašini u gospodarstvu
Prašina je veliki problem u raznim sektorima, posebno u građevinarstvu, pekarstvu, vađenju kamena (kamenolomi) i u agraru. Također, proces recikliranja materijala stvara nove skupine radnika koji su izloženi štetnoj prašini.
Smjernice za nadziranje i uklanjanje građevinske prašine nakon građevinskih radova
Bez obzira na to jeste li na gradilištu, u pogonu za obradu metala ili se bavite stolarijom, aktivnosti poput rezanja, piljenja, brušenja i glodanja proizvode prašinu koja se oslobađa u zrak. Ova prašina mora se kontrolirati i uklanjati kako bi se osigurala sigurnost i zdravlje radnika.
uklanjanje građevinske prašine nakon radova može se provesti jednostavno i učinkovito. Ključno je održavati radni prostor čistim i urednim tijekom cijelog procesa, smanjujući stvaranje prašine već tijekom radnih aktivnosti. Preporučuje se također spriječiti širenje postojeće prašine.
Radi dodatne zaštite, važno je nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i maske za dišne puteve. Ove mjere pridonose zdravijem radnom okruženju i smanjuju rizik od negativnih utjecaja prašine na zdravlje.
Prvi korak: poduzimanje koraka za smanjivanje prašine
1. Procjena izloženosti prašini
Prije početka radova, važno je provesti procjenu rizika povezanih s prašinom na radnom mjestu. Informirajte se o zakonski definiranim graničnim vrijednostima izloženosti (WEL) za različite vrste prašine. Mjerenje razine izloženosti može zahtijevati uzorkovanje zraka u prostoru.
2. Ograničavanje upotrebe materijala i postupaka koji stvaraju prašinu
Prevencija nastanka prašine često je učinkovitija od njezina uklanjanja. Odaberite materijale koji proizvode minimalnu količinu prašine. To su, npr., granule, vlažne sirovine ili gotovi proizvodi poput morta. Kada je to moguće, obrađujte materijale mokro ili vlažno, koristite abrazive bez silicijevog dioksida i alate s nižom snagom.
3. Organizacija osposobljavanja i prevencije
Štetni učinci prašine na zdravlje radnika mogu biti dugotrajni i neprimjetni. Stoga je ključno osigurati redovno osposobljavanje za sigurno rukovanje prašinom. Također, preporučuje se provođenje redovitih liječničkih pregleda, bilo kroz interne liječnike ili vanjske stručnjake.
4. Organizacija tijeka rada
Radna mjesta trebaju biti postavljena tako da omogućuju jednostavno i temeljito čišćenje prašine, čime se značajno smanjuje nakupljanje prašine. Radnici mogu koristiti usisavače za brzo uklanjanje građevinske prašine nakon radova. Preporučuje se uspostava stalnih rasporeda čišćenja i pravila o higijeni, uključujući prostorije za tuširanje i pranje.
5. Nošenje zaštitne odjeće
Za poslove s visokom izloženošću prašini, nužno je nositi osobnu zaštitnu opremu (PPE), uključujući respiratore, zaštitne naočale i rukavice. Ova oprema može biti obavezna u određenim situacijama. Zaštitnu odjeću treba prati i skladištiti odvojeno od uobičajene radne odjeće. Također, treba osigurati pravilno osposobljavanje radnika za korištenje osobne zaštitne opreme.
Sigurnost na radu na gradilištu
Svaki posao nosi određene rizike, kako fizičke tako i mentalne. Međutim, sigurnost na radu ima ključnu ulogu na gradilištima, gdje je broj nesreća dvostruko veći u odnosu na druga radna mjesta. U građevinskoj industriji, sigurnost uključuje i održavanje radnog prostora. To podrazumijeva redovito i učinkovito čišćenje prašine.
6. Skladištenje bez prašine
Materijale koji proizvode prašinu treba pohranjivati u čvrsto zatvorenim spremnicima ili vrećama. Ako je moguće, otpadnu prašinu treba odmah ukloniti, idealno uz pomoć usisavača
7. Provjere i održavanje opreme za čišćenje
Redovita provjera opreme za čišćenje na gradilištima je neophodna za kontrolu prašine. Važno je osigurati da oprema ima adekvatnu usisnu snagu i ispravno funkcionira. Sustavi za ekstrakciju, poput ventilacijskih sustava u radionicama ili na gradilištima, trebaju postavljati i održavati stručne osobe.
Drugi korak: Redovito čišćenje
8. Usisavanje radnog prostora
Ekstrakcija je optimalno rješenje za učinkovito uklanjanje građevinske prašine koja nastaje tijekom radova. Kako bismo minimizirali nepotrebno podizanje prašine, preporučuje se da se prašina sakuplja izravno na mjestu nastanka. Jedinicu za ekstrakciju treba postaviti što bliže izvoru prašine i usmjeriti je prema smjeru kretanja prašine. Ako nije moguće prikupiti prašinu na izvoru, postoje alternativna rješenja. To su prijenosni usisavači, sustavi za ekstrakciju ili uređaji za filtraciju zraka.
Jedinice za ekstrakciju
Ručni alati i uređaji za piljenje, brušenje ili glodanje mogu se jednostavno spojiti na jedinicu za ekstrakciju putem utičnice s funkcijom automatskog uključivanja. Ova korisna značajka omogućava automatsko aktiviranje sustava za ekstrakciju istog trenutka kada se alat pokrene, čime se pojednostavljuje postupak čišćenja i značajno smanjuje rizik od udisanja prašine.
Usisavači i filtri za različite razrede prašine
Odabir usisavača za čišćenje nakon građevinskih radova ovisi o vrsti radova, procesima i količini generirane prašine. Postoje različiti tipovi usisavača, uključujući: suhe i mokre, usisavače za ekstrakciju prašine i one za specifične zone opasnosti. Ključni modeli uključuju usisavače razreda M i H, koji se razlikuju prema snazi usisavanja i svojstvima filtra.
Za uklanjanje azbestne prašine, odabrani usisavač mora biti odobren za razred prašine H i ispunjavati stroge tehničke zahtjeve. Usisavači za eksplozivnu prašinu također moraju imati ATEX certifikat i biti klasificirani prema zonama opasnosti (20 do 22). Preporučuje se da usisavači imaju zaštitne navlake ili kutije za filtre kako bi se spriječio izravan kontakt s prašinom prilikom zamjene.
Industrijski usisavači često koriste filtre s ravnim naborima, koji su kompaktni i imaju veliku površinu filtriranja. Ti se filtri obično izrađuju od specijalnih materijala poput PES-a (polietersulfon), koji su otporni na vlagu i tekuće prljavštine. U usisavačima razreda H mogu se koristiti i filtri od staklenih vlakana, no oni se ne mogu prati. Moderni usisavači razreda H koriste filtre od PTFE-a (politetraflouroetilen), koji su perivi i omogućuju lakše zbrinjavanje. Za sigurno odlaganje s PTFE filtrima, dovoljno je koristiti specijalno odobrene plastične vrećice. Azbestna prašina zahtijeva posebne mjere opreza.
Kako bi se spriječilo brzo začepljenje filtra pri uklanjanju velike količine prašine, sigurnosni usisavači često su opremljeni sustavima za automatsko čišćenje filtara. Ovi sustavi omogućuju kontinuirano usisavanje bez smanjenja snage i čine proces čišćenja učinkovitijim.
Čišćenje podova
Za održavanje radnog prostora bez prašine, ključno je pravilno upravljanje prašinom koja nastaje nakon građevinskih radova. Prašina se ne smije širiti ili podizati, stoga je potrebno redovito čišćenje podova. Osim usisavača, preporučuje se korištenje strojeva za metenje i usisavanje, koji su učinkoviti za održavanje čistoće.
Preporučuje se čišćenje podova ujutro, prije početka radnih aktivnosti, posebno ako se prašina nakuplja tijekom noći. Za manje površine, koristite ručno upravljani stroj za metenje. Za veće, idealni su strojevi s električnim motorom ili sjedalom. Oni olakšavaju čišćenje većih prostora.
Odabir pravih četki također igra značajnu ulogu u procesu čišćenja. Strojevi opremljeni mekim valjkastim četkama s gustim i finim dlačicama posebno su učinkoviti u sakupljanju fine prašine s glatkih podova.
Dodatno, moderni strojevi za metenje imaju učinkovite sustave filtriranja. Oni osiguravaju da zrak koji se ispuhuje ostane čist i da se ne poveća kontaminacija prostora. Prašina koju sakupi četka uvlači usisna turbina i odvaja se putem odgovarajućeg filtra, koji može biti izrađen od papira, poliestera ili flisa. Da bi filtri zadržali svoju učinkovitost pri čišćenju velikih količina prašine, potrebno ih je redovito čistiti. To se može učiniti ručno ili putem automatskog sustava, ako je dostupan.
Savjet – Oznake kao pomoć:
Na podove možete postaviti oznake koje će vam pomoći u praćenju nakupljanja prašine, služeći kao vizualni podsjetnik da je vrijeme za čišćenje.
Važno: Izbjegavajte korištenje stlačenog zraka
Iako se ispuhivanje prašine s alata, strojeva i odjeće stlačenim zrakom može činiti praktičnim rješenjem, to je samo privremena mjera. Prašina se ne uklanja, već se kratkotrajno podiže u zrak, što znači da se brzo vraća. Slično tome, metenje običnom metlom nije trajno rješenje za uklanjanje građevinske prašine.
Uklanjanje drvnih strugotina i prašine
Osim strugotina, procesi obrade drva kao što su piljenje, bušenje i izglađivanje stvaraju i finu drvnu prašinu. Izlaganje ovoj prašini može imati negativne posljedice po dišni sustav i kožu, a može izazvati i alergijske reakcije. Također, postoji opasnost od stvaranja eksplozivnih smjesa ako se drvna prašina miješa sa zrakom. Da bismo osigurali sigurno radno okruženje s minimalnom količinom drvne prašine, ključno je primijeniti odgovarajuće metode za ekstrakciju. Industrijski usisavači i uređaji za ekstrakciju prašine često se koriste, a vrsta filtra odabire se prema specifičnim potrebama.
Uklanjanje azbesta
Azbest se desetljećima koristio u građevinskoj industriji. No, zbog zdravstvenih rizika povezanih s njegovim udisanjem, u UK su 1999. zabranjeni uvoz, dobava i upotreba svih vrsta azbesta. godine. I dalje postoje izazovi za specijalizirana poduzeća. Naime, tijekom obnovnih ili rušilačkih radova na starim zgradama, često se otkrivaju građevni materijali koji sadrže azbest. Ovaj članak daje informacije o uklanjanju i zbrinjavanju azbesta. Također, pokriva mjere opreza koje je potrebno slijediti.
Usisavanje metalnih strugotina i prašine
Strugotine su neizbježan nusproizvod obrade metala, bilo da se radi o automatiziranoj ili ručnoj proizvodnji. Metalni komadići mogu oštetiti skupe strojeve i smanjiti kvalitetu gotovih proizvoda. Također, u kombinaciji s ostacima rashladnog sredstva, strugotine mogu stvoriti skliske podove. To povećava rizik od nesreća na radnom mjestu. Za sigurnost radnika i zaštitu infrastrukture, treba uklanjati metalne strugotine iz radnog okruženja. Preporučuje se korištenje učinkovitih sustava za ekstrakciju ili usisavača, koji su prilagođeni za usisavanje metalne prašine. Uz to, potrebno je imati odgovarajuću dodatnu opremu za temeljito čišćenje.
Uklanjanje građevinske prašine u skladu s propisima
Granične vrijednosti izlaganja prašini na radnom mjestu (WEL) definirane su zakonodavstvom i mogu varirati od države do države. Usisavači i sustavi filtriranja moraju zadovoljiti odgovarajuće standarde. Tako će se korisnici moći uskladiti s tim propisima. Ove granične vrijednosti ovise o vrsti prašine koja se javlja. Korisnici trebaju znati relevantne zakone i pravilnike. To će osigurati sigurno i zdravo radno okruženje za njih i njihove zaposlenike.