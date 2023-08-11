Sigurnost na gradilištu

Povećanje sigurnosti: ciljana upotreba tehničkih pomagala

Za brzo povećanje sigurnosti na gradilištima, radnici mogu koristiti zaštitnu opremu prilagođenu materijalima s kojima rade. Često su dovoljne manje prilagodbe kako bi se postigla bolja zaštita. Nakon završetka radova, neizostavno je temeljito čišćenje opreme, poput miješalica za beton, skela i vozila. Redovito održavanje ključno je za očuvanje funkcionalnosti opreme i osiguranje njezinog dugotrajnog rada.

U nastavku je nekoliko savjeta za bolju sigurnost na radu u graditeljstvu:

1. Obrada materijala u posebno označenim prostorima

Materijale je najbolje obrađivati u označenim i odvojenim prostorima, gdje je to moguće. Time se ograničava širenje fine prašine, poput silicijeva dioksida, i drugih štetnih čestica. Iako ovakav raspored može povećati udaljenosti između radnih mjesta, donosi značajne prednosti. Na primjer, strojevi za piljenje ili glodanje na određenim lokacijama štite druge radnike od buke i prašine. Ovakva organizacija također smanjuje zonu opasnosti na jedan dio gradilišta, povećavajući sigurnost.

2. Rad bez prašine: uklanjanje prašine tijekom obrade

Kako bismo spriječili podizanje velike količine prašine, najbolje je usisati na samom izvoru. Usisni nastavci za glodanje i piljenje prikupljaju prašinu tijekom obrade materijala.

Zahvaljujući utičnici na usisavaču za suho i mokro usisavanje, mnogi alati i strojevi mogu se spojiti na usisavač ili uređaj za ekstrakciju prašine. Usisavači prikupljaju prašinu koja se nakuplja, dok uređaji za ekstrakciju hvataju prašinu nastalu upotrebom alata. Ovi uređaji spajaju se izravno na alat putem usisne cijevi, a sustav za ekstrakciju automatski se pokreće kada alat počne raditi. Ugrađeni filtri učinkovito hvataju i najsitnije čestice prašine, sprečavajući njihovo širenje.

Usisavači s automatskim sustavom čišćenja filtara nude dodatne prednosti. Korisnik može vidjeti kada je potrebno očistiti filtre. Kratkim okretanjem smjera protoka zraka i snažnim propuhivanjem, filtri se sami čiste, čime se štedi vrijeme i eliminira potreba za ručnim čišćenjem.