Sigurnost na gradilištu
Svaki posao nosi rizike, bilo da ugrožavaju fizičko ili mentalno zdravlje. Sigurnost na gradilištima posebno je važna jer statistike pokazuju dvostruko više nesreća nego na drugim radnim mjestima. U građevinarstvu sigurnost uključuje pravilno održavanje i redovito čišćenje radnih prostora.
Zašto je sigurnost na radu važna na gradilištu i u radionicama?
Promjene su česta pojava u građevinarstvu, što zahtijeva primjenu brojnih propisa za sigurnost radnika. Sigurnost na gradilištu ključna je zbog golemih fizičkih i psihičkih napora radnika. Ti napori ovise o fazi gradnje i vremenskim uvjetima. Isparavanja, dim, prašina i pritisci mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Poznavanje opasnosti i poduzimanje zaštitnih mjera smanjuje rizike i povećava učinkovitost. Tako se štite radnici i poboljšava profitabilnost građevinskih projekata.
Poslodavci moraju osigurati sigurno radno okruženje i provoditi mjere opreza. Sigurnosne mjere uključuju zaštitnu odjeću i opremu. Radnici su obavezni pridržavati se propisa i odgovorno primjenjivati mjere sigurnosti.
Izvori opasnosti na gradilištu i u radionici
Različite opasnosti i opterećenja prisutne su na gradilištima i u radionicama. Raznolikost tih rizika ovisi o zadacima i postupcima projekta. Mogući izvori opasnosti su:
- stalno mijenjanje mjesta rada i uvjeta rada
- rad na velikoj vrućini, hladnoći ili vlažnosti
- neposredno rukovanje teškom opremom i strojevima
- rad na visini ili rad u uskim i mračnim prostorima
- upotreba opasnih građevinskih materijala i kemikalija
- rad s opasnom prašinom i prljavštinom od građevinskih radova.
Prljavština i prašina kao izvor opasnosti
Sigurnost na gradilištu često znači izloženost buci, prašini i prljavštini u sigurnosnim uvjetima. Prašina je svakodnevna pojava u građevinskoj industriji i može ozbiljno narušiti zdravlje radnika. Udisanje građevinske prašine nadražuje dišne puteve i može izazvati dugotrajnu štetu.
Tijekom rezanja, brušenja ili glodanja nastaju razne vrste prašine. Drvna i kvarcna prašina posebno su opasne. Kvarcna prašina javlja se pri obradi cigle, betona i morta. Otrovne vrste prašine nastaju i kod obrade gipsa, vapnenca i kamena poput mramora. Radnici moraju biti svjesni ovih rizika i koristiti odgovarajuću zaštitu.
Naslage betona mogu se zalijepiti za strojeve i opremu, stvarajući opasnost za radnike. Ove naslage mogu narušiti funkcionalnost opreme i povećati rizik od nezgoda. Redovito i pravilno održavanje strojeva ključno je za njihovu sigurnost i učinkovitost.
Primjena moderne tehnologije i odgovarajuće zaštitne opreme značajno povećava sigurnost na gradilištu. Takav pristup osigurava veću sigurnost na radu i štiti zdravlje radnika u građevinskoj industriji.
Uklanjanje prašine od građevinskih radova
Povećana količina prašine na radnom mjestu smanjuje vidljivost i utječe na radnu učinkovitost strojeva. Osim što predstavlja sigurnosni rizik, prašina ozbiljno ugrožava zdravlje radnika. Posljedice mogu uključivati iritaciju i upalu dišnih puteva, kronične plućne bolesti te povećan rizik od srčanih problema.
Redovita profesionalna kontrola i uklanjanje prašine poboljšavaju radno okruženje. To ga čini sigurnijim i zdravijim.
Kako povećati sigurnost na radu i smanjiti opasnosti na gradilištu?
Zakonom je obvezno pravilno osiguranje gradilišta radi zaštite radnika i opreme. Kod zaštite na radu, gradilište mora obuhvatiti pravilnu obuku radnika, sigurnosne mjere i odgovarajuću zaštitnu opremu. Izvođači moraju razviti koncept sigurnosnih mjera, uključujući protupožarnu zaštitu i plan evakuacije.
Evo nekoliko savjeta za bolju sigurnost radnika na gradilištu:
1. Osigurajte stabilnost na gradilištu
Skele, prolazi, staze i sva oprema moraju biti pričvršćeni i osigurani i u dobrom stanju u svim fazama izgradnje.
2. Osigurajte radnicima zaštitnu odjeću
Mjere zaštite na radu uključuju i prikladnu odjeću za rad. Radnicima moraju biti omogućene zaštitne radne cipele, zaštitne kacige, oprema za zaštitu sluha i zaštitne naočale.
3. Postavite zaštitu protiv pada
Za sve visine pada veće od 1 metra mora se postaviti zaštita protiv pada.
4. Postavite oznake upozorenja i obavijesti
Na područjima povećane opasnosti moraju se postaviti znakovi upozorenja. Na tim znakovima treba biti prikazano koje se opasne tvari upotrebljavaju ili koja se zaštitna odjeća mora nositi na tom području.
5. Redovito čistite radni prostor
Radni prostori na gradilištu često su izloženi značajnom zaprljanju tijekom svih faza izgradnje. Redovito uklanjanje prašine i prljavštine ključno je za očuvanje sigurnosti. U mnogim slučajevima moguće je smanjiti prašinu već tijekom radova. Upotrebom industrijskih usisavača i uređaja za ekstrakciju prašine smanjuju se rizici. Ova oprema ne samo da smanjuje nakupljanje prašine, već i doprinosi sigurnijem radnom okruženju. Redovito čišćenje gradilišta tako postaje važan dio mjera za zaštitu radnika.
Povećanje sigurnosti: ciljana upotreba tehničkih pomagala
Za brzo povećanje sigurnosti na gradilištima, radnici mogu koristiti zaštitnu opremu prilagođenu materijalima s kojima rade. Često su dovoljne manje prilagodbe kako bi se postigla bolja zaštita. Nakon završetka radova, neizostavno je temeljito čišćenje opreme, poput miješalica za beton, skela i vozila. Redovito održavanje ključno je za očuvanje funkcionalnosti opreme i osiguranje njezinog dugotrajnog rada.
U nastavku je nekoliko savjeta za bolju sigurnost na radu u graditeljstvu:
1. Obrada materijala u posebno označenim prostorima
Materijale je najbolje obrađivati u označenim i odvojenim prostorima, gdje je to moguće. Time se ograničava širenje fine prašine, poput silicijeva dioksida, i drugih štetnih čestica. Iako ovakav raspored može povećati udaljenosti između radnih mjesta, donosi značajne prednosti. Na primjer, strojevi za piljenje ili glodanje na određenim lokacijama štite druge radnike od buke i prašine. Ovakva organizacija također smanjuje zonu opasnosti na jedan dio gradilišta, povećavajući sigurnost.
2. Rad bez prašine: uklanjanje prašine tijekom obrade
Kako bismo spriječili podizanje velike količine prašine, najbolje je usisati na samom izvoru. Usisni nastavci za glodanje i piljenje prikupljaju prašinu tijekom obrade materijala.
Zahvaljujući utičnici na usisavaču za suho i mokro usisavanje, mnogi alati i strojevi mogu se spojiti na usisavač ili uređaj za ekstrakciju prašine. Usisavači prikupljaju prašinu koja se nakuplja, dok uređaji za ekstrakciju hvataju prašinu nastalu upotrebom alata. Ovi uređaji spajaju se izravno na alat putem usisne cijevi, a sustav za ekstrakciju automatski se pokreće kada alat počne raditi. Ugrađeni filtri učinkovito hvataju i najsitnije čestice prašine, sprečavajući njihovo širenje.
Usisavači s automatskim sustavom čišćenja filtara nude dodatne prednosti. Korisnik može vidjeti kada je potrebno očistiti filtre. Kratkim okretanjem smjera protoka zraka i snažnim propuhivanjem, filtri se sami čiste, čime se štedi vrijeme i eliminira potreba za ručnim čišćenjem.
3. Redovito čišćenje radnih površina
Do širenja prašine može doći unatoč primjeni postupaka ekstrakcije. Međutim, temeljito čišćenje radnog prostora može osigurati sigurnost na gradilištu, čak i kada nije moguće izravno usisavati prašinu. Redovito čišćenje važno je kako bi se zaštitili radnici, strojevi i elektroničke komponente. Fina prašina posebno mora biti uklonjena sigurno. Ako se prašina usiše odmah nakon radova, sigurnost na gradilištu se povećava. Ako se prašina nakuplja preko noći, temeljito čišćenje treba obaviti prije početka radova.
Za veće prostore preporučuje se upotreba strojeva za metenje i usisavanje sa stajalištem ili sjedalom. Ovi strojevi brzo uklanjaju velike količine prašine pomoću okruglih četki.
4. Čišćenje i održavanje građevinskih strojeva i alata
Kako bi se dugoročno osigurala sigurnost na gradilištu, potrebno je redovito čistiti opremu i strojeve. To uključuje alate poput pila, brusilica i bušilica, ali i veće strojeve poput rovokopača, miješalica za beton i utovarivača na kotačima. Ako se oprema ne čisti redovito, fina prašina i krupni otpad poput strugotina, blata i betona mogu prodrijeti u strojeve. To utječe na njihovu funkcionalnost. U nekim slučajevima to može biti opasno za rukovatelje.
Građevinski strojevi predstavljaju ozbiljna ulaganja, pa ih treba redovito održavati. Čišćenje alata, strojeva i uređaja treba postati svakodnevna rutina. Uz odgovarajuću opremu za čišćenje, poput visokotlačnih čistača, čišćenje postaje brzo i učinkovito. Koristeći sredstva za čišćenje visokih performansi, čak se i tvrdokorna prljavština lako uklanja.
Za manje komade opreme poput alata i manjih strojeva, površinske prljavštine treba ukloniti usisavačem. Za čišćenje veće opreme ili strojeva bez priključka na struju koristi se visokotlačni čistač. Za tvrdokorna zaprljanja, poput tragova betona, koristi se visokotlačni čistač s vrućom vodom. Ova tehnologija omogućava čišćenje bez oštećenja opreme, uključujući vozila, građevinske strojeve i metalne konstrukcije. Na taj način se doprinosi većoj sigurnosti na gradilištu.
Čišćenje električnih alata
Učinkovit rad na gradilištu zahtijeva odgovarajuće alate. Nakupljena prljavština i prašina mogu negativno utjecati na opremu poput lopata, teretnih kolica i drugih alata. Kako bi se osigurala dugoročna pouzdanost i sigurnost opreme, čišćenje i održavanje moraju biti ključni dio radne rutine. Ovisno o vrsti opreme i količini prljavštine, mogu se koristiti različiti uređaji za čišćenje, od visokotlačnih čistača do usisavača.
Čišćenje građevinske opreme
Teški uvjeti i neuredna okolina česta su pojava u graditeljstvu. Stalna izloženost prljavštini, blatu, glini, boji, lakovima i osušenom asfaltu može uzrokovati ozbiljna oštećenja na opremi. Kako bi se očuvala dugovječnost strojeva, potrebno je uvesti učinkovite mjere čišćenja. Održavanje i čišćenje ključni su za funkcionalnost i očuvanje vrijednosti opreme. Uloga vruće i hladne vode pod pritiskom, ultravisokog pritiska, suhog leda i čišćenja kabina od velike je važnosti za uspjeh poslovanja.