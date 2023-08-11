Čišćenje različitih električnih i ručnih alata

Gradilište je užurbano središte aktivnosti gdje oprema i alati rade zajedno na izgradnji dugotrajnih konstrukcija. Od masivnih građevinskih strojeva do transportne opreme, svaki alat ima ključnu ulogu. Bušilice, teretna kolica, ljestve, lopate, zidarske lopatice, čekići, kliješta i mnogi drugi alati svakodnevno se koriste u teškim uvjetima. Izloženi su velikim opterećenjima, prljavštini i prašini i zbog toga je važno čišćenje električnih alata.

Koju opremu za čišćenje upotrijebiti za određene alate?

Za temeljito, ali sigurno čišćenje i dezinfekciju radne opreme, prikladni su sljedeći uređaji za čišćenje.

Alati, mala oprema i dodatna oprema

Protiv hrđe: brusni papir, čelična vuna, žičana četka, ulje za alat, vosak te pasta protiv hrđe

Protiv ulja i masti: deterdžent za otapanje masti, krpe, spužva i tkanina za sušenje

Protiv drugih vrsta prljavštine: deterdžent za čišćenje i ulje za alat

Visokotlačni čistač

Visokotlačni čistač s vrućom vodom

Usisavač

Električni alati i strojevi