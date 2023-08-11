Uklanjanje azbesta u graditeljstvu i sigurnosne mjere

Što je azbest i za što se upotrebljavao?

Azbest je prirodni silikatni mineral vlaknaste strukture. Otporan je na toplinu, kemikalije i nezapaljiv. Zbog elastičnosti i sposobnosti vezivanja, lako se prerađuje u razne proizvode. Azbestni proizvodi dijele se na čvrsto i slabo vezane.

Čvrsto vezani proizvodi, poput azbestnog cementa (npr. Eternit), imaju sivkastu, homogenu i čvrstu površinu. Slabo vezani proizvodi prepoznaju se po mekšoj površini i vidljivim vlaknima na odlomljenim dijelovima. Vlakna iz slabo vezanih proizvoda lako dospijevaju u zrak i predstavljaju opasnost za zdravlje. Takvi proizvodi koristili su se za izolaciju cijevi, izolacijske ploče i vatrootporne premaze čelika.

Zašto je azbest tako opasan?

Azbest čine vrlo sitna vlakna promjera do 2 mikrometra. Ta mikroskopska vlakna lako ulaze u dišne puteve i mogu uzrokovati rak pluća. Prema podacima Međunarodne organizacije rada, godišnje od azbestoze umre oko 100.000 ljudi. Azbestoza je kronična bolest kod koje se na plućima razvijaju ožiljci (fibroza).