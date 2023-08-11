Uklanjanje azbesta u graditeljstvu i sigurnosne mjere
Azbest se desetljećima koristio u graditeljstvu, i to u ogromnim količinama. Nakon utvrđivanja zdravstvenih rizika povezanih s njegovim udisanjem, 1999. godine Ujedinjena Kraljevina zabranila je uvoz, promet i uporabu svih vrsta azbesta. Ipak, opasnosti od azbesta i dalje postoje. Specijalizirani izvođači suočavaju se s azbestom tijekom renovacija ili rušenja starijih zgrada. Tada se često otkrivaju građevinski materijali koji sadrže azbest. U članku donosimo savjete za pravilno uklanjanje azbesta te sigurno zbrinjavanje. Također, opisujemo potrebne sigurnosne mjere koje treba poduzeti.
Što je azbest i za što se upotrebljavao?
Azbest je prirodni silikatni mineral vlaknaste strukture. Otporan je na toplinu, kemikalije i nezapaljiv. Zbog elastičnosti i sposobnosti vezivanja, lako se prerađuje u razne proizvode. Azbestni proizvodi dijele se na čvrsto i slabo vezane.
Čvrsto vezani proizvodi, poput azbestnog cementa (npr. Eternit), imaju sivkastu, homogenu i čvrstu površinu. Slabo vezani proizvodi prepoznaju se po mekšoj površini i vidljivim vlaknima na odlomljenim dijelovima. Vlakna iz slabo vezanih proizvoda lako dospijevaju u zrak i predstavljaju opasnost za zdravlje. Takvi proizvodi koristili su se za izolaciju cijevi, izolacijske ploče i vatrootporne premaze čelika.
Zašto je azbest tako opasan?
Azbest čine vrlo sitna vlakna promjera do 2 mikrometra. Ta mikroskopska vlakna lako ulaze u dišne puteve i mogu uzrokovati rak pluća. Prema podacima Međunarodne organizacije rada, godišnje od azbestoze umre oko 100.000 ljudi. Azbestoza je kronična bolest kod koje se na plućima razvijaju ožiljci (fibroza).
Sigurnosne mjere za uklanjanje azbesta
Slabo vezani azbestni proizvodi nisu opasni za zdravlje ako se koriste prema uputama i nisu oštećeni. Tada se vlakna azbesta ne oslobađaju u okolinu. Međutim, ako su proizvodi lomljivi, rasklimani ili slomljeni, moraju se ukloniti. Uklanjanje azbesta mora obaviti specijalizirani izvođač. Tako će se ispuniti svi pravni zahtjevi i osigurati sigurnost.
Gdje se kriju opasnosti od azbesta?
Svi mehanički radovi poput bušenja, piljenja, brušenja ili lomljenja azbesta iznimno su opasni. Osobe koje rade s azbestnim materijalima moraju koristiti osobnu zaštitnu opremu (OZO) i respiratornu zaštitu. Također, trebaju biti stručno osposobljene za sigurno rukovanje azbestom u skladu s propisima.
S oštećenim azbestnim proizvodima, poput izolacijskih ploča, cijevne izolacije ili premaza u spreju, smiju raditi samo ovlašteni izvođači. Za ostale radove s azbestom, koji ne zahtijevaju ovlaštene izvođače, potrebne su dodatne sigurnosne mjere. To uključuje jasno označavanje područja, postavljanje upozorenja i provođenje posebnih postupaka zaštite.
Savjet 1 – Ispitivanje materijala:
Samo testiranjem materijala može se utvrditi sadrži li građevinski materijal azbest. Ako sumnjate na prisutnost azbesta, radove treba odmah prekinuti. Zatim je potrebno provesti procjenu rizika i potvrditi prisutnost azbesta. Uklanjanje takvog materijala smije obavljati samo ovlaštena osoba.
Savjet 2 – Mogućnost zabune:
Zamjenski proizvodi, poput staklenih vlakana, kamenog brašna ili mineralnih vlakana, često liče na azbest.
Savjet 3 – Budite na oprezu:
Treba obratiti posebnu pažnju na izolaciju toplinskih cijevi, električne termoakumulacijske peći i brtve na kuhalima i pećnicama.
Sigurnosni zahtjevi i uklanjanje azbesta
Pri uklanjanju azbesta obavezna je upotreba zaštite respiratornog sustava s faktorom propusnosti (APF) 20 ili više. Za kratke radove dovoljna je jednokratna oprema. Za duže radove potrebno je koristiti opremu s uređajem za disanje.
Prilikom zbrinjavanja azbesta obavezno je nošenje jednokratnog zaštitnog odijela. Preporučuje se i nošenje jednokratnih rukavica i čizama umjesto navlaka za cipele.
Savjet 1 – Odlaganje jednokratnih zaštitnih odijela
Jednokratna zaštitna odijela moraju se odlagati na poseban način. Odlažu se u zatvorenim spremnicima koji se upotrebljavaju isključivo za otpad koji je bio u doticaju s azbestom.
Savjet 2 – Nemojte nositi višekratna zaštitna odijela
Višekratna zaštitna odijela nisu preporučljiva pri uklanjanju azbesta. Ako se koriste, moraju se dekontaminirati ili zbrinuti kao azbestni otpad nakon izlaska iz područja opasnosti.
Zbrinjavanje azbesta uz prikladnu tehniku usisavanja
Prilikom rukovanja azbestnim proizvodima, treba smanjiti oslobađanje azbesta. Materijale koji sadrže azbest treba navlažiti prije početka rada. Vlažne površine oslobađaju manje vlakana azbesta. Možete koristiti četku ili raspršivač, ali se savjetuje dodati tekuće sredstvo za čišćenje uz vodu.
Savjet – Obratite pozornost na propise u pojedinačnim državama
Standardi i propisi za uklanjanje azbesta razlikuju se od države do države. Na primjer, u Njemačkoj se za usisavanje azbesta smiju koristiti samo usisavači H razreda prašine. U Švicarskoj se primjenjuju propisi BauAV i EKAS 6503, koji su slični njemačkim TRGS 519. Propisi u Austriji također su slični, dok u Poljskoj vrijedi europsko ispitivanje tipa za prašine opasne za zdravlje.
Filtracija i protok zraka kod usisavača za azbest
Kod usisavača za azbest brzina protoka zraka automatski se podešava. Ako padne ispod 20 m/s, indikator slabog protoka upozorava rukovatelja. Usisavač je dizajniran tako da usisani zrak ne može izaći iz sustava za filtriranje, čime se sprječava izlazak vlakana azbesta u dišne putove rukovatelja. Glavni filtar usisavača razreda H ima učinkovitost odvajanja od 99,995%.
Savjet – Upotrebljavajte komplete sigurnosnih filtara
Kompleti sigurnosnih filtara za zbrinjavanje azbesta bez prašine vrlo su korisni. Sastoje se od filtarske vrećice od flisa, zatvorene u plastičnu vrećicu, što smanjuje kontakt s opasnim česticama. Zakonski zahtjevi za ove filtre mogu se razlikovati, ali se njihova upotreba preporučuje.
Za usisavače s potrošnjom do 1,2 kW dovoljan je jedan filtar. Za usisavače s većom potrošnjom potrebno je dodati predfiltar razreda M koji se može čistiti. Također, jedinice s potrošnjom iznad 1,2 kW moraju imati priključak za vanjsku ispušnu cijev.
Čišćenje usisavača nakon svake upotrebe
Usisavač za azbest treba očistiti nakon završetka radova. Čistite ga iznutra ili uklonite vrećicu samo ako ste za to osposobljeni. Vanjsku konstrukciju usisavača i dodatke potrebno je temeljito usisati i prebrisati vlažnom krpom. Sve druge površine u radnom prostoru s preostalom prašinom također treba prebrisati vlažnom krpom. Na kraju, usisavač treba obrisati vlažnom krpom i iznutra i izvana. Sve upotrijebljene krpe za čišćenje treba zbrinuti kao azbestni otpad.
Prijevoz usisavača koji sadrže azbest bez prašine
Usisavači razreda prašine H imaju otvor za usisavanje i vrećicu za prijevoz koja se može zatvoriti. Prije prijevoza, otvor za usisavanje treba zatvoriti posebnim zatvaračem. Važno je da su otvor i vrećica dobro zatvoreni te da je glava motora čvrsto pričvršćena na spremnik.
Nemojte dopustiti da se prašina slegne: sigurno uklanjanje azbesta
Pri zbrinjavanju azbestnog otpada moraju se poštovati nacionalni i regionalni propisi. Za prijevoz azbestnog otpada potrebna je posebna dozvola. Takav otpad smije se odlagati samo na specijaliziranim odlagalištima. Najbolje je angažirati specijaliziranog izvođača. Izvođači imaju znanje i mogu provesti sigurnosne mjere pri uklanjanju i prijevozu otpada.
Svi predmeti u području opasnosti koji se ne mogu očistiti smatraju se opasnim otpadom i moraju se ispravno zbrinuti. Također, potrebno je ispuniti tovarni list za promet otpada i čuvati ga najmanje tri godine. Nepravilno rukovanje azbestom može ugroziti zdravlje. Nepravilno zbrinjavanje može rezultirati kaznom.