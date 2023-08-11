Ručno uklanjanje drvne strugotine i ekstrakcija drvne prašine
Obradom drva piljenjem, bušenjem i izglađivanjem nastaje sitna drvna prašina. Izlaganje drvnoj prašini može negativno utjecati na dišni sustav i kožu, uzrokujući alergijske reakcije. Također, postoji opasnost od stvaranja eksplozivne smjese kada se drvna prašina pomiješa sa zrakom. Za siguran radni prostor važno je primijeniti odgovarajuće metode ekstrakcije drvne prašine. Industrijski usisavači i uređaji za ekstrakciju često se koriste za tu svrhu. Odabir filtra ovisi o predviđenoj upotrebi i vrsti prašine. Održavanje čistoće u drvnoj industriji ključno je za sigurnost radnog prostora.
Zašto je potrebno ukloniti drvnu prašinu?
Opasnosti za zdravlje
Drvna strugotina i krupnije čestice prašine padaju na pod i slegnu se. Sitnija prašina širi se zrakom i ulazi u organizam putem dišnog sustava. Najmanje čestice mogu dospjeti do alveola (alveolska prašina). Osobe koje rade s krupnijim strugotinama manje su izložene nego stolari i parketari. Oni su često izloženi vrlo sitnoj drvnoj prašini.
Obrada tvrdog drva poput hrasta, bukve ili MDF-a stvara štetnu prašinu. Drvna prašina može izazvati nadraživanje kože, bronha i sluznice nosa. Dodatne posljedice uključuju alergijske reakcije i astmu. Prašina od tvrdog drva smatra se kancerogenom i uzročnikom raka nosne šupljine. Obrađeno drvo također sadrži sekundarne tvari (glazure, premazi, ljepila), koje putem prašine ulaze u organizam.
Razredi prašine pomažu s kategorizacijom
Pri procjeni opasnosti od drvne prašine, koncentracija čestica u zraku ključna je za određivanje opreme. Koncentracija se dijeli u razrede L, M i H. L označava „malu opasnost“, M „srednje veliku opasnost“, a H „veliku opasnost“. Ovisno o vrsti drva, drvna prašina spada u razred M ili H razred. Uređaji za uklanjanje strugotine i prašine moraju zadovoljiti zahtjeve za izvedbu, radne značajke filtra i propusnost.
Upozorenje! Opasnost od eksplozije
Piljevina je zapaljiva i s kisikom stvara eksplozivnu smjesu. Vruća površina ili iskra, poput one prilikom izvlačenja utikača, mogu zapaliti drvnu prašinu. Statistički elektricitet također predstavlja opasnost; izboj elektriciteta može izazvati zapaljenje. Uz izvor zapaljenja, koncentracija prašine također je ključna. Gustoća prašine može varirati, pa se slegnuta prašina može podizanjem koraka pretvoriti u eksplozivnu atmosferu.
Uklanjanje prašine od građevinskih radova
Loša vidljivost ili nepravilna upotreba opreme povećavaju količinu prašine u radnom prostoru. To predstavlja sigurnosni rizik i prijetnju zdravlju radnika. Zdravstveni problemi povezani s prašinom od građevinskih radova uključuju iritaciju dišnog sustava, plućne i srčane bolesti. Profesionalno čišćenje drvne prašine osigurava sigurnije radno okruženje.
Uklanjanje azbesta
Azbest se desetljećima koristio u građevinarstvu. Zbog zdravstvenih rizika, zabranjen je u Ujedinjenom Kraljevstvu 1999. godine. Ipak, opasnosti povezane s azbestom i dalje predstavljaju izazove specijaliziranim poduzećima. Građevni materijali koji sadrže azbest često se otkriju tijekom obnove ili rušenja starih zgrada. U ovom članku saznat ćete kako ukloniti azbest i pravilno ga zbrinuti te koje mjere opreza treba poduzeti.
Što uzeti u obzir pri ekstrakciji drvne prašine
Pri svim aktivnostima koje stvaraju drvnu prašinu moraju se poduzeti mjere opreza. To uključuje pravilno uklanjanje drvne strugotine i ponovnu cirkulaciju pročišćenog zraka u radnim prostorijama. Strojevi za obradu drva i ručni električni alati uvijek moraju imati odvodni sustav za ekstrakciju drvne prašine. Iznimke su strojevi koji stvaraju manje prašine, poput bušilica. Sve površine, uključujući strojeve i opremu, moraju se redovito usisavati. Uklanjanje strugotine i prašine treba se raditi opremom M razreda.
Koji su uređaji primjereni za ekstrakciju drvne prašine?
Za ručnu ekstrakciju drvne prašine preporučuju se industrijski usisavači i prenosivi uređaji za M i H razrede. Zbog opasnosti od eksplozije, ovi uređaji moraju imati zaštitu od požara i eksplozije. Također, trebaju biti opremljeni elektrostatički disipativnom usisnom opremom. Odabir sustava za ekstrakciju ovisi o primjeni i lokaciji. Industrijski usisavači i prenosivi uređaji pogodni su za radionice za obradu drva i gradilišta.
Sakupljači drvne prašine uklanjaju je na mjestu na kojem nastaje
Prenosivi uređaji za ekstrakciju prašine koriste se za brzu ekstrakciju čestica prašine tijekom rada. Mogu se spojiti na prerađivačku jedinicu putem usisnog crijeva ili postaviti u područje nastanka prašine s usisnim otvorom. Ovi uređaji imaju mehanizam upozorenja koji signalizira kad brzina protoka padne ispod minimalne. Često su opremljeni utičnicom za strojeve za obradu drva koja radi automatski s prekidačem za uključivanje/isključivanje.
Industrijski usisavač za čišćenje površina
Industrijski usisavač ima usisni sklop, mlaznicu i crijevo. Prikladan je za vađenje drvne strugotine pri čišćenju alata ili radnih prostora. Međutim, industrijski usisavači nisu za usisavanje ručnih električnih alata.
Važnost filtra
Radne značajke opreme za filtriranje ključne su za ispunjavanje uvjeta određenog razreda prašine. Također, sprječavaju premašivanje granične vrijednosti koncentracije prašine na radnom mjestu.
Za osiguranje usklađenosti sa sigurnosnim standardima, u pogonu za obradu drva obvezno je koristiti usisavače M razreda. Ti usisavači moraju imati učinkovitost filtra od 0,1 do 1 miligrama po kubičnom metru zraka i razinu propusnosti manju od 0,1%. Moraju biti opremljeni papirnatom ili vunenom filtarskom vrećicom s klizačem za brtvljenje i plastičnom vrećicom za zbrinjavanje.
Svjećasti filtri idealan su izbor za uklanjanje drvne strugotine i prašine u industriji. Ovi filtri, s duguljastim tkaninama, mogu upiti puno prašine. Spriječit će začepljenja, čak i pri usisavanju dugih komadića. Glavna prednost svjećastih filtara u odnosu na standardne filtere s ravnim naborima je lakše čišćenje pomoću sustava za čišćenje filtara, kao što je TACT. To je zbog veće udaljenosti između elemenata i njihove visoke pokretljivosti.
U radnim prostorima gdje je granična vrijednost za prašinu manja od 0,1 mg/m3, mora se koristiti usisavač H razreda. To osigurava propusnost filtra manju od 0,005%. Ti su usisavači opremljeni sigurnosnom filtarskom vrećicom i glavnim H filtrom od staklenih vlakana. To omogućuje zbrinjavanje bez prašine. Filtarska vrećica prekrivena je plastičnim poklopcem koji se može povući i sigurno zatvoriti.
Neki usisavači imaju papirnati filter s ravnim naborima ili filter od poliesterske vune. To je za ponovnu cirkulaciju pročišćenog zraka u radni prostor.
Uklanjanje drvne strugotine tijekom i nakon rada
Uklanjanje drvne strugotine ručnim električnim alatima
Ručni strojevi poput ručnih kružnih pila, glodala i orbitalnih alata za izglađivanje moraju biti spojeni na uređaj za uklanjanje prašine s upozorenjem. To je važno jer nedovoljna snaga usisavanja pri ekstrakciji zraka ispunjenog prašinom nije odmah vidljiva. Funkcija upozoravanja osigurava da radnici ne budu izloženi povećanoj količini prašine, a da to ne primijete. Dodatnu pomoć pruža automatska funkcija „uključivanje” putem utičnice za napajanje. Usisna jedinica uključuje se kad je uključen priključeni stroj, bez potrebe za dodatnim radnjama.
Savjet: Upotrijebite stol za ekstrakciju
Rad s ručnim tračnim, orbitalnim i brusilicama s nasumičnim kretanjem treba obavljati na stolu za ekstrakciju. Ekstrakcija mora biti strojna.
Uklanjanje drvne strugotine s površina
Slegnuta prašina koja se podigne štetna je za dišni sustav i može stvoriti eksplozivnu smjesu. Stoga je važno temeljito očistiti sve površine, opremu, strojeve i materijal između radnih zadataka i na kraju rada. Za uklanjanje drvne strugotine i prašine prikladni su industrijski usisavači M i H razreda. Kao zamjena mogu poslužiti usisavači ili kombinirane jedinice s ispitnom oznakom H2 ili H3, koji imaju certifikat ATEX za zonu opasnosti 22. Zona 22 označava područje u kojem se eksplozivna atmosfera može pojaviti na kratko.
Dodatnu opremu industrijskog usisavača treba prilagoditi prema primjeni. Pri odabiru usisnog sklopa treba uzeti u obzir promjer i duljinu usisnog crijeva. Za drvnu strugotinu i grublji materijal ili šire podne mlaznice (oko 30 cm) preporučuje se usisno crijevo s unutarnjim promjerom od najmanje 35 mm.
Oprez: tijekom ekstrakcije drvne prašine ne pometati radni prostor pištoljem na stlačeni zrak ili metlom. To povećava koncentraciju prašine u zraku.
Ostali čimbenici u odabiru opreme
Ako se prilikom izglađivanja parketa nakupi puno prašine, može se između usisavača i stroja spojiti dodatna oprema za odvajanje. Ova oprema filtrira drvnu strugotinu i sitnu prašinu pomoću ciklona, smanjujući opterećenje glavnog filtra uređaja za ekstrakciju prašine.
Osim radnih značajki usisavanja i filtriranja, postoje i drugi parametri koje treba uzeti u obzir pri odabiru odgovarajućeg usisavača. Ako je za gradilište potrebna pokretna jedinica, trebala bi biti dostupna snažna šasija. Također je bolje ako se usisna jedinica može odvojiti od okvira, ako je potrebno, kako bi ga, primjerice, bilo moguće ponijeti sa sobom uz ljestve.
Važni kriteriji su i volumen spremnika i količina zraka koja se može usisati u sekundi. Osim čimbenika kao što su količina prašine ili mjesto upotrebe, odabir prikladnog usisavača ovisi i o mogućim opasnostima koje može uzrokovati drvna prašina.
Mjere za okruženje s malom količinom prašine
Pravilno uklanjanje drvne strugotine i ekstrakcija prašine ključni su za sigurno radno okruženje. Dodatne mjere opreza pomažu u zaštiti zdravlja korisnika i smanjenju prašine.
Mjerenje razine izloženosti drvnoj prašini
Mjerenja razine izloženosti na radnom mjestu pokazuju treba li poduzeti mjere za usklađivanje s graničnim vrijednostima prašine u zraku.
Upute i postupci
Jasna pravila ponašanja i zaštitne mjere za rukovanje drvnom prašinom smanjuju izloženost prašini. Zaposlenici trebaju redovitu obuku i biti upoznati s pravilnom upotrebom opreme za ekstrakciju.
Osobna zaštitna oprema
Pri aktivnostima koje stvaraju velike količine prašine, poput brušenja drva, obavezno je nositi osobnu zaštitnu opremu (PPE). To uključuje respiratore s filtrima za čestice i zaštitne naočale.
Odlaganje i zbrinjavanje otpada bez prašine
Vrećice za sakupljanje prašine i filtarski elementi moraju se ukloniti kada se zatvore. Ne smiju se prazniti niti ponovno otvarati. Treba ih odložiti i zbrinuti u zatvorenim spremnicima.
Redovito provjeravati usisnu opremu
Svu opremu za ekstrakciju treba redovito provjeravati na učinkovitost usisavanja i filtriranja. Također, treba je profesionalno održavati.
Ručno usisavanje strugotina
Metalne strugotine su nusproizvod obrade metala, bilo automatizirane ili ručne. Nakupljanje grubih komadića može oštetiti skupe strojeve i smanjiti kvalitetu proizvoda. Uz to, u kombinaciji s rashladnim sredstvom, strugotine mogu stvarati skliske podove, povećavajući rizik od nesreća. Redovito uklanjanje metalnih strugotina ključno je za sigurnost radnika i zaštitu infrastrukture. Za učinkovito čišćenje trebaju se koristiti sustavi za ekstrakciju ili usisavači, opremljeni odgovarajućim dodatnim uređajima.