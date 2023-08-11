Ručno uklanjanje drvne strugotine i ekstrakcija drvne prašine

Zašto je potrebno ukloniti drvnu prašinu?

Opasnosti za zdravlje

Drvna strugotina i krupnije čestice prašine padaju na pod i slegnu se. Sitnija prašina širi se zrakom i ulazi u organizam putem dišnog sustava. Najmanje čestice mogu dospjeti do alveola (alveolska prašina). Osobe koje rade s krupnijim strugotinama manje su izložene nego stolari i parketari. Oni su često izloženi vrlo sitnoj drvnoj prašini.

Obrada tvrdog drva poput hrasta, bukve ili MDF-a stvara štetnu prašinu. Drvna prašina može izazvati nadraživanje kože, bronha i sluznice nosa. Dodatne posljedice uključuju alergijske reakcije i astmu. Prašina od tvrdog drva smatra se kancerogenom i uzročnikom raka nosne šupljine. Obrađeno drvo također sadrži sekundarne tvari (glazure, premazi, ljepila), koje putem prašine ulaze u organizam.

Razredi prašine pomažu s kategorizacijom

Pri procjeni opasnosti od drvne prašine, koncentracija čestica u zraku ključna je za određivanje opreme. Koncentracija se dijeli u razrede L, M i H. L označava „malu opasnost“, M „srednje veliku opasnost“, a H „veliku opasnost“. Ovisno o vrsti drva, drvna prašina spada u razred M ili H razred. Uređaji za uklanjanje strugotine i prašine moraju zadovoljiti zahtjeve za izvedbu, radne značajke filtra i propusnost.