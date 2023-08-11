Savjeti za učinkovito uklanjanje grafita s različitih površina

Vrste i komponente boja koje se upotrebljavaju za grafite

Sastav boja za grafite vrlo je raznolik, a sastojci koji otežavaju uklanjanje uključuju ulja, veziva, otapala i pigmente. Tri najčešće vrste su boje u spreju, markeri i flomasteri te bitumen u spreju. Boje u spreju i lakovi prepoznaju se po širokim potezima i tanjim rubovima. Markeri i flomasteri ravnomjerno prekrivaju površinu i duboko prodiru. Bitumen u spreju, poznat kao podpremaz, vrlo je ljepljiv i teško se uklanja.

Starost grafita



Najbolji rezultati uklanjanja grafita postižu se kada se oni uklanjaju ubrzo nakon što su izrađeni. Osim toga, brzo uklanjanje može spriječiti moguće ponovne grafite.