Savjeti za učinkovito uklanjanje grafita s različitih površina
Postoje različite metode za uklanjanje grafita. Od visokotlačnog čišćenja vrućom vodom do abrazivnih metoda. Odabir metode ovisi o vrsti boje i materijalu podloge. Također, važno je pridržavati se lokalnih propisa. Postoje i preventivne opcije za lakše uklanjanje grafita u budućnosti.
Granica između umjetnosti i vandalizma najtanja je kod grafita. Iako se propisi razlikuju, nezakonito oslikavanje uzrokuje milijune eura štete godišnje. Postoje različite metode za uklanjanje grafita. Odabir metode ovisi o mnogim čimbenicima. Preventivne mjere mogu zaštititi površine i omogućiti lakše čišćenje grafita u budućnosti.
Najvažniji parametri kod uklanjanja grafita
Vrsta i trajanje izloženosti boje igraju ključnu ulogu u uklanjanju grafita. Što je boja kraće na podlozi, lakše se uklanja. Poroznost i apsorpcija podloge također su važni. Što dublje boja prodre, to je čišćenje teže. Zatvorene površine omogućuju lakše čišćenje grafita. Također, lokalni i pravni propisi mogu ograničiti korištenje određenih metoda. Na primjer, zaštićene zgrade zahtijevaju posebne pristupe prema zakonodavstvu.
Razmatranja kod uklanjanja grafita:
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vrsta grafita
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starost grafita
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poroznost i apsorpcijski faktor podloge
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lokalni te pravni propisi.
Vrste i komponente boja koje se upotrebljavaju za grafite
Sastav boja za grafite vrlo je raznolik, a sastojci koji otežavaju uklanjanje uključuju ulja, veziva, otapala i pigmente. Tri najčešće vrste su boje u spreju, markeri i flomasteri te bitumen u spreju. Boje u spreju i lakovi prepoznaju se po širokim potezima i tanjim rubovima. Markeri i flomasteri ravnomjerno prekrivaju površinu i duboko prodiru. Bitumen u spreju, poznat kao podpremaz, vrlo je ljepljiv i teško se uklanja.
Starost grafita
Najbolji rezultati uklanjanja grafita postižu se kada se oni uklanjaju ubrzo nakon što su izrađeni. Osim toga, brzo uklanjanje može spriječiti moguće ponovne grafite.
Vrste podloga
Grafiti se pojavljuju na raznim materijalima, uključujući zidove kuća, fasade, pregradne zidove na autocestama, gips, beton i pločice. Vlakovi, prigradski vlakovi i stajališta također su česte mete, a grafiti se mogu naći na staklenim i plastičnim prozorima te klupama od drva ili plastike. Metal, boja i asfalt također služe kao podloga, primjerice na prometnim znakovima, automobilima ili cestama.
Lokalni i pravni propisi
Pri uklanjanju grafita važno je pridržavati se lokalnih propisa, osobito u vezi s upotrebom sredstava za čišćenje. Posebnu pažnju treba posvetiti zaštićenim zgradama, jer se za njih često smiju koristiti samo određene kemikalije ili nijedna.
Čišćenje i restauracija spomenika
Čišćenje i restauracija spomenika donosi mnoge izazove. Ključni je rizik od oštećenja kulturnih dobara zbog neodgovarajućih postupaka. Za odabir prikladnih tehnika čišćenja treba temeljita analiza materijala, zaprljanja i struktura. Testiranje metoda na probnim površinama osigurava njihovu učinkovitost i sigurnost. Dostupne metode uključuju niskotlačno abrazivno čišćenje, visokotlačno čišćenje vrućom vodom, suhi led, obloge i lasersku tehnologiju.
Kako ukloniti grafite
Odabir pravog načina uklanjanja grafita temelji se na razmatranim faktorima. Važnu ulogu imaju koncentracija i vrijeme izloženosti kemijskim sredstvima. Ta sredstva obično sadrže visoki udio otapala i moraju se koristiti ispravno za uspješan rezultat. Otapaju vezivo u boji grafita, čineći ga lakšim za ispiranje. Neprikladna kemijska sredstva mogu uzrokovati oštećenje površina ili prodor boje dublje u podlogu. Ako se sredstva ne koriste pravilno, to također može imati negativne posljedice. Sredstvo za uklanjanje grafita ima optimalni temperaturni raspon, obično između 10 °C i 15 °C.
Savjet 1: Testirajte
Prije uklanjanja grafita, treba testirati odabrani alat i sredstvo za uklanjanje na manjem dijelu površine.
Savjet 2: Uklonite što veću količinu mehanički
Ako to materijal i radno okruženje dopuštaju, ručno prethodno čišćenje je idealno. Iz ekoloških razloga, preporučuje se ukloniti što je moguće više boje mehanički. Time se smanjuje potreba za korištenjem kemijskih sredstava za uklanjanje grafita.
Visokotlačno čišćenje vrućom vodom
Visokotlačno čišćenje je učinkovita metoda za uklanjanje grafita, posebno na umjetnom kamenu ili cigli. Prednost ove metode je niska potrošnja vode i velika snaga čišćenja. Obavlja se u temperaturnom rasponu od 60 °C do 80 °C, što povećava učinkovitost kemijskih sredstava za uklanjanje grafita.
Ako napajanje električnom energijom ili opskrba vodom nisu dostupni, prijenosni visokotlačni čistač s vrućom vodom idealno je rješenje. Ovaj uređaj je samodostatan zahvaljujući ugrađenim spremnicima vode i goriva, što omogućuje mobilnu upotrebu.
Postupak čišćenja abrazivnim česticama
Postupak čišćenja abrazivnim česticama savršen je za blago uklanjanje tvrdokornih mrlja i prljavštine. Ova metoda mehanički, ali nježno uklanja grafite s površina poput prirodnog kamena i cigle. Kompresor stvara komprimirani zrak koji se miješa s precizno doziranim abrazivom. Na tržištu postoji više od 2000 vrsta abraziva, a one se razlikuju po materijalu, tvrdoći i veličini zrna.
Najbolji izbor je često tvrd, sitan abraziv (0,2 mm do 0,8 mm). Grubi abrazivi (0,25 mm do 1,4 mm) s tvrdoćom prema Mohsu 6 ili 7 pogodni su za brzo uklanjanje grafita na površinama koje će se ponovno obraditi.
Vrsta abraziva, količina i tlak zraka mogu ukloniti grafite s različitih površina. Međutim, metal, staklo i beton mogu postati oštećeni. Dodavanje male količine vode sprječava stvaranje prašine. Ova metoda učinkovito uklanja površinske grafite, dok će na površinama s visokim apsorpcijskim faktorom možda biti potrebno dodatno čišćenje.
Abrazivno čišćenje suhim ledom
Abrazivno čišćenje suhim ledom idealno je za čišćenje grafita s osjetljivih površina. Ova metoda je nježna i može se koristiti na površinama gdje bi druge metode abrazivnog čišćenja bile previše agresivne. Grafiti na staklu, metalu ili pločicama mogu se učinkovito ukloniti ovom tehnikom.
Metoda je ekološki prihvatljiva jer ne stvara otpadnu vodu, kemikalije ili ostatke abraziva. Nakon obrade, s poda se uklanjaju samo mlazom odstranjene tvari. Sredstvo za čišćenje su peleti suhog leda, granule ugljikova dioksida temperature −79 °C.
Peleti udaraju površinu brzinom većom od 150 m/s, što uzrokuje da grafit postane lomljiv zbog velike temperaturne razlike. Sloj boje puca, a peleti suhog leda prodiru u pukotine i doslovno odbacuju čestice boje s površine.
Savjet: Upotrebljavajte svježi suhi led
Nakon samo jednog dana, učinkovitost peleta suhog leda smanjuje se do 20%. Stoga, za uklanjanje grafita, uvijek se preporučuje korištenje svježeg suhog leda.
Ne preporučuju se: vlastita rješenja ili eksperimentiranje
Ako je potrebno ukloniti grafite, uvijek je najbolje pozvati profesionalnu pomoć. Stručnjaci koriste odgovarajuće alate i opremu za sigurno uklanjanje. Pokušaji samostalnog uklanjanja često završavaju neuspješno, jer se boja može razmazati ili gurnuti dublje u podlogu.
Grafiti se ne bi smjeli samo prekriti bojom bez prethodnog uklanjanja. To može izazvati "probijanje" grafita, gdje se boja brzo počinje ponovno ocrtavati.
Uklanjanje grafita i zaštita okoliša
Uklanjanje grafita bez kemijskih tvari ne djeluje uvijek, no ekološke metode su prihvatljive. Visokotlačno čišćenje štedi vodu u odnosu na uobičajeno crijevo za vodu. Kemijska sredstva za čišćenje grafita treba koristiti u minimalnim količinama. Abrazivno čišćenje česticama ili suhim ledom ne koristi kemikalije i gotovo ne stvara ostatke. Najveći okolišni izazov je sama boja, pa je nužno pravilno prikupiti i reciklirati čestice ili otpadnu vodu.
Prevencija upotrebom odgovarajuće zaštite od grafita
Ne postoji potpuna zaštita od izrade grafita, no preventivne mjere mogu olakšati uklanjanje boje i spriječiti velika oštećenj. I dalje vrijedi pravilo da što se brže uklone grafiti nakon nanošenja, to je lakše ukloniti boju.
Na tržištu postoje različiti sustavi zaštite od grafita, a mogu se podijeliti na potrošne i trajne.
Potrošni sustavi (polutrajniji sustavi zaštite) primjenjuju se ponovno nakon uklanjanja grafita. Na takvoj površini gornji sloj, odnosno zaštitni sloj, postaje potrošan, dok drugi sloj ostaje netaknut.
Privremeni zaštitni premazi, koji se obično sastoje od prirodnih voskova, akrilata ili polisaharida se uklanjaju. Ovi premazi obično ne sadrže otapala, a ako se nakon toga nanese boja, grafiti se mogu ukloniti visokotlačnim čišćenjem vrućom vodom.
Trajni sustavi zaštite stvaraju slojeve koji nisu osjetljivi na otapala i traju do 10 godina. Grafiti se mogu jednostavno ukloniti korištenjem odgovarajućih sredstava za čišćenje. No, premaz ne samo da olakšava uklanjanje grafita, već i štiti površine od drugih vanjskih utjecaja, uključujući UV svjetlost.