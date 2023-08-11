Kako očistiti prostorije nakon završetka radova?

Dodatno čišćenje podova

Nakon uklanjanja krupnijih nečistoća, preporučuje se dodatno čišćenje podova strojem za ribanje ili strojem za ribanje i sušenje. Ovi strojevi su posebno učinkoviti u uklanjanju ostataka cementa i žbuke s glatkih površina. Prilikom odabira modela, važno je uzeti u obzir veličinu prostora i tip poda. Za urede ili dnevne sobe, manji, kompaktni modeli olakšavaju pristup teško dostupnim mjestima, poput prostora ispod radijatora.

Od strojeva za ribanje, najpopularniji je stroj s jednim diskom. Može se koristiti na različitim podovima. To je zbog širokog spektra dodatne opreme, poput četki i jastučića. Strojevi za ribanje i sušenje idealni su za čišćenje nakon građevinskih radova. Učinkovitiji su od ručnog brisanja, zahvaljujući naprednim mehaničkim karakteristikama. Ovi strojevi omogućuju brzo uklanjanje tvrdokornih mrlja, poput boje ili morta. Bez izlaganja operatera prašini, jer se čista voda neprekidno dovodi, a mješavina prljavštine i vode odmah usisava. To znači da je pod brzo spreman za hodanje nakon kratkog sušenja.

Za manje zaprljanja može biti dovoljna metoda čišćenja s jednim korakom. Međutim, u slučaju težih zaprljanja, preporučuje se metoda s dva koraka. Za uklanjanje tvrdokornih cementnih naslaga, treba prvo dobro namočiti podove. Zatim treba nanijeti odgovarajuće sredstvo za čišćenje. Nakon toga koristi se stroj s jednim diskom i usisavač za suho i mokro usisavanje. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, postupak se može ponoviti. Za veće naslage, preporučuje se ručno uklanjanje plastičnom lopaticom. Za tvrde naslage može biti potrebna metalna lopatica. Treba je pažljivo koristiti da se ne oštete pločice.