Kako očistiti prostorije nakon završetka radova?
Nakon završetka građevinskih radova, ključno je detaljno očistiti kako bi se prostor pripremio za novu upotrebu. Ovaj proces obuhvaća razne zadatke, uključujući uklanjanje prašine s skladišnih površina, boje s prozora i ostataka cementa s pločica. Temeljito čišćenje nakon građevinskih radova zahtijeva specijaliziranu opremu. To su usisavači, visokotlačni čistači, strojevi za ribanje i sušenje. Ovi alati osiguravaju da prostor postane čist i siguran za daljnju upotrebu.
Na gradilištima se često susreću različite vrste prljavštine, poput prašine, mrlja od boje i ostataka cementa. Nakon završetka građevinskih radova, ključno je ukloniti sve nečistoće prije nego što se prostor može koristiti. Održavanje čistoće važno je ne samo za estetski izgled rezultata rada, već i za sigurnost prostora.
Čišćenje nakon građevinskih radova: definicija i odgovornosti
Čišćenje nakon građevinskih radova obuhvaća sve aktivnosti čišćenja koje se provode između završetka građevinskog projekta i useljenja u izgrađeni objekt. Cilj je pripremiti prostore za njihovu namjenu. Ovaj proces, poznat i kao "čišćenje poslije radnika," zahtijeva intenzivnost sličnu temeljitom čišćenju.
Svaka ekipa koja sudjeluje u građevinskim radovima odgovorna je za čišćenje svog radnog prostora nakon završetka aktivnosti. Alternativno, moguće je angažirati vanjske pružatelje usluga za čišćenje, koji će očistiti cijelo gradilište.
Razlika između čišćenje nakon gradnje i čišćenja tijekom gradnje
Čišćenje nakon građevinskih radova obuhvaća sve aktivnosti čišćenja koje se provode kada su svi građevinski radovi završeni. Ovaj postupak osigurava da prostor bude spreman za upotrebu, uklanjajući ostatke i nečistoće nastale tijekom gradnje.
Suprotno tome, čišćenje tijekom gradnje izvodi se u različitim fazama projekta, obično više puta, kako bi se održala urednost i sigurnost gradilišta. U ovoj fazi fokus je na uklanjanju većih ostataka, kao što su građevinska šuta, folije, kamenje i značajne količine prašine. Temeljito čišćenje nakon završetka radova ključno je za postizanje optimalnog izgleda i funkcionalnosti prostora.
Različite vrste prljavštine nakon građevinskih radova
Nakon završetka građevinskih radova, na gradilištu ostaju razne vrste prljavštine. To uključuje naljepnice i zaštitne folije na vratima i prozorima, ostatke žbuke, morta i silikona, tragove cementa, boje ili laka, kao i ostatke ljepila. Ipak, najznačajniji problem predstavlja prašina. Tijekom građevinskih radova generira se nekoliko vrsta prašine, pri čemu je miješana mineralna prašina, koja potječe od betona, pijeska, vapna i gipsa, najčešća. Osim toga, mogu se naći i kvarcna prašina, drvna prašina te mikrobiološki kontaminirane ili prašine od vlakana, uključujući staklena, keramička i azbestna vlakna.
Zbog ove raznolikosti prljavštine, čišćenje nakon građevinskih radova zahtijeva specijalizirane tehnike i opremu kako bi se osigurala sigurnost i čistoća prostora.
Uklanjanje prašine od građevinskih radova
Povećana količina prašine nakon građevinskih radova može smanjiti vidljivost i funkcionalnost radne opreme. To predstavlja sigurnosni i zdravstveni rizik za radnike. Prašina može izazvati razne zdravstvene probleme, uključujući iritacije i upale dišnog sustava, kronične plućne bolesti te povećan rizik od srčanih oboljenja. Profesionalno čišćenje nakon građevinskih radova ključno je za učinkovito uklanjanje prašine i stvaranje sigurnijeg radnog okruženja.
Uklanjanje azbesta
Azbest je desetljećima bio široko korišten u građevinskoj industriji zbog svojih izvanrednih svojstava. Međutim, zbog zdravstvenih rizika od azbesta, Ujedinjena Kraljevina je 1999. zabranila azbest. godine zabranila sav uvoz, prodaju i upotrebu svih vrsta azbesta. Iako je njegova upotreba zabranjena, opasnosti povezane s azbestom i dalje postoje. Tijekom renovacija ili rušenja starijih zgrada, specijalizirani izvođači često se suočavaju s otkrićem azbestnih materijala. U ovom članku saznajte kako se azbest pravilno uklanja i zbrinjava. Također, koje sigurnosne mjere poduzeti za zaštitu svih uključenih u proces čišćenja nakon građevinskih radova.
Oprema za čišćenje nakon građevinskih radova:
Ključno pravilo prilikom čišćenja nakon završetka građevinskih radova jest započeti od stropa prema podu. Prljavština i prašina na gradilištu razlikuju se po vrstama i karakteristikama. Za učinkovito čišćenje potrebno je koristiti raznolik spektar uređaja i ručne opreme.
Usisavanje i čišćenje visokotlačnim čistačem
Usisavači za suho i mokro usisavanje su ključni alati na svakom gradilištu. Važno je ukloniti prašinu, vodu i druge tekućine tijekom čišćenja nakon završetka građevinskih radova. Kombinirani usisavači omogućuju brzo i učinkovito čišćenje. Ovi usisavači moraju imati ATEX certifikat, prilagođen razredima prašine i razinama čistoće. U slučajevima eksplozivne prašine, potrebni su specijalizirani modeli.
Iako su strojevi za metenje i usisavanje rjeđe korišteni, oni su odlično rješenje. Ovi strojevi, uz pomoć valjkastih četki, učinkovito prikupljaju prašinu dok je usisavaju. Time se smanjuje njezino podizanje tijekom čišćenja. Neki proizvođači nude prilagođene PVC navlake koje se pričvršćuju čičak-trakom, čime se dodatno smanjuje podizanje prašine. Za veće površine, poput industrijskih prostora, preporučuje se korištenje manjih strojeva s sjedalom.
Dodatno čišćenje podova
Nakon uklanjanja krupnijih nečistoća, preporučuje se dodatno čišćenje podova strojem za ribanje ili strojem za ribanje i sušenje. Ovi strojevi su posebno učinkoviti u uklanjanju ostataka cementa i žbuke s glatkih površina. Prilikom odabira modela, važno je uzeti u obzir veličinu prostora i tip poda. Za urede ili dnevne sobe, manji, kompaktni modeli olakšavaju pristup teško dostupnim mjestima, poput prostora ispod radijatora.
Od strojeva za ribanje, najpopularniji je stroj s jednim diskom. Može se koristiti na različitim podovima. To je zbog širokog spektra dodatne opreme, poput četki i jastučića. Strojevi za ribanje i sušenje idealni su za čišćenje nakon građevinskih radova. Učinkovitiji su od ručnog brisanja, zahvaljujući naprednim mehaničkim karakteristikama. Ovi strojevi omogućuju brzo uklanjanje tvrdokornih mrlja, poput boje ili morta. Bez izlaganja operatera prašini, jer se čista voda neprekidno dovodi, a mješavina prljavštine i vode odmah usisava. To znači da je pod brzo spreman za hodanje nakon kratkog sušenja.
Za manje zaprljanja može biti dovoljna metoda čišćenja s jednim korakom. Međutim, u slučaju težih zaprljanja, preporučuje se metoda s dva koraka. Za uklanjanje tvrdokornih cementnih naslaga, treba prvo dobro namočiti podove. Zatim treba nanijeti odgovarajuće sredstvo za čišćenje. Nakon toga koristi se stroj s jednim diskom i usisavač za suho i mokro usisavanje. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, postupak se može ponoviti. Za veće naslage, preporučuje se ručno uklanjanje plastičnom lopaticom. Za tvrde naslage može biti potrebna metalna lopatica. Treba je pažljivo koristiti da se ne oštete pločice.
Sredstva za čišćenje nakon građevinskih radova
Za učinkovito čišćenje podnih obloga nakon građevinskih radova, izbor sredstava ovisi o razini zaprljanja. U slučajevima manjih zaprljanja, preporučuje se korištenje sredstava bez površinski aktivnih tvari za drvene podove i keramičke pločice. Za jača zaprljanja, osobito na keramičkim pločicama, nužno je primijeniti snažnija kisela sredstva koja efikasno uklanjaju tragove cementa. Elastične podne obloge, poput PVC-a i linoleuma, mogu se čistiti jakim lužnatim sredstvima. Za najbolje rezultate, ponekad je potrebno koristiti i kisela sredstva.
Savjet – imajte pri ruci gumicu za brisanje:
Preporučujemo da uvijek imate pri ruci gumicu za brisanje. Oznake olovkom na pločicama u kuhinji ili kupaonici lako se mogu ukloniti ovim jednostavnim alatom.
Ako je potrebno, možete koristiti i visokotlačni čistač. Može se kombinirati s čistačem površina s funkcijom usisavanja, poput nastavka s rotirajućim ravnim mlaznicama.
Važno je osigurati da prostor ima odvod u podu kako bi se otpadna voda mogla slobodno otjecati tijekom čišćenja. Izbor između korištenja hladne ili vruće vode trebao bi se temeljiti na specifičnim uvjetima na gradilištu. Dok je upotreba hladne vode uobičajena, neki visokotlačni čistači imaju mogućnost rada s vodom do 60 °C, ukoliko postoji pristup vrelovodu. U slučaju korištenja vruće vode, uređaj bi trebao biti smješten izvan područja koje se čisti.
Za samočišćenje možete koristiti prijenosne modele s baterijama. Također, kod uređaja s funkcijom usisavanja važno je obratiti pažnju na zahtjeve u vezi s potrošnjom energije.
Samodostatno čišćenje
U procesu čišćenja nakon građevinskih radova često se javljaju situacije kada nije moguće osigurati izravni priključak na vodu ili struju. U takvim okolnostima, uređaji na baterijski pogon predstavljaju idealno rješenje. Bežični usisavači za suho i mokro usisavanje, kao i prenosivi visokotlačni čistači, nude odlične radne performanse te smanjuju rizik od spoticanja. Za veće površine koje zahtijevaju temeljito čišćenje bez struje ili vode, preporučujemo visokotlačne čistače s vrućom vodom, generatore i pumpe za kanalizacijsku vodu. Ovi alati učinkovito olakšavaju čišćenje nakon građevinskih radova i osiguravaju postizanje optimalnih
Prozori i police
Čišćenje nakon građevinskih radova obuhvaća uklanjanje zaštitnih folija, oznaka proizvođača te ostataka prljavštine s raznih površina. Ovaj proces uključuje korištenje specijaliziranih sredstava za čišćenje prozora i brisača, uzimajući u obzir raznolike oblike i veličine površina.
Za učinkovito čišćenje ključno je koristiti veliku količinu vode kako bi se uklonile mrlje, tragovi i ostatci bez oštećenja površina. Strugač za staklo može biti koristan alat za uklanjanje tvrdokornih mrlja od boje ili laka.
Za čišćenje ormarića i pregrada, koristite krpe od mikrofibre. Za veće površine, upotrijebite široki brisač s krpom od mikrofibre.
Otvoreni prostori
Kada planirate čišćenje nakon građevinskih radova, važno je uključiti i otvorene vanjske prostore kao što su prilazi, dvorišta ili fasade zgrada. Prikladna oprema za čišćenje trebala bi se odabrati prema vrsti zaprljanja i površinama koje se čiste, slično kao i za unutarnje prostore.
Za čišćenje popločenih prilaza može se koristiti stroj za metenje. Ovisno o razini zaprljanja, može se koristiti i visokotlačni čistač, ponekad u kombinaciji s čistačem za površine. Visokotlačni čistač također je učinkovit za fasade, zidove ili garažna vrata. Važno je pridržavati se lokalnih smjernica o zbrinjavanju otpadnih voda. U nekim slučajevima može biti potrebno posebno prikupljanje ili filtriranje otpadnih voda.
Uz standardne usluge čišćenja, mnogi voditelji ili naručitelji građevinskih projekata često traže dodatne usluge. One se obično organiziraju putem posebnog popisa za provjeru. Ove usluge mogu uključivati dezinfekciju površina ili postavljanje novih podnih obloga. U takvim situacijama važno je uključiti sve aktivnosti koje prethode čišćenju nakon građevinskih radova u specifikacije.
Čišćenje parkirališta, staza i vanjskih prostora
Bez obzira na to radi li se o restoranu, supermarketu, trgovini namještaja ili trgovačkom centru, posjetiteljima je važan prvi dojam. Nakon parkiranja automobila, oni se obično kratko prošetaju do zgrade. Za pozitivan dojam od samog početka, treba primijeniti učinkovite metode. One smanjuju rizik od nesreća i sprječavaju unošenje prljavštine u unutrašnjost, posebno nakon građevinskih radova. Čišćenje nakon građevinskih radova ključno je za održavanje čistoće i sigurnosti prostora, čime se dodatno poboljšava iskustvo posjetitelja.
Čišćenje fasada
Fasade zgrada izrađene su od raznih materijala, uključujući gips, prirodni kamen, staklo, metal i drvo, čime pridonose jedinstvenom izgledu građevine. Kako bi zadržale svoju estetsku privlačnost i vrijednost, redovito čišćenje fasada nakon građevinskih radova od iznimne je važnosti. Postoje različite tehnike čišćenja koje se mogu primijeniti, a korištenje specijalizirane opreme, poput visokotlačnih čistača, abrazivnih odstranjivača prljavštine ili suhog leda, osigurava učinkovito uklanjanje nečistoća. Odabir metode čišćenja ovisi o materijalu fasade i vrsti prljavštine, što omogućava profesionalno i kvalitetno održavanje.
Zbrinjavanje otpada s gradilišta
Nakon završetka građevinskih radova, temeljito čišćenje često rezultira velikom količinom otpada, koji je važno pravilno zbrinuti. Otpaci s gradilišta mogu sadržavati razne građevinske materijale, toksine i ostatke kemijskih sredstava za čišćenje. Stoga je ključno razdvojiti ih na opasni i neopasni otpad. U Ujedinjenoj Kraljevini postoje strogi propisi o klasifikaciji otpada koji se moraju poštovati.
Opasni otpad, poput izolacijskih materijala, brtvenih tvari, boja, lakova i tretiranog drva, treba predati na mjesta za zbrinjavanje. U većini slučajeva to su najbliži centri za reciklažu, a ponekad je moguće organizirati i sakupljanje otpada.
Ako angažirate profesionalne izvođače za čišćenje nakon građevinskih radova, zbrinjavanje otpada obično je uključeno u njihove usluge. To vam može značajno uštedjeti vrijeme i olakšati proces.
Kako izbjeći prašinu od građevinskih radova?
Kako bismo minimizirali prašinu tijekom i nakon građevinskih radova, ključno je poduzeti mjere prevencije. Smanjenje nastanka prašine tijekom izvođenja radova može se postići različitim metodama. Postavljanjem specijaliziranih filtara koji hvataju prašinu ili korištenjem sustava za izravnu ekstrakciju tijekom brušenja, piljenja, bušenja ili glodanja. Održavanje čistoće radne odjeće također je važno. To možemo postići odvojenim nošenjem radne i kućne odjeće. Također, trebamo uspostaviti jasne "crne i bijele zone" za opasnu prašinu.
Unatoč svim mjerama, čišćenje nakon građevinskih radova može podići prašinu, osobito kada su prisutne opasne tvari. U tim slučajevima, neophodno je poduzeti odgovarajuće mjere opreza za sve prisutne na gradilištu. To uključuje obavezno nošenje osobne zaštitne opreme (PPE), poput maski za dišne putove, čvrste radne odjeće, zaštitnih naočala i prikladnih pokrivala za glavu.