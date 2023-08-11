Za čišćenje fasade preporučuje se visokotlačno pranje

Visokotlačni čistači, poput Karcher uređaja, postali su nezamjenjivi za učinkovito i ekonomično čišćenje fasada. Njihova prednost je niska potrošnja vode u usporedbi s klasičnim crijevima. Također, imaju visoku učinkovitost uklanjanja nečistoća. To ih čini idealnima za održavanje fasada.

Kako pravilno koristiti visokotlačni čistač za čišćenje fasade



Prilagodba ključnih parametara, poput vode, tlaka, temperature i sredstva za čišćenje fasada, ključna je za najbolje rezultate. Velike količine vode, primjerice do 1000 l/h, omekšavaju tvrdokornu prljavštinu, dok snažan ispirajući učinak dodatno pojačava djelovanje sredstva za čišćenje.

Kombinacija tlaka mlaznice i kuta mlaza direktno utječe na udarni tlak, odnosno silu koja djeluje na površinu. Posebne visokoučinkovite mlaznice omogućuju čak 40% veću učinkovitost u odnosu na standardne ravne mlaznice.

Kod Karcher pranja fasade, vruća voda od 60 °C do 80 °C pruža prednost. Pomaže u dubljem uklanjanju taloga i ostataka mahovine ili lišajeva, čime se sprječava njihov ponovni rast. Ako koristite sredstva za čišćenje fasada, ključno je uskladiti ih s vrstom površine i pridržavati se zakonskih regulativa.