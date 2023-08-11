Komercijalno čišćenje prozora
Staklene fasade daju zgradama prozirni omotač. One su ključne u modernoj arhitekturi. Svaka građevina ima specifičnu vrstu stakla koje je važno čistiti nježno i učinkovito. Čišćenje prozora zahtijeva dodatnu pažnju na ogrebotine. Kaljeno staklo zahtijeva posebnu pažnju. Za standardno čišćenje često se koristi pročišćena voda. Ova voda uklanja prljavštinu bez kemikalija, za razliku od vode iz slavine, ne ostavlja mrlje i kamenac.
Prozorska stakla: različite vrste, različita svojstva
Staklo je složeniji materijal nego što se čini. Različite vrste stakla imaju specifične karakteristike. Primjerice, kaljeno staklo je izuzetno izdržljivo i podnosi ekstremne temperature. Međutim, sklono je ogrebotinama, pa treba biti oprezan. Za čišćenje kaljenog stakla najbolje je izbjegavati strugače.
Laminirano staklo može biti od kaljenog ili žarenog stakla. Sastoji se od nekoliko staklenih ploča povezanih plastičnom smolom. Obično se koristi polivinil butiral (PVB) kao međusloj. Ako staklo pukne, komadići ostaju pričvršćeni na smolu što sprječava raspršivanje oštrih krhotina.
Solarno kontrolno staklo ima dielektrični premaz s poluvodljivim metalnim oksidima. Taj sloj smanjuje odsjaj i sprječava pregrijavanje prostora. Prilikom čišćenja ovog stakla, važno je slijediti upute proizvođača. Posebnu pažnju treba posvetiti premazanoj strani stakla.
Savjet 1: Identifikacija različitih vrsta stakla prema oznakama
Sigurnosna oznaka EN12150 upotrebljava se za kaljeno staklo, a EN14449 za laminirano staklo.
Savjet 2: Opreznost sa solarnim kontrolnim prozorskim slojem
Neka prozorska stakla imaju solarni kontrolni sloj, koji je vidljiv ili lako zamjetan. Pri čišćenju takvih stakala, važno je pridržavati se uputa proizvođača. Na strani s premazom nikako se ne smije koristiti strugač za staklo, jer može oštetiti sloj.
Na što treba obratiti pažnju tijekom čišćenja nakon gradnje?
Fasade s velikim prozorskim površinama često se koriste za estetski dojam zgrada. S obzirom na to da se staklo lako ošteti tijekom čišćenja, važno je tijekom gradnje zaštititi staklene fasade od grube prljavštine.
Metode i tehnike za komercijalno čišćenje prozora
Ako čišćenje prozora čistom vodom ne ukloni tvrdokornu prljavštinu, koristi se tradicionalna oprema. To uključuje čistače, brisače, strugače i ljestve. Ti materijali koriste se i za pranje visokih prozora. Strugači služe za uklanjanje ostataka ljepila. Za osjetljive površine, poput kaljenog stakla, upotrebljavaju se sredstva na bazi otapala. Pri tome treba paziti na moguće oštećenje plastičnih okvira kemikalijama.
Savjet: Mrlje od gipsa na staklenim površinama
Mrlje od gipsa s kaljenog stakla teško je ukloniti bez oštećenja. U tim slučajevima potrebno je profesionalno pranje prozora.
Na što treba obratiti pažnju tijekom rutinskih čišćenja?
Staklene fasade izložene su raznim vremenskim uvjetima, uključujući sitnu prašinu, prašinu iz kiše, prašinu iz Sahare i prekomjeran biogeni rast. Također, vidljivi su tragovi drugih utjecaja. Kako bi se očuvala arhitektonska privlačnost zgrade, važno je redovito čistiti vanjsku stranu staklenih fasada. Preporučuje se čišćenje najmanje dvaput godišnje kako bi se spriječilo nakupljanje tvrdokorne prljavštine i oštećenje stakla.
Upotreba čiste vode kao sredstva za čišćenje
Rutinsko čišćenje staklenih fasada obavlja se deterdžentima za prozore. Najbolja metoda je čista voda. Čista voda uklanja nečistoće bez ostavljanja mrlja od kamenca. Ova metoda smanjuje potrebu za ljestvama i skelama. Čišćenje se može obaviti s tla pomoću teleskopskih cijevi. Upotrebom čiste vode smanjuje se privlačenje prljavštine na staklu.
Trenutno postoje dva sustava filtriranja: obrnuta osmoza i smola miješanog sloja. Obrnuta osmoza koristi membranu za uklanjanje minerala iz vode. Ova metoda stvara oko 50% otpadne vode. Alternativa je deionizacija s ionsko-izmjenjivačkom smolom. Ova metoda ne stvara otpadnu vodu, ali se smola mora redovito obnavljati.
Savjet: Ostatci površinski aktivnih tvari
Ako je fasada prethodno očišćena deterdžentom, brtvama mogu ostati tragovi površinski aktivnih tvari. To može zahtijevati dodatni rad tijekom prvih nekoliko čišćenja. Međutim, kasnije čišćenje čistom vodom značajno smanjuje količinu posla.
Tehnike i metode rutinskog čišćenja
Rad s čistom vodom omogućuje sušenje bez pruga. Potrebne su teleskopske cijevi i četke. Kao zamjensko rješenje za učinkovitije čišćenje može se upotrebljavati visokotlačni čistač u kombinaciji s priključkom za rotirajuću četku za pranje.
Pri odabiru teleskopske cijevi treba omogućiti rad s niskim, srednjim ili visokim tlakom. Rotirajući osnovni element smanjuje bočne sile, čineći rad manje napornim. Sustavi za nošenje na leđima ravnomjerno raspoređuju težinu cijevi, smanjujući opterećenje ruku.
Savjet 1: Nosite naočale s prizmom
Naočale s prizmom koriste se kako bi se spriječilo naprezanje vrata tijekom čišćenja visokih zgrada. Ove naočale omogućuju korisniku da vidi prema gore bez potrebe za naginjanjem glave unatrag. Dvije prizme u naočalama preusmjeravaju pogled, smanjujući naprezanje vrata i omogućujući udoban rad.
Savjet 2: Upotrijebite prah plovućca za uklanjanje korozije na staklu
Ako staklo izgleda zamućeno, korozija je obično uzrok. To se događa kada voda dugo stoji na kosom staklu. Voda uklanja komponente stakla, što uzrokuje gubitak prozirnosti. Popraviti se može upotrebom praha plovućca ili specijaliziranih sredstava za čišćenje staklenih fasada.