Komercijalno čišćenje prozora

Prozorska stakla: različite vrste, različita svojstva

Staklo je složeniji materijal nego što se čini. Različite vrste stakla imaju specifične karakteristike. Primjerice, kaljeno staklo je izuzetno izdržljivo i podnosi ekstremne temperature. Međutim, sklono je ogrebotinama, pa treba biti oprezan. Za čišćenje kaljenog stakla najbolje je izbjegavati strugače.

Laminirano staklo može biti od kaljenog ili žarenog stakla. Sastoji se od nekoliko staklenih ploča povezanih plastičnom smolom. Obično se koristi polivinil butiral (PVB) kao međusloj. Ako staklo pukne, komadići ostaju pričvršćeni na smolu što sprječava raspršivanje oštrih krhotina.

Solarno kontrolno staklo ima dielektrični premaz s poluvodljivim metalnim oksidima. Taj sloj smanjuje odsjaj i sprječava pregrijavanje prostora. Prilikom čišćenja ovog stakla, važno je slijediti upute proizvođača. Posebnu pažnju treba posvetiti premazanoj strani stakla.