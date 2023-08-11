Pravilno čišćenje kamenih fasada

Na što treba obratiti pozornost pri čišćenju prirodnog kamena?

U pripremi za čišćenje kamenih fasada, potrebno je provjeriti postoje li oštećenja. Ako su prisutne rupe, potrebno je ukloniti klimave dijelove prije punjenja rupa mortom na bazi vapna. U slučaju značajnog oštećenja na većem području, možda će biti potrebno zamijeniti oštećeno kamenje. Nakon zamjene kamenja i popunjavanja rupa, preostalu prljavštinu i čađu treba ukloniti najnježnijom mogućom metodom čišćenja.

Niskotlačno abrazivno čišćenje za tvrdokornu prljavštinu

Za nježno uklanjanje tvrdokorne prljavštine i naslaga s površina, niskotlačno abrazivno čišćenje je učinkovita metoda. Ova tehnika je također pogodna za uklanjanje grafita.

Pri niskotlačnom abrazivnom čišćenju, komprimirani zrak dovodi se u pištolj za pjeskarenje pomoću građevinskog kompresora. U komori za miješanje dodaju se sitni, mekani abrazivi, a ponekad i voda kako bi se smanjila prašina. Za čišćenje mekog kamena koristi se abraziv s vrlo sitnim zrncima.

Kako bi se minimalizirao ostatak abrazivnih čestica u pukotinama ili na površini, koriste se industrijski usisavači. Oni učinkovito uklanjaju ostatke abraziva i prljavštine s poda.