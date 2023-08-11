Pravilno čišćenje kamenih fasada
Ljepota fasade od prirodnog kamena cijenjena je stoljećima, ali njihovo čišćenje može biti složeno. Za pravilno čišćenje kamenih fasada, prvo morate utvrditi vrstu kamena i stanje fasade. Također, procijenite stupanj zaprljanja i vrstu prljavštine. Na temelju analize, odredite potrebne mjere i prilagodite metodu čišćenja. Neki kameni tipovi zahtijevaju visokotlačno pranje, dok su drugi prikladniji za niskotlačno abrazivno čišćenje. Nakon čišćenja potrebno je održavanje kamenih fasada za bolju dugotrajnost i očuvanost.
Fasade od prirodnog kamena: prednosti i nedostaci
Prirodni kamen je jedan od najstarijih i najtrajnijih građevinskih materijala. Korišten je za gradnju dvoraca, katedrala i tradicionalnih kamenih kućica u britanskim ruralnim područjima. No, vremenske prilike i zagađenje okoliša ostavljaju trag. Kamene površine često postanu sive ili crne zbog prašine i ispušnih plinova. S vremenom se mogu prekriti mrljama, mahovinom, algama ili lišajevima.
Prilikom čišćenja fasada od prirodnog kamena važno je razlikovati vrste osjetljive na kiselinu. To su najčešće mramor, dolomit, travertin i jurski kamen, od onih otpornih na kiseline, poput granita i škriljevca. Također, vrsta prljavštine i stupanj zaprljanja određuju koju tehniku čišćenja koristiti.
Na što treba obratiti pozornost pri čišćenju prirodnog kamena?
U pripremi za čišćenje kamenih fasada, potrebno je provjeriti postoje li oštećenja. Ako su prisutne rupe, potrebno je ukloniti klimave dijelove prije punjenja rupa mortom na bazi vapna. U slučaju značajnog oštećenja na većem području, možda će biti potrebno zamijeniti oštećeno kamenje. Nakon zamjene kamenja i popunjavanja rupa, preostalu prljavštinu i čađu treba ukloniti najnježnijom mogućom metodom čišćenja.
Niskotlačno abrazivno čišćenje za tvrdokornu prljavštinu
Za nježno uklanjanje tvrdokorne prljavštine i naslaga s površina, niskotlačno abrazivno čišćenje je učinkovita metoda. Ova tehnika je također pogodna za uklanjanje grafita.
Pri niskotlačnom abrazivnom čišćenju, komprimirani zrak dovodi se u pištolj za pjeskarenje pomoću građevinskog kompresora. U komori za miješanje dodaju se sitni, mekani abrazivi, a ponekad i voda kako bi se smanjila prašina. Za čišćenje mekog kamena koristi se abraziv s vrlo sitnim zrncima.
Kako bi se minimalizirao ostatak abrazivnih čestica u pukotinama ili na površini, koriste se industrijski usisavači. Oni učinkovito uklanjaju ostatke abraziva i prljavštine s poda.
Savjet 1: Pazite na odgovarajuće abrazivno sredstvo i veličinu zrna
Postoji više od 2000 različitih abraziva dostupnih na tržištu. Ako želite očistiti osjetljivu kamenu fasadu s otvorenim porama, prvo morate odabrati odgovarajuće abrazivo. Važno je odrediti vrstu abraziva i veličinu zrna koja je najprikladnija za čišćenje te specifične površine.
Savjet 2: Testirajte na probnom dijelu površine
Kako biste osigurali da odabrana metoda čišćenja ne ošteti površinu od prirodnog kamena, prvo je isprobajte na malom dijelu. Pri odabiru probnog područja obavezno prekrijte okolne dijelove površine.
Učinkovito uklanjanje grafita
Postoji mnogo metoda za uklanjanje grafita, uključujući visokotlačno čišćenje vrućom vodom i pjeskarenje. Odabir metode ovisi o vrsti boje, materijalu podloge i lokalnim propisima. Također, postoje preventivne opcije za lakše uklanjanje grafita u budućnosti.
Visokotlačni čistač za čišćenje kamenih fasada
Visokotlačno pranje hladnom vodom često se koristi u profesionalnom čišćenju. S odgovarajućom mlaznicom, protokom do 1000 l/h i udarnim tlakom do 2 bara postižu se dobri rezultati na prirodnom kamenu. Visokotlačno pranje vrućom vodom ili parom ubrzava čišćenje i nudi dodatne prednosti.
Vruća voda i para učinkovito uklanjaju prljavštinu, alge, lišajeve i mahovinu s kamena. Sitne kapljice prodiru u pore, a para temperature oko 95 °C uništava biološke čestice i biljne spore. Ova metoda odgađa rast novih slojeva i produžuje vrijeme između čišćenja.
Savjet: Korištenje polovine protoka vode
Korištenjem postavke za paru možete postići izvrsne rezultate s pola maksimalnog protoka vode (oko 650 l/h). Držeći mlaznicu 10-20 cm od površine, površinski tlak neće prelaziti 0,5 bara.
Za kamen osjetljiv na kiselinu, upotrijebite sredstvo za čišćenje s lužnatim ili neutralnim pH-vrijednostima. Prije primjene deterdženta, provjerite je li kamen porozan. Ako jest, temeljito isperite površinu kako biste spriječili oštećenja.
S površinama od pješčenjaka treba postupati s iznimnom pažnjom
Čišćenje kamenih fasada od pješčenjaka zahtijeva posebnu pažnju. Pješčenjak je sedimentna stijena. Nije toliko čvrsta kao vulkanske ili metamorfne stijene. Zbog toga je važno koristiti nježnije metode čišćenja. Također, mnoge zaštićene zgrade imaju fasade od pješčenjaka, pa je potrebno paziti na očuvanje njihove strukture i integriteta.
Pri čišćenju fasada od pješčenjaka upotrijebite odgovarajuću tehniku čišćenja kako biste izbjegli oštećenja
Pješčenjak je mekan i nestabilan zbog svoje formacije, pa nepravilne tehnike čišćenja mogu uzrokovati odvajanje zrna od fasade. Prije nego što se primijeni odgovarajuća metoda čišćenja, važno je provesti temeljit pregled u suradnji s vlasnikom i restauratorima zgrade. Testiranje probnih dijelova površine pomoći će utvrditi najbolju tehniku. Zaštićene zgrade ili zgrade u zaštićenim područjima zahtijevaju prethodno odobrenje za čišćenje.
Zbog zagađenja okoliša i emisija, prašina se može nakupljati na površinama zaštićenim od kiše. Ovi zagađivači, zajedno s biološkim zaprljanjima, mogu se nježno ukloniti parom iz visokotlačnog čistača s vrućom vodom. Ako prljavština postane tvrdokorna, nakon testiranja probnog dijela površine, može se koristiti niskotlačno abrazivno čišćenje. Također, mogu se primijeniti obloge za desalinizaciju ili uklanjanje ostataka.
Čišćenje i restauracija spomenika
Čišćenje i restauracija spomenika zahtijevaju pažljiv pristup zbog rizika od oštećenja. Ključni korak je temeljita analiza materijala, vrste zaprljanja i strukture. Testiranje metoda na probnim površinama osigurava učinkovitost i sigurnost.
Moguće metode restauracije uključuju:
- niskotlačno abrazivno čišćenje
- visokotlačno čišćenje vrućom vodom i parom
- čišćenje suhim ledom
- obloge
- lasersku tehnologiju.