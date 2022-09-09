Čišćenje recepcije
Čišćenje recepcije izuzetno je bitno za stvaranje odličnog prvog dojma. Recepcija je prva točka kontakta u svakom hotelu, autosalonu ili muzeju. Ona treba biti mjesto gdje se gosti osjećaju dobrodošli i ugodno, potičući ih da se vrate. Osim stilski odabranog namještaja i ljubaznog osoblja, čistoća je od ključne važnosti. Higijena na recepciji igra vitalnu ulogu, jer posjetitelji brzo primjećuju svaki detalj. Održavanje besprijekorne čistoće stvara dobar dojam i osigurava ugodno iskustvo. U nastavku su navedene korisne mjere koje pomažu osigurati da recepcija izgleda najbolje moguće.
Prvi dojam je najvažniji!
Recepcije, poput onih u odvjetničkim uredima ili hotelima, nisu mjesta na kojima ljudi provode mnogo vremena. Ipak, one su vrlo prometne i često služe kao središte interakcija: ispunjavanje obrazaca, razgovor s osobljem, plaćanje i davanje potpisa. U tim prostorima, gdje posjetitelji čekaju ili se kratko zadržavaju, postoji mnogo površina koje se dodiruju i lako se zaprljaju. Zato je održavanje čistoće ključno za stvaranje pozitivnog prvog dojma.
Važnost održavanja čistoće podova recepcije
Podovi su posebno osjetljivi na kontaminaciju. Kada ljudi ulaze u prostor, često unose prljavštinu, pogotovo po vlažnom vremenu. Ova situacija je izraženija kada je prostor izravno dostupan izvana, bez stubišta. U tom slučaju, zone za hvatanje prljavštine i ulazne prostirke postaju ključne. One ne samo da sprječavaju unos prljavštine u unutrašnjost, već i štite od vlage i snijega. Kako bi se osigurala čistoća, otirače je važno redovito čistiti. Usisavač za mokro i suho usisavanje, električna metla ili uspravni usisavač s četkom idealni su alati za ovaj zadatak. Ovi strojevi također pomažu u održavanju čistoće u okolnim područjima.
Važno je napomenuti da različite podne obloge u recepcijama imaju različite zahtjeve za čišćenje. Stoga se u svim procesima čišćenja recepcije mora uzeti u obzir priroda podnih obloga kako bi se osigurala pravilna njega.
Čišćenje i održavanje prirodnog kamena
Prirodno kamenje sličnog izgleda može imati različita svojstva, kao što su osjetljivost na kiseline, čvrstoća i upijanje vode. Ovi čimbenici određuju prikladnost kamena za određene namjene i metode održavanja koje će osigurati dugotrajno očuvanje izgleda. Prije čišćenja važno je razumjeti svojstva kamena, uključujući njegov mineralni sastav, površinsku obradu i predviđenu upotrebu.
Besprijekorne staklene površine za sjajni izgled
Dobro održavane staklene površine daju recepciji sjaj. Staklo stvara svijetlu i prijateljsku atmosferu, ali je osjetljivo na vidljivu prljavštinu. Točkasta onečišćenja najbolje je ukloniti sredstvom za čišćenje stakla i krpom. Za veće površine, upotreba profesionalnog uređaja za pranje prozora s brisačem ili komercijalnog usisavača osigurava ujednačen rezultat. Upotrebom usisivača za prozore sprječavaju se lokve na podu, čime se smanjuje rizik od nezgoda.
Kako očistiti recepciju i održavati tapecirani namještaj
Za postizanje dugotrajnog dobrog dojma važan je aspekt uz sjajne staklene površine: dobro održavan tapecirani namještaj. Kako biste spriječili da dosadne mrlje pokvare cjelokupni dojam, morate djelovati brzo. Svježe mrlje treba ukloniti istog dana jer ih je lakše uočiti i spriječiti njihovo širenje.
Ručno uklanjanje mrlja
Devedeset posto svih mrlja već je topivo u vodi - stoga je preporučljivo da se mrlja prvo riješi krpom od mikrovlakana ili jastučićem od mikrovlakana i vodom. Potrebni su nježni pokreti utapkavanja, zatim nježni rotirajući pokreti odozgo prema dolje, čime se uklanja prljavština s vlakna. Ovo je važno kako se prljavština ne bi gurala dalje u vlakna. Ako mrlje nisu topive u vodi, potrebno je koristiti sredstvo za uklanjanje mrlja na bazi otapala koja se miješaju s vodom. Pošpricajte krpu od mikrovlakana sprejom za uklanjanje mrlja i tapkajte zahvaćeno područje dok mrlja ne nestane. Zatim uklonite mrlju s vlakna nježnim rotirajućim pokretima odozdo prema gore.
Savjeti:
- Uklonite slobodnu prljavštinu usisavačem prije uklanjanja mrlja
- Ne vršite preveliki pritisak na površinu
- Uvijek koristite čistu površinu krpe
- Sušenje se može ubrzati tapkanjem suhom krpom
Mehaničko čišćenje recepcije i tapeciranog namještaja
Za dubinsko čišćenje tapeciranog namještaja možete koristiti stroj za ekstrakciju raspršivanjem. Ova metoda, koja se može provesti u jednom ili dva koraka, osigurava temeljito čišćenje duboko u materijalu.
Čišćenje površina
Kako bi se svi posjetitelji osjećali potpuno opušteno, posebnu pozornost treba posvetiti i čišćenju površina. Zbog povećanih higijenskih zahtjeva, recepcija, središte ljudske interakcije, i ovdje ima iznimno važnu ulogu.
Ručno čišćenje površina
Za ručno čišćenje recepcije i površina preporučuje se korištenje krpa od mikrovlakana i boca s raspršivačem sa sredstvom za čišćenje, po potrebi i dezinfekcijom. Dvije korisne metode mogu olakšati rad i povećati sigurnost: metoda boja i metoda osam ili 16 puta. U metodi boja, plave krpe koriste se za površine, a crvene za WC i pisoare, čime se sprječava zabuna.
Metoda osam ili 16 puta osigurava da se uvijek čisti čistom stranom krpe, čime se sprječava prijenos klica. Krpu od mikrovlakana savijte jednom, a zatim jednom ili dvaput na stranu, ovisno o veličini. Nakon toga, čista strana krpe se poprska sredstvom za čišćenje ili dezinficijensom, a površina se obriše. Sustavno savijanje omogućuje iskorištavanje osam ili šesnaest dijelova krpe prije nego što je potrebna nova.
Korištenje parnih čistača za površinsko čišćenje recepcije
Kao alternativa, može se koristiti profesionalni parni čistač. Ovi strojevi predstavljaju učinkovito rješenje koje štedi vrijeme zahvaljujući visokoj temperaturi čišćenja. Pomažu u održavanju odgovarajuće higijene i borbi protiv bakterija i virusa. Para izlazi u vrlo finim kapljicama, pri temperaturi od oko 100 °C i tlaku do 8 bara.
Uz pomoć parnog čistača, moguće je učinkovito očistiti ne samo podove i namještaj, već i teško dostupna područja do kojih para može doprijeti.
Održavanje čistoće recepcije
Recepcija je prostor u kojem je besprijekorna higijena od iznimne važnosti. Prije nego što gosti priđu stolu, trebaju imati priliku dezinficirati ruke. Kontaktne površine koje dodiruje mnogo ljudi treba redovito čistiti i dezinficirati. Posebnu pažnju treba posvetiti pločama od pleksiglasa®, postavljenim radi zaštite osoblja. Da ne bi došlo do zamagljenja ili ogrebotina, potrebno ih je čistiti finom krpom od mikrovlakana i vodom. Ako se koristi dodatno sredstvo za čišćenje recepcije, ono ne smije biti alkalno, kiselo, niti imati visok udio alkohola, kako ne bi oštetilo materijal.
Savjet:
Kada osoblje dolazi i odlazi na smjenu, važno je obratiti pažnju na područje iza pulta. Stol i telefon trebaju biti redovito očišćeni i dezinficirani.