Ručno čišćenje površina

Za ručno čišćenje recepcije i površina preporučuje se korištenje krpa od mikrovlakana i boca s raspršivačem sa sredstvom za čišćenje, po potrebi i dezinfekcijom. Dvije korisne metode mogu olakšati rad i povećati sigurnost: metoda boja i metoda osam ili 16 puta. U metodi boja, plave krpe koriste se za površine, a crvene za WC i pisoare, čime se sprječava zabuna.

Metoda osam ili 16 puta osigurava da se uvijek čisti čistom stranom krpe, čime se sprječava prijenos klica. Krpu od mikrovlakana savijte jednom, a zatim jednom ili dvaput na stranu, ovisno o veličini. Nakon toga, čista strana krpe se poprska sredstvom za čišćenje ili dezinficijensom, a površina se obriše. Sustavno savijanje omogućuje iskorištavanje osam ili šesnaest dijelova krpe prije nego što je potrebna nova.