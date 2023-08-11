Temeljito čišćenje oplata
Kvaliteta oplate ključna je za proizvodnju betonskih površina i elemenata. Oplata za predgotovljeni beton mora biti čista, jer visokokvalitetni betoni zahtijevaju čistoću. Oplatu treba očistiti nakon svake primjene. Za čišćenje je idealna oprema poput visokotlačnih čistača. Ovi uređaji temeljito čiste, a nježni su prema betonu. Također uklanjaju otvrdnule ostatke betona bez tragova. Pritisak i količina vode mogu se prilagoditi zaprljanju. Na taj način oplata se čisti bez oštećenja.
Čišćenje oplata osigurava visokokvalitetne betonske površine
Beton je svestran i otporan materijal koji zadovoljava zahtjeve za čvrstoću i funkcionalnost. Predgotovljeni betonski elementi koriste se za zidove, stropove i stubišta. Kvaliteta oplate ključna je za vidljive betonske površine. Takav beton mora ispuniti funkcionalne i estetske zahtjeve. Samo čisti kalupi omogućuju proizvodnju estetski privlačnih površina.
Redovito čišćenje kalupa za predgotovljeni beton osigurava kvalitetu i štedi troškove
Profesionalno čišćenje kalupa za predgotovljeni beton ključno je za očuvanje kvalitete. Čak i nakon što beton otvrdne, ostatci na oplati mogu biti teško uklonjivi. Ovi ostaci postaju vidljivi pri ponovnoj uporabi kalupa za nove betonske elemente. Posebno je važno pratiti zahtjeve za čišćenje u slučaju proizvodnje velikog broja betonskih površina. Samo temeljito očišćeni kalupi jamče dosljednu visoku kvalitetu završne obrade.
Pojedinačne ploče kalupa za predgotovljeni beton obično su spojene vijcima. Zbog toga ploče nikada nisu potpuno zategnute, što ostavlja betonske ostatke. Ti ostaci mogu učiniti oplatu neravnomjernom, što utječe na kvalitetu sljedeće betonske površine. Stoga je temeljito čišćenje okvira ključno za održavanje kvalitete.
Ako se oplata koristi duže vrijeme, treba je očistiti odmah nakon uklanjanja. Ponekad to nije moguće zbog vremenskih ograničenja. Međutim, izostavljanje čišćenja može povećati troškove. Betonski odljev može zahtijevati preradu, a završno čišćenje može potrajati dulje ili oplata mora biti zamijenjena.
Čišćenje električnih alata
Učinkovit rad na gradilištu zahtijeva odgovarajuće alate. Prljavština i prašina koja se nakuplja može utjecati na opremu poput lopata i teretnih kolica. Kako bi se osigurao dugoročni pouzdani rad, čišćenje i održavanje moraju biti dio radne rutine. Ovisno o opremi i količini prljavštine, koriste se različiti uređaji za čišćenje, od visokotlačnih čistača do usisavača.
Što uzeti u obzir pri čišćenju oplata?
Betonske ostatke na oplatnim okvirima treba ukloniti što je prije moguće. Tako se oplata može ponovno upotrijebiti. Čišćenje oplate također je ključno za ravnomjernu betonsku površinu. Za čišćenje kalupa za predgotovljeni beton koriste se različite metode: ručno ili mehaničko čišćenje četkom, uklanjanje otvrdnulih ostataka ili ultravisokotlačni čistači.
Za čišćenje oplate treba koristiti samo opremu koja je nježna prema površinama. Oprema za abrazivno čišćenje, kutne brusilice, žičane četke i slični alati nisu prikladni. Ako koristite lopaticu ili strugač, pazite da ne ostavite ogrebotine. Taj naporan rad možete zamijeniti ultravisokotlačnim čistačem.
Čišćenje skela
Skele se obično iznajmljuju za vrijeme građevinskog projekta, a zatim predaju sljedećem klijentu. Stoga je važno temeljito ih očistiti kako bi bile sigurne i dugotrajne. Ultravisokotlačni čistači idealni su za uklanjanje ostataka boje, betona ili silikona. Ključno je odabrati odgovarajuću opremu i tlak vode kako bi čišćenje bilo učinkovito, a skele ne oštećene. Na taj način možete osigurati zadovoljstvo klijenata i dugovječnost skela.
Učinkovito čišćenje oplata ultravisokotlačnim čistačem
Kako visokotlačni čistač djeluje pri čišćenju kalupa za predgotovljeni beton?
Visokotlačni čistači koji rade uz tlak vode do 1000 bara ili više, poznati su kao ultravisokotlačni čistači. Ovi čistači mogu ukloniti čak i otvrdnule betonske ostatke zbog svoje visoke snage čišćenja. Za usporedbu, niskotlačni čistači imaju tlak od 80 do 100 bara, dok srednjetlačni čistači proizvode tlak između 150 i 200 bara.
Glavni dio svakog visokotlačnog čistača je crpka, koja se obično pokreće električnim ili dizelskim motorom. Crpka je priključena na vodoopskrbu, a voda se pod visokim tlakom dostavlja kroz crijevo do mlaznice ili odgovarajućeg alata. Prijenosne jedinice obično su smještene u okvir sa šasijom.
Korištenje različitih tlakova vode
Čišćenje oplata ultravisokotlačnim čistačima vrlo je učinkovito. Visok tlak, protok vode i prilagodljivi alati omogućuju prilagodbu snage čišćenja. To ovisi o materijalu oplate i količini prljavštine.
Za oplatu od laminirane šperploče, čistač treba koristiti s tlakom do 500 bara kako bi se izbjeglo oštećenje drvene površine. S druge strane, za čelične oplate može se koristiti tlak od 1000 bara i više. Međutim, čelični abrazivi nisu prikladni za mokro čišćenje kako bi se spriječilo oštećenje površine. Preporučuje se čišćenje oplatnog okvira odmah nakon upotrebe, dok beton još nije u potpunosti stvrdnut.
Dodatni aspekti za profesionalno čišćenje oplata
Zahvaljujući čvrstom dizajnu, mnogi ultravisokotlačni čistači lako se premještaju po gradilištu. Obično su pričvršćeni na čvrsti čelični okvir s kotačima, što omogućuje jednostavno podizanje dizalicom. Pouzdane kočnice drže uređaj na mjestu čak i na neravnim površinama. Čistači također dolaze s različitim nosačima koji omogućuju brzu izmjenu dodatne opreme za različite zadatke čišćenja.
Ultravisokotlačni čistači imaju i druge značajke koje olakšavaju radno opterećenje i radniku i uređaju, uključujući:
- Predtlačna crpka osigurava ravnomjerni dovod vode, čak i kada protok nije stalan (npr. u slučaju da vozilo prijeđe preko crijeva za vodu).
- Filter za vodu crpku štiti od nečistoća te je idealan u područjima s lošom kvalitetom vode ili kada se upotrebljavaju spremnici za vodu.
- Sustav isključivanja u slučaju preniskog protoka vode automatski isključuje jedinicu ako ne dobije dovoljno vode za zaštitu crpke od oštećenja.
- Ventil za ograničavanje tlaka smanjuje tlak u crijevu kada pištolj nije u upotrebi, osiguravajući tako sigurnu upotrebu stroja.
- Za najbolji učinak, mlaznica s višestrukim mlazom kombinira: veliku udarnu snagu tankog mlaza i šire djelovanje ravne mlaznice.
Čišćenje nakon završetka radova
Nakon završetka građevinskih radova, sljedeći korak je čišćenje nakon gradnje, poznato kao čišćenje nakon radnika. Od prašine na skladišnim površinama i boje na prozorima do ostataka cementa na pločicama, zadaci čišćenja su raznoliki, baš kao i vrsta prljavštine. Temeljito čišćenje nakon gradnje zahtijeva raznu opremu. To uključuje usisavače, visokotlačne čistače, strojeve za ribanje i sušenje.
Pravilno čišćenje oplata i sigurnost na radu
Zbog oštrog mlaza vode ultravisokotlačnih čistača, postoji povećan rizik od nesreća za korisnike i prolaznike. Stoga je nužno nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (PPE). Pri radu s ultravisokotlačnim čistačima potrebno je nositi: zaštitnu kacigu, naočale, štitnik za lice, zaštitu sluha, vodootporno odijelo, pregaču za visok tlak, zaštitne rukavice i čizme.
Savjet – odredite sigurnu udaljenost od mlaza:
Što više približavate ultravisokotlačni čistač oplati, to je manje obrađeno područje. Time se povećava vrijeme potrebno za obavljanje zadatka. Osim toga, površina koja se čisti može se oštetiti ako je udaljenost premala. S druge strane, učinak čišćenja smanjuje se ako je udaljenost prevelika. Savjeti u nastavku pomoći će vam da učinkovito očistite oplatu.
- Predgotovljenom betonu najprije polako pristupite s veće udaljenosti uz najveću moguću snagu. Kada postignete željeni učinak, ostanite na toj udaljenosti.
- Ako ne možete ostati na željenoj većoj udaljenosti, alat primijenite pod kutom.
- Kod neravnih površina s velikim stupnjem hrapavosti, alat primijenite i s lijeva i s desna
- Za velike površine upotrijebite visokotlačne alate za čišćenje (kao što su Magnet Lizard, Vacujet ili FloorMaster®).