Temeljito čišćenje oplata

Redovito čišćenje kalupa za predgotovljeni beton osigurava kvalitetu i štedi troškove

Profesionalno čišćenje kalupa za predgotovljeni beton ključno je za očuvanje kvalitete. Čak i nakon što beton otvrdne, ostatci na oplati mogu biti teško uklonjivi. Ovi ostaci postaju vidljivi pri ponovnoj uporabi kalupa za nove betonske elemente. Posebno je važno pratiti zahtjeve za čišćenje u slučaju proizvodnje velikog broja betonskih površina. Samo temeljito očišćeni kalupi jamče dosljednu visoku kvalitetu završne obrade.

Pojedinačne ploče kalupa za predgotovljeni beton obično su spojene vijcima. Zbog toga ploče nikada nisu potpuno zategnute, što ostavlja betonske ostatke. Ti ostaci mogu učiniti oplatu neravnomjernom, što utječe na kvalitetu sljedeće betonske površine. Stoga je temeljito čišćenje okvira ključno za održavanje kvalitete.

Ako se oplata koristi duže vrijeme, treba je očistiti odmah nakon uklanjanja. Ponekad to nije moguće zbog vremenskih ograničenja. Međutim, izostavljanje čišćenja može povećati troškove. Betonski odljev može zahtijevati preradu, a završno čišćenje može potrajati dulje ili oplata mora biti zamijenjena.