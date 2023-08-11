Čišćenje skela ultravisokotlačnim čistačem

Skele na gradilištima suočavaju se s teškim uvjetima koji uzrokuju trošenje. Zbog toga je nužno temeljito održavanje skela i čišćenje nakon svake upotrebe. Tijekom čišćenja potrebno je provjeriti zavarene spojeve i metalne komponente, a također pregledati površine od šperploče na oštećenja ili deformacije. Šarke, zasuni, rascjepci i sigurnosne poluge također zahtijevaju pažljivo čišćenje. Na njima se često nakupljaju ostatci gipsa, morta ili boje koji moraju biti uklonjeni.

Visokotlačno čišćenje pomoću snažnih HDS prikolica često je dovoljno za većinu poslova. Međutim, u slučajevima kada su skele jako zaprljane, Kärcher visokotlačni čistači za skele omogućuju detaljno čišćenje. Također, važno je napomenuti da specifični propisi o čišćenju skela ovise o zemlji. U UK-u, samo licencirani pojedinci ili tvrtke smiju postavljati skele i odgovorni su za njihovu sigurnu upotrebu. Ovisno o uvjetima ugovora, klijent može biti odgovoran za čišćenje skela ili troškove čišćenja koje naplaćuje poduzeće za iznajmljivanje.