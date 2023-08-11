Čišćenje skela
Skele se obično iznajmljuju za trajanje građevinskog projekta, a potom predaju sljedećem klijentu. Potrebno je temeljito čišćenje kako bi bile sigurne i dugotrajnije. Ultravisokotlačni čistači idealni su za uklanjanje ostataka boje, betona ili silikona. Važno je odabrati odgovarajuću opremu i tlak vode za učinkovito čišćenje skela bez oštećenja. Na taj način osiguravate zadovoljstvo klijenata i sigurnost skela.
Čišćenje skela ultravisokotlačnim čistačem
Skele na gradilištima suočavaju se s teškim uvjetima koji uzrokuju trošenje. Zbog toga je nužno temeljito održavanje skela i čišćenje nakon svake upotrebe. Tijekom čišćenja potrebno je provjeriti zavarene spojeve i metalne komponente, a također pregledati površine od šperploče na oštećenja ili deformacije. Šarke, zasuni, rascjepci i sigurnosne poluge također zahtijevaju pažljivo čišćenje. Na njima se često nakupljaju ostatci gipsa, morta ili boje koji moraju biti uklonjeni.
Visokotlačno čišćenje pomoću snažnih HDS prikolica često je dovoljno za većinu poslova. Međutim, u slučajevima kada su skele jako zaprljane, Kärcher visokotlačni čistači za skele omogućuju detaljno čišćenje. Također, važno je napomenuti da specifični propisi o čišćenju skela ovise o zemlji. U UK-u, samo licencirani pojedinci ili tvrtke smiju postavljati skele i odgovorni su za njihovu sigurnu upotrebu. Ovisno o uvjetima ugovora, klijent može biti odgovoran za čišćenje skela ili troškove čišćenja koje naplaćuje poduzeće za iznajmljivanje.
Tehnika i dodatna oprema za čišćenje prljavih skela
Ultravisokotlačni čistači pokazali su se snažnom i učinkovitošću metodom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Oni nude dodatnu prednost fleksibilnosti. Mogu prilagoditi brzinu protoka vode, radni tlak i oblik mlaznice kako bi zadovoljili specifične zahtjeve čišćenja.
Uređaji s protokom vode od 900 litara ili više obično se koriste za čišćenje skela. Imaju tlak do 1000 bara, što je pogodno za čišćenje metalnih konstrukcija s tvrdokornom prljavštinom. Za čišćenje drvenih dasaka preporučuje se niži tlak, od 350 bara do 500 bara. Također, preporučuje se korištenje rotirajuće mlaznice za brzo čišćenje. Izbor može uključivati jedan mlaz ili četverostruki i šesterostruki mlaz.
Pri upotrebi ultravisokotlačne tehnologije za čišćenje skela, neophodno je nositi potrebnu osobnu zaštitnu opremu (PPE). Ovisno o razini tlaka, PPE može uključivati zaštitnu kacigu s vizirom, zaštitne rukavice i čizme, vodootpornu zaštitnu odjeću i industrijsku zaštitu sluha.
Savjet 1: Nema potrebe za deterdžentima ili vrućom vodom
Ultravisokotlačni čistači koriste visoku mehaničku energiju za čišćenje skela. Ova metoda uklanja tvrdokornu prljavštinu bez potrebe za deterdžentima ili vrućom vodom. To omogućava učinkovitost u čišćenju dok se smanjuje upotreba kemikalija.
Savjet 2: Dostupni su automatizirani ultravisokotlačni sustavi
Automatizirani ultravisokotlačni sustavi ubrzavaju čišćenje skela. Mogu se prilagoditi specifičnim lokalnim uvjetima.
Čišćenje prljavih skela: Važno za kvalitetu gradilišta
Poduzeća koja iznajmljuju skele često nude i iznajmljivanje oplate. Ako oplata nije temeljito očišćena, ostatci betona mogu otežati sastavljanje. To također može uzrokovati istjecanje cementa i ostaviti tragove na zidovima, stropovima ili stupovima. Za čišćenje svježeg betona dovoljan je tlak od 350 do 500 bara. Međutim, nakon četiri dana, kada beton otvrdne, potreban je tlak od najmanje 1000 bara za učinkovito čišćenje.
Čišćenje oplata
Kvaliteta oplate ključna je za proizvodnju betonskih površina i elemenata kao što su predgotovljeni betonski odljevi. Oplata koja se koristi za predgotovljeni beton mora se čistiti nakon svake primjene. Visokotlačni čistači idealni su za tu svrhu jer temeljito čiste, ali su nježni prema betonskoj površini. Ovi uređaji mogu ukloniti otvrdnule betonske ostatke bez ostavljanja tragova. Prilagodba čistača, tlaka i količine vode omogućuje učinkovito čišćenje oplate bez oštećenja.