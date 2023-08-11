Popravak betona ultravisokotlačnim čistačima

Popravak betonskih površina pomoću ultravisokotlačnih čistaća

Ultravisokotlačno čišćenje vodom je univerzalno rješenje. Ono uklanja beton velikih razmjera, skida sloj armiranog betona i rastavlja čvrsto ojačane ploče. Ova metoda sada je preporučena i često zahtijevana prema gotovo svim građevinskim propisima i smjernicama za obradu i popravak betona.

Detaljni parametri: osnova za profesionalni popravak betona

Dva čimbenika značajno utječu na rezultat popravka betona. Prvi je poznavanje ključnih parametara betona, kao što su ojačanja, starost, karbonizacija, kloridna korozija i površinska čvrstoća.

Drugi čimbenik je odabir odgovarajuće snage za korištenje alata na vodu prilikom obnove betonske površine. Ključni faktori uključuju radni tlak i protok visokotlačnog uređaja, koji se moraju uskladiti s primjenom i odabranim alatom. To mogu biti ravne mlaznice, mlaznice s tankim mlazom ili rotirajući alati na vodu.

Ručni alati na vodu učinkoviti su za selektivne popravke. Treba paziti da se sila trzaja ne premaši 150 N (Newton). Pri radu s potporom za tijelo rukovatelja, sila trzaja ne smije prelaziti 250 N.