Popravak betona ultravisokotlačnim čistačima
Utjecaji okoliša, pogreške u obradi i dinamička opterećenja mogu oštetiti betonske konstrukcije. Kako bi se spriječili strukturni problemi, potreban je popravak betona. Mehanička rješenja mogu izazvati vibracije u konstrukcijama. Ultravisokotlačni vodenim mlazovima smanjuje vibracije i buku koja se prenosi kroz beton. Time se izbjegavaju dodatna oštećenja na spojevima. Obrada betona vodom zahtijeva vještinu i precizno poznavanje betonskih parametara. Također, važno je prilagoditi tlak, brzinu protoka i odabrati odgovarajući alat.
Popravak betonskih površina pomoću ultravisokotlačnih čistaća
Ultravisokotlačno čišćenje vodom je univerzalno rješenje. Ono uklanja beton velikih razmjera, skida sloj armiranog betona i rastavlja čvrsto ojačane ploče. Ova metoda sada je preporučena i često zahtijevana prema gotovo svim građevinskim propisima i smjernicama za obradu i popravak betona.
Detaljni parametri: osnova za profesionalni popravak betona
Dva čimbenika značajno utječu na rezultat popravka betona. Prvi je poznavanje ključnih parametara betona, kao što su ojačanja, starost, karbonizacija, kloridna korozija i površinska čvrstoća.
Drugi čimbenik je odabir odgovarajuće snage za korištenje alata na vodu prilikom obnove betonske površine. Ključni faktori uključuju radni tlak i protok visokotlačnog uređaja, koji se moraju uskladiti s primjenom i odabranim alatom. To mogu biti ravne mlaznice, mlaznice s tankim mlazom ili rotirajući alati na vodu.
Ručni alati na vodu učinkoviti su za selektivne popravke. Treba paziti da se sila trzaja ne premaši 150 N (Newton). Pri radu s potporom za tijelo rukovatelja, sila trzaja ne smije prelaziti 250 N.
Savjet: Odgovarajući radni tlak
U većini slučajeva, za ručno uklanjanje betona koristi se oprema s radnim tlakom od 1000 do 3000 bara. Tlak do 1000 bara koristi se za uklanjanje ostataka premaza, cementne kaše ili betonskih slojeva niske čvrstoće. Tlak od oko 1500 bara omogućava uklanjanje velike površine do značajne dubine.
Savjet: Sigurnost korisnika
Ultravisokotlačna tehnologija je idealna i zbog sigurnosti korisnika. Ne proizvode se otrovni plinovi ni pare.
Robotika u porastu: velike površine, velika sila trzaja
Kao zamjena za ručna rješenja, dostupne su automatizirane opcije. One su prikladne za velika područja ili kada se premašuje dopuštena sila trzaja za korisnika. U kombinaciji s odgovarajućim alatima na vodu, robotski alati omogućuju siguran i učinkovit rad. Projekti koji bi s ručnim alatima trajali tjednima, mogu se dovršiti u nekoliko dana uz profesionalni ultravisokotlačni čistač.
Savjet: Radni tlak i brzina protoka
U većini slučajeva, kombinacija niskog radnog tlaka od oko 1300 bara i visokih brzina protoka od 200 l/min postiže vrlo dobre rezultate.
Popravak betona ultravisokotlačnom tehnologijom: konzolni objekti kao što su mostovi ili javne garaže
Izazov kod popravka mostova je to što su često građeni od prednapregnutog betona. Ovaj beton ima dodatne uzdužne spregove na nosačima. Ako čelično ojačanje počne hrđati, ono napada beton.
Takva područja treba otkriti, očistiti od hrđe, zaštititi od ponovne korozije i ponovno prekriti. Za popravak vanjskog betona potrebna je precizna tehnika. Tako se ne smiju oštetiti postojeći dijelovi konstrukcije, čelična armatura ili spojne zone. Ultravisokotlačni čistači štite beton oko pogođenih područja. Osmišljeni su za ovakve primjene i ne stvaraju vibracije ili oscilacije.
Ovo sprječava nastanak pukotina na ostatku betona i daljnje oštećenje mosta. Tehnologija energiju primjenjuje izravno na ciljnu površinu betona gdje visokotlačni mlaz uklanja komade. Ona prodire do čelične armature, otkrivajući je bez oštećenja i učinkovito čisti od hrđe.
Isto vrijedi i za javne garaže, gdje je potrebna obnova betonskih površina. Ultravisokotlačna tehnologija pomaže u točnom utvrđivanju potreba za popravcima. Beton se lakše uklanja iz karboniziranih, tj. već oštećenih područja nego iz nekarboniziranih. Lokalizirani popravak odmah pokazuje gdje su potrebni popravci.
Ogrubljivanje površine također je moguće pri pripremi za popravak betonske površine. Beton se lako obnavlja u skučenim prostorima, a vanjski radovi mogu se izvoditi na velikim visinama. Samo visokotlačno crijevo i alati na vodu trebaju biti dopremljeni na lokaciju. Cisterne mogu ostati izvan zgrade.
Popravci betona s pomoću ultravisokotlačne tehnologije: industrijske zgrade
Ultravisokotlačni vodeni mlazovi su fleksibilni. Zato se često koriste u obnovama industrijskih zgrada. Ova tehnika omogućuje popravak čelične armature, uklanjanje opasnih materijala i rezanje betona.
Univerzalno rješenje za sve zahtjeve
Ako čelična armatura počne hrđati zbog oštećenja betonskog pokrova, potrebno ju je brzo otkriti i očistiti od hrđe. Nakon toga, nanosi se zaštita od korozije i beton ponovno prekriva. Ultravisokotlačni mlazovi omogućuju preciznu obradu bez vibracija, sprječavajući dodatna oštećenja.
Ultravisokotlačna tehnologija također se koristi za uklanjanje otrovnih tvari. Neke su nekad bile bezopasne, ali su sad opasne. Opasne tvari uklanjaju se usisnim alatima na vodu, a naknadnim pročišćavanjem vode one se odvajaju i zbrinjavaju ekološki prihvatljivo.
Strukturne izmjene s pomoću ultravisokotlačne tehnologije
Osnovno načelo rezanja betona visokotlačnim vodenim mlazovima uključuje dodavanje abrazivnih čestica u vodu. Potreban visoki tlak osiguravaju učinkovite klipne crpke.
Rezanje je moguće u svim područjima, čak i na teško dostupnim mjestima. Kamioni s cisternama mogu ostati vani, kao i pri popravcima betona. Postupak rezanja može se precizno prilagoditi i kontrolirati za točan rad.
Savjet: Neprekinuti rad
Rad se može obavljati tijekom proizvodnih postupaka bez prekida. Rezanje betona ultravisokotlačnom tehnologijom ne stvara prašinu ili iskre.
Pitanja za uzeti u obzir pri kupnji: što bi tehnologija trebala moći postići?
Da biste postigli idealan TCO za industrijske i dugoročne svrhe, postavite sljedeća pitanja. Ona će vam pomoći odabrati odgovarajuća ultravisokotlačna tehnološka rješenja.
- Postoji li praćenje stanja kako bi se osigurala sigurnost?
Proizvod je osmišljen za trajnost i niske troškove. Koristi regulaciju brzine i tlaka, cirkulaciju bez tlaka i odgovarajuće premaze ventila. Ove značajke omogućuju veću efikasnost, smanjuju potrebu za održavanjem i produžuju vijek trajanja opreme.
- Je li izvediv radni tlak do 3000 bara?
- Postoji li sigurnosni spremnik za sakupljanje tekućina korištenih za popravak betona? Treba spriječiti njihovo istjecanje u okoliš.
- Kakvu fleksibilnost nudi proizvod u odnosu na prijenosne ili nepomične modele, ili opremu s motorom? Mislimo na motore s unutarnjim izgaranjem ili električne.
- Postoji li zvučna izolacija za smanjenje razine buke prilikom rada?
Univerzalna primjena: što sve mogu ultravisokotlačni čistači?
- Uklanjanje betona bez vibracija
- Lako otkrivanje slabih točaka prije popravka betona
- Precizno uklanjanje selektivnih oštećenja
- Uklanjanje velikih površina i robotsku podršku
- Ogrubljivanje površina u pripremi za nanošenje novih slojeva
- Rad u skučenim prostorima ili na velikim visinama
- Uklanjanje opasnih materijala bez otrovnih para ili troske
- Rezanje betona (uz dodatak abraziva)