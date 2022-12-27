Čišćenje poljoprivrednih priključaka
Poljoprivredni strojevi i priključci dizajnirani su za kontinuirani rad i stalno su izloženi vremenskim utjecajima kao i prljavštini i prašini u radnom okruženju. Redovito čišćenje plugova, rotacionih rezača, rasipača gnojiva i gnojiva važno je kako bi se zadržala vrijednost strojeva i osiguralo da ostanu u funkciji. Priključci za čišćenje nakon što su korišteni na jednom polju mogu prekinuti lanac zaraze osiguravajući da štetnici ne pređu s jednog polja na drugo.
Oprema za čišćenje poljoprivrednih priključaka na terenu
Strojevi za obradu zemlje, rasipači gnojiva i kombajni za krumpir ključni su za farmu. Postoji mnogo različitih vrsta opreme. Čišćenje opreme često je slično, ali postoje i važne razlike. Te razlike treba uzeti u obzir za željene rezultate.
Zadržavanje vrijednosti i funkcionalnosti
Oprema za obradu tla, poput plugova, roto freza i motokultivatora, teška je i čvrsta. Ova oprema dolazi u dodir s velikim količinama zemlje i prljavštine. Redovito čišćenje poljoprivrednih priključaka potrebno je kako bi se spriječila daljnja oštećenja.
Također možete otkriti skrivene kvarove ispod prljavštine u ranoj fazi, što značajno smanjuje troškove održavanja i servisiranja. Prljavštinu na cesti treba spriječiti prilikom putovanja između polja kako bi se izbjeglo ugrožavanje drugih sudionika u prometu.
Tehnologija i rad
Nakon završetka posla na jednom polju, važno je provjeriti zarasle površine. Tamo se može obaviti međučišćenje prije napuštanja polja. Ako to nije moguće, priključke treba unijeti u dvorište jednom dnevno radi čišćenja poljoprivrednih priključaka.
Visokotlačni perači s hladnom vodom bez sredstava za čišćenje postali su uobičajeni na terenu. Modeli s motorom s unutarnjim izgaranjem prikladni su za tu svrhu. Oni su neovisni o energetskoj mreži i učinkoviti u uklanjanju prljavštine. Također, potreban vam je spremnik za vodu, poput bačve za traktor ili opskrbe vodom na licu mjesta.
Visokotlačne alate koristite na kultivatorima tla na udaljenosti od 20 do 30 centimetara. To pomaže u uklanjanju prljavštine i zemlje. Budući da su plugovi i rotodrljače robusni, mogu izdržati pritisak s veće udaljenosti.
Kako očistiti poljoprivredne priključke poput prskalica i kombajna?
Čišćenje prskalica, rasipača gnojiva, kombajna i vadilica za krumpir ključno je za njihovu funkcionalnost. Ove priključke treba održavati kako bi zadržali vrijednost za daljnju prodaju. Posebnu pažnju obratite na gnojiva jer su osjetljiva na koroziju agresivnih tvari.
Zaštitite podzemne vode i prekinite lance infekcije
Postoji još jedan važan razlog za čišćenje dodataka nakon svake uporabe. Postoje pravni zahtjevi za prskanje polja koji se razlikuju od zemlje do zemlje, a u Europi se temelje na Direktivi 2006/118/EZ o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i propadanja. Ovi zakoni imaju za cilj spriječiti ulazak visokih koncentracija pesticida u kanalizaciju ili podzemne vode, s potencijalno opasnim posljedicama.
Kombajni za vađenje i kopanje krumpira također su važni za sprječavanje prijenosa štetočina. Na taj način prekidate lance infekcije između polja.
Tehnologija i rad
Kao i kod strojeva za obradu tla, prije napuštanja polja potražite zaraslo područje za čišćenje visokotlačnim peračem bez deterdženta. Potrebni su vam uređaji na motor s unutarnjim izgaranjem ili na baterije; potonji su energetski učinkovitiji, kao i opskrba vodom.
Kako biste postigli dobar rezultat i uklonili svu zemlju, pesticide i ostatke gnojiva slijedite određeni obrazac čišćenja. Prvo ih je potrebno temeljito oprati od vrha do dna. Osobito prljava područja treba čistiti dulje i s većom pažnjom. Ako je struktura složena, perite iz različitih smjerova.
Važno je ne zaboraviti kotače ili prljave dijelove traktora. Otpadne vode mogu otjecati na zaraslu površinu.
Savjet 1 – Očistite brzo, ali pažljivo:
Za pravilno čišćenje poljoprivrednih priključaka, važno je temeljito isprati ostatke agresivnog gnojiva. Posebno budite oprezni s osjetljivim dijelovima, poput vaga ili ugrađenih senzora, koji mogu biti oštećeni. Zbog toga je preporučljivo smanjiti pritisak vode i povećati udaljenost od opreme prilikom čišćenja.
Savjet 2 – Čišćenje prskalice:
Prskalica sadrži elektroniku, hidrauliku i senzore, pa je potrebno raditi s manjim pritiskom vode i na većoj udaljenosti kako bi se spriječila oštećenja. Operateri moraju nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (PPE) za sigurno rukovanje pesticidima.
Čišćenje priključaka u dvorištu
Stanica za pranje neophodna je za čišćenje poljoprivrednih priključaka, poput plugova i freza na farmi. Tijekom čišćenja uklanjaju se pesticidi, ostaci gnojiva, ulja, masti i boja, što zahtijeva pažljivu konstrukciju prostora za pranje. Podna ploča mora biti nepropusna za tekućine, a otpadna voda smije se ispuštati isključivo kroz definirani odvod s filtrom i zadrživačem.
Više tehnologije za brz rad u praonici
Stanica za pranje pruža veću fleksibilnost u čišćenju dodataka u usporedbi s terenskim pranjem. Možete koristiti mobilni visokotlačni perač s hladnom vodom ili stacionarni visokotlačni sustav s toplom vodom. Topla voda omogućuje brže rezultate i skraćuje vrijeme sušenja.
Na stanici je moguće nanijeti biorazgradivo sredstvo za čišćenje pomoću koplja za pjenu. Pjena bolje prianja na površine od običnih sredstava, što čini čišćenje učinkovitijim i ubrzava cijeli proces.
Održavajte sustav filtera i bazen za isparavanje
Važno je redovito čistiti filtre u praonici. Za to su prikladni visokotlačni čistač i usisavač za mokro-suho usisavanje. Uklonjena prljavština mora se pravilno zbrinuti.
Drugi način prikupljanja otpadnih voda je bazen za isparavanje. Voda isparava, a bakterije na nosivoj tvari razgrađuju ostatke. Preostale ostatke potrebno je redovito uklanjati, što se može učiniti visokotlačnim čistačem.
Budući da se bazeni za isparavanje čiste jedan za drugim, prljava voda iz jednog bazena može se skupljati u sljedećem.