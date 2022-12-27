Tehnologija i rad

Nakon završetka posla na jednom polju, važno je provjeriti zarasle površine. Tamo se može obaviti međučišćenje prije napuštanja polja. Ako to nije moguće, priključke treba unijeti u dvorište jednom dnevno radi čišćenja poljoprivrednih priključaka.

Visokotlačni perači s hladnom vodom bez sredstava za čišćenje postali su uobičajeni na terenu. Modeli s motorom s unutarnjim izgaranjem prikladni su za tu svrhu. Oni su neovisni o energetskoj mreži i učinkoviti u uklanjanju prljavštine. Također, potreban vam je spremnik za vodu, poput bačve za traktor ili opskrbe vodom na licu mjesta.

Visokotlačne alate koristite na kultivatorima tla na udaljenosti od 20 do 30 centimetara. To pomaže u uklanjanju prljavštine i zemlje. Budući da su plugovi i rotodrljače robusni, mogu izdržati pritisak s veće udaljenosti.