Čišćenje poljoprivrednih strojeva u 5 koraka

Korak 1: Priprema i čišćenje kabine

Prvo odaberite odgovarajuće mjesto za čišćenje. Započnite čišćenje kabine operatera kemijskim sredstvima. Očistite prozore, zračne filtre i ostale elemente. Koristite mokri i suhi usisivač, sredstva za čišćenje i krpe za temeljito čišćenje.







Korak 2: Namočite i nanesite deterdžent

Uklonite grubu prljavštinu mehaničkim putem ili zrakom. Otvorite sve poklopce pogonskih dijelova i hladnjaka. Temeljito ih navlažite visokotlačnim čistačem s dovoljnom količinom vode kako bi se prljavština natopila. Zatim nanesite sredstvo za čišćenje, prekrivajući vanjske površine pjenom, i pustite da se pjena upije.



Korak 3: Čišćenje visokotlačnim peračem i vrućom vodom





Nosite zaštitnu opremu. Uklonite natopljenu prljavštinu vrućom vodom pod visokim pritiskom. Radite odozdo prema gore, koristeći prolaze za čišćenje po potrebi. Osjetljive komponente čistite nježno ili neizravno. Na kraju, isperite sve dijelove prema potrebi.



Korak 4: Sušenje





Ako je potrebno, usisajte ili otpuhnite preostalu vodu. Pregledajte stroj kako biste otkrili eventualna oštećenja i popravite ih po potrebi. Očistite vanjske prozore kabine i provjerite funkcionalnost rasvjete.



Korak 5: Održavanje i njega





Provjerite upute proizvođača za održavanje. Podmažite točke održavanja i ponovno montirajte sve dijelove, poput hladnjaka i poklopaca. Nanesite zaštitne premaze gdje je potrebno. Na kraju, obavite funkcionalna testiranja kako biste osigurali spremnost stroja za daljnji rad.