Čišćenje poljoprivrednih strojeva
Čišćenje poljoprivrednih strojeva ključno je kod velikih ulaganja u poljoprivredi. Traktori, rasipači gnojiva i strojevi za žetvu moraju raditi bez greške u vrlo kratkom vremenu. Sezone i zakoni često diktiraju kada i kako obaviti određene poslove. Uz to, važno je voditi brigu o zaštiti zaposlenika i poštivati pravila zaštite na radu. Najbolje metode čišćenja poljoprivrednih strojeva produžuju vijek trajanja i smanjuju popravke. Održavanje higijene poljoprivredne opreme pomaže i u produljenju vijeka trajanja strojeva.
Čišćenje strojeva na farmama i kod poduzetnika
Traktori su neophodni za svakodnevni rad na farmama. "Redovito čišćenje traktora održava ih u dobrom stanju i otkriva oštećenja ispod prljavštine. Isto vrijedi i za samohodne strojeve poput kombajna za krumpir ili krmno bilje. Ovi skupi strojevi visoke učinkovitosti često se dijele između različitih farmi. Važno je pridržavati se dogovorenih standarda pri vraćanju strojeva nakon upotrebe. Izvođači koji putuju s farme na farmu moraju paziti da ne prenesu štetne organizme ili otporne biljke.
Vanjsko čišćenje visokotlačnim čistačima
Visokotlačni čistači postali su standard za vanjsko čišćenje. Brzo i učinkovito uklanjaju prljavštinu. Za optimalne rezultate, odaberite odgovarajuće sredstvo za čišćenje s hladnom vodom. Visokotlačni perači s toplom vodom su još učinkovitiji. Viša temperatura poboljšava učinak čišćenja, što omogućuje bolje rezultate u kraćem vremenu. Korištenjem tople vode smanjuje se potrošnja i bolje se ispiru masni i uljni ostaci. Brže sušenje smanjuje opterećenje čišćenja za oko 40%.
Prednosti visokotlačnih perača s vriućom vodom
Visokotlačni čistači s toplom vodom nude bolje rezultate pri istom pritisku. Ujedno, smanjuje se vrijeme potrebno za čišćenje i sušenje. Visokotlačni čistači s toplom vodom mogu značajno smanjiti broj bakterija na strojevima. Uređaji s parnom opcijom omogućuju nježno čišćenje osjetljivih površina do 155 °C.
Također smanjuju vrijeme, količinu deterdženta i radni tlak. Tako proces čišćenja postaje brži i učinkovitiji.
Čišćenje poljoprivrednih strojeva u 5 koraka
Korak 1: Priprema i čišćenje kabine
Prvo odaberite odgovarajuće mjesto za čišćenje. Započnite čišćenje kabine operatera kemijskim sredstvima. Očistite prozore, zračne filtre i ostale elemente. Koristite mokri i suhi usisivač, sredstva za čišćenje i krpe za temeljito čišćenje.
Korak 2: Namočite i nanesite deterdžent
Uklonite grubu prljavštinu mehaničkim putem ili zrakom. Otvorite sve poklopce pogonskih dijelova i hladnjaka. Temeljito ih navlažite visokotlačnim čistačem s dovoljnom količinom vode kako bi se prljavština natopila. Zatim nanesite sredstvo za čišćenje, prekrivajući vanjske površine pjenom, i pustite da se pjena upije.
Korak 3: Čišćenje visokotlačnim peračem i vrućom vodom
Nosite zaštitnu opremu. Uklonite natopljenu prljavštinu vrućom vodom pod visokim pritiskom. Radite odozdo prema gore, koristeći prolaze za čišćenje po potrebi. Osjetljive komponente čistite nježno ili neizravno. Na kraju, isperite sve dijelove prema potrebi.
Korak 4: Sušenje
Ako je potrebno, usisajte ili otpuhnite preostalu vodu. Pregledajte stroj kako biste otkrili eventualna oštećenja i popravite ih po potrebi. Očistite vanjske prozore kabine i provjerite funkcionalnost rasvjete.
Korak 5: Održavanje i njega
Provjerite upute proizvođača za održavanje. Podmažite točke održavanja i ponovno montirajte sve dijelove, poput hladnjaka i poklopaca. Nanesite zaštitne premaze gdje je potrebno. Na kraju, obavite funkcionalna testiranja kako biste osigurali spremnost stroja za daljnji rad.
Savjeti za visokotlačno čišćenje
- Pritisak i količina vode ovise o stupnju zaprljanosti stroja i materijalima koji se čiste.
- Držite mlaznicu 20 do 30 centimetara od površine za najbolje rezultate i izbjegavanje oštećenja.
- LED rasvjeta i produžena koplja olakšavaju rad na velikim i visokim strojevima.
Čišćenje unutrašnjosti poljoprivrednih strojeva: Kabina i prozori
Kabina traktora ili kombajna često se zanemaruje tijekom intenzivne sezone. Sustavno čišćenje poljoprivrednih strojeva i njegove unutrašnjosti ima brojne prednosti.
Kabine
Koristite usisivač kako biste redovito uklonili sitne čestice prljavštine iz kabine. To pomaže u sprječavanju oštećenja električnih i hidrauličnih sustava, a time i skupih popravaka. Radnici također imaju koristi od čišćeg zraka u kabini, što smanjuje rizik od respiratornih bolesti. Redovito čišćenje kabinskih filtera sprječava širenje plijesni i mikotoksina.
Vjetrobranska stakla
Čista stakla povećavaju sigurnost i učinkovitost rada. Prljava stakla smanjuju vidljivost i uzrokuju slabiju efikasnost radne širine stroja. To znači da se posao obavlja sporije, a troškovi goriva i zamjenskih dijelova rastu. Pravilno održavanje vjetrobranskih stakala ključno je pri radu sa spremnicima gnojnice. Ako dođe do pogrešne procjene radne širine, može doći do prekomjernog unosa hranjiva. Prema novim propisima, to je zabranjeno. Slaba vidljivost također povećava rizik od nesreća ili oštećenja.
Kada i kako obaviti čišćenje poljoprivrednih strojeva?
Troškovi čišćenja u poljoprivredi često su visoki, pogotovo tijekom sezone. Ipak, pravilno čišćenje može smanjiti nepotrebne popravke i povećati sigurnost.
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Čišćenje nakon teških razdoblja korištenja ili promjena načina rada:
Preporučljivo je očistiti strojeve nakon intenzivnog korištenja kao što su sjetva ili žetva. Strojevi bi trebali biti očišćeni nakon prelaska s jedne farme na drugu. Takvim čišćenjem se sprječava prijenos neželjenih organizama.
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Jednom godišnje ili nakon svake upotrebe:
Strojevi za obradu tla ili piljenje dovoljno je čistiti jednom godišnje, po mogućnosti u jesen. Oprema koja koristi korozivne tvari, poput rasipača gnojiva, mora se čistiti. Ovaj postupak treba obaviti nakon svake uporabe.
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Redovito čišćenje za veću sigurnost:
Zaštita zaposlenika zahtijeva češće čišćenje kabina i prozora. Idealno bi bilo čišćenje svaki dan tijekom sezone rada. Time se smanjuje izloženost prašini i prljavštini, čime se poboljšava sigurnost i zdravlje zaposlenika.