Čišćenje rashladnih prostorija

Niske temperature su ključne! Hladnjače su izuzetno važne za tvrtke. U hotelima, restoranima, industriji i supermarketima, hladnjače čuvaju kvarljive proizvode. Da bi hladnjača ispravno funkcionirala, potrebno je specijalizirano čišćenje rashladnih prostorija.

Pogled sprijeda na čovjeka koji čisti između sanduka pića s uređajem za čišćenje

Čišćenje industrijske opreme, osobito rashladnih prostorija, zahtijeva pažljiv pristup. Neučinkovito čišćenje može imati ozbiljne posljedice. Bitan je profesionalan pristup koji uzima u obzir materijale, higijenske zahtjeve i temperaturu. Potrebno je koristiti odgovarajuće sredstvo za čišćenje i opremu. Hladnjače često pohranjuju prehrambene proizvode, pa greške mogu biti skupe. Planiranje čišćenja uvijek je investicija. Različite hladnjače zahtijevaju specifičan plan čišćenja. Potrebno je uzeti u obzir vrstu proizvoda i pohranu. Također, pri rukovanju hranom treba poštovati HACCP pravila.

Iako je čišćenje na niskim temperaturama moguće, bolje je čistiti hladnjače kada su isključene. To je posebno važno za temeljita čišćenja. Različite opcije imaju svoje prednosti i nedostatke, koje ćemo detaljno razmotriti u nastavku.

Pogled na hladnjaču punu naslaganih kutija

Prvi slučaj: Čišćenje dok je rashladni sustav uključen i temperatura ispod 0 °C

Čišćenje rashladnih prostora bez isključivanja uređaja smatra se redovnim održavanjem. Roba se premješta, čime se izbjegava poremećaj poslovanja. Zamrzivač se čisti s zatvorenim vratima kako bi se održalo optimalno hlađenje. Tijekom rada važno je pratiti ventilaciju.

Prednost u čistoći - čak i na temperaturama ispod nule

Zamrzivači koji rade na temperaturama od -20 °C ili niže zahtijevaju posebnu pažnju pri čišćenju. Sredstva za čišćenje mogu se smrznuti, stoga je važno koristiti formulacije prilagođene hladnim uvjetima. Sredstva na bazi alkohola ili antifriza mogu spriječiti smrzavanje. Također, potrebno je osigurati kompatibilnost s površinama poput aluminija, nehrđajućeg čelika i bakra, koji su česti u hladnjačama.

Vrhunska izvedba u nepovoljnim uvjetima

Strojno čišćenje pri niskim temperaturama korisno je za podove u hladnjačama. Valoviti aluminijski podovi zahtijevaju specijaliziranu opremu, kao što je stroj za ribanje i sušenje. Ovaj stroj temeljito čisti pukotine i teško dostupna mjesta, jer valjci pružaju veći kontaktni pritisak od disk četki. Iako tvrdokorne četke mogu izgledati učinkovitije, srednje tvrde (obično crvene) ne zaostaju mnogo u čišćenju i brže završavaju posao.

Pogled na prljavi pod s prašinom i komadićima papira. Jedna osoba drži krpu u ruci i čisti pod.

Prije uporabe stroja za ribanje i sušenje, grubu prljavštinu treba ukloniti metlom ili krpom od mikrovlakana.

Važno je procijeniti stupanj zaprljanosti u hladnoj prostoriji. Na podovima hladnjača često su ostaci hrane. Prljavština može ući i izvana, primjerice iz viličara ili kamiona. Ako se smrzne i nakuplja, stvaraju se slojevi tvrdokorne prljavštine.

Čišćenje hladnjača mašinama za ribanje i sušenje

Čišćenje metodom u 1 ili 2 koraka

Metoda u 1 korak:

Prvo se pod strojno oriba s dodatkom sredstva za čišćenje, a u istom koraku ponovno se usisava prljava tekućina.

Metoda u 2 koraka:

U 1. koraku voda i sredstvo za čišćenje se nanose na cijelu površinu zamrzivača i pritom se riba pod. To omogućuje da otopina za čišćenje počne djelovati. U 2. koraku, površina se ponovno tretira i otopina za čišćenje se čisti.

Osoba čisti pod u supermarketu

Održavanje strojeva za čišćenje

Vakuumski čistači i strojevi za ribanje/sušenje održavaju čistoću u supermarketima, industriji i hotelima. Oni prikupljaju velike količine prljavštine i prašine, čime pomažu u održavanju higijene i pozitivnog dojma. Dobar rad ovih uređaja doprinosi visokoj vrijednosti poslovanja i smanjuje opasnost od klizanja. Da biste postigli najbolje rezultate čišćenja, važno je pravilno održavati strojeve, a ne samo isprazniti spremnik za prljavštinu. Evo kako se brinuti o njima.

Saznajte više

Savjeti: Pravilna priprema

  • Otvorena hrana mora biti pokrivena u hladnjačama tijekom čišćenja. Aerosoli, uključujući sredstva za čišćenje, koji mogu nastati tijekom čišćenja, prenose se zrakom i mogu se taložiti na proizvodima ako nisu zaštićeni.
  • Zapamtite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (OZO). Posebno dizajnirano odijelo za grijanje osoblja dio je OZO opreme.

Čišćenje rashladnih prostorija suhim ledom

Ventilacijski otvor se čisti pištoljem za prskanje

Korištenje suhog leda za čišćenje rashladnih prostorija izvrsna je opcija tijekom rada. Olabljena prljavština zatim se usisava pomoću usisavača za mokro/suho čišćenje. Suhi led daje odlične rezultate na nižim temperaturama jer čisti udarom peleta na površinu. Budući da suhi led ne sadrži vodu, prljavština se ne može ponovo smrznuti. Suhi led je koristan za čišćenje teško dostupnih područja, poput izmjenjivača topline, senzora temperature i vlage, šarki vrata i tračnica u hladnjačama.

Čovjek čisti pod hladnjače s Kärcher strojem za ribanje i sušenje

Drugi slučaj: Hladnjače se čiste kada su isključene

Čišćenje rashladnih prostorija kada je rashladni uređaj isključen manji je izazov nego kad radi. U tom slučaju nema hrane ili drugih proizvoda, a temperature su iznad nule, pa je moguće koristiti vodu i uobičajena sredstva za čišćenje. Ipak, postoji značajno povećanje količine posla. Rashlađeni proizvodi moraju se ukloniti ili premjestiti u drugu hladnjaču. Ako je dostupna samo jedna hladnjača, potrebno je unajmiti dodatni spremnik. Nakon čišćenja, temperatura hladnjače mora se ponovno smanjiti, što uključuje dodatne troškove.

Čišćenje rashladnih prostorija visokotlačnim čistačima

Jedna od prednosti čišćenja s isključenim rashladnim mehanizmima je korištenje visokotlačnih čistača, jer voda neće smrzavati. Preporučuje se i korištenje sredstava za čišćenje površina s usisavanjem. Time se uklanja prljavština i zaostala voda, što skraćuje vrijeme sušenja. Sredstva za čišćenje površina pogodna su za podove i zidove u hladnjačama.

Osim visokotlačnih čistača s hladnom vodom, mogu se koristiti i oni s toplom vodom. Dvije su prednosti ovih čistača. Prvo, organska prljavština lakše se otapa, a drugo, vruća voda ubrzava sušenje površina. To smanjuje vrijeme zastoja. Temperatura vode do 60 °C pokazala se učinkovitom

Ikona komercijalnog stroja za čišćenje

Prednosti visokotlačnih čistača toplom vodom

Visokotlačni čistači s toplom vodom postižu bolje rezultate pri konstantnom tlaku. Osim bržeg čišćenja i sušenja, smanjuju nakupljanje bakterija. Korištenjem postavke pare, čak i osjetljive površine mogu se nježno čistiti do 155 °C. Ovi čistači smanjuju zahtjeve za rad, vrijeme i sredstva za čišćenje. Čišćenje hladnjača visokotlačnim čistačima s toplom vodom nudi brojne prednosti i optimizira proces čišćenja.

Saznajte više

Savjeti: Dodaci i priprema

  • U prehrambenoj industriji treba koristiti crijeva otporna na životinjsku mast koja ne ostavljaju tragove.
  • Tijekom čišćenja potrebno je uključiti odvodnu ventilaciju jer se time skraćuje proces sušenja i smanjuje kondenzacija. Prije ponovnog puštanja hladnjače u rad sve površine moraju biti potpuno suhe.
  • Tragovi guma viličara ili opreme za dizanje mogu se tretirati odgovarajućim sredstvima za čišćenje.

Čišćenje rashladnih komora parnim čistačima

Čovjek čisti klima uređaj hladnjače usisavačem

U hladnjačama s temperaturama od 0 °C do 6 °C, čišćenje parom, usisavanje ili dezinfekcija mogu se izvoditi dok hladnjak radi. No, zamrzivači s temperaturama ispod nule ne mogu se čistiti parom dok uređaj radi jer bi voda smrznula. Međutim, čišćenje parom moguće je kad je hlađenje isključeno.

Ključ uspjeha je 'know-how'

Hladni uvjeti u hladnjačama ne ometaju čišćenje ako se pravilno planiraju. Ključni su plan čišćenja, prava oprema i postupak. Učestalost čišćenja također treba biti dio plana, temeljen na prljavštini i intervalima. Održavanje rashladnih prostorija ispravnima ključno je za uspješno poslovanje.

Pogled na prljavi pod od aluminija.
Pogled na čisti pod od aluminija.

Prikladni proizvodi za vaše područje primjene

Kärcher: Ručno upravljani strojevi za ribanje i usisavanje

Ručno upravljani strojevi za ribanje i usisavanje 

 

 

Kärcher: Crvena valjkasta četka

Crvena valjkasta četka 

Kärcher: Visokotlačni čistači s hladnom vodom

Visokotlačni čistači s hladnom vodom 

kärcher: Visokolačni čistači vrućom vodom

Visokolačni čistači vrućom vodom 

Kärcher: Čistači podova i površina

Čistači podova i površina 

Kärcher: FloorPro sredstvo za uklanjanje tragova od guma i abrazije RM 776

FloorPro sredstvo za uklanjanje tragova od guma i abrazije RM 776

Kärcher: Parni usisavači

Parni usisavači 

Kärcher: Čišćenje suhim ledom

Čišćenje suhim ledom 

Kärcher: Mokro-suhi usisavači

Mokro-suhi usisavači

NATRAG NA PREGLED
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH