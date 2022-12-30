Čišćenje industrijske opreme, osobito rashladnih prostorija, zahtijeva pažljiv pristup. Neučinkovito čišćenje može imati ozbiljne posljedice. Bitan je profesionalan pristup koji uzima u obzir materijale, higijenske zahtjeve i temperaturu. Potrebno je koristiti odgovarajuće sredstvo za čišćenje i opremu. Hladnjače često pohranjuju prehrambene proizvode, pa greške mogu biti skupe. Planiranje čišćenja uvijek je investicija. Različite hladnjače zahtijevaju specifičan plan čišćenja. Potrebno je uzeti u obzir vrstu proizvoda i pohranu. Također, pri rukovanju hranom treba poštovati HACCP pravila.

Iako je čišćenje na niskim temperaturama moguće, bolje je čistiti hladnjače kada su isključene. To je posebno važno za temeljita čišćenja. Različite opcije imaju svoje prednosti i nedostatke, koje ćemo detaljno razmotriti u nastavku.