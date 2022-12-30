Čišćenje rashladnih prostorija
Niske temperature su ključne! Hladnjače su izuzetno važne za tvrtke. U hotelima, restoranima, industriji i supermarketima, hladnjače čuvaju kvarljive proizvode. Da bi hladnjača ispravno funkcionirala, potrebno je specijalizirano čišćenje rashladnih prostorija.
Čišćenje industrijske opreme, osobito rashladnih prostorija, zahtijeva pažljiv pristup. Neučinkovito čišćenje može imati ozbiljne posljedice. Bitan je profesionalan pristup koji uzima u obzir materijale, higijenske zahtjeve i temperaturu. Potrebno je koristiti odgovarajuće sredstvo za čišćenje i opremu. Hladnjače često pohranjuju prehrambene proizvode, pa greške mogu biti skupe. Planiranje čišćenja uvijek je investicija. Različite hladnjače zahtijevaju specifičan plan čišćenja. Potrebno je uzeti u obzir vrstu proizvoda i pohranu. Također, pri rukovanju hranom treba poštovati HACCP pravila.
Iako je čišćenje na niskim temperaturama moguće, bolje je čistiti hladnjače kada su isključene. To je posebno važno za temeljita čišćenja. Različite opcije imaju svoje prednosti i nedostatke, koje ćemo detaljno razmotriti u nastavku.
Prvi slučaj: Čišćenje dok je rashladni sustav uključen i temperatura ispod 0 °C
Čišćenje rashladnih prostora bez isključivanja uređaja smatra se redovnim održavanjem. Roba se premješta, čime se izbjegava poremećaj poslovanja. Zamrzivač se čisti s zatvorenim vratima kako bi se održalo optimalno hlađenje. Tijekom rada važno je pratiti ventilaciju.
Prednost u čistoći - čak i na temperaturama ispod nule
Zamrzivači koji rade na temperaturama od -20 °C ili niže zahtijevaju posebnu pažnju pri čišćenju. Sredstva za čišćenje mogu se smrznuti, stoga je važno koristiti formulacije prilagođene hladnim uvjetima. Sredstva na bazi alkohola ili antifriza mogu spriječiti smrzavanje. Također, potrebno je osigurati kompatibilnost s površinama poput aluminija, nehrđajućeg čelika i bakra, koji su česti u hladnjačama.
Vrhunska izvedba u nepovoljnim uvjetima
Strojno čišćenje pri niskim temperaturama korisno je za podove u hladnjačama. Valoviti aluminijski podovi zahtijevaju specijaliziranu opremu, kao što je stroj za ribanje i sušenje. Ovaj stroj temeljito čisti pukotine i teško dostupna mjesta, jer valjci pružaju veći kontaktni pritisak od disk četki. Iako tvrdokorne četke mogu izgledati učinkovitije, srednje tvrde (obično crvene) ne zaostaju mnogo u čišćenju i brže završavaju posao.
Prije uporabe stroja za ribanje i sušenje, grubu prljavštinu treba ukloniti metlom ili krpom od mikrovlakana.
Važno je procijeniti stupanj zaprljanosti u hladnoj prostoriji. Na podovima hladnjača često su ostaci hrane. Prljavština može ući i izvana, primjerice iz viličara ili kamiona. Ako se smrzne i nakuplja, stvaraju se slojevi tvrdokorne prljavštine.
Čišćenje metodom u 1 ili 2 koraka
Metoda u 1 korak:
Prvo se pod strojno oriba s dodatkom sredstva za čišćenje, a u istom koraku ponovno se usisava prljava tekućina.
Metoda u 2 koraka:
U 1. koraku voda i sredstvo za čišćenje se nanose na cijelu površinu zamrzivača i pritom se riba pod. To omogućuje da otopina za čišćenje počne djelovati. U 2. koraku, površina se ponovno tretira i otopina za čišćenje se čisti.
Održavanje strojeva za čišćenje
Vakuumski čistači i strojevi za ribanje/sušenje održavaju čistoću u supermarketima, industriji i hotelima. Oni prikupljaju velike količine prljavštine i prašine, čime pomažu u održavanju higijene i pozitivnog dojma. Dobar rad ovih uređaja doprinosi visokoj vrijednosti poslovanja i smanjuje opasnost od klizanja. Da biste postigli najbolje rezultate čišćenja, važno je pravilno održavati strojeve, a ne samo isprazniti spremnik za prljavštinu. Evo kako se brinuti o njima.
Savjeti: Pravilna priprema
- Otvorena hrana mora biti pokrivena u hladnjačama tijekom čišćenja. Aerosoli, uključujući sredstva za čišćenje, koji mogu nastati tijekom čišćenja, prenose se zrakom i mogu se taložiti na proizvodima ako nisu zaštićeni.
- Zapamtite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (OZO). Posebno dizajnirano odijelo za grijanje osoblja dio je OZO opreme.
Čišćenje rashladnih prostorija suhim ledom
Korištenje suhog leda za čišćenje rashladnih prostorija izvrsna je opcija tijekom rada. Olabljena prljavština zatim se usisava pomoću usisavača za mokro/suho čišćenje. Suhi led daje odlične rezultate na nižim temperaturama jer čisti udarom peleta na površinu. Budući da suhi led ne sadrži vodu, prljavština se ne može ponovo smrznuti. Suhi led je koristan za čišćenje teško dostupnih područja, poput izmjenjivača topline, senzora temperature i vlage, šarki vrata i tračnica u hladnjačama.
Drugi slučaj: Hladnjače se čiste kada su isključene
Čišćenje rashladnih prostorija kada je rashladni uređaj isključen manji je izazov nego kad radi. U tom slučaju nema hrane ili drugih proizvoda, a temperature su iznad nule, pa je moguće koristiti vodu i uobičajena sredstva za čišćenje. Ipak, postoji značajno povećanje količine posla. Rashlađeni proizvodi moraju se ukloniti ili premjestiti u drugu hladnjaču. Ako je dostupna samo jedna hladnjača, potrebno je unajmiti dodatni spremnik. Nakon čišćenja, temperatura hladnjače mora se ponovno smanjiti, što uključuje dodatne troškove.
Čišćenje rashladnih prostorija visokotlačnim čistačima
Jedna od prednosti čišćenja s isključenim rashladnim mehanizmima je korištenje visokotlačnih čistača, jer voda neće smrzavati. Preporučuje se i korištenje sredstava za čišćenje površina s usisavanjem. Time se uklanja prljavština i zaostala voda, što skraćuje vrijeme sušenja. Sredstva za čišćenje površina pogodna su za podove i zidove u hladnjačama.
Osim visokotlačnih čistača s hladnom vodom, mogu se koristiti i oni s toplom vodom. Dvije su prednosti ovih čistača. Prvo, organska prljavština lakše se otapa, a drugo, vruća voda ubrzava sušenje površina. To smanjuje vrijeme zastoja. Temperatura vode do 60 °C pokazala se učinkovitom
Prednosti visokotlačnih čistača toplom vodom
Visokotlačni čistači s toplom vodom postižu bolje rezultate pri konstantnom tlaku. Osim bržeg čišćenja i sušenja, smanjuju nakupljanje bakterija. Korištenjem postavke pare, čak i osjetljive površine mogu se nježno čistiti do 155 °C. Ovi čistači smanjuju zahtjeve za rad, vrijeme i sredstva za čišćenje. Čišćenje hladnjača visokotlačnim čistačima s toplom vodom nudi brojne prednosti i optimizira proces čišćenja.
Savjeti: Dodaci i priprema
- U prehrambenoj industriji treba koristiti crijeva otporna na životinjsku mast koja ne ostavljaju tragove.
- Tijekom čišćenja potrebno je uključiti odvodnu ventilaciju jer se time skraćuje proces sušenja i smanjuje kondenzacija. Prije ponovnog puštanja hladnjače u rad sve površine moraju biti potpuno suhe.
- Tragovi guma viličara ili opreme za dizanje mogu se tretirati odgovarajućim sredstvima za čišćenje.
Čišćenje rashladnih komora parnim čistačima
U hladnjačama s temperaturama od 0 °C do 6 °C, čišćenje parom, usisavanje ili dezinfekcija mogu se izvoditi dok hladnjak radi. No, zamrzivači s temperaturama ispod nule ne mogu se čistiti parom dok uređaj radi jer bi voda smrznula. Međutim, čišćenje parom moguće je kad je hlađenje isključeno.
Ključ uspjeha je 'know-how'
Hladni uvjeti u hladnjačama ne ometaju čišćenje ako se pravilno planiraju. Ključni su plan čišćenja, prava oprema i postupak. Učestalost čišćenja također treba biti dio plana, temeljen na prljavštini i intervalima. Održavanje rashladnih prostorija ispravnima ključno je za uspješno poslovanje.