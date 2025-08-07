Čišćenje restorana
Svakodnevni rad u ugostiteljstvu često je hektičan, uz visoke troškove i nedostatak osoblja. Ipak, očekivanja gostiju i dalje su visoka. Da bi gosti bili zadovoljni, nije važna samo dobra hrana, već i ambijent. Čistoća, kako u dijelu za goste, tako i u stražnjim prostorijama, ključna je za stvaranje prave atmosfere.
Posjedovanje odgovarajuće tehnologije i metoda može pomoći u učinkovitom izvršavanju raznolikih zadataka čišćenja i smanjenju pritiska na osoblje.
Atraktivan vanjski prostor
Prvi dojam je ključan, stoga bi gosti, čim vide vanjski prostor, trebali poželjeti ući unutra. Dodatna pogodnost je što, kada su čisti vanjska terasa i pivski vrt, manje prljavštine ulazi u restoran. Čistoća za stolom jednako je važna, a ovdje nije samo izgled ono što otkriva gdje se štedjelo na detaljima.
Vanjski prostor kao reklama: atraktivan bez obzira na vremenske uvjete
Za uklanjanje krupnije prljavštine i otpada s vanjskih površina prikladan je gurani čistač ili stroj sa sjedalom. Akumulatorski puhači za lišće ili usisavači za lišće tiha su i jednostavna opcija za uklanjanje opalog lišća s vanjskih površina.
S približavanjem zime, potrebno je odabrati pravo rješenje za čišćenje snijega ovisno o količini i mjestu. U većini slučajeva, lopata za snijeg dovoljna je za ručno čišćenje. S manjom frezom za snijeg od 26 KS možete se nositi i s većim količinama snijega.
Vanjski prostori
Čišćenje vanjskih prostora važan je stup održavanja čistoće objekta. Potrebno je održavati ceste, staze i parkirališta urednima, čistiti staklene površine i ne smiju se zanemariti manji detalji, od kanti za opuške do rukohvata na vanjskim stubištima.
Osim toga, ulazni prostor i zona za zadržavanje prljavštine moraju se redovito čistiti. Sav trud se isplati: stvara se pozitivan prvi dojam, čuva se vrijednost imovine i smanjuje količina čišćenja potrebna u unutrašnjosti.
Dobar koncept čišćenja i prava oprema pomažu vam da učinkovito postignete svoj cilj.
Ulazni prostor: čistoća u uskom grlu
Ulazi u restorane često su skučeni, zbog čega je čistoća na tom mjestu izuzetno važna. Visokokvalitetni, upijajući otirači pružaju gostima dobrodošlicu, istovremeno smanjujući količinu prljavštine unesene izvana. Mogu se jednostavno očistiti od labave prljavštine i prašine pomoću električne metle ili usisavača s četkom.
Za mokre vremenske uvjete, usisavač za mokro i suho usisavanje pravi je odabir. Unutrašnjost restorana često je popločana tvrdim podovima, koji se svakodnevno moraju čistiti od krupne, vidljive prljavštine pomoću brisača prašine i usisavača. Tvrdokorna prljavština može se brzo i učinkovito ukloniti sustavom raspršivača s mopom.
Savjet 1 – Stroj za ribanje i usisavanje za dodatni sjaj:
Ako su postavljeni podovi od poliranog kamena, a prostor je veći, možda bi se isplatilo upotrijebiti stroj za ribanje i usisavanje kako bi se podu vratio sjaj.
Savjet 2 – Očistite sve ulaze:
Osim glavnog ulaza, i ulazi za dostavu te ulazi za osoblje moraju se održavati čistima kako bi se smanjila količina prljavštine koja ulazi u unutrašnjost.
Dok sjednete za stol: važnost izgleda i osjećaja
Čim gost stigne za stol, sve mora ne samo izgledati čisto, već i biti čisto na dodir – to znači da stol, jelovnik i stolice ne smiju biti ljepljivi. Još jedan znak za uzbunu gostima je ljepljiv ili mrvicama prekriven pod.
Stoga, čim se stol isprazni, sve površine i dodirne točke na stolu i stolicama moraju se prebrisati vlažnom krpom. Krpe od mikrovlakana mogu učinkovito ukloniti prljavštinu zahvaljujući svojim blago abrazivnim svojstvima.
Stolnjak se može prebrisati krpom kako bi se uklonila labava prljavština, no ako je umrljan, treba ga zamijeniti. Na kraju, upotrijebite brisač prašine ili električnu metlu kako biste uklonili sve što je palo sa stola na stolice ili pod. Ako su proliveni napici ili druge tekućine, rješenje je raspršivač s mopom.
Međufazno čišćenje s pravom opremom
I međufazno i dnevno čišćenje, prije ili nakon radnog vremena, može se učiniti učinkovitijim uz odgovarajuću pripremu i pažljivo odabranu opremu za čišćenje.
Osvajanje ciljeva dobrom pripremom: učinkovito međufazno čišćenje
Konobari i osoblje za čišćenje u restoranima uvijek su pod velikim vremenskim pritiskom. Zato je važno biti dobro pripremljen. Ako su vam nadohvat ruke krpe prethodno tretirane vodom ili deterdžentom, prolivena tekućina ili neočekivana prljavština mogu se brzo očistiti kako bi se održali higijenski standardi.
Podovi na ulazu ili ispod stolova mogu se čistiti mopom, akumulatorskim suhim usisavačem ili električnom metlom. Općenito pravilo je da, ako je oprema za čišćenje nadohvat ruke, jednostavna za korištenje i vizualno privlačna, ljudi će je koristiti.
Dnevno čišćenje u unutrašnjosti: jutarnja ptica ili noćna sova?
Dnevno čišćenje se obavlja prije ili poslije radnog vremena. Međutim, čišćenje restorana nakon zatvaranja je manje zahtjevno jer se tvrdokorne naslage još nisu stigle ugraditi. Bilo prije ili poslije posluživanja, sva labava ili ugrađena prljavština mora se prvo ukloniti sa svakog stola.
Ako se tijekom dana koristio deterdžent, navečer se smije koristiti samo voda. Naime, voda uklanja ostatke deterdženta, sprječavajući da površine postanu ljepljive.
Prethodno tretirane krpe od mikrovlakana idealan su odabir zbog svojih abrazivnih svojstava i brze upotrebe. Stolice i sve dodirne točke, poput naslona, naslona za ruke i bočnih površina ispod stolice, treba prebrisati vlažnom krpom. Većina materijala, poput drva, kože i plastike, može se čistiti vlažnom metodom. Eventualne mrlje na tekstilu mogu se tretirati sredstvom za uklanjanje mrlja.
Savjet 1 – Radite od ruba prema sredini:
Kako biste spriječili širenje mrlje dublje u tkaninu prilikom uklanjanja, uvijek radite od vanjskog ruba prema sredini.
Savjet 2 – Očistite sve površine:
Tijekom svakodnevnog čišćenja, sve ostale površine poput kvaka na vratima, prozorskih klupčica i radnih ploča moraju se također očistiti te, po potrebi, dezinficirati.
Učinkovito čišćenje podova
Posjedovanje prave opreme olakšava posao održavanja podova, na zadovoljstvo i olakšanje osoblja. Ipak, čak i uz najbolju njegu, podove je povremeno potrebno temeljito očistiti. Odgovarajuća oprema i metoda razlikuju se ovisno o podnoj oblozi.
Tvrdi podovi ili tepisi: učinkovito čišćenje usisavačem i/ili mopom
Nakon što su stolovi i stolice očišćeni, tvrdi podovi i tepisi mogu se usisati kako bi se uklonila prljavština i otpaci.
Kada je u pitanju mokro čišćenje tvrdih podova, rješenje je stroj za pranje i usisavanje ili sustav s mopom od mikrovlakana. U slučaju potonjeg, preporučuje se metoda s prethodno tretiranim krpama, budući da eliminira potrebu za višekratnim umakanjem i cijeđenjem prljavog mopa u istoj kanti, što zauzvrat štedi vrijeme i napor timu za čišćenje.
Temeljito čišćenje podova: obratite pažnju na detalje
Iako se podovi čiste svakodnevno kako bi se spriječilo ugrađivanje prljavštine, i dalje je potrebno temeljito čišćenje dva do četiri puta godišnje. U suprotnom, podovi počinju neugodno mirisati, postaju ljepljivi ili izgledaju istrošeno i teže ih je održavati čistima. Potrebnu opremu i metodu potrebno je odabrati ovisno o vrsti poda.
- Tepisi zahtijevaju međufazno čišćenje iCapsol deterdžentom ili, alternativno, dubinsko čišćenje ekstrakcijom raspršivanjem, po mogućnosti također s iCapsol deterdžentom. Za temeljito čišćenje tepiha postoje strojevi koji kombiniraju metodu ekstrakcije raspršivanjem s tehnikom četkanja valjkom.
- Za drvene podove, vrsta poda je presudna. Za temeljito čišćenje uljenih podova, opcije uključuju strojeve za pranje i usisavanje s valjkastom glavom za ribanje, dvostruki valjkasti sustav s kontra-rotirajućim valjcima te crvene ili bež padove. Za brušenje brtvila na brtvljenim ili uljenim podovima, rješenje je stroj s jednim diskom s usisavanjem ili orbitalni stroj s jednim diskom. Voštene podove, s druge strane, treba tretirati suhim padom kako bi se mehanički uklonili ostaci voska.
- Tvrdi podovi mogu se čistiti strojem za pranje i usisavanje i dubinskim čistačem.
Savjet – Uklonite ostatke voska:
Ako je potrebno, ostaci voska na voštenim drvenim podovima mogu se ukloniti dubinskim sredstvom za čišćenje parketa.
Čišćenje podnih obloga
Bez obzira radi li se o tepihu u hotelskom hodniku, cementnom estrihu u proizvodnoj hali ili drvenom podu u školskoj zgradi, postoji bezbroj podnih obloga koje su prikladne za različita opterećenja i osiguravaju sigurnost putem svojstava poput protukliznog dizajna ili izbočina.
Čišćenje podnih obloga u nekim je područjima važno za osiguravanje higijene, dok je u drugima fokus na izgledu. U svakom slučaju, dobro održavane podne obloge imaju dulji vijek trajanja i stoga ih je potrebno rjeđe zamjenjivati. Redovitim održavanjem može se odgoditi i potreba za radno intenzivnim temeljitim čišćenjem.
Kada je riječ o čistoći restorana: sve je u bojama i detaljima
Iako je čistoća naravno važna u svim dijelovima restorana, u toaletima je ona apsolutno neupitna. Ovdje boje mogu igrati važnu ulogu u sprječavanju širenja klica. Mali detalji čine veliku razliku kada je u pitanju osjećaj ugode kod gostiju.
When nature calls: cleanliness that builds a sense of trust
Ništa vam ne može pokvariti objed kao prljavi toaleti. Upravo iz tog razloga sanitarne čvorove treba temeljito čistiti barem jednom dnevno, prije ili poslije radnog vremena, te po potrebi između.
Osim samih WC-a, previjalište za bebe osjetljivo je područje koje je potrebno svakodnevno čistiti i po potrebi dezinficirati. Osoblje za čišćenje također bi trebalo čistiti ogledala, police i umivaonike barem jednom dnevno.
Korištenjem metode kodiranja bojama može se spriječiti širenje klica prilikom čišćenja sanitarnih čvorova. Različite boje označavaju različita područja primjene.
Pisoari, toaleti i zone prskanja uvijek se čiste crvenim tekstilom za čišćenje. Žuti tekstil, s druge strane, koristi se za sva ostala područja u sanitarnim čvorovima. Različite boje osiguravaju sigurnost osoblja za čišćenje.
Kako bi se spriječilo nastajanje tragova prilikom čišćenja ogledala, preporučujemo korištenje odgovarajućih krpa od mikrovlakana u kombinaciji s gotovim sredstvom za čišćenje stakla.
Kako bi osoblje imalo brz pristup kolicima i opremi za čišćenje, moraju se nalaziti blizu mjesta uporabe. Ipak, to bi trebala biti lokacija kojoj gosti nemaju pristup, jer kanta puna prljave vode ili iskorištenih ručnika nije ugodan prizor.
Savjet 1 – Provjerite WC četku:
Prilikom čišćenja WC-a, treba provjeriti je li i WC četka čista.
Savjet – Stalna opskrba:
Tijekom radnog vremena, zalihe poput ručnika za ruke, sapuna ili toaletnog papira moraju se provjeravati i nadopunjavati prema potrebi, a kante za smeće redovito prazniti. Ugodan miris, poput suptilnog difuzora s mirisnim štapićima, dodaje završni dodir.
Čišćenje sanitarnih čvorova i svlačionica
Postoji mnogo razloga zašto je temeljito čišćenje sanitarnih čvorova i svlačionica od iznimne važnosti: ovisno o lokaciji, toalete, tuševe i svlačionice u uredima, proizvodnim pogonima, hotelima, restoranima, sportskim dvoranama ili trgovačkim centrima koristi velik broj ljudi.
To neizbježno dovodi do kontakta kože s raznim površinama koje su dodirivali gotovo svi korisnici – uključujući kvake na vratima, slavine ili tipke za puštanje vode u WC-u. Posljedično, mikroorganizmi se mogu prenositi s jedne osobe na drugu. To se mora spriječiti definiranim slijedom čišćenja.
Higijena u ugostiteljstvu
Čim je hrana u pitanju, higijena je najvažnija. Uz odgovarajuću opremu, kuhinja restorana i rashladna komora mogu se učinkovito čistiti, što olakšava usklađivanje sa strogim zahtjevima lokalnih ili međunarodnih smjernica, kao što je HACCP (Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke).
Čistoća u kuhinji (1): zidne pločice
Visokotlačni čistač, u kombinaciji s mlaznicom za pjenu i kompatibilnim deterdžentom za pjenu, idealno je rješenje za svakodnevno čišćenje zidnih pločica u kuhinji.
Važno je naizmjenično koristiti kisela i alkalna sredstva za pjenu kako bi se pouzdano uklonila mjesta za razmnožavanje mikroorganizama. Treba imati na umu da su fuge koje sadrže cement osjetljive na kiseline. Kako bi se izbjeglo oštećenje fuga, pločice je potrebno temeljito isprati prije čišćenja kiselim sredstvima.
Čistoća u kuhinji (2): za higijensko čiste kuhinjske uređaje i ostalo
Parni čistači idealan su alat za održavanje higijenske čistoće kuhinjskih uređaja i pribora.1 Para izlazi iz mlaznice brzinom od 170 km/h, u vrlo finim kapljicama, na visokoj temperaturi od 100 °C i tlaku od 4 do 8 bara. To omogućuje pari da prodre na mjesta koja su teško dostupna krpom ili četkom.2 Tako se, na primjer, rubovi prednjih ploča perilica posuđa i izbrazdane površine higijenski čiste – i to sve bez upotrebe kemikalija.
Čistoća u kuhinji (3): čišćenje podova
Kako bi se smanjio rizik od klizanja, profesionalne kuhinje obično su popločane reljefnim pločicama s izbočinama. Međutim, nedostatak je što masnoća i ostaci hrane zapinju u udubljenjima između izbočina, a naslage se s vremenom nakupljaju.
Jedan od učinkovitih načina za otpuštanje prljavštine je upotreba visokog tlaka putem čistača površina s rotirajućom šipkom s mlaznicama i blago pomaknutim mlaznicama za snagu.
Alternativno, učinkovita opcija za čišćenje podova su orbitalni strojevi ili strojevi za pranje i usisavanje s valjkastim dizajnom. Međutim, valjkasti strojevi puno su jednostavniji za rukovanje i usisavaju prljavu vodu izravno. Najbolje od svega, visoka brzina rotacije čini valjke praktički samoočistivima, budući da se prljavština jednostavno ne može zalijepiti za njih.
Čistoća u kuhinji (4): rashladna komora
Uz čišćenje kuhinje, čišćenje rashladne komore također bi trebalo biti redovita stavka na rasporedu. Održavanje se provodi dok je rashladna komora još uvijek uključena, čime se osigurava neprekinuti hladni lanac. Prethodno tretirane krpe ili mopovi od mikrovlakana mogu s lakoćom ukloniti vidljivu prljavštinu zahvaljujući svojim abrazivnim svojstvima. Mali stroj za pranje i usisavanje također je vrlo učinkovita opcija za čišćenje poda.
Tijekom čišćenja, vrata rashladne komore moraju ostati zatvorena kako se ne bi smanjila učinkovitost hlađenja. Stoga je posebno važno da osoblje za čišćenje ima odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (OZO), kao što su posebno termo odijelo, zaštitne naočale i rukavice. Nadalje, rashladna komora mora biti dovoljno prozračena.
Savjet – Koristite parne čistače u rashladnim komorama:
Kada su temperature u rashladnim komorama iznad nule, parni čistači dobar su odabir za higijensko čišćenje teško dostupnih područja poput gumenih brtvi na vratima. Kod temeljitog čišćenja, rashladni sustav se isključuje, a sva hrana premješta u drugu rashladnu komoru ili u rashladni kontejner.
Čišćenje kuhinja
Gdje god se kuha hrana, neizbježne su tvrdokorne mrlje. Masnoća i ostaci hrane moraju se sustavno uklanjati u skladu s HACCP smjernicama kako bi se uklonila mjesta za razmnožavanje mikroorganizama.
Koja je uloga visokotlačnih čistača, čistača površina, parnih čistača, strojeva za ribanje i strojeva za pranje i usisavanje? Koje posebnosti treba uzeti u obzir prilikom njihove upotrebe? A kako treba izgledati dezinfekcija?
Higijena u rashladnim komorama
Niske temperature, velika važnost: rashladne komore nalaze se u brojnim tvrtkama i obično su sastavni dio operativnih procesa.
U hotelima i restoranima, industrijskim proizvodnim pogonima ili supermarketima, rashladne komore osiguravaju prave uvjete za skladištenje kvarljive i temperaturno osjetljive robe. Kako bi komora savršeno funkcionirala, potrebno je specijalističko profesionalno čišćenje koje odražava posebne uvjete.