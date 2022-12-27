Čišćenje stočne prikolice
Bez obzira koristite li prikolicu za prijevoz nekoliko svinja ili veliki kamion za pašnjak, čišćenje stočne prikolice ključno je za održavanje higijene. Bez obzira na veličinu, dezinfekcija prikolice za stoku mora se obavljati redovito. Pravilna higijena tijekom prijevoza stoke smanjuje rizik prijenosa uzročnika između životinja i ljudi.
Zakon o čišćenju transportera za životinje
Vozila za prijevoz životinja ključna su za sigurnost u opskrbnom lancu hrane. Njihova čistoća i higijena strogo su regulirane propisima. U Ujedinjenom Kraljevstvu vrijedi Uredba o prijevozu životinja za čišćenje i dezinfekciju. Prema Uredbi, prijevoz životinja zabranjen je u neočišćenim i nedezinficiranim vozilima. Naredba također definira potrebnu razinu čistoće te metode koje treba primijeniti za temeljito čišćenje stočne prikolice.
Postupak čišćenja stočne prikolice
Prilikom prijevoza životinja na dno prikolice potrebno je staviti slamu, piljevinu ili sličan materijal za stelju. Ova podloga sprječava klizanje životinja i pomaže u upijanju urina i fekalija tijekom dužih putovanja. Čišćenje stočne prikolice mora se obaviti najmanje 24 sata nakon prijevoza ili prije sljedećeg putovanja, ovisno o tome što se dogodi ranije. Prikolice se ne moraju čistiti između ponovljenih putovanja između iste dvije točke tijekom dana.
Ako su životinje prevožene u kontejneru, unutrašnjost i vanjsku stranu prikolice trebaju se očistiti, bez obzira na zaprljanost. Za transport bez kontejnera, čisti se samo dio koji je bio u kontaktu sa životinjama, dok se ostali dijelovi čiste samo ako su zaprljani. Kotači i blatobrani uvijek moraju biti očišćeni, bez obzira na vrstu vozila. Nakon čišćenja, sve površine treba dezinficirati, osim unutrašnjosti vozačeve kabine.
Labavu prljavštinu poput hrane, stelje, izlučevina i blata potrebno je ručno ukloniti vodom, parom ili kemikalijama. Koriste se lopata, crijevo, kanta i metla za osnovno uklanjanje prljavštine.
Bez obzira na vremenske uvjete, čišćenje stočne prikolice zahtijeva upotrebu velike količine vode. Preporučuje se korištenje visokotlačnog čistača za učinkovito ispiranje.
Pjena za čišćenje može se dodatno koristiti zbog boljeg prianjanje, čime se učinkovitije otapa prljavština. Nakon nanošenja, otopljena prljavština ispire se uređajem s protokom od 1000 litara na sat ili više za učinkovito čišćenje.
Čišćenje stočne prikolice u klaonici
Klaonica je posebno rizično okruženje jer u nju dolaze vozila s raznih farmi koja prevoze različite vrste stoke. Iako nije obvezno očistiti i dezinficirati stočnu prikolicu prije napuštanja klaonice, vozač mora ispuniti obrazac FMAW27. U obrascu se navodi gdje će vozilo biti očišćeno i dezinficirano nakon odlaska. Prikolica se mora očistiti unutar 24 sata nakon napuštanja klaonice ili prije sljedeće upotrebe, ovisno o tome što se dogodi ranije.
Savjet 1 – Koristite toplu vodu:
Visokotlačni čistač s vrućom vodom, između 60 i 80 °C, ubrzava i poboljšava čišćenje. Topla voda učinkovito uklanja prljavštinu, često bez potrebe za deterdžentima, a vozila se brže suše i mogu se ponovno koristiti. Za najbolje rezultate koristi se ravna mlaznica za raspršivanje.
Savjet 2 – Nosite zaštitnu odjeću:
Zaštitna oprema (OZO) štiti čistača od bakterija i mogućih letećih krhotina. Oprema uključuje zaštitno odijelo, rukavice, čizme, zaštitne naočale i zaštitu za sluh. Čizme je također potrebno očistiti i dezinficirati prije napuštanja prostora za pranje.
Kako bi trebao izgledati prostor za čišćenje transportera za životinje?
Idealno bi bilo da prostor za pranje ima odvojene ulaze i izlaze, kako bi se spriječio kontakt očišćenih prikolica s prljavima. Potreban je veliki, natkriveni prostor s nekoliko stanica za pranje kako bi se izbjegla kontaminacija. Podovi moraju biti vodootporni i zatvoreni, a prljava voda mora se ispravno odvoditi kako bi se spriječio prijenos bolesti.
Prikolice za stoku brže se suše u zatvorenoj praonici, a visokotlačni čistač s toplom vodom dodatno skraćuje vrijeme sušenja. Za česta pranja velikih vozila preporučuje se ulaganje u stacionarne visokotlačne čistače s jakim pumpama i generatorima pare za toplu vodu.
Savjet – Sušenje prije dezinfekcije:
Nakon potpunog uklanjanja prljavštine, vozilo treba osušiti. U suprotnom, dezinficijens će se otopiti u preostaloj vodi, čime se smanjuje njegova učinkovitost. Preostala prljavština koja sadrži proteine također ima sličan učinak. Dezinficijens će djelovati na te proteine umjesto na viruse, bakterije ili druge mikroorganizme. Time se značajno smanjuje njegova sposobnost uništavanja patogena. Stoga, prikolica za stoku mora biti potpuno suha prije dezinfekcije.
Dezinfekcija i topla voda
Nakon što su svi dijelovi stočne prikolice očišćeni i osušeni, može se pristupiti dezinfekciji. Vozač mora voditi evidenciju dezinfekcije za svako vozilo, uključujući način čišćenja i korištena sredstva. Sva dezinfekcijska sredstva moraju biti odobrena od strane Defra.
Defra pruža popis odobrenih dezinficijensa za specifične bolesti i potrebne koncentracije. Taj popis pomaže korisnicima da izaberu odgovarajuća sredstva za dezinfekciju. Kada koristite kemikalije, obratite pažnju na sljedeće aspekte:
- Koristite dezinfekcijsko sredstvo u što manjoj količini kako biste smanjili ispuštanje kemikalija u okoliš.
- Ostaci ne smiju biti prisutni u hrani ili otpadnim vodama.
- Izbjegavajte alergene tvari kao što su aldehidi, krezoli i CMR (karcinogeni, mutageni i toksični za reprodukciju).
- Prve naznake otpornosti zabilježene su na tvarima kao što su formaldehid i kvaternarni amonijevi spojevi.
Savjet – Koristite pjenu:
Preporučuje se korištenje pjene za isticanje već tretiranih područja i pojačavanje učinka. Pjena koja se ne raspršuje može se primijeniti kopljem za pjenu s udaljenosti do sedam metara. Ova metoda povećava sigurnost korisnika.
Studije o dezinfekcijskom učinku visokotlačnih čistača toplom vodom daju zanimljive rezultate. U proljeće 2021. neovisni laboratorij dokazao je učinkovitost Kärcher uređaja u borbi protiv virusa. Naši visokotlačni čistači s vrućom vodom uklonili su viruse s ovojnicom pri 65 °C. Takvi su rezultati postignuti nakon manje od minute kontakta s kontaminiranom površinom. Pri temperaturi iznad 75 °C znatno se smanjuje i količina virusa bez omotača.
Prednosti tlačnih čistača toplom vodom
Tlačni čistači čiste učinkovitije kada se koriste s vrućom vodom pod stalnim pritiskom. Uz poboljšane rezultate, smanjuju vrijeme čišćenja i sušenja. Tlačni čistači s vrućom vodom donose i smanjenje klica. Uz parni stupanj, osjetljive površine mogu se čistiti vodom do 155 °C. Također, čistači omogućuju smanjenje radnog tlaka, utrošenog vremena i količine deterdženta. Čišćenje toplom vodom nudi mnoge prednosti za optimizaciju procesa čišćenja.
Čišćenje transportera životinja u akvakulturi
Propisi za čišćenje transportera za životinje u aquafarmingu slični su onima za druge vrste životinja. Objekti za aquafarming su visoko sigurnosna područja. Rizik od prijenosa patogena u ribljim fondovima je puno veći. U najgorem slučaju, širenje klica može dovesti do zatvaranja cijelog objekta. Stoga je potrebno temeljito očistiti i adekvatno dezinficirati unutrašnjost i vanjštinu vozila za prijevoz ribe. To osigurava dobru razinu čistoće i higijene.
Čišćenje prikolice za ribu
Prijevoz ribe i rakova uvijek uključuje rizik prijenosa klica ili infekcija. Na primjer, to se može dogoditi prilikom transporta iz mrijestilišta u rezervoar za uzgoj. Stoga je temeljito čišćenje i dezinfekcija spremnika za životinje ključno. Ove mjere pomažu smanjiti rizik od kontaminacije. Čistoća i higijena su od vitalnog značaja u akvakulturi.