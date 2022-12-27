Postupak čišćenja stočne prikolice

Prilikom prijevoza životinja na dno prikolice potrebno je staviti slamu, piljevinu ili sličan materijal za stelju. Ova podloga sprječava klizanje životinja i pomaže u upijanju urina i fekalija tijekom dužih putovanja. Čišćenje stočne prikolice mora se obaviti najmanje 24 sata nakon prijevoza ili prije sljedećeg putovanja, ovisno o tome što se dogodi ranije. Prikolice se ne moraju čistiti između ponovljenih putovanja između iste dvije točke tijekom dana.

Ako su životinje prevožene u kontejneru, unutrašnjost i vanjsku stranu prikolice trebaju se očistiti, bez obzira na zaprljanost. Za transport bez kontejnera, čisti se samo dio koji je bio u kontaktu sa životinjama, dok se ostali dijelovi čiste samo ako su zaprljani. Kotači i blatobrani uvijek moraju biti očišćeni, bez obzira na vrstu vozila. Nakon čišćenja, sve površine treba dezinficirati, osim unutrašnjosti vozačeve kabine.