Čišćenje u gospodarskom ribolovu
Visokotlačno čišćenje ključno je u gospodarskom ribolovu, bilo s prijenosnom opremom u luci ili stacionarnim sustavima na brodovima. Lanac proizvodnje u ovom sektoru je dug. Započinje ribolovom i prolazi kroz brojne faze, sve do krajnjeg kupca. Dezinfekcija i čišćenje uvijek su prioritet za besprijekornu sigurnost hrane.
Zahtjevi za čišćenje u gospodarskom ribolovu
Metode tradicionalnog ribolova u jezerima, rijekama i moru raznolike su i ovise o vrsti ribe koja se lovi. Štapovi za pecanje, mreže i lovke za ribe imaju svoje mjesto. Prirodni uvjeti također utječu na izbor metode. Je li voda slatka ili slana? Je li dno od blata, pijeska ili kamenja? Štapovi za pecanje koriste se za mali ribolov, dok mreže i klopke služe za lov jastoga, rakova i sličnih vrsta. Mreže svih vrsta koriste se za dubinski ribolov. Ribolov je podložan automatizaciji, a proizvodni lanac je dug, s nekoliko faza od ulova do potrošača. Sigurnost hrane uvijek je na prvom mjestu. Prvi korak, sam ribolov, ima posebne zahtjeve za čišćenje kako bi se osigurali sigurnosni standardi.
Čišćenje mreža i opreme u ribarstvu
Čišćenje u gospodarskom ribolovu i ribolovne opreme nije samo pitanje izgleda. Besprijekorna higijena jednako je važna kao i održavanje opreme, a ne samo za bolji ulov.
Uklonite ostatke i očistite mreže, užad i zamke za ribe
Brane ili zamke za jastoge obično su konusne konstrukcije od mrežastog materijala koje se postavljaju na dno vode. Čišćenje zamki obično se vrši nakon svake upotrebe, jer duže borave u vodi i vjerojatno se na njima nakuplja prljavština. Isto vrijedi i za debele konope kojima se zamke spuštaju u vodu.
Čišćenje u gospodarskom ribolovu nije samo pitanje higijene. Ribolovke su punjene mamcem od mrtve ribe. Budući da jastozi imaju vrlo dobre oči, bolje vide mamac kada zamke nisu prekrivene ostacima. Za čišćenje i uklanjanje krhotina, visokotlačni perač s vrućom vodom mogao bi biti idealan. Vodeni mlaz koji se zagrijava do 155 °C uklanja naslage i značajno smanjuje klice, a sredstva za čišćenje nisu nužna na tako visokim temperaturama
Prednosti visokotlačnih perača vrućom vodom
Visokotlačni perači s vrućom vodom čiste bolje pri konstantnom tlaku. Oni donose brže rezultate, kraće vrijeme čišćenja i sušenja, a smanjuju nakupljanje bakterija. Korištenjem postavke pare, čak i osjetljive površine mogu se nježno čistiti do 155 °C.
Ovi perači smanjuju zahtjeve za radom, vremenom i količinom sredstava za čišćenje. Čišćenje visokotlačnim peračima s vrućom vodom nudi brojne prednosti i optimizira čišćenje u komercijalnom ribolovu.
Skidanje algi i naslaga na plovilima
Na čamcima i brodovima često postoji nekoliko poslova čišćenja na kraju dana. Čišćenje palube od ostataka ribe, ulova i prljavštine iz košara i zamki samo je jedan od primjera. U ovom slučaju, visokotlačni perač s vrućom vodom idealan je za temeljito čišćenje. Vanjski trup čamca ili broda također treba redovito čistiti, iako ne svakodnevno. Alge, planktoni, dagnje i druga prljavština nakupljaju se na trupu. Uklanjanje tih naslaga visokotlačnim peračem pomaže održavanju vrijednosti plovila i učinkovitosti potrošnje goriva. Čamci i brodovi obično se u tu svrhu odvoze na suhi vez.
Čišćenje u gospodarskom ribolovu: Čišćenje staza i ulaza nakon utovara
Nakon povratka na kopno, dnevni ulov se istovara i prenosi u transportere ili hladnjače. To često rezultira određenom količinom otpada. Na molu ili u skladištu mogu ostati komadići papira ili folije od ambalaže. Za čišćenje staza do čamca ili broda, kao i prostora oko skladišta, dobro je koristiti industrijski čistač poput stroja za metenje i usisavanje. Ovaj stroj brzo, praktično i temeljito uklanja grube ostatke prljavštine i prašinu.
Stacionarna visokotlačna oprema za čišćenje tvorničkih brodova
Osim manjih ribarskih brodova, veliki ribolovni brodovi, poznati i kao brodovi za ulov i preradu, postaju sve važniji. Ovi brodovi imaju kompletnu opremu za obradu ulova na moru. Na njima se obavljaju svi postupci, od rezanja i vađenja utrobe, do filetiranja, pakiranja i zamrzavanja ribe izravno na brodu.
Na velikim ribolovnim brodovima čišćenje opreme nužno je svakodnevno zbog rizika od bakterija i kontaminacije. Zbog veličine broda i visokih higijenskih zahtjeva, stacionarni visokotlačni perači su najbolji izbor. Ovi perači mogu koristiti hladnu ili toplu vodu, a oprema se može prilagoditi potrebama korisnika. Ako je potrebno čistiti na više lokacija, instaliraju se fiksne točke za čišćenje. Korištenjem cjevovodnog sustava, više korisnika može istovremeno koristiti perače. Opremu kao što su pištolji i mlaznice držimo na istom mjestu, što smanjuje rizik od kontaminacije i štedi vrijeme. Središnja jedinica za vodu omogućava čišćenje bez ulaska u područje prerade ribe, smanjujući dodatno rizik od kontaminacije.
Savjet:
Neki proizvođači također nude stacionarne visokotlačne perače za ugrađeno napajanje od 60 herca, poseban napon koji koriste brodovi diljem svijeta.
Čišćenje i dezinfekcija tijekom obrade ribe na brodu prema HACCP-u
Brodovi na kojima se riba izravno prerađuje mogu se smatrati plutajućim proizvodnim objektima. Oni služe za proizvodnju visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda, poput ribe, jastoga i rakova. Iz tog razloga moraju biti higijenski besprijekorni. Zatim ih smještaju u opskrbni lanac koji opskrbljuje svjetsko stanovništvo. Kao i u svim poslovima s hranom, čišćenje i dezinfekcija imaju ključnu ulogu. Ovi postupci štite zdravlje krajnjeg potrošača i ekonomski uspjeh ribarskih tvrtki.
Proizvodni radni prostori, skladišta i hladnjače za hranu moraju se čistiti prema HACCP smjernicama. HACCP stoji za Hazard Analysis Critical Control Points.
Radite prema rasporedu čišćenja
Čišćenje i dezinfekcija dva su različita procesa. Čišćenje uklanja kontaminirajuće tvari poput ostataka hrane, mikroorganizama i deterdženata. U prehrambenom sektoru sredstva za čišćenje moraju učinkovito ukloniti prljavštinu i biti sigurna za kontakt s površinama na kojima se obrađuje hrana. Također, ne smiju biti štetna za ljudsko zdravlje.
Zbog različitih intervala čišćenja, važno je imati raspored. Treba navesti: što (oprema, površine, podovi), kada (nakon upotrebe, dnevno, tjedno), kako (sredstva i doziranje) i tko (odgovorne osobe). Dovršeni rad mora biti zabilježen i dokumentiran.
Problemi s proteinima, sapunom i niskim temperaturama
Nakon čišćenja, proces dezinfekcije započinje nakon što se površina osuši. Dezinfekcija uključuje kemijske i fizičke procese koji uništavaju mikroorganizme. Ovaj proces mora biti siguran za zdravlje i ne smije utjecati na kvalitetu hrane.
Tijekom dezinfekcije, treba razmotriti probleme s proteinima, sapunom i niskim temperaturama. Na primjer, kemijski dezinficijensi mogu biti manje učinkoviti u prisutnosti proteina. Ovi proteini mogu reagirati s mikroorganizmima i hranom. To smanjuje učinkovitost dezinfekcije.
Također, ostaci površinski aktivnih tvari, poput sapuna, mogu utjecati na učinkovitost dezinficijensa. Sapun iz deterdženata može reagirati s nekim dezinficijensima, čineći ih neučinkovitima.
Kada su temperature preniske, otopine dezinficijensa mogu biti manje učinkovite. Niske temperature mogu usporiti kemijske i fizičke procese dezinfekcije. Time se smanjuje učinkovitost samog postupka dezinfekcije.