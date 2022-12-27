Brane ili zamke za jastoge obično su konusne konstrukcije od mrežastog materijala koje se postavljaju na dno vode. Čišćenje zamki obično se vrši nakon svake upotrebe, jer duže borave u vodi i vjerojatno se na njima nakuplja prljavština. Isto vrijedi i za debele konope kojima se zamke spuštaju u vodu.

Čišćenje u gospodarskom ribolovu nije samo pitanje higijene. Ribolovke su punjene mamcem od mrtve ribe. Budući da jastozi imaju vrlo dobre oči, bolje vide mamac kada zamke nisu prekrivene ostacima. Za čišćenje i uklanjanje krhotina, visokotlačni perač s vrućom vodom mogao bi biti idealan. Vodeni mlaz koji se zagrijava do 155 °C uklanja naslage i značajno smanjuje klice, a sredstva za čišćenje nisu nužna na tako visokim temperaturama