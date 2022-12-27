Čišćenje u akvakulturi
Čišćenje u akvakulturi ključno je za održavanje higijene u bazenima za uzgoj. Ove aktivnosti štite akvakulturu i doprinose ekonomskom uspjehu tvrtki. Kako bi se postigla potrebna čistoća, posebno je važno koristiti visokotlačne uređaje za čišćenje.
Akvakultura i akvauzgoj odnose se na kontrolirani uzgoj riba i rakova. Također uključuju uzgoj algi za kemijsku, farmaceutsku i prehrambenu industriju. Objekti za valjenje i uzgoj riba razlikuju se po svojim funkcijama. Mrijestilišta služe za valjenje i početni uzgoj riba. Nakon toga, ribe se premještaju u recirkulirajuće akvakulturne spremnike. Tamo se čuvaju radi daljnjeg tova i rasta.
Bez obzira na vrstu objekta, svi zahtijevaju čišćenje u akvakulturi i dezinfekciju. Prilagodba postupka potrebama objekata ključna je za sprječavanje unošenja patogena. Time se štiti vodeni ekosustav i osigurava ekonomski uspjeh uzgajivača riba.
Aquafarming: Čišćenje u mrijestilištima
Izleganje riba od jajeta do mladunaca najosjetljiviji je dio uzgojnog procesa. U ovoj fazi važno je intenzivno čišćenje u akvakulturi te kontrola kvalitete vode i temperature. Zbog toga su većina objekata u Europi u zatvorenim prostorima. U toplijim područjima, poput Azije, mrijestilišta su na otvorenom. Imaju kroviće za zasjenjenje spremnika. Izravna sunčeva svjetlost može kontaminirati vodu. Bez obzira na unutarnje ili vanjske prostore, koriste se stacionarni visokotlačni sustavi. Mobilne jedinice koriste se za održavanje čistoće u akvakulturi poput posuda, filtara i cijevi.
Kratki intervali čišćenja uzgojnih spremnika
Stacionarni visokotlačni sustavi za toplu ili hladnu vodu omogućuju rad više korisnika. Konfiguracija sustava i raspon dodataka prilagođavaju uređaje specifičnim potrebama korisnika. Uzgojni spremnici čiste se u kratkim intervalima, svakih nekoliko tjedana. Budući da su relativno mali, ukupni napor čišćenja je manji. Zbog kratkog vremena korištenja nakuplja se manje prljavštine.
Savjet:
Oprema poput lopata, metli, kanti ili kade također se može čistiti visokotlačnim čistačem.
Visokotlačni čistač s vrućom vodom
Čistači s vrućom vodom postižu bolje rezultate u čišćenju u akvakulturi jer smanjuju vrijeme sušenja i broj klica. Visokotlačni čistači s vrućom vodom koriste temperaturu vode do 155 °C.
Visoke temperature često čine sredstva za čišćenje nepotrebnima. Vruća voda uklanja naslage i značajno smanjuje broj bakterija.
Visokotlačni čistač s hladnom vodom
Kada se koriste visokotlačni čistači s hladnom vodom, preporučuje se odgovarajuće sredstvo za čišćenje. Ovo sredstvo treba odgovarati vrsti i stupnju zaprljanosti.
Prednosti visokotlačnih čistača s vrućom vodom
Čistači s vrućom vodom postižu bolje rezultate u čišćenju jer smanjuju vrijeme sušenja i broj klica. Para nježno čisti osjetljive površine, a temperatura može doseći do 155 °C.
Ova vrsta uređaja smanjuje pritisak i skraćuje vrijeme čišćenja. Također smanjuje količinu potrebnog sredstva za čišćenje čime se optimizira cijeli proces čišćenja.
Pribor za visokotlačno čišćenje u valionici
Sustavi za čišćenje pjenom prikladni su za upotrebu u valionicama jer pomažu u identifikaciji očišćenih područja. Ona dulje prianja na površinu. Može se nanositi pomoću mlaznice, koja je idealna za teško dostupna mjesta. Nakon nanošenja, pjena se ispire čistom vodom. Ispiranje se vrši od vrha prema dolje.
Za čišćenje cijevi koristi se set za čišćenje koji ima vlastiti pogon na vodu. Usmjerava se mlaz vode u cijevi dok ih se čisti, a crijevo se pomiče naprijed i ispire prljavštinu unatrag. Prikladnost crijeva i mlaznice ovisi o unutarnjem promjeru cijevi.
Visokotlačno čišćenje hladnom ili vrućom vodom
Održivost i zaštita okoliša postaju važni za pojedince i tvrtke. Korištenjem visokotlačnih perača može se uštedjeti do 80% vode. Također se štedi energija, čime se smanjuje ugljični otisak korisnika. Pri odabiru uređaja treba uzeti u obzir vrstu prljavštine koja se uklanja.
Kratak pregled prednosti opreme za aquafarming:
Profesionalni visokotlačni čistač s hladnom vodom
Niži troškovi nabave
Profesionalni visokotlačni čistač s vrućom vodom
Kraće vrijeme čišćenja
Profesionalni visokotlačni čistač s hladnom vodom
Nema troškova energije za grijanje vode
Profesionalni visokotlačni čistač s vrućom vodom
Učinak smanjenja klica
Profesionalni visokotlačni čistač s hladnom vodom
Manje komponenti i kompaktniji dizajn
Profesionalni visokotlačni čistač s vrućom vodom
Kraće vrijeme sušenja i zaštita osjetljivih površina zbog nižeg pritiska
Profesionalni visokotlačni čistač s hladnom vodom
Jeftino održavanje
Profesionalni visokotlačni čistač s vrućom vodom
Smanjena upotreba sredstava za čišćenje
Profesionalni visokotlačni čistač s hladnom vodom
Pouzdano uklanjanje prljavštine kao što su prašina, zemlja, mahovina
Profesionalni visokotlačni čistač s vrućom vodom
Pouzdano uklanjanje tvrdokorne prljavštine kao što su ulje, masnoća, prljavština
Savjet:
Budući da je prostor u mrijestilištima obično ograničen, za čišćenje podova preporučuje se mali mokri i suhi usisivač ili stroj za ribanje. Uz to se, za regale, može koristiti i parni čistač.
Uzgoj i tov u recirkulacijskim sustavima akvakulture: Učinkovito čišćenje visokim pritiskom
Unutarnji recirkulacijski sustavi, poznati kao RAS, koriste se za uzgoj riba i rakova. Te životinje prethodno se izlegnu u spremnicima za valenje, a zatim se uzgajaju u RAS-ovima. Dizajn i zadaci čišćenja slični su: postoje spremnici, sustavi za filtriranje i cijevi. Tu je i mobilna oprema, poput transportnih kutija, kanti za hranu i dodatnih cijevi.
Stacionarni visokotlačni čistači koriste se u uzgojnim objektima zbog dostupnog prostora. Veći prostor omogućuje korištenje stacionarne jedinice, što je praktičnije. Ovi čistači mogu raditi s hladnom ili vrućom vodom i podržavaju više korisnika. Zahvaljujući individualnoj konfiguraciji i širokom izboru dodataka, vrlo su prilagodljivi potrebama.
Jedna prednost stacionarnih jedinica je to što oprema ostaje na istom području. U usporedbi s mobilnim uređajima, nema rizika od kontaminacije. To također štedi vrijeme jer mobilnu opremu treba temeljito očistiti prije uporabe. Centralna dovodna jedinica obično je postavljena izvan higijenski osjetljivih područja.
Čišćenje u akvakulturi: čišćenje podova strojem za metenje, usisavačem ili strojem za ribanje
Manje mašine za ribanje ili mokro-suhi usisivači prikladni su za čišćenje unutarnjih podova. U Europi su podovi obično ravni i često izrađeni od betona ili estriha. Na američkom kontinentu, podovi su često prekriveni šljunkom ili drobljenim kamenom. U Aziji podovi mogu biti napravljeni od nabijene zemlje. Strojevi za čišćenje praktični su i učinkoviti za vanjske površine oko zgrade.
Održavanje strojeva za čišćenje
Usisivači i mašine za ribanje koriste se za čišćenje supermarketa i industrijskih pogona. Također se koriste u skladištima i hotelima. Ove mašine skupljaju veliku količinu prljavštine i pomažu u održavanju čistoće u akvakulturi. Kako bi se postigla visoka učinkovitost čišćenja, potrebna je redovita njega. Nije dovoljno samo isprazniti spremnik za prljavštinu nakon čišćenja.
Čišćenje staništa u akvakulturi: dezinfekcija u mrijestilištima
Trenutno, ribe nemaju smrtonosne bolesti u smislu epidemija. Bolesti, poput morskih ušiju kod lososa, ometaju uzgoj. Međutim, nisu kobne za riblju populaciju. Veće stope smrtnosti obično se javljaju zbog promjena u vodi. Te promjene uključuju nečistoće ili tehničke nedostatke. U slučaju rakova, poput škampi, poznate su smrtonosne epidemije. No, njihovo podrijetlo još nije detaljno istraženo.
U Europi i Sjevernoj Americi temeljito čišćenje sprječava unošenje klica u valionicu. Koriste se crno-bijeli koncepti, koji uključuju prostorno odvajanje područja. Zaposlenici moraju promijeniti obuću i odjeću prilikom prelaska u proizvodni prostor.
Objekte za uzgoj ribe treba redovito dezinficirati nakon čišćenja. Dezinfekcija je kemijski i fizički proces. Tim procesom ubijaju se mikroorganizmi, a njihova brojnost se smanjuje. Treba je smanjiti na razinu koja nije štetna za zdravlje. Čiste površine u spremnicima i bazenima omogućuju ribama početak bez klica. To se događa u novom okruženju. Za dezinfekciju su potrebne čiste i suhe površine. Ako su površine vlažne, sredstva za dezinfekciju će biti razrijeđena i neće pravilno djelovati. Postoji samo nekoliko sredstava koja omogućuju dezinfekciju mokro na mokro. Nakon čišćenja i dezinfekcije, oprema se može pripremiti za ponovno punjenje. Tada ciklus od jajeta do mladunaca može započeti iznova. Uz stroge higijenske mjere, počinje uzgoj i tov.
Aquafarming 1: Mobilni visokotlačni čistači za vanjske sustave
Recirkulacijski sustavi akvakulture postoje i na otvorenom. Sastoje se od ribnjaka ili bazena. U ovim sustavima kontrolira se protok vode. Za razliku od RAS-a iz spremnika, ovi sustavi zahtijevaju stalan protok vode. Potrebno je osigurati veliki volumen vode. Za čišćenje u ovim objektima koriste se mobilni visokotlačni čistači. Stacionarni visokotlačni čistači obično nisu mogući zbog lokalnih uvjeta. Ovisno o zahtjevima čišćenja, preporučuje se dodatna oprema. To može uključivati sredstvo za čišćenje površina, posebne cijevi i mlaznice. Također se koriste cijevi za pjenu. Uređaji za filtriranje također se čiste visokotlačnom opremom. Strojevi za metenje i usisavanje prikladni su, ovisno o stanju poda.
Aquafarming 2: Čišćenje mrežnih prostora u otvorenim vodama
Mrežni prostori obično su čvrsto usidreni za morsko dno. Sastoje se od plutajućih platformi i mreža. Mrežni prostori nalaze se u moru, ali mogu biti u slanoj ili slatkoj vodi. Služe kao stanište ribama dok ne narastu. Mrežice, plastične ili metalne, zahtijevaju redovito čišćenje. Na njima se nakupljaju razne naslage, uključujući klice i bakterije. Postoje različiti načini čišćenja ovih velikih mreža. Mreže se mogu donijeti na obalu ili na platformu. Čiste se mobilnim ili stacionarnim visokotlačnim sustavima za čišćenje. Također se mogu čistiti u velikim perilicama rublja. Osim toga, postoje rješenja za čišćenje mreža na licu mjesta. Također se koristi i čišćenje pod vodom pomoću rotirajućih diskova.