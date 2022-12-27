Akvakultura i akvauzgoj odnose se na kontrolirani uzgoj riba i rakova. Također uključuju uzgoj algi za kemijsku, farmaceutsku i prehrambenu industriju. Objekti za valjenje i uzgoj riba razlikuju se po svojim funkcijama. Mrijestilišta služe za valjenje i početni uzgoj riba. Nakon toga, ribe se premještaju u recirkulirajuće akvakulturne spremnike. Tamo se čuvaju radi daljnjeg tova i rasta.

Bez obzira na vrstu objekta, svi zahtijevaju čišćenje u akvakulturi i dezinfekciju. Prilagodba postupka potrebama objekata ključna je za sprječavanje unošenja patogena. Time se štiti vodeni ekosustav i osigurava ekonomski uspjeh uzgajivača riba.