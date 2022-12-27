Pravilno čišćenje prskalice za polje

Visokotlačni perači s hladnom vodom bez sredstava za čišćenje postali su ključni za čišćenje. Za neovisnost o vodovodnoj i električnoj infrastrukturi, idealni su visokotlačni čistači na baterije ili s motorom s izgaranjem. Baterijski uređaj je održiviji jer smanjuje emisije. Korisnicima je potreban i spremnik za vodu, poput bačve na traktorima s prednjom hidraulikom ili dovoda vode na licu mjesta.