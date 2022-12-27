Pravilno čišćenje prskalice za polje
U biološkoj poljoprivredi koristi se gnojivo od koprive i bakrovog sulfata. U konvencionalnoj, koriste se kemikalije. Zaštita usjeva osigurava zdrav urod i borbu protiv štetnika, gljivica i bolesti. Prilikom čišćenja prskalice za zaštitu bilja, važno je spriječiti ulazak proizvoda u kanalizaciju. Pravilno uklanjanje ostataka ključno je za zaštitu okoliša.
Čišćenje prskalica za zaštitu usjeva prema zakonskim uputama
Pesticidi su često tema kontroverznih rasprava, pa je važno razmisliti o vrsti proizvoda i količinama koje se primjenjuju. Obično se koriste niske doze na velikim površinama. Moderni strojevi pomažu smanjiti upotrebu gnojiva. Kombajni stvaraju karte prinosa koje pokazuju potrebnu količinu gnojiva. Ovisno o stroju, zaštita usjeva može biti selektivna, primjenjujući sredstva samo na određene biljke.
Za čišćenje prskalice, ostaci se ispiru i razrjeđuju. Zakonodavni zahtjevi za prskanje polja variraju među zemljama. U Europi, temelje se na Direktivi 2006/118/EZ, koja štiti podzemne vode. Cilj je spriječiti ulazak pesticida u kanalizaciju ili podzemne vode.
Čišćenje prskalice za zaštitu usjeva u polju
Dok traje automatsko unutarnje pranje prskalice, poljoprivrednik ili izvođač mora očistiti vanjštinu. Nakon prskanja, potrebno je pronaći odgovarajuću površinu za čišćenje prskalice prije napuštanja polja. Time se sprječava kapanje ostataka sredstva za zaštitu usjeva tijekom vožnje do sljedećeg polja ili farme, čime se sprečava ulazak u kanalizaciju. Ako čišćenje u polju nije moguće, prskalicu treba očistiti barem jednom dnevno.
Visokotlačni perači s hladnom vodom bez sredstava za čišćenje postali su ključni za čišćenje. Za neovisnost o vodovodnoj i električnoj infrastrukturi, idealni su visokotlačni čistači na baterije ili s motorom s izgaranjem. Baterijski uređaj je održiviji jer smanjuje emisije. Korisnicima je potreban i spremnik za vodu, poput bačve na traktorima s prednjom hidraulikom ili dovoda vode na licu mjesta.
Da bi se uklonili pesticidni ostaci, prskalicu treba temeljito oprati odozgo prema dolje. Posebno prljavi dijelovi, kao što su kupola za punjenje i poluge, zahtijevaju pažljivo čišćenje. Kotače vučene prskalice također treba očistiti. Na osjetljivim dijelovima, poput elektronike i hidraulike, smanjite pritisak vode. Održavajte veću udaljenost od tih dijelova. Otpadne vode s razrijeđenim pesticidom mogu prodrijeti u zarasla područja.
Operateri moraju nositi osobnu zaštitnu opremu (PPE) predviđenu za rukovanje pesticidima. To uključuje barem gumenu pregaču, zaštitne naočale i rukavice s dugim rukavicama.
Savjet 1 – Ne koristite dovod svježe vode za čišćenje vanjskog dijela prskalice
Moderne prskalice imaju dovod svježe vode koja se koristi za automatsko unutarnje čišćenje tlačnog filtra prskalice za zaštitu bilja. Ova voda se ne smije koristiti za vanjsko čišćenje.
Savjet 2 – Kad čistite prskalicu za zaštitu bilja, očistite i traktor
Ako prskalicu vuče traktor, istovremeno se mogu očistiti posebno zaprljani dijelovi traktora.
Čišćenje prskalice u dvorištu
Prilikom čišćenja prskalice na poljoprivrednom imanju, prostor za pranje mora imati specifične zahtjeve. Podna ploča treba biti nepropusna za tekućine. Prljava voda mora se odvoditi kroz predefinirani odvod s filtrom i uređajem za zadržavanje. Redovito čišćenje filtera je obavezno. Za čišćenje se mogu koristiti visokotlačni perač i usisavač za mokro/suho usisavanje. Prljavštinu, koja uključuje pesticide, ulja, masti i boje, potrebno je pravilno zbrinuti.
Druga opcija za prikupljanje prljave vode u praonici je drenažni bazen. Voda u njemu isparava, dok bakterije na nosivoj tvari razgrađuju ostatke. Preostale ostatke treba redovito uklanjati, a to se može postići visokotlačnim peračem. Budući da se bazeni čiste jedan po jedan, prljava voda od čišćenja jednog može se skupljati u sljedećem.
Kada čistite prskalicu za usjeve, stanice za pranje pružaju veću fleksibilnost od čišćenja na polju. Možete koristiti prijenosni visokotlačni perač s hladnom ili toplom vodom. Topla voda daje bolje rezultate i kraće vrijeme sušenja. Također, možete koristiti biorazgradivi deterdžent s kopljem za pjenu. Pjena se bolje prianja od običnog sredstva, čineći čišćenje učinkovitijim i bržim.
Nastavci za čišćenje
Na modernim farmama koristi se različita oprema, poput rasipača gnojiva, strojeva za obradu polja i opreme za sjetvu. Postupci čišćenja obično su slični, no postoje razlike koje je važno uzeti u obzir. To pomaže u izbjegavanju oštećenja opreme i širenja klica.
Nastavci za čišćenje
Strojevi i alati u poljoprivredi izloženi su vremenskim uvjetima, prljavštini i prašini. Redovito čišćenje pomaže očuvanju njihove funkcije i vrijednosti. Također, pravilno čišćenje može spriječiti prijenos štetnika s jednog polja na drugo.