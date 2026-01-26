VehiclePro sred. za pranje u pjeni RM 838, 20l

Lužnato pjenušavo sredstvo za čišć. RM 838 za beskontaktno pranje vozila. Bez problema odstranjuje jaka onečišć. od ulja i masnoća, ostatke insekata i nečistoće s ceste, pri čemu čuva lak.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,8
VehiclePro sred. za pranje u pjeni RM 838, 20l
VehiclePro sred. za pranje u pjeni RM 838, 20l
VehiclePro sred. za pranje u pjeni RM 838, 20l
VehiclePro sred. za pranje u pjeni RM 838, 20l
Videos
Područja primjene
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
  • Pranje vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH