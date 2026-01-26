VehiclePro sred. za pranje u pjeni RM 838, 20l
Lužnato pjenušavo sredstvo za čišć. RM 838 za beskontaktno pranje vozila. Bez problema odstranjuje jaka onečišć. od ulja i masnoća, ostatke insekata i nečistoće s ceste, pri čemu čuva lak.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|22,8
Videos
Područja primjene
- Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
- Pranje vozila
- Pranje gospodarskih vozila