VehiclePro sred. za pranje u pjeni RM 838, 20l

Lužnato pjenušavo sredstvo za čišć. RM 838 za beskontaktno pranje vozila. Bez problema odstranjuje jaka onečišć. od ulja i masnoća, ostatke insekata i nečistoće s ceste, pri čemu čuva lak.