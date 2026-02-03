Stroj za metenje KM 70/20 C
Čišćenje s malo prašine iznutra i izvana: fleksibilni ručni čistač KM 70/20 C postiže optimalne rezultate čišćenja zahvaljujući filtru, valjku za metenje i bočnoj četki.
Ručni čistač KM 70/20 C čisti površine bez napora i praktički bez prašine zahvaljujući filtru, valjku za čišćenje i bočnoj četki - bilo u zatvorenom prostoru ili vani. Površinski učinak je 7 puta veći nego s metlom. Valjak za metenje može se namjestiti u 6 koraka i u kombinaciji s beskonačno varijabilnim bočnim četkama postiže optimalan rezultat čišćenja na različitim podovima. Ručka za guranje podesiva po visini i sustav Home Base za nošenje dodatne opreme kao što su kante i skupljači otpada osiguravaju ergonomski rad. To znači da se otpad može zbrinuti zajedno s prašinom i prljavštinom u jednom koraku. Kada je posao obavljen, KM 70/20 C 2SB se može spremiti u svoj parkirni položaj na način koji štedi prostor.
Značajke i prednosti
Beskontinuirano podesivi valjak za čišćenje i bočna četkaInkrementalno podesivi kontaktni pritisak za optimalne rezultate metenja. Podešavanje kontaktnog pritiska smanjuje trošenje valjka za čišćenje. Za zaštitu čekinja, valjak za čišćenje i bočna četka mogu se potpuno rasteretiti.
Filtar za prašinuFilter za prašinu čisti ispušni zrak i sprječava dizanje prašine tijekom metenja. Filtarskom sustavu se jednostavno pristupa za brzu i jednostavnu zamjenu.
Home-Base sustavPrikladno skladištenje dodatne opreme kao što su kante i skupljači otpada. Dodaci se mogu držati pri ruci u džepu na ručki za guranje.
Veliki spremnik za otpad
- Ergonomska ručka spremnika za jednostavno rukovanje i pražnjenje.
Podesiva izvlačna ručka
- Tri mogućnosti podešavanja za maksimalnu ergonomiju.
- Parkirni položaj koji štedi prostor zahvaljujući preklopnom dizajnu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Priručnik
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|2800
|Radna širina (mm)
|480
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|700
|Volumen spremnika bruto/neto (l)
|45 / 20
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|21
|Težina ambalaže (kg)
|26,4
Opseg isporuke
- Filtar za sitnu prašinu
Oprema
- Ručni pogon metle
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
- Preklopiva izvlačna ručka
- Princip lopatice
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
Videos
Područja primjene
- Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
- Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
- Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
- Također idealno za manje radionice i poljoprivredu