Stroj za metenje KM 70/20 C

Čišćenje s malo prašine iznutra i izvana: fleksibilni ručni čistač KM 70/20 C postiže optimalne rezultate čišćenja zahvaljujući filtru, valjku za metenje i bočnoj četki.

Ručni čistač KM 70/20 C čisti površine bez napora i praktički bez prašine zahvaljujući filtru, valjku za čišćenje i bočnoj četki - bilo u zatvorenom prostoru ili vani. Površinski učinak je 7 puta veći nego s metlom. Valjak za metenje može se namjestiti u 6 koraka i u kombinaciji s beskonačno varijabilnim bočnim četkama postiže optimalan rezultat čišćenja na različitim podovima. Ručka za guranje podesiva po visini i sustav Home Base za nošenje dodatne opreme kao što su kante i skupljači otpada osiguravaju ergonomski rad. To znači da se otpad može zbrinuti zajedno s prašinom i prljavštinom u jednom koraku. Kada je posao obavljen, KM 70/20 C 2SB se može spremiti u svoj parkirni položaj na način koji štedi prostor.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje KM 70/20 C: Beskontinuirano podesivi valjak za čišćenje i bočna četka
Beskontinuirano podesivi valjak za čišćenje i bočna četka
Inkrementalno podesivi kontaktni pritisak za optimalne rezultate metenja. Podešavanje kontaktnog pritiska smanjuje trošenje valjka za čišćenje. Za zaštitu čekinja, valjak za čišćenje i bočna četka mogu se potpuno rasteretiti.
Stroj za metenje KM 70/20 C: Filtar za prašinu
Filtar za prašinu
Filter za prašinu čisti ispušni zrak i sprječava dizanje prašine tijekom metenja. Filtarskom sustavu se jednostavno pristupa za brzu i jednostavnu zamjenu.
Stroj za metenje KM 70/20 C: Home-Base sustav
Home-Base sustav
Prikladno skladištenje dodatne opreme kao što su kante i skupljači otpada. Dodaci se mogu držati pri ruci u džepu na ručki za guranje.
Veliki spremnik za otpad
  • Ergonomska ručka spremnika za jednostavno rukovanje i pražnjenje.
Podesiva izvlačna ručka
  • Tri mogućnosti podešavanja za maksimalnu ergonomiju.
  • Parkirni položaj koji štedi prostor zahvaljujući preklopnom dizajnu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Priručnik
Maks. površinski učinak (m²/h) 2800
Radna širina (mm) 480
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 700
Volumen spremnika bruto/neto (l) 45 / 20
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 21
Težina ambalaže (kg) 26,4

Opseg isporuke

  • Filtar za sitnu prašinu

Oprema

  • Ručni pogon metle
  • Podesivi glavni valjak za čišćenje
  • Preklopiva izvlačna ručka
  • Princip lopatice
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
Stroj za metenje KM 70/20 C
Videos
Područja primjene
  • Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
  • Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
  • Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
  • Također idealno za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
