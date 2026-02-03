Ručni čistač KM 70/20 C čisti površine bez napora i praktički bez prašine zahvaljujući filtru, valjku za čišćenje i bočnoj četki - bilo u zatvorenom prostoru ili vani. Površinski učinak je 7 puta veći nego s metlom. Valjak za metenje može se namjestiti u 6 koraka i u kombinaciji s beskonačno varijabilnim bočnim četkama postiže optimalan rezultat čišćenja na različitim podovima. Ručka za guranje podesiva po visini i sustav Home Base za nošenje dodatne opreme kao što su kante i skupljači otpada osiguravaju ergonomski rad. To znači da se otpad može zbrinuti zajedno s prašinom i prljavštinom u jednom koraku. Kada je posao obavljen, KM 70/20 C 2SB se može spremiti u svoj parkirni položaj na način koji štedi prostor.