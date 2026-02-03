Ručna mašina za metenje KM 70/20 C 2SB čisti s 2 bočne četke i valjkom za metenje. U kombinaciji s ručnim pogonom, čišćenje unutarnjih i vanjskih prostora postaje jednostavno i učinkovito: površinski učinak KM 70/20 C 2SB je 9 puta veći nego s metlom. Valjak za metenje može se namjestiti u 6 koraka i u kombinaciji s beskonačno varijabilnim bočnim četkama postiže optimalan rezultat čišćenja na različitim podovima. Korišteni filtar čini metenje gotovo bez prašine. Ručka za guranje podesiva po visini i sustav Home Base za nošenje dodatne opreme kao što su kante i skupljači otpada osiguravaju ergonomski rad. To znači da se otpad može zbrinuti zajedno s prašinom i prljavštinom u jednom koraku. Kada je posao obavljen, KM 70/20 C 2SB se može spremiti u svoj parkirni položaj na način koji štedi prostor.