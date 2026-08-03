Maksimalna učinkovitost čišćenja, širok spektar primjena, jednostavna upotreba: naš novi orbitalni stroj s jednim diskom BDS 43 / Orbital C impresionira posebno na području čišćenja zgrada, bilo u uredima, maloprodajnom sektoru, bolnicama ili školama. Inovativnom tehnologijom stroj kombinira orbitalne i rotacijske pokrete u stalne vibracije, omogućujući tako svestran raspon primjena, od dubokog ribanja do poliranja i kristalizacije. Njegova radna širina od 43 centimetra dopušta i rad u uskim ili namještenim područjima.