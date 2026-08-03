Stroj s jednim diskom BDS 43/ Orbital C
Moćan, robustan i svestran: naš novi orbitalni stroj s jednim diskom BDS 43 / Orbital C s kombiniranim orbitalnim i rotacijskim pokretima za maksimalnu učinkovitost čišćenja.
Maksimalna učinkovitost čišćenja, širok spektar primjena, jednostavna upotreba: naš novi orbitalni stroj s jednim diskom BDS 43 / Orbital C impresionira posebno na području čišćenja zgrada, bilo u uredima, maloprodajnom sektoru, bolnicama ili školama. Inovativnom tehnologijom stroj kombinira orbitalne i rotacijske pokrete u stalne vibracije, omogućujući tako svestran raspon primjena, od dubokog ribanja do poliranja i kristalizacije. Njegova radna širina od 43 centimetra dopušta i rad u uskim ili namještenim područjima.
Značajke i prednosti
Intuitivno i jednostavno rukovanjePraktično i jednostavno rukovanje. Vrlo dobar balans i tihi rad Pomaže u izbjegavanju operativnih pogrešaka.
Način obrnute ručkePovećava pritisak četke s 38 na 55 kilograma. Visoka učinkovitost čišćenja i u teškim uvjetima. Lak posao, također u skučenim prostorima.
Glava s nagibom od 90°Omogućuje jednostavnu i brzu izmjenu jastučića. Povećava udobnost, izbjegava mokre podloge na podovima.
Roto-orbitalno kretanje
- Izvrstan rezultat ribanja s do 50% smanjenim vremenom čišćenja.
- Izvrsni rezultati čišćenja na svim vrstama podova.
- Smanjeni troškovi čišćenja i treninga.
Snažni motor
- Vrlo robusna i dugovječna izvedba.
- Snažan u različitim mogućnostima primjene
- Niski pogonski i servisni troškovi
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni pogon
|Radna širina, četke (mm)
|430
|Radna visina (mm)
|100
|Spremnik, čista voda (l)
|12
|Brzina četke (rpm)
|60
|Sila pritiskanja četke (kg)
|38 - 55
|Oscilacije (O/min)
|1500
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|54
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|52,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1070 x 570 x 430
Opseg isporuke
- Spremnik: 12 l
- Disk za poliranje
Oprema
- Mrežni pogon
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Područja primjene
- Idealno za urede, proizvodne pogone, maloprodajne objekte, hotele, menze, bolnice i škole
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