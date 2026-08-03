Stroj s jednim diskom BDS 43/ Orbital C

Moćan, robustan i svestran: naš novi orbitalni stroj s jednim diskom BDS 43 / Orbital C s kombiniranim orbitalnim i rotacijskim pokretima za maksimalnu učinkovitost čišćenja.

Maksimalna učinkovitost čišćenja, širok spektar primjena, jednostavna upotreba: naš novi orbitalni stroj s jednim diskom BDS 43 / Orbital C impresionira posebno na području čišćenja zgrada, bilo u uredima, maloprodajnom sektoru, bolnicama ili školama. Inovativnom tehnologijom stroj kombinira orbitalne i rotacijske pokrete u stalne vibracije, omogućujući tako svestran raspon primjena, od dubokog ribanja do poliranja i kristalizacije. Njegova radna širina od 43 centimetra dopušta i rad u uskim ili namještenim područjima.

Značajke i prednosti
Stroj s jednim diskom BDS 43/ Orbital C: Intuitivno i jednostavno rukovanje
Intuitivno i jednostavno rukovanje
Praktično i jednostavno rukovanje. Vrlo dobar balans i tihi rad Pomaže u izbjegavanju operativnih pogrešaka.
Stroj s jednim diskom BDS 43/ Orbital C: Način obrnute ručke
Način obrnute ručke
Povećava pritisak četke s 38 na 55 kilograma. Visoka učinkovitost čišćenja i u teškim uvjetima. Lak posao, također u skučenim prostorima.
Stroj s jednim diskom BDS 43/ Orbital C: Glava s nagibom od 90°
Glava s nagibom od 90°
Omogućuje jednostavnu i brzu izmjenu jastučića. Povećava udobnost, izbjegava mokre podloge na podovima.
Roto-orbitalno kretanje
  • Izvrstan rezultat ribanja s do 50% smanjenim vremenom čišćenja.
  • Izvrsni rezultati čišćenja na svim vrstama podova.
  • Smanjeni troškovi čišćenja i treninga.
Snažni motor
  • Vrlo robusna i dugovječna izvedba.
  • Snažan u različitim mogućnostima primjene
  • Niski pogonski i servisni troškovi
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni pogon
Radna širina, četke (mm) 430
Radna visina (mm) 100
Spremnik, čista voda (l) 12
Brzina četke (rpm) 60
Sila pritiskanja četke (kg) 38 - 55
Oscilacije (O/min) 1500
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 54
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 52,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1070 x 570 x 430

Opseg isporuke

  • Spremnik: 12 l
  • Disk za poliranje

Oprema

  • Mrežni pogon
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Područja primjene
  • Idealno za urede, proizvodne pogone, maloprodajne objekte, hotele, menze, bolnice i škole
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