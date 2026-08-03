U trgovini se mora brzo raditi. Tu na scenu stupa naš baterijski ručni usisavač HV 1/1 Bp Cs. Praktičan, lagan, bežičan, izdržljiv i vrlo snažan brzo je na onom mjestu gdje se mora ukloniti prašina od bušenja ili druga nečistoća koja je primjerice prisutna tijekom instalacijskih radova. Uz komplet pribora posebno prilagođen zahtjevima radnika s udobnim pojasom za nošenje, fleksibilnim elastičnim usisnim crijevom, mlaznicom za fuge i četkom za usisavanje često nije potrebna uporaba velikih i kabelskih usisavača. Osim toga, uređaj HV 1/1 Bp Cs može se upotrebljavati i za brojne druge radove čišćenja- za čišćenje zgrade, namještaja ili vozila mogu se nabaviti drugi kompleti pribora. Pri naručivanju vodite računa do kod ove verzije uređaja treba zasebno naručiti snažnu bateriju Kärcher Battery Power+ i pripadajući punjač.