HV 1/1 Bp Cs

Uključujući pojas za nošenje i fleksibilno usisno crijevo savršen tijekom instalacijskih radova: naš snažan baterijski ručni usisavač HV 1/1 Bp Cs s praktičnim kompletom pribora za obrtnike.

U trgovini se mora brzo raditi. Tu na scenu stupa naš baterijski ručni usisavač HV 1/1 Bp Cs. Praktičan, lagan, bežičan, izdržljiv i vrlo snažan brzo je na onom mjestu gdje se mora ukloniti prašina od bušenja ili druga nečistoća koja je primjerice prisutna tijekom instalacijskih radova. Uz komplet pribora posebno prilagođen zahtjevima radnika s udobnim pojasom za nošenje, fleksibilnim elastičnim usisnim crijevom, mlaznicom za fuge i četkom za usisavanje često nije potrebna uporaba velikih i kabelskih usisavača. Osim toga, uređaj HV 1/1 Bp Cs može se upotrebljavati i za brojne druge radove čišćenja- za čišćenje zgrade, namještaja ili vozila mogu se nabaviti drugi kompleti pribora. Pri naručivanju vodite računa do kod ove verzije uređaja treba zasebno naručiti snažnu bateriju Kärcher Battery Power+ i pripadajući punjač.

Značajke i prednosti
HV 1/1 Bp Cs: S velikom filtarskom površinom i učinkovitom turbinom
S velikom filtarskom površinom i učinkovitom turbinom
Snažni učinak čišćenja na svim površinama.
HV 1/1 Bp Cs: Praktičan, lagan i fleksibilan u primjeni
Praktičan, lagan i fleksibilan u primjeni
Omogućuje rad u svim smjerovima (okretanje za 360°).
HV 1/1 Bp Cs: Opremljen našim štedljivim eco!efficiency stupnjem
Opremljen našim štedljivim eco!efficiency stupnjem
Štedi energiju i produljuje trajanje baterije. Smanjuje buku pri radu.
S praktičnom tehnologijom stvarnog vremena
  • Za prikaz preostalog vremena rada u stvarnom vremenu izravno na akumulatorskoj bateriji Kärcher Battery Power+.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Kapacitet spremnika (l) 0,9
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 70
Količina zraka (l/s) 33
Vakuum (mbar/kPa) 47 / 4,7
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) maks. 100 (2,5 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) eco!efficiency modus: / maks. 42 (3,0 Ah) Način rada: / maks. 25 (3,0 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 29 (2,5 Ah) Način rada: / maks. 22 (2,5 Ah)
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 1,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 313 x 115 x 315

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Duljina usisnog crijeva: 0.5 m
  • Vrsta usisnog crijeva: Elastično usisno crijevo
  • Mlaznica za fuge
  • Usisna četkica
  • Uložak filtera: Papir
  • Predfiltar
  • Remen

Oprema

  • eco!efficiency modus
HV 1/1 Bp Cs
HV 1/1 Bp Cs
HV 1/1 Bp Cs
Područja primjene
  • Optimalno prikladan za obrtnike za uklanjanje npr. prašine od bušenja
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
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