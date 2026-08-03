HV 1/1 Bp Cs
Uključujući pojas za nošenje i fleksibilno usisno crijevo savršen tijekom instalacijskih radova: naš snažan baterijski ručni usisavač HV 1/1 Bp Cs s praktičnim kompletom pribora za obrtnike.
U trgovini se mora brzo raditi. Tu na scenu stupa naš baterijski ručni usisavač HV 1/1 Bp Cs. Praktičan, lagan, bežičan, izdržljiv i vrlo snažan brzo je na onom mjestu gdje se mora ukloniti prašina od bušenja ili druga nečistoća koja je primjerice prisutna tijekom instalacijskih radova. Uz komplet pribora posebno prilagođen zahtjevima radnika s udobnim pojasom za nošenje, fleksibilnim elastičnim usisnim crijevom, mlaznicom za fuge i četkom za usisavanje često nije potrebna uporaba velikih i kabelskih usisavača. Osim toga, uređaj HV 1/1 Bp Cs može se upotrebljavati i za brojne druge radove čišćenja- za čišćenje zgrade, namještaja ili vozila mogu se nabaviti drugi kompleti pribora. Pri naručivanju vodite računa do kod ove verzije uređaja treba zasebno naručiti snažnu bateriju Kärcher Battery Power+ i pripadajući punjač.
Značajke i prednosti
S velikom filtarskom površinom i učinkovitom turbinomSnažni učinak čišćenja na svim površinama.
Praktičan, lagan i fleksibilan u primjeniOmogućuje rad u svim smjerovima (okretanje za 360°).
Opremljen našim štedljivim eco!efficiency stupnjemŠtedi energiju i produljuje trajanje baterije. Smanjuje buku pri radu.
S praktičnom tehnologijom stvarnog vremena
- Za prikaz preostalog vremena rada u stvarnom vremenu izravno na akumulatorskoj bateriji Kärcher Battery Power+.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Kapacitet spremnika (l)
|0,9
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Količina zraka (l/s)
|33
|Vakuum (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|maks. 100 (2,5 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|eco!efficiency modus: / maks. 42 (3,0 Ah) Način rada: / maks. 25 (3,0 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 29 (2,5 Ah) Način rada: / maks. 22 (2,5 Ah)
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|1,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|313 x 115 x 315
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Duljina usisnog crijeva: 0.5 m
- Vrsta usisnog crijeva: Elastično usisno crijevo
- Mlaznica za fuge
- Usisna četkica
- Uložak filtera: Papir
- Predfiltar
- Remen
Oprema
- eco!efficiency modus
Područja primjene
- Optimalno prikladan za obrtnike za uklanjanje npr. prašine od bušenja
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
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