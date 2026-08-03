HV 1/1 Bp Fs

Lagan, snažan, svestran i idealan za čistače zgrada: naš baterijski ručni usisavač HV 1/1 Bp Fs. Uključujući opsežan komplet pribora koji se sastoji od mlaznice za tapecirane površine, podne mlaznice i mlaznice za fuge.

Naš baterijski ručni usisavač HV 1/1 Bp Fs idealan je u čišćenju zgrade za usisavanje na manjim površinama, u uskim prostorima ili za čišćenje namještaja i tapeciranog namještaja. Isporučeni komplet pribora s mlaznicom za tapecirani namještaj, podnom mlaznicom i mlaznicom za fuge, četkom za usisavanje i usisnim cijevima posebno je prilagođen ovom području primjene. Kompaktan, praktičan, lagan i bežičan uređaj HV 1/1 Bp Fs oduševljava usisnom snagom i izdržljivošću te omogućuje puno brži i agilniji rad nego što je to moguće s velikim, kabelskim uređajem. Uz to se bez problema može upotrebljavati i za čišćenje u vozilima ili za uklanjanje nečistoće tijekom instalacijskih radova. Uostalom se mogu nabaviti drugi, optimalno prilagođeni kompleti pribora. Pri naručivanju vodite računa do kod ove verzije uređaja treba zasebno naručiti snažnu bateriju Kärcher Battery Power+ i pripadajući punjač.

Značajke i prednosti
HV 1/1 Bp Fs: S velikom filtarskom površinom i učinkovitom turbinom
S velikom filtarskom površinom i učinkovitom turbinom
Snažni učinak čišćenja na svim površinama.
HV 1/1 Bp Fs: Praktičan, lagan i fleksibilan u primjeni
Praktičan, lagan i fleksibilan u primjeni
Omogućuje rad u svim smjerovima (okretanje za 360°).
HV 1/1 Bp Fs: Opremljen našim štedljivim eco!efficiency stupnjem
Opremljen našim štedljivim eco!efficiency stupnjem
Štedi energiju i produljuje vrijeme rada akumulatorske baterije. Smanjuje buku pri radu.
S praktičnom tehnologijom stvarnog vremena
  • Za prikaz preostalog vremena rada u stvarnom vremenu izravno na akumulatorskoj bateriji Kärcher Battery Power+.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Kapacitet spremnika (l) 0,9
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 70
Količina zraka (l/s) 33
Vakuum (mbar/kPa) 47 / 4,7
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) maks. 100 (2,5 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) eco!efficiency modus: / maks. 42 (3,0 Ah) Način rada: / maks. 25 (3,0 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 29 (2,5 Ah) Način rada: / maks. 22 (2,5 Ah)
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 1,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 313 x 115 x 315

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Mlaznica za pod
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Mlaznica za fuge
  • Usisna četkica
  • Uložak filtera: Papir
  • Predfiltar

Oprema

  • eco!efficiency modus
HV 1/1 Bp Fs
HV 1/1 Bp Fs
HV 1/1 Bp Fs
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Područja primjene
  • Savršen za čišćenje tapeciranog namještaja ili malih prostora u čišćenju zgrade
  • Čišćenje vozila
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