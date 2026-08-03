Naš baterijski ručni usisavač HV 1/1 Bp Fs idealan je u čišćenju zgrade za usisavanje na manjim površinama, u uskim prostorima ili za čišćenje namještaja i tapeciranog namještaja. Isporučeni komplet pribora s mlaznicom za tapecirani namještaj, podnom mlaznicom i mlaznicom za fuge, četkom za usisavanje i usisnim cijevima posebno je prilagođen ovom području primjene. Kompaktan, praktičan, lagan i bežičan uređaj HV 1/1 Bp Fs oduševljava usisnom snagom i izdržljivošću te omogućuje puno brži i agilniji rad nego što je to moguće s velikim, kabelskim uređajem. Uz to se bez problema može upotrebljavati i za čišćenje u vozilima ili za uklanjanje nečistoće tijekom instalacijskih radova. Uostalom se mogu nabaviti drugi, optimalno prilagođeni kompleti pribora. Pri naručivanju vodite računa do kod ove verzije uređaja treba zasebno naručiti snažnu bateriju Kärcher Battery Power+ i pripadajući punjač.