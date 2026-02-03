Robusni usisavač za suho čišćenje na baterije LVS 1/1 Bp nudi izvrsnu usisnu snagu i učinkovito uklanja prašinu i prljavštinu. Kärcherova ciklonska tehnologija filtera održava usisnu snagu konstantno visokom. Bežični, kompaktan i okretan, usisavač je idealan za čišćenje mjesta u hotelima, ugostiteljstvu, maloprodaji i zgradama. Zahvaljujući neograničenoj slobodi kretanja, savršen je i za čišćenje stepenica. Integrirani HEPA 13 filter osigurava najviše higijenske standarde. Usisna snaga može se podesiti u tri stupnja, a u samo nekoliko jednostavnih koraka, cilindrični usisavač postaje ručni usisavač za tapecirani namještaj i razne druge površine. Spremnik za otpad ne zahtijeva filter vrećice, štedi troškove i održiv je. Može se brzo i higijenski isprazniti - bez izravnog kontakta s prljavštinom. S snažnim Kärcher 18-voltnim punjivim baterijama, usisavač postiže izvrsne rezultate čišćenja. Praktični nosač osigurava da je isporučena mlaznica za uske prostore uvijek pri ruci. Napomena: baterija i brzi punjač nisu uključeni u opseg isporuke i moraju se naručiti zasebno. Veliki izbor mlaznica i pribora (DN 35) može se naručiti kao dodatna oprema.