Baterijski usisavač LVS 1/1 Bp s izvrsnom usisnom snagom zahvaljujući tehnologiji ciklonskog filtera. Svestrana upotreba, podešavanje snage, HEPA 13 filter, podna i mlaznica za pukotine.

Robusni usisavač za suho čišćenje na baterije LVS 1/1 Bp nudi izvrsnu usisnu snagu i učinkovito uklanja prašinu i prljavštinu. Kärcherova ciklonska tehnologija filtera održava usisnu snagu konstantno visokom. Bežični, kompaktan i okretan, usisavač je idealan za čišćenje mjesta u hotelima, ugostiteljstvu, maloprodaji i zgradama. Zahvaljujući neograničenoj slobodi kretanja, savršen je i za čišćenje stepenica. Integrirani HEPA 13 filter osigurava najviše higijenske standarde. Usisna snaga može se podesiti u tri stupnja, a u samo nekoliko jednostavnih koraka, cilindrični usisavač postaje ručni usisavač za tapecirani namještaj i razne druge površine. Spremnik za otpad ne zahtijeva filter vrećice, štedi troškove i održiv je. Može se brzo i higijenski isprazniti - bez izravnog kontakta s prljavštinom. S snažnim Kärcher 18-voltnim punjivim baterijama, usisavač postiže izvrsne rezultate čišćenja. Praktični nosač osigurava da je isporučena mlaznica za uske prostore uvijek pri ruci. Napomena: baterija i brzi punjač nisu uključeni u opseg isporuke i moraju se naručiti zasebno. Veliki izbor mlaznica i pribora (DN 35) može se naručiti kao dodatna oprema.

Značajke i prednosti
Profesionalna kvaliteta: osobito robusna i dugotrajna.
Izvrsne performanse čišćenja
Visokoučinkoviti HEPA-13 filter
Fleksibilno čišćenje: tri načina rada koje možete odabrati
Praktična posuda za otpad
Raznovrsne mogućnosti primjene
Pasivna podna mlaznica širine 22 cm
Zidni držač
Držač pribora
Potpuna fleksibilnost unutar Kärcher 18 V platforme
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Kapacitet spremnika (l) 0,35
Materijal spremnika Plastika
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 70
Količina zraka (l/s) 12
Nazivna snaga (W) 230
Vakuum (mbar/kPa) 140 / 14
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) eco!efficiency modus: / pribl. 60 (5,0 Ah) Način rada: / pribl. 20 (5,0 Ah) eco!efficiency modus: / pribl. 35 (3,0 Ah) Način rada: / pribl. 12 (3,0 Ah)
Izlazna snaga (A) 2,5
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 1,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1100 x 220 x 175

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Količina usisnih cijevi: 1 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 509 mm
  • Nominalna širina usisnih cijevi: 35 in
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Mlaznica za pod
  • Mlaznica za fuge
  • Filtar za zaštitu motora
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
  • Držač pribora
  • Zidni držač

Oprema

  • eco!efficiency modus
Područja primjene
  • Za temeljito čišćenje svih podova - od tvrdih podova do tepiha
  • Pogodan za servise u uredima, hodnicima i na stepenicama
  • Savršeno prikladan za čišćenje u avionima, autobusima i vlakovima
  • Idealan u hotelima i restoranima, u maloprodaji, u kinima ili kazalištima
  • Posebno dizajniran za temeljito čišćenje unutrašnjosti vozila
