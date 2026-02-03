LVS 1/1 Bp
Baterijski usisavač LVS 1/1 Bp s izvrsnom usisnom snagom zahvaljujući tehnologiji ciklonskog filtera. Svestrana upotreba, podešavanje snage, HEPA 13 filter, podna i mlaznica za pukotine.
Robusni usisavač za suho čišćenje na baterije LVS 1/1 Bp nudi izvrsnu usisnu snagu i učinkovito uklanja prašinu i prljavštinu. Kärcherova ciklonska tehnologija filtera održava usisnu snagu konstantno visokom. Bežični, kompaktan i okretan, usisavač je idealan za čišćenje mjesta u hotelima, ugostiteljstvu, maloprodaji i zgradama. Zahvaljujući neograničenoj slobodi kretanja, savršen je i za čišćenje stepenica. Integrirani HEPA 13 filter osigurava najviše higijenske standarde. Usisna snaga može se podesiti u tri stupnja, a u samo nekoliko jednostavnih koraka, cilindrični usisavač postaje ručni usisavač za tapecirani namještaj i razne druge površine. Spremnik za otpad ne zahtijeva filter vrećice, štedi troškove i održiv je. Može se brzo i higijenski isprazniti - bez izravnog kontakta s prljavštinom. S snažnim Kärcher 18-voltnim punjivim baterijama, usisavač postiže izvrsne rezultate čišćenja. Praktični nosač osigurava da je isporučena mlaznica za uske prostore uvijek pri ruci. Napomena: baterija i brzi punjač nisu uključeni u opseg isporuke i moraju se naručiti zasebno. Veliki izbor mlaznica i pribora (DN 35) može se naručiti kao dodatna oprema.
Značajke i prednosti
Profesionalna kvaliteta: osobito robusna i dugotrajna.
Izvrsne performanse čišćenja
Visokoučinkoviti HEPA-13 filter
Fleksibilno čišćenje: tri načina rada koje možete odabrati
Praktična posuda za otpad
Raznovrsne mogućnosti primjene
Pasivna podna mlaznica širine 22 cm
Zidni držač
Držač pribora
Potpuna fleksibilnost unutar Kärcher 18 V platforme
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Kapacitet spremnika (l)
|0,35
|Materijal spremnika
|Plastika
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Količina zraka (l/s)
|12
|Nazivna snaga (W)
|230
|Vakuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|eco!efficiency modus: / pribl. 60 (5,0 Ah) Način rada: / pribl. 20 (5,0 Ah) eco!efficiency modus: / pribl. 35 (3,0 Ah) Način rada: / pribl. 12 (3,0 Ah)
|Izlazna snaga (A)
|2,5
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|1,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1100 x 220 x 175
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Količina usisnih cijevi: 1 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 509 mm
- Nominalna širina usisnih cijevi: 35 in
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Mlaznica za pod
- Mlaznica za fuge
- Filtar za zaštitu motora
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
- Držač pribora
- Zidni držač
Oprema
- eco!efficiency modus
Područja primjene
- Za temeljito čišćenje svih podova - od tvrdih podova do tepiha
- Pogodan za servise u uredima, hodnicima i na stepenicama
- Savršeno prikladan za čišćenje u avionima, autobusima i vlakovima
- Idealan u hotelima i restoranima, u maloprodaji, u kinima ili kazalištima
- Posebno dizajniran za temeljito čišćenje unutrašnjosti vozila