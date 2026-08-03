Hotelska i ugostiteljska industrija, kao i pojedinačni trgovci na malo i čistači zgrada, imaju velike koristi od izvanredne usisne snage i tihe radne buke od samo 57 dB(A) našeg suhog usisavača T 10/1 Bp s baterijskim napajanjem. Usisavač je izrađen na održiv način od 45 posto recikliranog materijala¹⁾ i impresionira izvrsnom kvalitetom čišćenja, robusnošću i prvoklasnim omjerom cijene i učinka. Zahvaljujući snažnim 36 V Kärcher Battery Power+ baterijama, usisavač postiže izvrsne rezultate čišćenja. T 10/1 Bp je kompaktan, otporan na naginjanje i manevriran s kapacitetom od 10 litara. Sklopiva ručka za nošenje omogućuje ergonomski transport uz tijelo. Zahvaljujući integriranom spremištu za pribor, isporučena mlaznica za pukotine uvijek se može pohraniti na T 10/1 Bp nadohvat ruke. Visoko učinkoviti HEPA 14 filtar može se kupiti kao opcija. Prilikom naručivanja imajte na umu da se za ovu verziju stroja baterija i kompatibilni brzi punjač moraju naručiti zasebno.