T 10/1 Bp
Robustan, snažan i ergonomski dizajniran: usisavačna baterije T 10/1 Bp proizveden je na održiv način od 45% recikliranog materijala¹⁾ i povoljan je u usporedbi s usisavačima na struju.
Hotelska i ugostiteljska industrija, kao i pojedinačni trgovci na malo i čistači zgrada, imaju velike koristi od izvanredne usisne snage i tihe radne buke od samo 57 dB(A) našeg suhog usisavača T 10/1 Bp s baterijskim napajanjem. Usisavač je izrađen na održiv način od 45 posto recikliranog materijala¹⁾ i impresionira izvrsnom kvalitetom čišćenja, robusnošću i prvoklasnim omjerom cijene i učinka. Zahvaljujući snažnim 36 V Kärcher Battery Power+ baterijama, usisavač postiže izvrsne rezultate čišćenja. T 10/1 Bp je kompaktan, otporan na naginjanje i manevriran s kapacitetom od 10 litara. Sklopiva ručka za nošenje omogućuje ergonomski transport uz tijelo. Zahvaljujući integriranom spremištu za pribor, isporučena mlaznica za pukotine uvijek se može pohraniti na T 10/1 Bp nadohvat ruke. Visoko učinkoviti HEPA 14 filtar može se kupiti kao opcija. Prilikom naručivanja imajte na umu da se za ovu verziju stroja baterija i kompatibilni brzi punjač moraju naručiti zasebno.
Značajke i prednosti
Održivo i robusno: 45% reciklirani materijaliProizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije. Niže emisije CO₂ zbog proizvodnje od recikliranog materijala.
eco!efficiency modusOdrživo zbog smanjene potrošnje energije. Smanjuje volumen i buku. Produžuje radnu autonomiju baterije.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajnErgonomski transport: može se nositi blizu tijela Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano
Niska razina buke od samo 57 dB(A)
- Idealno za primjene u područjima osjetljivim na buku.
- Smanjena buka čak i noću.
- Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Mala težina
- Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
- Jednostavno nošenje preko stepenica.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
- Kompatibilno: svi 36 V Kärcher Battery Power+/Power akumulatori.
- Praktičan prikaz preostalog vremena trajanja na samom akumulatoru.
- Moćna baterija se brzo i lako zamjenjuje.
Jednostavan koncept upravljanja
- Dva velika gumba: prekidač za uključivanje/isključivanje i eco!efficiency način rada.
- Brza i jednostavna uporaba nogom ili rukom.
- Praktičan položaj za parkiranje za uredno pohranjivanje.
Visoko učinkoviti HEPA 14 filter može se naručiti kao opcija
- Za najviše sigurnosne standarde na higijenskim lokacijama.
- Visok filtracijski i razdvajajući stupanj: 99,995%.
Stalni glavni filter košara
- Izdržljivo, robusno i održivo.
- Proizvedeno od pojačanog flisa.
- Perivo ručno na 30°C i ponovno upotrebljivo.
Integrirani spremnik za pribor
- Mlaznica za pukotine može se praktično pohraniti u glavi uređaja.
- Kompaktno pohranjivanje, uvijek lako dostupno.
- Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Kapacitet spremnika (l)
|10
|Materijal spremnika
|Plastika s recikliranim materijalom
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|57
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|500
|Vakuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 150 (7,5 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|eco!efficiency modus: / maks. 66 (7,5 Ah) Način rada: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Način rada: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Izlazna snaga (A)
|6
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|6,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|440 x 250 x 355
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Preklopiva podna mlaznica
- Mlaznica za fuge
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- eco!efficiency modus
- Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
- Integrirani spremnik za pribor
Videos
Područja primjene
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Tvrdi podovi
- Tepih
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
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