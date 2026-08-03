Svestran, robustan i održiv: naš baterijski usisavač za suho usisavanje T 10/1 Bp Adv izrađen je od 45 posto recikliranog materijala¹⁾ i stoga štedi resurse. Impresionira izvrsnom usisnom snagom, bogatim asortimanom pribora i atraktivnim omjerom cijene i performansi. Njegova izdržljivost i robusnost vidljive su i u šasiji, kućištu, braniku i velikim kotačima. Vrlo snažne 36 V Kärcher Battery Power+ baterije jamče prvoklasne rezultate čišćenja. Budući da je radna buka T 10/1 Bp Adv samo 57 dB(A) unatoč visokoj usisnoj snazi, može se koristiti u bilo kojem trenutku u prostorima osjetljivim na buku, poput hotela ili bolnica. Kompaktni usisavač otporan je na naginjanje i okretan te se ergonomski prenosi pomoću sklopive ručke za nošenje. Mlaznica za uske prostore i mlaznica za tapecirani namještaj uključene su i uvijek se mogu pohraniti na dohvat ruke na T 10/1 Bp Adv. U isporuci je opsežan pribor: usisno crijevo, antistatički luk, lagana, teleskopska usisna cijev podesiva po visini izrađena od aluminija, preklopna mlaznica za pod i mlaznica za parket. Baterija i brzi punjač moraju se naručiti zasebno.