T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further je crni usisavač za suho usisavanje na baterije u ograničenom izdanju izrađen od 45 % reciklirane plastike¹⁾ i dolazi s priborom: 10 filter vrećica od flisa
Crni usisavač za suho čišćenje T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further na baterije, ograničenog izdanja, izrađen od 45 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i 10 filter vrećica od flisa. Usisavač kombinira održivost, robusnost, prvoklasnu usisnu snagu i impresivnu vrijednost za novac. Opremljen HEPA 14 filterom zadovoljava najviše higijenske standarde u područjima s posebno visokim zahtjevima. Snažne Kärcher Battery Power+ baterije (36 V) pružaju izvrsne rezultate čišćenja, dok razina buke pri radu od samo 57 dB(A) omogućuje korištenje čak i u okruženjima osjetljivim na buku. Kompaktan, stabilan i okretan, ima spremnik od 10 litara koji omogućuje dulje intervale čišćenja. Sklopiva ručka za nošenje podržava ergonomski transport, a mlaznica za uske prostore i mlaznica za tapecirani namještaj uvijek su pri ruci na uređaju. Isporuka uključuje usisno crijevo, antistatičko koljeno, laganu teleskopsku usisnu cijev podesivu po visini od aluminija, preklopivu podnu mlaznicu, podnicu za parket, podnicu za pukotine, podnicu za tapecirani namještaj, HEPA 14 filter i 10 filter vrećica od flisa. Baterija i brzi punjač prodaju se zasebno.
Značajke i prednosti
Visoko učinkoviti HEPA 14 filter
- Za najviše sigurnosne standarde na higijenskim lokacijama.
- Visok filtracijski i razdvajajući stupanj: 99,995%.
Značajke održivosti
- Dizajn s 45% reciklirane plastike¹⁾.
- Bezčetkasta EC turbina: visoka otpornost na habanje i dugi vijek trajanja.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn
- Ergonomski transport: može se nositi blizu tijela
- Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač
- Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano
Niska razina buke od samo 57 dB(A)
- Idealno za rad u područjima osjetljivim na buku.
- Smanjena buka čak i noću.
- Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
- Kompatibilno: svi 36 V Kärcher Battery Power+/Power akumulatori.
- Praktičan prikaz preostalog vremena trajanja na samom akumulatoru.
- Moćna baterija se brzo i lako zamjenjuje.
Jednostavan koncept upravljanja
- Brza i jednostavna uporaba nogom ili rukom.
- Praktičan položaj za parkiranje za uredno pohranjivanje.
Mala težina
- Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
- Jednostavno nošenje preko stepenica.
Opsežna ponuda dodatne opreme uključena je u opseg isporuke
- Mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj.
- Visokokvalitetna filter košara i 10 filter vrećica od flisa.
- Visinom podesiva, lagana teleskopska usisna cijev od aluminija.
Integrirani spremnik za pribor
- Mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj: pohranjene u glavi uređaja.
- Kompaktno pohranjivanje, uvijek lako dostupno.
- Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Kapacitet spremnika (l)
|10
|Materijal spremnika
|Plastika s recikliranim materijalom
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|57
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|500
|Vakuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 150 (7,5 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|eco!efficiency modus: / maks. 66 (7,5 Ah) Način rada: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Način rada: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Izlazna snaga (A)
|6
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|6,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|440 x 250 x 355
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cijev, materijal: aluminij
- Preklopiva podna mlaznica
- Mlaznica za parket
- Mlaznica za tapecirane površine
- Mlaznica za fuge
- Količina filtracijskih vreća: 10 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 14 filter
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- eco!efficiency modus
- Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
- Integrirani spremnik za pribor
Područja primjene
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Tvrdi podovi
- Tepih
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
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