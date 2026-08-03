Crni usisavač za suho čišćenje T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further na baterije, ograničenog izdanja, izrađen od 45 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i 10 filter vrećica od flisa. Usisavač kombinira održivost, robusnost, prvoklasnu usisnu snagu i impresivnu vrijednost za novac. Opremljen HEPA 14 filterom zadovoljava najviše higijenske standarde u područjima s posebno visokim zahtjevima. Snažne Kärcher Battery Power+ baterije (36 V) pružaju izvrsne rezultate čišćenja, dok razina buke pri radu od samo 57 dB(A) omogućuje korištenje čak i u okruženjima osjetljivim na buku. Kompaktan, stabilan i okretan, ima spremnik od 10 litara koji omogućuje dulje intervale čišćenja. Sklopiva ručka za nošenje podržava ergonomski transport, a mlaznica za uske prostore i mlaznica za tapecirani namještaj uvijek su pri ruci na uređaju. Isporuka uključuje usisno crijevo, antistatičko koljeno, laganu teleskopsku usisnu cijev podesivu po visini od aluminija, preklopivu podnu mlaznicu, podnicu za parket, podnicu za pukotine, podnicu za tapecirani namještaj, HEPA 14 filter i 10 filter vrećica od flisa. Baterija i brzi punjač prodaju se zasebno.