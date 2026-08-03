T 10/1 Bp Adv HEPA usisavač za suho usisavanje na baterije impresionira svojom održivošću, robusnošću, prvoklasnom usisnom snagom i izvrsnim omjerom cijene i učinka. Zahvaljujući sadržaju od 45 posto recikliranog materijala¹⁾, resursi se čuvaju, a energija štedi. S HEPA 14 filtrom jamči najviše sigurnosne standarde u područjima gdje je higijena na prvom mjestu. Snažne baterije Kärcher Battery Power+ (36 V) osiguravaju impresivne rezultate čišćenja: budući da usisavač postiže izvrsne performanse čišćenja pri samo 57 dB(A) i radi prilično tiho, idealan je za mjesta osjetljiva na buku. Sklopiva ručka za nošenje kompaktnog stroja omogućuje ergonomski transport uz tijelo. Otporan je na naginjanje i manevriran, s volumenom spremnika od 10 litara. Isporučena mlaznica za pukotine i mlaznica za presvlake mogu se pohraniti na dohvat ruke na samom usisavaču. Opseg isporuke uključuje širok raspon dodataka: usisno crijevo, antistatičko savijanje, lagana, po visini podesiva teleskopska usisna cijev (aluminij), izmjenjiva mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine, mlaznica za presvlake i HEPA 14 filter. Baterija i brzi punjač moraju se posebno naručiti.