T 10/1 Bp Pack

Održiv, robustan i ergonomičan: T 10/1 Bp Adv HEPA usisavač na baterije izrađen je od 45% recikliranog materijala¹⁾ i nudi maks. snagu usisavanja, učinkovit HEPA 14 filter i razne dodatake.

T 10/1 Bp Adv HEPA usisavač za suho usisavanje na baterije impresionira svojom održivošću, robusnošću, prvoklasnom usisnom snagom i izvrsnim omjerom cijene i učinka. Zahvaljujući sadržaju od 45 posto recikliranog materijala¹⁾, resursi se čuvaju, a energija štedi. S HEPA 14 filtrom jamči najviše sigurnosne standarde u područjima gdje je higijena na prvom mjestu. Snažne baterije Kärcher Battery Power+ (36 V) osiguravaju impresivne rezultate čišćenja: budući da usisavač postiže izvrsne performanse čišćenja pri samo 57 dB(A) i radi prilično tiho, idealan je za mjesta osjetljiva na buku. Sklopiva ručka za nošenje kompaktnog stroja omogućuje ergonomski transport uz tijelo. Otporan je na naginjanje i manevriran, s volumenom spremnika od 10 litara. Isporučena mlaznica za pukotine i mlaznica za presvlake mogu se pohraniti na dohvat ruke na samom usisavaču. Opseg isporuke uključuje širok raspon dodataka: usisno crijevo, antistatičko savijanje, lagana, po visini podesiva teleskopska usisna cijev (aluminij), izmjenjiva mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine, mlaznica za presvlake i HEPA 14 filter. Baterija i brzi punjač moraju se posebno naručiti.

Značajke i prednosti
T 10/1 Bp Pack: Održivo i robusno: 45% reciklirani materijali
Održivo i robusno: 45% reciklirani materijali
Proizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije. Niže emisije CO₂ zbog proizvodnje od recikliranog materijala.
T 10/1 Bp Pack: Visoko učinkoviti HEPA 14 filter
Visoko učinkoviti HEPA 14 filter
Za najviše sigurnosne standarde na higijenskim lokacijama. Visok filtracijski i razdvajajući stupanj: 99,995%.
T 10/1 Bp Pack: eco!efficiency modus
eco!efficiency modus
Održivo zbog smanjene potrošnje energije. Smanjuje volumen i buku. Produžuje radnu autonomiju baterije.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn
  • Ergonomski transport: može se nositi blizu tijela
  • Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač
  • Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano
Niska razina buke od samo 57 dB(A)
  • Idealno za rad u područjima osjetljivim na buku.
  • Smanjena buka čak i noću.
  • Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
  • Kompatibilno: svi 36 V Kärcher Battery Power+/Power akumulatori.
  • Praktičan prikaz preostalog vremena trajanja na samom akumulatoru.
  • Moćna baterija se brzo i lako zamjenjuje.
Jednostavan koncept upravljanja
  • Dva velika gumba: prekidač za uključivanje/isključivanje i eco!efficiency način rada.
  • Brza i jednostavna uporaba nogom ili rukom.
  • Praktičan položaj za parkiranje za uredno pohranjivanje.
Mala težina
  • Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
  • Jednostavno nošenje preko stepenica.
Sveobuhvatan asortiman dodatne opreme
  • Mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj.
  • Visokokvalitetna filter košara i filter vrećica od flisa.
  • Visinom podesiva, lagana teleskopska usisna cijev od aluminija.
Integrirani spremnik za pribor
  • Mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj: pohranjene u glavi uređaja.
  • Kompaktno pohranjivanje, uvijek lako dostupno.
  • Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Kapacitet spremnika (l) 10
Materijal spremnika Plastika s recikliranim materijalom
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 57
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 500
Vakuum (mbar/kPa) 223 / 22
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) pribl. 150 (7,5 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) eco!efficiency modus: / maks. 66 (7,5 Ah) Način rada: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Način rada: / maks. 22 (6,0 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 58 / 81
Izlazna snaga (A) 6
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 6,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 440 x 250 x 355

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
  • Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cijev, materijal: aluminij
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Mlaznica za parket
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Mlaznica za fuge
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 14 filter
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • eco!efficiency modus
  • Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
  • Integrirani spremnik za pribor
T 10/1 Bp Pack
T 10/1 Bp Pack
T 10/1 Bp Pack
T 10/1 Bp Pack
T 10/1 Bp Pack
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Područja primjene
  • Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Tvrdi podovi
  • Tepih
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