T 15/1 Bp bežični usisavač za suho usisavanje iz Kärchera impresionira svojom održivošću, dugovječnošću i atraktivnim omjerom cijene i učinka. Također je poznat po svojoj robusnosti, opsežnoj opremi i izvrsnoj usisnoj snazi zahvaljujući snažnim Kärcher Battery Power+ baterijama (36 V). Korištenje 45% recikliranog materijala¹⁾ u proizvodnji štedi resurse i smanjuje energetske potrebe. Snažni T 15/1 Bp odlikuje se tihim radom (57 dB[A]), pa ga je moguće koristiti i na lokacijama osjetljivima na buku. Kompaktni usisavač je lako upravljiv i otporan na prevrtanje, a njegov spremnik ima kapacitet od 15 litara. Ima ručku s funkcijom preklapanja, što omogućava ergonomski i blizak prijenos. Također je izuzetno robusan, kao i šasija, kućište, zaštitni rub i velike kotačiće. Mlaznica za pukotine koja je uključena u paket može se uvijek pohraniti na dohvat ruke na samom usisavaču. Na zahtjev je dostupni i ultra učinkoviti HEPA 14 filter. Prilikom naručivanja imajte na umu da se za ovu verziju mašine baterija i kompatibilni brzi punjač moraju naručiti odvojeno.