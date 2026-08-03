T 15/1 Bp Adv
Robusni i ergonomski usisavač za suho usisavanje T 15/1 Bp Adv na baterije impresionira održivošću, usisnom snagom i asortimanom pribora. Sastoji se od 45 % recikliranog materijala¹⁾.
Naš kompaktni baterijski usisavač za suho usisavanje T 15/1 Bp Adv s volumenom spremnika od 15 litara odlikuje se izdržljivošću, bogatim priborom i vrhunskim omjerom cijene i performansi. Njegova izdržljivost i robusnost vidljive su i u šasiji, kućištu, braniku i velikim kotačima. Usisavač impresionira svojim snažnim Kärcher Battery Power+ baterijama (36 V), koje omogućuju izvrsne rezultate čišćenja. Sa samo 57 dB(A), toliko je tih da se može koristiti i u područjima osjetljivim na buku u bilo kojem trenutku. Budući da se sastoji od 45 posto recikliranog materijala¹⁾, resursi se čuvaju od samog početka. T 15/1 Bp Adv ima ručku za nošenje s funkcijom sklapanja za ergonomski transport, okretan je i ne može se prevrnuti. U opsegu isporuke nalaze se mlaznica za uske prostore i mlaznica za tapecirani namještaj, koje se uvijek mogu pohraniti na dohvat ruke na usisavaču. Također dolazi s bogatim asortimanom pribora: usisno crijevo, antistatički luk, lagana, teleskopska usisna cijev podesiva po visini (aluminij), preklopna mlaznica za pod i mlaznica za parket. Imajte na umu da se baterija i odgovarajući brzi punjač moraju naručiti zasebno.
Značajke i prednosti
Održivo i robusno: 45% reciklirani materijaliProizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije. Niže emisije CO₂ zbog proizvodnje od recikliranog materijala.
eco!efficiency modusOdrživo zbog smanjene potrošnje energije. Smanjuje volumen i buku. Produžuje radnu autonomiju baterije.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajnErgonomski transport: može se nositi blizu tijela Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano
Niska razina buke od samo 57 dB(A)
- Idealno za rad u područjima osjetljivim na buku.
- Smanjena buka čak i noću.
- Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Mala težina
- Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
- Jednostavno nošenje preko stepenica.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
- Kompatibilno: svi 36 V Kärcher Battery Power+/Power akumulatori.
- Praktičan prikaz preostalog vremena trajanja na samom akumulatoru.
- Moćna baterija se brzo i lako zamjenjuje.
Jednostavan koncept upravljanja
- Dva velika gumba: prekidač za uključivanje/isključivanje i eco!efficiency način rada.
- Brza i jednostavna uporaba nogom ili rukom.
- Praktičan položaj za parkiranje za uredno pohranjivanje.
Sveobuhvatan asortiman dodatne opreme
- Mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj.
- Visokokvalitetna filter košara i filter vrećica od flisa.
- Visinom podesiva, lagana teleskopska usisna cijev od aluminija.
Stalni glavni filter košara
- Izdržljivo, robusno i održivo.
- Proizvedeno od pojačanog flisa.
- Perivo ručno na 30°C i ponovno upotrebljivo.
Integrirani spremnik za pribor
- Glava uređaja nudi prostor za pohranu mlaznice za pukotine i mlaznice za tapecirani namještaj.
- Pribor je pohranjen na kompaktan način i uvijek lako dostupan.
- Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Kapacitet spremnika (l)
|15
|Materijal spremnika
|Plastika s recikliranim materijalom
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|57
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|500
|Vakuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 150 (7,5 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|eco!efficiency modus: / maks. 66 (7,5 Ah) Način rada: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Način rada: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Izlazna snaga (A)
|6
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|7,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|430 x 255 x 405
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cijev, materijal: aluminij
- Preklopiva podna mlaznica
- Mlaznica za parket
- Mlaznica za tapecirane površine
- Mlaznica za fuge
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- eco!efficiency modus
- Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
- Integrirani spremnik za pribor
Videos
Područja primjene
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Tvrdi podovi
- Tepih
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
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