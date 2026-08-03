Naš kompaktni baterijski usisavač za suho usisavanje T 15/1 Bp Adv s volumenom spremnika od 15 litara odlikuje se izdržljivošću, bogatim priborom i vrhunskim omjerom cijene i performansi. Njegova izdržljivost i robusnost vidljive su i u šasiji, kućištu, braniku i velikim kotačima. Usisavač impresionira svojim snažnim Kärcher Battery Power+ baterijama (36 V), koje omogućuju izvrsne rezultate čišćenja. Sa samo 57 dB(A), toliko je tih da se može koristiti i u područjima osjetljivim na buku u bilo kojem trenutku. Budući da se sastoji od 45 posto recikliranog materijala¹⁾, resursi se čuvaju od samog početka. T 15/1 Bp Adv ima ručku za nošenje s funkcijom sklapanja za ergonomski transport, okretan je i ne može se prevrnuti. U opsegu isporuke nalaze se mlaznica za uske prostore i mlaznica za tapecirani namještaj, koje se uvijek mogu pohraniti na dohvat ruke na usisavaču. Također dolazi s bogatim asortimanom pribora: usisno crijevo, antistatički luk, lagana, teleskopska usisna cijev podesiva po visini (aluminij), preklopna mlaznica za pod i mlaznica za parket. Imajte na umu da se baterija i odgovarajući brzi punjač moraju naručiti zasebno.