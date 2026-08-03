T 15/1 Bp Adv

Robusni i ergonomski usisavač za suho usisavanje T 15/1 Bp Adv na baterije impresionira održivošću, usisnom snagom i asortimanom pribora. Sastoji se od 45 % recikliranog materijala¹⁾.

Naš kompaktni baterijski usisavač za suho usisavanje T 15/1 Bp Adv s volumenom spremnika od 15 litara odlikuje se izdržljivošću, bogatim priborom i vrhunskim omjerom cijene i performansi. Njegova izdržljivost i robusnost vidljive su i u šasiji, kućištu, braniku i velikim kotačima. Usisavač impresionira svojim snažnim Kärcher Battery Power+ baterijama (36 V), koje omogućuju izvrsne rezultate čišćenja. Sa samo 57 dB(A), toliko je tih da se može koristiti i u područjima osjetljivim na buku u bilo kojem trenutku. Budući da se sastoji od 45 posto recikliranog materijala¹⁾, resursi se čuvaju od samog početka. T 15/1 Bp Adv ima ručku za nošenje s funkcijom sklapanja za ergonomski transport, okretan je i ne može se prevrnuti. U opsegu isporuke nalaze se mlaznica za uske prostore i mlaznica za tapecirani namještaj, koje se uvijek mogu pohraniti na dohvat ruke na usisavaču. Također dolazi s bogatim asortimanom pribora: usisno crijevo, antistatički luk, lagana, teleskopska usisna cijev podesiva po visini (aluminij), preklopna mlaznica za pod i mlaznica za parket. Imajte na umu da se baterija i odgovarajući brzi punjač moraju naručiti zasebno.

Značajke i prednosti
T 15/1 Bp Adv: Održivo i robusno: 45% reciklirani materijali
Održivo i robusno: 45% reciklirani materijali
Proizvodnja: smanjena uporaba sirovina i energije. Niže emisije CO₂ zbog proizvodnje od recikliranog materijala.
T 15/1 Bp Adv: eco!efficiency modus
eco!efficiency modus
Održivo zbog smanjene potrošnje energije. Smanjuje volumen i buku. Produžuje radnu autonomiju baterije.
T 15/1 Bp Adv: Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn
Ergonomski, kompaktan i jednostavan za upotrebu dizajn
Ergonomski transport: može se nositi blizu tijela Ergonomski savijeni i udoban ručni nosač Kompaktno i pametno: brzo pohranjivanje olakšano
Niska razina buke od samo 57 dB(A)
  • Idealno za rad u područjima osjetljivim na buku.
  • Smanjena buka čak i noću.
  • Smanjuje rizike poput stresa ili oštećenja sluha.
Mala težina
  • Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
  • Jednostavno nošenje preko stepenica.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
  • Kompatibilno: svi 36 V Kärcher Battery Power+/Power akumulatori.
  • Praktičan prikaz preostalog vremena trajanja na samom akumulatoru.
  • Moćna baterija se brzo i lako zamjenjuje.
Jednostavan koncept upravljanja
  • Dva velika gumba: prekidač za uključivanje/isključivanje i eco!efficiency način rada.
  • Brza i jednostavna uporaba nogom ili rukom.
  • Praktičan položaj za parkiranje za uredno pohranjivanje.
Sveobuhvatan asortiman dodatne opreme
  • Mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica za tapecirani namještaj.
  • Visokokvalitetna filter košara i filter vrećica od flisa.
  • Visinom podesiva, lagana teleskopska usisna cijev od aluminija.
Stalni glavni filter košara
  • Izdržljivo, robusno i održivo.
  • Proizvedeno od pojačanog flisa.
  • Perivo ručno na 30°C i ponovno upotrebljivo.
Integrirani spremnik za pribor
  • Glava uređaja nudi prostor za pohranu mlaznice za pukotine i mlaznice za tapecirani namještaj.
  • Pribor je pohranjen na kompaktan način i uvijek lako dostupan.
  • Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Kapacitet spremnika (l) 15
Materijal spremnika Plastika s recikliranim materijalom
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 57
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 500
Vakuum (mbar/kPa) 223 / 22
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) pribl. 150 (7,5 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) eco!efficiency modus: / maks. 66 (7,5 Ah) Način rada: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Način rada: / maks. 22 (6,0 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 58 / 81
Izlazna snaga (A) 6
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 7,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 10
Dimenzije (d × š × v) (mm) 430 x 255 x 405

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
  • Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cijev, materijal: aluminij
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Mlaznica za parket
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Mlaznica za fuge
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Trajna filtrarna košara: Flis

Oprema

  • eco!efficiency modus
  • Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
  • Integrirani spremnik za pribor
T 15/1 Bp Adv
T 15/1 Bp Adv
T 15/1 Bp Adv
T 15/1 Bp Adv
T 15/1 Bp Adv
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Područja primjene
  • Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Tvrdi podovi
  • Tepih
Pribor
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