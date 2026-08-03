Robusni usisavač za suho usisavanje T 15/1 Bp Adv HEPA s baterijskim napajanjem otporan na pregib impresionira svojom izvrsnom usisnom snagom, održivošću i prvoklasnim omjerom cijene i učinka. Zahvaljujući HEPA 14 filtru, zadovoljava najviše sigurnosne standarde čak iu higijenski osjetljivim područjima, a snažne Kärcher Battery Power+ baterije (36 V) jamče izvrsne rezultate čišćenja. Sa samo 57 dB(A), usisavač je relativno tih, pa se može koristiti i u područjima osjetljivim na buku. Resursi se čuvaju zahvaljujući sadržaju od 45 posto recikliranog materijala¹⁾. T 15/1 Bp Adv HEPA ima spremnik zapremine 15 litara, kompaktan je i lak za manevriranje. Omogućuje ergonomski transport uz tijelo i opremljen je ručkom za nošenje s funkcijom sklapanja. Isporučena mlaznica za pukotine i mlaznica za presvlake mogu se pohraniti izravno na usisivač radi lakšeg pristupa. Opseg isporuke uključuje mnoge dodatke: usisno crijevo, antistatičko savijanje, lagana, podesiva teleskopska usisna cijev (aluminij), promjenjiva podna mlaznica, mlaznica za parket, HEPA 14 filter. Baterija i brzi punjač moraju se posebno naručiti.